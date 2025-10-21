Dają nawet 130 tysięcy złotych! Można dostać dofinansowanie do... remontu łazienki
Dla jednych remont łazienki to kwestia wystroju, trendów i nowoczesnych kafelków. Dla innych – to sprawa codziennego życia, komfortu, a często także bezpieczeństwa. Bo co, jeśli zwykły próg przy wannie staje się przeszkodą nie do pokonania?Tak wygląda rzeczywistość wielu osób z niepełnosprawnościami. Każdy ruch, każda czynność, która kiedyś była rutyną, może dziś wymagać siły, pomocy albo specjalnych rozwiązań. Problem w tym, że likwidacja takich barier kosztuje. Nierzadko więcej, niż można sobie pozwolić. Jest wyjście z tej sytuacji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może pomóc. I to konkretnie. W grę wchodzą kwoty sięgające 130 tysięcy.
- Kiedy remont łazienki staje się koniecznością
- Dofinansowanie z PFRON – kto może się ubiegać o wsparcie?
- Jak to wygląda w liczbach?
- Jak wygląda procedura przyznania dofinansowania z PFRON?
- Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON?
- Aktualne formularze, wzory dokumentów i terminy można znaleźć:
Kiedy remont łazienki staje się koniecznością
Zdarza się, że bez remontu korzystanie z łazienki po prostu nie jest możliwe. Dotyczy to osób, które po wypadku, chorobie czy z powodu wieku musiały zmienić sposób funkcjonowania. Bariera architektoniczna nie zawsze oznacza schody czy brak windy – czasem wystarczy zbyt wąskie przejście, wysokie progi albo wanna, do której trudno wejść.
Dla takich osób łazienka przestaje być miejscem relaksu – staje się polem codziennej walki o niezależność. A koszty remontu? Nierzadko przekraczają możliwości domowego budżetu. Dlatego coraz więcej osób pyta: czy można dostać dofinansowanie na remont łazienki z PFRON?
Dofinansowanie z PFRON – kto może się ubiegać o wsparcie?
Z pomocy mogą skorzystać nie tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale również opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia.
Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – to właśnie tam przyjmowane i rozpatrywane są dokumenty w ramach programu likwidacji barier architektonicznych.
Aby otrzymać wsparcie:
- trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
- w przypadku lokali wynajmowanych – mieć zgodę właściciela mieszkania,
- dołączyć oświadczenie o dochodach, które pomoże ustalić wysokość dotacji.
Ile wynosi dofinansowanie do remontu łazienki w 2025 roku?
PFRON może pokryć nawet do 95% kosztów remontu, jednak maksymalna kwota wsparcia nie przekroczy piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że osoba składająca wniosek musi wnieść co najmniej 5 proc. wkładu własnego.
Jak to wygląda w liczbach?
W 2025 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 8673 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2024 r.).
Na tej podstawie maksymalna kwota wsparcia wynosi:
15 × 8673 zł = 130 095 zł.
To właśnie tyle – 130 095 zł – może wynieść najwyższe możliwe dofinansowanie w 2025 roku.
Warto jednak pamiętać, że wysokość dotacji zależy od puli środków w lokalnym oddziale PFRON oraz liczby złożonych wniosków.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie z PFRON?
Pieniądze można wykorzystać m.in. na:
- montaż uchwytów, podnośników i pryszniców bezprogowych,
- instalację platform lub podjazdów,
- przystosowanie łazienki dla wózka inwalidzkiego,
- wymianę wanny na kabinę prysznicową z siedziskiem,
- dostosowanie armatury i oświetlenia.
Jak wygląda procedura przyznania dofinansowania z PFRON?
Proces nie jest skomplikowany, choć wymaga kilku dokumentów i odrobiny cierpliwości. Po złożeniu wniosku w PCPR urzędnicy sprawdzają, czy spełnione są wszystkie warunki formalne. Następnie oceniają potrzebę likwidacji barier i realny koszt inwestycji.
Warto pamiętać, że przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się ewentualne zaległości wobec PFRON. Jeśli wcześniej wnioskodawca nie rozliczył dotacji lub miał rozwiązane umowy z własnej winy, może mieć trudności z uzyskaniem nowego wsparcia.
Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON?
Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania.
Aktualne formularze, wzory dokumentów i terminy można znaleźć:
- na stronie internetowej PFRON,
- w urzędzie miasta lub gminy,
- albo bezpośrednio w lokalnym PCPR.
