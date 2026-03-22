Wyższa renta alkoholowa w 2026 roku - jak ją załatwić? Komu przysługuje nawet 1978,50 zł świadczenia? Jak złożyć wniosek?

Wyższa renta alkoholowa w 2026 roku - jak ją załatwić? Komu przysługuje nawet 1978,50 zł świadczenia? Jak złożyć wniosek?

22 marca 2026, 11:56
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Świadczenie pieniężne dla osób, które stały się niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu, jest potocznie nazywane "rentą alkoholową". Środki te wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W marcu 2026 roku stawki świadczenia zostały ponownie podwyższone w ramach corocznej waloryzacji, co przełożyło się na wzrost kwot wypłacanych osobom z orzeczoną niezdolnością do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu powikłań alkoholowych (tzw. "renta alkoholowa")

"Renta alkoholowa" to potoczna nazwa świadczenia wypłacanego przez ZUS osobom, które stały się niezdolne do pracy na skutek trwałych schorzeń wywołanych nadużywaniem alkoholu. Zgodnie z art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, renta przysługuje każdemu, kto utracił zdolność do pracy częściowo lub całkowicie.

Czy uzależnienie wystarczy do otrzymania renty?

Warto podkreślić, że samo rozpoznanie choroby alkoholowej (zespół uzależnienia) to dla ZUS za mało. Instytucja ta wychodzi z założenia, że uzależnienie można i należy leczyć. Kluczem do otrzymania świadczenia nie jest sam nałóg, lecz jego nieodwracalne skutki zdrowotne. Orzecznicy skupiają się na tzw. schorzeniach współistniejących, takich jak: zaawansowana marskość wątroby, zespół Korsakowa (poważne zaburzenia pamięci), polineuropatia alkoholowa (uszkodzenie nerwów) czy zmiany w tkance mózgowej. To te jednostki chorobowe, a nie sam fakt picia, uniemożliwiają podjęcie pracy.

Warunki przyznania renty alkoholowej

Renta nie jest wypłacana automatycznie. Należy spełnić trzy kluczowe warunki:

  • Orzeczenie lekarskie: Wydane przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS, stwierdzające częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.
  • Staż ubezpieczeniowy: Posiadanie wymaganego stażu (okresy składkowe i nieskładkowe), zależnego od wieku, w którym powstała niezdolność (np. 5 lat stażu, jeśli niezdolność powstała po 30. roku życia).
  • Powstanie niezdolności: Musi ona nastąpić w trakcie trwania okresów ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.
  • Wyjątek: Ostatni warunek nie obowiązuje, jeśli wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy i posiada staż 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).

Ile wynosi renta alkoholowa od 1 marca 2026 roku?

Wysokość świadczenia zależy od stopnia orzeczonej niezdolności:

  • Całkowita niezdolność do pracy: 2073,42 zł brutto (ok. 1886,81 zł netto).
  • Częściowa niezdolność do pracy: 1555,07 zł brutto (ok. 1415,11 zł netto).

Są to stawki minimalne. Kwota może być wyższa, jeśli wnioskodawca posiada długi staż pracy i wysokie zarobki w przeszłości. W przypadku zbiegu prawa do renty i emerytury, ZUS wypłaca tylko jedno - zazwyczaj wyższe - świadczenie.

Dodatek pielęgnacyjny dla osób w ciężkim stanie

W sytuacjach, gdy powikłania doprowadziły do stanu, w którym chory wymaga stałej pomocy osób trzecich w codziennych czynnościach, można ubiegać się o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku do renty doliczany jest dodatek pielęgnacyjny, który od marca 2026 roku wynosi ok. 330 zł.

Świadczenie czasowe i limity dorabiania

Renta rzadko przyznawana jest na stałe - zazwyczaj na okres od roku do kilku lat. Po tym czasie następuje ponowna kontrola lekarska. Rencista może pracować, ale musi uważać na progi zarobkowe:

  • Przekroczenie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia skutkuje zmniejszeniem renty.
  • Przekroczenie 130 proc. powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia.

Renta alkoholowa w 2026 roku. Jak załatwić formalności i jakie dokumenty złożyć?

Należy złożyć wniosek do ZUS (formularz ERN). Kluczowe jest dołączenie pełnej dokumentacji medycznej:

  • Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione przez lekarza prowadzącego.
  • Karty informacyjne ze szpitali (wypisy) potwierdzające konkretne powikłania (np. gastrologiczne, neurologiczne).
  • Wyniki badań: USG jamy brzusznej, rezonans magnetyczny głowy, wyniki badań krwi.
  • Historia choroby z poradni, w których chory się leczył.

Co zrobić w przypadku decyzji odmownej?

Jeśli ZUS wyda decyzję negatywną, masz prawo do:

  • Sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS (w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia).
  • Odwołania do sądu pracy (bepłatnie, za pośrednictwem ZUS), jeśli komisja podtrzyma odmowę.
Powiązane
Świadczenie wspierające przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
Świadczenie wspierające przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Jak odzyskać emeryturę lub rentę po zmarłym członku rodziny w 2026 roku?
Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Jak odzyskać emeryturę lub rentę po zmarłym członku rodziny w 2026 roku?
Renta rolnicza w 2026 roku - zasady, warunki i nowe kwoty brutto oraz netto
Renta rolnicza w 2026 roku - zasady, warunki i nowe kwoty brutto oraz netto
Infor.pl
Tysiące seniorów łamie prawo, nie wiedząc o tym. Hulajnoga z siodełkiem to w świetle prawa motorower
22 mar 2026

W sklepach roi się od hulajnóg elektrycznych z siodełkiem. Kupujący, często seniorzy, nie zdają sobie jednak sprawy, że w świetle polskiego prawa taki pojazd to nie hulajnoga, a motorower - ze wszystkimi tego konsekwencjami. Sejmowa komisja właśnie podjęła działania, które mogą radykalnie zmienić zasady poruszania się tymi popularnymi pojazdami i otworzyć nowe możliwości dla ich użytkowników
Zabrali im emerytury niezgodnie z Konstytucją, a odsetek nie oddali. Komisja sejmowa żąda pieniędzy dla tego rocznika
22 mar 2026

Emerytki urodzone w 1953 roku przez lata otrzymywały świadczenia zaniżone na podstawie przepisu, który Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą. Emerytury przeliczono, ale jedna kluczowa kwestia wciąż pozostaje otwarta. Sejmowa komisja właśnie podjęła kroki, które mogą odmienić sytuację finansową tysięcy polskich seniorek.
Seniorzy mogą umorzyć swoje długi bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat, bo – „wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny” [WZÓR WNIOSKU]
22 mar 2026

W ramach upadłości konsumenckiej – jeżeli zachodzą ściśle określone w ustawie przesłanki – dłużnik może uzyskać całkowite umorzenie swoich zobowiązań, bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat i tym samym – nowy start w życiu. Z rozwiązania takiego, mogą skorzystać m.in. zadłużeni seniorzy, prowadzący jednoosobowe gospodarstwa domowe, którzy uzyskują świadczenia zbliżone do najniższej emerytury. „Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać wszystkiego” – przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
22 mar 2026

Koniec z wizytami w urzędzie i czekaniem przy okienku. Administracja skarbowa wyraźnie przyspiesza cyfrową transformację. Coraz więcej spraw podatkowych można dziś załatwić zdalnie, a dostęp do nich mieści się w kieszeni. Mobilny e-Urząd Skarbowy, który jeszcze niedawno był narzędziem wyłącznie dla osób prywatnych, teraz jest otwarty także na organizacje.

REKLAMA

Czy bratki boją się przymrozków? Bratki japońskie mogą zmarznąć?
21 mar 2026

Marzec i kwiecień to miesiące, kiedy w ogrodach i na balkonach królują bratki. Czy one boją się przymrozków? Wyjątkowo ozdobna odmiana - bratki japońskie mają pofalowane kwiaty i piękne kolory. Czy mogą zmarznąć?
Umorzony kredyt frankowy! Skarbówka: przychód jest, ale podatku nie zapłacisz – pod jednym warunkiem
22 mar 2026

Coraz więcej kredytobiorców frankowych zawiera ugody z bankami, w ramach których część ich zadłużenia zostaje umorzona. Wielu z nich zakłada, że skoro zobowiązanie miało charakter zwrotny, umorzenie nie ma żadnych konsekwencji podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z marca 2026 r. wyjaśnił, że takie rozumowanie jest nieprawidłowe, choć zarazem potwierdził, że w większości przypadków podatek i tak nie zostanie pobrany.
Skarbówka potwierdza: faktura spoza KSeF nie pozbawia prawa do kosztu podatkowego
21 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienił zasady wystawiania faktur w Polsce. Jednak nie każdy dostawca od razu wdroży nowe rozwiązania, a co wtedy z kosztami podatkowymi nabywcy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął tę kwestię korzystnie dla przedsiębiorców.
Wiata samochodowa (lub drewutnia) sąsiada w niewielkiej odległości od granicy nieruchomości lub okien Twojego domu niezgodna z przepisami – koniec ze spalinami samochodu sąsiada w Twoim domu i cieniem w Twoim ogrodzie
22 mar 2026

Choć zadaszenie miejsca postojowego wydaje się nieskomplikowane od strony technicznej – zdecydowanie nie jest takie w świetle prawa budowlanego i w praktyce – wiele wiat (zarówno tych samochodowych, jak i przeznaczonych do przechowywania drewna) znajdujących się przy polskich domach, posadowionych jest niezgodnie z przepisami i może zostać zakwalifikowanych jako samowola budowlana, która może znacznie uszczuplić portfel właściciela takiej wiaty. Zabronione jest zwłaszcza „stawianie” wiat w zbyt bliskiej odległości od granicy nieruchomości i okien domu sąsiada (co jest częstą praktyką).

REKLAMA

Terminy wypłat trzynastek! ZUS zaczyna już 1 kwietnia – sprawdź, kiedy dostaniesz pieniądze
21 mar 2026

Już za chwilę miliony Polaków zobaczą dodatkowe pieniądze na kontach. ZUS ujawnia szczegóły wypłat trzynastych emerytur – bez wniosków, bez formalności, ale z konkretnymi terminami, które warto znać.
Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro
21 mar 2026

Nagła decyzja po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Pakiet wart 5 mld euro ma natychmiast obniżyć ceny paliw i energii oraz ochronić obywateli przed skutkami szoku energetycznego.
