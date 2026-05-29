REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na bon senioralny. Kto dostanie nowe świadczenie?

Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na bon senioralny. Kto dostanie nowe świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 maja 2026, 15:47
Adam Kuchta
Adam Kuchta
emeryci seniorzy
emeryci, seniorzy, dokument, kalkulator
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sejm podjął decyzję, która może oznaczać ogromne pieniądze dla części starszych Polaków. W przestrzeni publicznej pojawiają się już kwoty sięgające nawet miliarda złotych. Wielu seniorów zadaje jednak jedno podstawowe pytanie: kto dokładnie będzie mógł skorzystać z nowych przepisów o bonie senioralnym?

Najważniejsze jest to, że nowe świadczenie (bon senioralny) nie obejmie automatycznie wszystkich osób po 65. roku życia. Znaczenie będą miały przede wszystkim konkretne kryteria zapisane w ustawie oraz sytuacja życiowa seniora.

REKLAMA

REKLAMA

Kto ma największe szanse na otrzymanie pieniędzy?

Według założeń nowych przepisów wsparcie ma trafić przede wszystkim do określonych grup seniorów. Chodzi między innymi o osoby:

  • pobierające niskie świadczenia,
  • wymagające dodatkowej opieki lub wsparcia,
  • znajdujące się w trudniejszej sytuacji finansowej,
  • spełniające kryteria wskazane w nowych regulacjach.

Eksperci zwracają uwagę, że kluczowe będą szczegółowe przepisy wykonawcze oraz sposób wdrożenia programu.

Nie każdy senior dostanie pieniądze automatycznie

To ważna informacja dla emerytów. Sam wiek może nie wystarczyć do uzyskania wsparcia. W wielu przypadkach konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków lub złożenie odpowiednich dokumentów.

REKLAMA

Pojawiają się również pytania o:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • limity dochodowe,
  • sposób składania wniosków,
  • terminy wypłat,
  • wysokość świadczeń dla poszczególnych grup.

Rząd i instytucje odpowiedzialne za wdrożenie programu mają w najbliższym czasie przedstawić kolejne szczegóły.

Seniorzy czekają na konkretne terminy

Największe emocje budzi obecnie kwestia tego, kiedy pieniądze rzeczywiście trafią do seniorów. Wiele osób liczy, że pierwsze wypłaty pojawią się jeszcze w najbliższych miesiącach.

Na razie wiadomo jedno — zainteresowanie nowymi przepisami jest ogromne, a temat błyskawicznie zyskuje popularność wśród starszych Polaków.

Zobacz również:

FAQ – Bon senioralny

1. Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to nowe świadczenie niepieniężne dla osób 65+, które ma zapewniać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Obejmuje m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz dostęp do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

2. Kto będzie mógł otrzymać bon senioralny?

Bon ma być dostępny dla osób, które ukończyły 65 lat, są obywatelami Polski, UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, a ich średni dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie.

3. Na co można wykorzystać bon senioralny?

Świadczenie obejmie usługi doraźne trwające maksymalnie dwa tygodnie. Będą to m.in.:

  • pomoc w ubraniu się i codziennej higienie,
  • przygotowanie posiłków,
  • utrzymanie porządku w domu,
  • wsparcie w kontaktach z lekarzami i systemem ochrony zdrowia,
  • pomoc w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem.

4. Kiedy program bonu senioralnego wejdzie w życie?

Pierwszy etap programu ma zostać uruchomiony w latach 2026–2028. Start przewidziano na IV kwartał 2026 roku.

5. Ile pieniędzy przeznaczono na bon senioralny?

Łączny budżet programu wynosi 1 miliard złotych:

  • 100 mln zł w 2026 r.,
  • 400 mln zł w 2027 r.,
  • 500 mln zł w 2028 r.

6. Kto będzie realizował program?

Wykonawcami programu będą gminy. Bon ma być wdrażany stopniowo, w pierwszej kolejności tam, gdzie nie są już realizowane publiczne usługi opiekuńcze dla seniorów.

7. Czy bon senioralny to świadczenie pieniężne?

Nie. Bon senioralny ma formę świadczenia niepieniężnego – będzie realizowany w postaci usług wsparcia, a nie gotówki.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skarbówka lubi darowizny (dopasowane). To znak dla pracowników urzędów, że jest szansa na podatek
29 maja 2026

Darowizna „dopasowana” to w języku pracowników urzędów skarbowych taka darowizna od członka rodziny, która tłumaczy „na styk”, skąd pojawiły się u podatnika pieniądze. Np. fiskus zauważa, że podatnik kupił samochód za 100 000 zł, a na koncie bankowym miał 82 000 zł. W związku z tym podatnik tłumaczy się w US, że 9 000 zł dostał w darowiźnie od mamy, a 9 000 zł od brata. Daje to brakujące 18 000 zł.Obie darowizny są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Mogłyby być o wiele wyższe niż dwa razy po 9 000 zł. Dla I grupy (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, macocha, ojczym, teściowie) limit darowizny, która – na mocy ustawy (bez zgłaszania) – jest zwolniona z podatku, wynosi 36 120 zł.
Sukcesja bez rodzinnej wojny. Czy polski biznes jest gotowy? [Gość INFOR.PL]
29 maja 2026

W ciągu zaledwie trzech lat fundacje rodzinne stały się jednym z najważniejszych tematów w polskim biznesie rodzinnym. Dla jednych są szansą na uporządkowanie kwestii majątkowych, dla innych – początkiem trudnych rozmów. Jak jednak podkreślała Agnieszka Dziewicka, Head of Family Office w Bank Pekao S.A., fundacja rodzinna nie jest prostym narzędziem do „optymalizacji podatkowej”, ale długofalowym projektem budowania rodzinnego dziedzictwa.
Czerwcowe święto demokracji korporacyjnej. Co trzeba wiedzieć przed zgromadzeniem wspólników lub akcjonariuszy? Jakie są najczęstsze błędy?
29 maja 2026

Czerwiec to tradycyjnie miesiąc, w którym w spółkach kapitałowych odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy. Wynika to wprost z kodeksowych terminów – zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W praktyce oznacza to, że właśnie teraz zapadają najważniejsze decyzje dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku, w tym wypłaty dywidendy.
Darmowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt z dzieckiem i inne
29 maja 2026

Darmowy i wartościowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem, kodeks młodych w cyfrowym świecie i inne.

REKLAMA

Bezumowne korzystanie z nieruchomości a VAT
29 maja 2026

Rozliczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości mogą budzić wątpliwości w zakresie ich odpowiedniej kwalifikacji. Spółki często stoją przed pytaniem czy wynagrodzenie za korzystanie z takiej nieruchomości należy uznać za wynagrodzenie za świadczenie usług czy też uzyskane pieniądze będą stanowić odszkodowanie za korzystanie z gruntu bez umowy. Dyrektor KIS wskazał w swojej interpretacji, że nawet w przypadku, w którym Spółka otwarcie sprzeciwia się korzystaniu z gruntu i wzywa do wydania gruntu, korzystanie z gruntu może być dorozumianie zakwalifikowane jako świadczenie usług.
Sejm uchwalił ustawę o prawach ucznia. Szkolny rzecznik od 2028 r., prostsze kary – sprawdź zmiany
29 maja 2026

Sejm przyjął 29 maja 2026 r. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. To największa od lat zmiana w polskiej szkole – po raz pierwszy w jednej ustawie zebrano wszystkie prawa dziecka, wprowadzono system rzeczników i uporządkowano katalog kar. MEN chwali się, że uwzględniło postulaty nauczycieli i dyrektorów: szkolni rzecznicy dopiero od 2028 r., a kary bez biurokratycznych decyzji administracyjnych.
Jakie mieszkanie nadaje się na wynajem? Nie każde zapewni stabilny przychód [4 cechy]
29 maja 2026

Jakie mieszkanie nadaje się na wynajem? Nie każde zapewni dziś stabilny przychód. Podajemy 4 najważniejsze cechy mieszkania na wynajem. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie - kto ma wynająć mieszkanie?
Paliwa znowu tanieją! W weekend kierowcy zapłacą mniej za benzynę i olej napędowy
29 maja 2026

Znowu spełni się marzenie kierowców – w najbliższy weekend i poniedziałek paliwo będzie tańsze. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w dniach od 30 maja do 1 czerwca. O ile stanieją paliwa? Sprawdzamy!

REKLAMA

Problem z zagraniczną firmą. Kiedy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc?
29 maja 2026

Zamówienie nie dociera? Reklamacja zostaje odrzucona? Firma przestaje odpowiadać? W takich sytuacjach wsparciem jest Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) w Polsce, należące do sieci ECC-Net. ECK pomaga konsumentom w sporach z firmami z innych krajów UE oraz Norwegii i Islandii. Nie zajmuje się jednak każdą sprawą – działa w ściśle określonych przypadkach i według jasno ustalonych zasad. Jakich?
Koniec życia na kredyt? Polacy coraz szybciej wychodzą z długów
29 maja 2026

Średni czas spłaty długu w Polsce szybko się skraca i wynosi dziś zaledwie 9 lat. Powód? Dynamicznie rosnące dochody i stała niechęć do życia na kredyt – podaje „Rz”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA