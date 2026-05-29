Problem z zagraniczną firmą. Kiedy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc?

Zamówienie nie dociera? Reklamacja zostaje odrzucona? Firma przestaje odpowiadać? W takich sytuacjach wsparciem jest Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) w Polsce, należące do sieci ECC-Net. ECK pomaga konsumentom w sporach z firmami z innych krajów UE oraz Norwegii i Islandii. Nie zajmuje się jednak każdą sprawą – działa w ściśle określonych przypadkach i według jasno ustalonych zasad. Jakich?

Konsument kontra zagraniczna firma. Jak działa wsparcie ECK?

ECK pomaga:

konsumentom – ECK pomaga wyłącznie konsumentom (osobom prywatnym). Nie zajmuje się sporami między dwiema firmami (B2B) ani między dwiema osobami prywatnymi (C2C).

– ECK pomaga wyłącznie konsumentom (osobom prywatnym). Nie zajmuje się sporami między dwiema firmami (B2B) ani między dwiema osobami prywatnymi (C2C). transgranicznie – ECK pomaga wtedy, gdy konsument mieszka w Polsce, a przedsiębiorca ma siedzibę w innym kraju UE, Norwegii lub Islandii. To oznacza, że sprawa musi mieć charakter transgraniczny, np. Pan Tomasz z Lublina skorzystał z usług irlandzkiego przewoźnika, a Pani Justyna wykupiła nocleg przez niemiecką platformę.

– ECK pomaga wtedy, gdy konsument mieszka w Polsce, a przedsiębiorca ma siedzibę w innym kraju UE, Norwegii lub Islandii. To oznacza, że sprawa musi mieć charakter transgraniczny, np. Pan Tomasz z Lublina skorzystał z usług irlandzkiego przewoźnika, a Pani Justyna wykupiła nocleg przez niemiecką platformę. polubownie – Siłą ECK nie jest przymus, lecz skuteczna współpraca w ramach europejskiej sieci ECC-Net. Celem jest wyjaśnienie sporu i znalezienie porozumienia poprzez dialog. Warunkiem jest dobra wola nie tylko przedsiębiorcy, ale i konsumenta.

– Siłą ECK nie jest przymus, lecz skuteczna współpraca w ramach europejskiej sieci ECC-Net. Celem jest wyjaśnienie sporu i znalezienie porozumienia poprzez dialog. Warunkiem jest dobra wola nie tylko przedsiębiorcy, ale i konsumenta. pozasądowo – ECK działa pozasądowo, czyli pomaga rozwiązać spór bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Jest to szczególnie ważne w sprawach międzynarodowych, w których proces bywa kosztowny i skomplikowany. W pierwszej kolejności konsument powinien sam zgłosić się do przedsiębiorcy z reklamacją i dać mu rozsądny czas na odpowiedź (minimum 14 dni, a nawet 30 dni w niektórych krajach np. Francji czy Niemczech).

– ECK działa pozasądowo, czyli pomaga rozwiązać spór bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Jest to szczególnie ważne w sprawach międzynarodowych, w których proces bywa kosztowny i skomplikowany. W pierwszej kolejności konsument powinien sam zgłosić się do przedsiębiorcy z reklamacją i dać mu rozsądny czas na odpowiedź (minimum 14 dni, a nawet 30 dni w niektórych krajach np. Francji czy Niemczech). bezpłatnie – wsparcie Europejskiego Centrum Konsumenckiego jest darmowe. To publiczna forma pomocy stworzona, by konsumenci mogli bez obaw korzystać z europejskiego rynku wewnętrznego – podróżować, kupować i zamawiać usługi. ECK jest współfinansowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską.

Czy Twoja sprawa trafi pod właściwy adres? Szybki test ECK Polska

Zanim wyślesz zgłoszenie, odpowiedz na cztery pytania:

1. Czy jestem konsumentem? (TAK / NIE)

2. Czy mieszkam w Polsce? (TAK / NIE)

3. Czy firma ma siedzibę w innym kraju UE, Islandii lub Norwegii? (TAK / NIE)

4. Czy podjąłem/podjęłam już próbę samodzielnego kontaktu z firmą? (TAK / NIE)

Ważne Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK, możesz wysłać skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

Szybki test ECK UOKiK

• Jeżeli masz problem z przedsiębiorcą z Polski, warto poszukać pomocy na: uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow

• Mieszkasz w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii? Skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim w swoim kraju: https://www.eccnet.eu/contact-your-local-ecc

• Masz problem z firmą spoza Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii? Znajdź organizacje konsumencką na: https://www.consumersinternational.org/members

O Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK)

Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bezpłatnie i polubownie pomaga konsumentom w rozwiązaniu ich transgranicznych sporów

z przedsiębiorcami z innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii. Zgłoś się po pomoc lub poradę: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/.

W sprawach spoza właściwości ECK warto poszukać pomocy na: https://uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow