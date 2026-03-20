Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Jak odzyskać emeryturę lub rentę po zmarłym członku rodziny w 2026 roku?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z koniecznością rozliczenia jej emerytury lub renty. Jeśli zmarły nie odebrał należnych mu pieniędzy, rodzina może ubiegać się o tzw. niezrealizowane świadczenie z ZUS. Dotyczy to kwot (w tym "trzynastek" i "czternastek") przysługujących do końca miesiąca, w którym nastąpił zgon.

Niezrealizowane świadczenie z ZUS

Wypłata środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po śmierci świadczeniobiorcy nie następuje automatycznie i wymaga podjęcia konkretnych kroków prawnych przez uprawnionych krewnych. Kluczowe jest zrozumienie, jakie warunki należy spełnić, kto znajduje się w pierwszej kolejności do otrzymania pieniędzy oraz jakie terminy obowiązują przy składaniu dokumentacji.

Definicja i zakres niezrealizowanego świadczenia z ZUS

Niezrealizowane świadczenie to kwota pieniężna z tytułu emerytury lub renty, do której osoba zmarła nabyła prawo przed śmiercią, lecz której nie zdążyła odebrać lub która nie została jej przekazana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, gdy uprawniony odszedł w trakcie miesiąca, za który przysługiwało mu już świadczenie, a informacja o zgonie wstrzymała automatyczną wypłatę. Pojęcie to obejmuje również przypadki, w których osoba zainteresowana złożyła stosowny wniosek o przyznanie lub ponowne przeliczenie emerytury bądź renty i spełniała wszystkie wymagane prawem warunki, jednak zmarła przed wydaniem formalnej decyzji przez organ rentowy. W takim scenariuszu należności kumulują się od momentu złożenia wniosku i spełnienia kryteriów aż do miesiąca, w którym nastąpił zgon, a o ich wypłatę mogą ubiegać się uprawnieni członkowie rodziny. Warto podkreślić, że zakresem niezrealizowanych świadczeń objęte są również dodatkowe roczne świadczenia pieniężne (tzw. 13. i 14. emerytura). Jeśli zmarły nabył do nich prawo, a nie zostały one wypłacone przed jego śmiercią, uprawnieni członkowie rodziny mogą o nie wnioskować na tych samych zasadach, co o regularną emeryturę czy rentę.

Niezrealizowane świadczenie a krąg osób uprawnionych do wypłaty

Przepisy określają precyzyjną hierarchię osób, które mogą ubiegać się o wypłatę środków po zmarłym bliskim. W pierwszej kolejności prawo to przysługuje małżonkowi oraz dzieciom, pod warunkiem że w chwili śmierci prowadzili oni ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe. Jeśli takich osób nie ma, uprawnienie przechodzi na współmałżonka i dzieci, z którymi zmarły nie mieszkał i nie prowadził wspólnego budżetu. Warto zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia z roszczeniem kilku osób o tym samym stopniu pokrewieństwa, na przykład dwojga dzieci, kwota świadczenia podlega równemu podziałowi między wszystkich wnioskodawców. Ostatnią grupę uprawnionych stanowią inni członkowie rodziny, którzy mają prawo do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła przed śmiercią, o ile nie ma bliższych krewnych wymienionych w poprzednich kategoriach.

Niezrealizowane świadczenie z ZUS. Procedura składania wniosku i wymagana dokumentacja

Proces ubiegania się o środki wymaga złożenia formularza ENS wraz z kompletem dokumentów potwierdzających tożsamość i relację ze zmarłym. Niezbędny jest odpis aktu zgonu, chyba że został on już dostarczony przy okazji wnioskowania o zasiłek pogrzebowy. Małżonkowie muszą przedłożyć odpis aktu małżeństwa, natomiast dzieci odpis aktu urodzenia. Dodatkowo wymagane są oświadczenia lub inne dowody potwierdzające wspólne zamieszkiwanie lub fakt sprawowania opieki finansowej nad zmarłym. Dokumentację można dostarczyć osobiście do dowolnej placówki ZUS, przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznej (PUE ZUS). Istotnym zastrzeżeniem jest sytuacja, w której ZUS przekazał środki na rachunek bankowy zmarłego już po dniu jego zgonu. W takim przypadku bank ma obowiązek zwrócić te pieniądze do organu rentowego. Rodzina nie powinna ich wypłacać z konta zmarłego (nawet posiadając upoważnienie), lecz wystąpić o ich formalną wypłatę właśnie poprzez złożenie wniosku ENS. Pozwala to uniknąć komplikacji prawnych i konieczności zwrotu środków z odsetkami.

Terminy oraz kwestie podatkowe przy niezrealizowanym świadczeniu z ZUS

Kluczowym aspektem jest zachowanie terminu dwunastu miesięcy od dnia śmierci świadczeniobiorcy na złożenie wniosku. Przekroczenie tego okresu skutkuje wygaśnięciem roszczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy wcześniej podjęto kroki w celu kontynuowania postępowania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wydać decyzję w ciągu trzydziestu dni od momentu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Należy pamiętać, że wypłacana kwota jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, dlatego ZUS potrąca należną zaliczkę na podatek dochodowy i odprowadza ją do urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku kalendarzowego beneficjent otrzymuje deklarację PIT-11, którą musi uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. Podstawę prawną tych działań stanowi ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz powiązane rozporządzenia ministerialne.

Niezrealizowane świadczenie z ZUS - podstawa prawna

Art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

