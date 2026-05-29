Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Konsument w UE » Problem z zagraniczną firmą. Kiedy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc?

Problem z zagraniczną firmą. Kiedy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc?

29 maja 2026, 12:38
Europejskie Centrum Konsumenckie
Europejskie Centrum Konsumenckie
Pomoc prawna dla konsumentów w UE
Jak może pomóc Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK)?
Jak może pomóc Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK)?
Zamówienie nie dociera? Reklamacja zostaje odrzucona? Firma przestaje odpowiadać? W takich sytuacjach wsparciem jest Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) w Polsce, należące do sieci ECC-Net. ECK pomaga konsumentom w sporach z firmami z innych krajów UE oraz Norwegii i Islandii. Nie zajmuje się jednak każdą sprawą – działa w ściśle określonych przypadkach i według jasno ustalonych zasad. Jakich?

Konsument kontra zagraniczna firma. Jak działa wsparcie ECK?

ECK pomaga:

  • konsumentom – ECK pomaga wyłącznie konsumentom (osobom prywatnym). Nie zajmuje się sporami między dwiema firmami (B2B) ani między dwiema osobami prywatnymi (C2C).
  • transgranicznie – ECK pomaga wtedy, gdy konsument mieszka w Polsce, a przedsiębiorca ma siedzibę w innym kraju UE, Norwegii lub Islandii. To oznacza, że sprawa musi mieć charakter transgraniczny, np. Pan Tomasz z Lublina skorzystał z usług irlandzkiego przewoźnika, a Pani Justyna wykupiła nocleg przez niemiecką platformę.
  • polubownie – Siłą ECK nie jest przymus, lecz skuteczna współpraca w ramach europejskiej sieci ECC-Net. Celem jest wyjaśnienie sporu i znalezienie porozumienia poprzez dialog. Warunkiem jest dobra wola nie tylko przedsiębiorcy, ale i konsumenta.
  • pozasądowo – ECK działa pozasądowo, czyli pomaga rozwiązać spór bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Jest to szczególnie ważne w sprawach międzynarodowych, w których proces bywa kosztowny i skomplikowany. W pierwszej kolejności konsument powinien sam zgłosić się do przedsiębiorcy z reklamacją i dać mu rozsądny czas na odpowiedź (minimum 14 dni, a nawet 30 dni w niektórych krajach np. Francji czy Niemczech).
  • bezpłatnie – wsparcie Europejskiego Centrum Konsumenckiego jest darmowe. To publiczna forma pomocy stworzona, by konsumenci mogli bez obaw korzystać z europejskiego rynku wewnętrznego – podróżować, kupować i zamawiać usługi. ECK jest współfinansowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską.

Czy Twoja sprawa trafi pod właściwy adres? Szybki test ECK Polska

Zanim wyślesz zgłoszenie, odpowiedz na cztery pytania:

1. Czy jestem konsumentem? (TAK / NIE)

2. Czy mieszkam w Polsce? (TAK / NIE)

3. Czy firma ma siedzibę w innym kraju UE, Islandii lub Norwegii? (TAK / NIE)

4. Czy podjąłem/podjęłam już próbę samodzielnego kontaktu z firmą? (TAK / NIE)

Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK, możesz wysłać skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

• Jeżeli masz problem z przedsiębiorcą z Polski, warto poszukać pomocy na: uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow

• Mieszkasz w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii? Skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim w swoim kraju: https://www.eccnet.eu/contact-your-local-ecc

• Masz problem z firmą spoza Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii? Znajdź organizacje konsumencką na: https://www.consumersinternational.org/members

O Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK)

Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bezpłatnie i polubownie pomaga konsumentom w rozwiązaniu ich transgranicznych sporów

z przedsiębiorcami z innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii. Zgłoś się po pomoc lub poradę: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/.

W sprawach spoza właściwości ECK warto poszukać pomocy na: https://uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow

Prawo
Prawa i obowiązki ucznia. Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego
29 maja 2026

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy katalogują prawa i obowiązki uczniów oraz powołują system organów ochrony praw uczniowskich, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.
„Sankcja kredytu darmowego nie wynika z prawa unijnego" - argument pozornie silny [Polemika]
29 maja 2026

Artykuł opublikowany 29 maja 2026 r. na portalu infor.pl, sygnowany przez adw. Wojciecha Wandzla z KKG Legal, przedstawia się jako głos rozsądku wzywający do „mniej emocji, więcej precyzji". Niestety, dokładna lektura tekstu ujawnia, że to właśnie jego Autor stosuje zabiegi retoryczne, które pozorują chłodną analizę, a w istocie służą określonemu interesowi - obronie banków przed skutkami wyroku TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Pozwolę sobie poddać argumentację Autora rzetelnej krytyce.
Zgłoszenie w USC nie wystarcza. ZUS wyjaśnia kto i w jakim terminie powinien to zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego
29 maja 2026

Narodziny dziecka to wyjątkowy czas dla rodziców, ale także moment, w którym trzeba zadbać o ważne formalności. Jedną z nich jest zgłoszenie noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu dziecko będzie mogło korzystać z bezpłatnej opieki medycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
Windykacja dzwoni i dzwoni? Ale nie może przejąć danych poprzedniego abonenta, to narusza RODO
29 maja 2026

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł: firma, która sprzedaje swoje wierzytelności funduszowi windykacyjnemu, nie może przekazywać danych osób niebędących dłużnikami – nawet jeśli figurują w dokumentacji. Chodzi np. o poprzedniego abonenta, który przeniósł numer na kogoś innego. To przełomowy wyrok dla ochrony danych osobowych.

REKLAMA

Adwokat: TSUE nie rozdaje darmowych kredytów, a SKD nie wynika z prawa unijnego. Polskie sądy nadal w większości oddalają powództwa
29 maja 2026

Kwietniowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów konsumenckich wywołał falę emocji i nadziei na „darmowe kredyty”. W debacie publicznej szybko pojawiła się teza o przełomie. Tymczasem analiza orzeczenia i pierwszych reakcji polskich sądów pokazuje obraz znacznie bardziej złożony i daleki od uproszczonych haseł.
Bezrobocie w Polsce spada, ale rynek pracy nadal wysyła niepokojące sygnały. GUS pokazał nowe dane
29 maja 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Choć w kwietniu 2026 liczba bezrobotnych ponownie spadła, eksperci zwracają uwagę na słabą liczbę ofert pracy oraz wyraźnie gorszą sytuację niż rok wcześniej. Sezonowy spadek bezrobocia nie zmienia faktu, że rynek pracy pozostaje pod presją.
"Wewnętrzny hamulcowy" blokuje kariery kobiet. Naukowczyni wskazuje rozwiązanie
29 maja 2026

W karierze często kobietom przeszkadza „wewnętrzny hamulcowy”; blokuje nas brak wiary w siebie – przekazała dr Natalia Schmidt-Polończyk. Dodała, że wielu szans dla kobiet w naukach ścisłych i inżynieryjnych upatruje w rozwoju sztucznej inteligencji.
Pracodawca może żądać informacji o dochodach rodziny. Pracowników to oburza, choć jest to zgodne z prawem
29 maja 2026

Pracownicy chronią swoją prywatność. I mają do tego prawo. Nie mogą jednak oczekiwać tego, że zostaną im przyznane świadczenia, do których prawo uzależnia się właśnie od danych, których ujawnić nie chcą.

REKLAMA

EKUZ – gwarancja opieki zdrowotnej na wakacjach w krajach Unii Europejskiej
28 maja 2026

Osoby wyjeżdżające za granicę na wakacje lub do pracy na krócej niż 12 miesięcy powinny zadbać o uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ potwierdza prawo do leczenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA.
Dane osobowe obywateli ujawnione przez burmistrza Myślenic. Prezes UODO ukarał go karą pieniężną
28 maja 2026

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) po przeprowadzonym postępowaniu stwierdził naruszenie ochrony danych osobowych przez administratora danych – Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Sprawa dotyczy udostępnienia danych osobowych obywateli, którzy poparli petycję opublikowaną następnie przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice w Biuletynie Informacji Publicznej.
