Wyższa renta alkoholowa w 2026 roku - jak ją załatwić? Komu przysługuje nawet 1978,50 zł świadczenia? Jak złożyć wniosek?

Świadczenie pieniężne dla osób, które stały się niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu, jest potocznie nazywane "rentą alkoholową". Środki te wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W marcu 2026 roku stawki świadczenia zostały ponownie podwyższone w ramach corocznej waloryzacji, co przełożyło się na wzrost kwot wypłacanych osobom z orzeczoną niezdolnością do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu powikłań alkoholowych (tzw. "renta alkoholowa")

"Renta alkoholowa" to potoczna nazwa świadczenia wypłacanego przez ZUS osobom, które stały się niezdolne do pracy na skutek trwałych schorzeń wywołanych nadużywaniem alkoholu. Zgodnie z art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, renta przysługuje każdemu, kto utracił zdolność do pracy częściowo lub całkowicie.

Czy uzależnienie wystarczy do otrzymania renty?

Warto podkreślić, że samo rozpoznanie choroby alkoholowej (zespół uzależnienia) to dla ZUS za mało. Instytucja ta wychodzi z założenia, że uzależnienie można i należy leczyć. Kluczem do otrzymania świadczenia nie jest sam nałóg, lecz jego nieodwracalne skutki zdrowotne. Orzecznicy skupiają się na tzw. schorzeniach współistniejących, takich jak: zaawansowana marskość wątroby, zespół Korsakowa (poważne zaburzenia pamięci), polineuropatia alkoholowa (uszkodzenie nerwów) czy zmiany w tkance mózgowej. To te jednostki chorobowe, a nie sam fakt picia, uniemożliwiają podjęcie pracy.

Warunki przyznania renty alkoholowej

Renta nie jest wypłacana automatycznie. Należy spełnić trzy kluczowe warunki:

Orzeczenie lekarskie: Wydane przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS, stwierdzające częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.

Staż ubezpieczeniowy: Posiadanie wymaganego stażu (okresy składkowe i nieskładkowe), zależnego od wieku, w którym powstała niezdolność (np. 5 lat stażu, jeśli niezdolność powstała po 30. roku życia).

Powstanie niezdolności: Musi ona nastąpić w trakcie trwania okresów ubezpieczenia lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Wyjątek: Ostatni warunek nie obowiązuje, jeśli wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy i posiada staż 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).

Ile wynosi renta alkoholowa od 1 marca 2026 roku?

Wysokość świadczenia zależy od stopnia orzeczonej niezdolności:

Całkowita niezdolność do pracy: 2073,42 zł brutto (ok. 1886,81 zł netto).

Częściowa niezdolność do pracy: 1555,07 zł brutto (ok. 1415,11 zł netto).

Są to stawki minimalne. Kwota może być wyższa, jeśli wnioskodawca posiada długi staż pracy i wysokie zarobki w przeszłości. W przypadku zbiegu prawa do renty i emerytury, ZUS wypłaca tylko jedno - zazwyczaj wyższe - świadczenie.

W sytuacjach, gdy powikłania doprowadziły do stanu, w którym chory wymaga stałej pomocy osób trzecich w codziennych czynnościach, można ubiegać się o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku do renty doliczany jest dodatek pielęgnacyjny, który od marca 2026 roku wynosi ok. 330 zł.

Świadczenie czasowe i limity dorabiania

Renta rzadko przyznawana jest na stałe - zazwyczaj na okres od roku do kilku lat. Po tym czasie następuje ponowna kontrola lekarska. Rencista może pracować, ale musi uważać na progi zarobkowe:

Przekroczenie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia skutkuje zmniejszeniem renty.

Przekroczenie 130 proc. powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia.

Renta alkoholowa w 2026 roku. Jak załatwić formalności i jakie dokumenty złożyć?

Należy złożyć wniosek do ZUS (formularz ERN). Kluczowe jest dołączenie pełnej dokumentacji medycznej:

Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione przez lekarza prowadzącego.

Karty informacyjne ze szpitali (wypisy) potwierdzające konkretne powikłania (np. gastrologiczne, neurologiczne).

Wyniki badań: USG jamy brzusznej, rezonans magnetyczny głowy, wyniki badań krwi.

Historia choroby z poradni, w których chory się leczył.

Co zrobić w przypadku decyzji odmownej?

Jeśli ZUS wyda decyzję negatywną, masz prawo do: