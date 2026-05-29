Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na bon senioralny. Kto dostanie nowe świadczenie?

Sejm podjął decyzję, która może oznaczać ogromne pieniądze dla części starszych Polaków. W przestrzeni publicznej pojawiają się już kwoty sięgające nawet miliarda złotych. Wielu seniorów zadaje jednak jedno podstawowe pytanie: kto dokładnie będzie mógł skorzystać z nowych przepisów o bonie senioralnym?

Najważniejsze jest to, że nowe świadczenie (bon senioralny) nie obejmie automatycznie wszystkich osób po 65. roku życia. Znaczenie będą miały przede wszystkim konkretne kryteria zapisane w ustawie oraz sytuacja życiowa seniora.

REKLAMA

REKLAMA

Kto ma największe szanse na otrzymanie pieniędzy?

Według założeń nowych przepisów wsparcie ma trafić przede wszystkim do określonych grup seniorów. Chodzi między innymi o osoby:

pobierające niskie świadczenia,

wymagające dodatkowej opieki lub wsparcia,

znajdujące się w trudniejszej sytuacji finansowej,

spełniające kryteria wskazane w nowych regulacjach.

Eksperci zwracają uwagę, że kluczowe będą szczegółowe przepisy wykonawcze oraz sposób wdrożenia programu.

Nie każdy senior dostanie pieniądze automatycznie

To ważna informacja dla emerytów. Sam wiek może nie wystarczyć do uzyskania wsparcia. W wielu przypadkach konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków lub złożenie odpowiednich dokumentów.

REKLAMA

Pojawiają się również pytania o:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

limity dochodowe,

sposób składania wniosków,

terminy wypłat,

wysokość świadczeń dla poszczególnych grup.

Rząd i instytucje odpowiedzialne za wdrożenie programu mają w najbliższym czasie przedstawić kolejne szczegóły.

Seniorzy czekają na konkretne terminy

Największe emocje budzi obecnie kwestia tego, kiedy pieniądze rzeczywiście trafią do seniorów. Wiele osób liczy, że pierwsze wypłaty pojawią się jeszcze w najbliższych miesiącach.

Na razie wiadomo jedno — zainteresowanie nowymi przepisami jest ogromne, a temat błyskawicznie zyskuje popularność wśród starszych Polaków.

FAQ – Bon senioralny

1. Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to nowe świadczenie niepieniężne dla osób 65+, które ma zapewniać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Obejmuje m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz dostęp do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

2. Kto będzie mógł otrzymać bon senioralny?

Bon ma być dostępny dla osób, które ukończyły 65 lat, są obywatelami Polski, UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, a ich średni dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie.

3. Na co można wykorzystać bon senioralny?

Świadczenie obejmie usługi doraźne trwające maksymalnie dwa tygodnie. Będą to m.in.:

pomoc w ubraniu się i codziennej higienie,

przygotowanie posiłków,

utrzymanie porządku w domu,

wsparcie w kontaktach z lekarzami i systemem ochrony zdrowia,

pomoc w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem.

4. Kiedy program bonu senioralnego wejdzie w życie?

Pierwszy etap programu ma zostać uruchomiony w latach 2026–2028. Start przewidziano na IV kwartał 2026 roku.

5. Ile pieniędzy przeznaczono na bon senioralny?

Łączny budżet programu wynosi 1 miliard złotych:

100 mln zł w 2026 r.,

400 mln zł w 2027 r.,

500 mln zł w 2028 r.

6. Kto będzie realizował program?

Wykonawcami programu będą gminy. Bon ma być wdrażany stopniowo, w pierwszej kolejności tam, gdzie nie są już realizowane publiczne usługi opiekuńcze dla seniorów.

7. Czy bon senioralny to świadczenie pieniężne?

Nie. Bon senioralny ma formę świadczenia niepieniężnego – będzie realizowany w postaci usług wsparcia, a nie gotówki.