Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dają nawet 130 tysięcy złotych! Można dostać dofinansowanie do... remontu łazienki

Dają nawet 130 tysięcy złotych! Można dostać dofinansowanie do... remontu łazienki

21 października 2025, 06:44
Maja Retman
Maja Retman
Dla jednych remont łazienki to kwestia wystroju, trendów i nowoczesnych kafelków. Dla innych – to sprawa codziennego życia, komfortu, a często także bezpieczeństwa. Bo co, jeśli zwykły próg przy wannie staje się przeszkodą nie do pokonania?Tak wygląda rzeczywistość wielu osób z niepełnosprawnościami. Każdy ruch, każda czynność, która kiedyś była rutyną, może dziś wymagać siły, pomocy albo specjalnych rozwiązań. Problem w tym, że likwidacja takich barier kosztuje. Nierzadko więcej, niż można sobie pozwolić. Jest wyjście z tej sytuacji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może pomóc. I to konkretnie. W grę wchodzą kwoty sięgające 130 tysięcy.

Kiedy remont łazienki staje się koniecznością

Zdarza się, że bez remontu korzystanie z łazienki po prostu nie jest możliwe. Dotyczy to osób, które po wypadku, chorobie czy z powodu wieku musiały zmienić sposób funkcjonowania. Bariera architektoniczna nie zawsze oznacza schody czy brak windy – czasem wystarczy zbyt wąskie przejście, wysokie progi albo wanna, do której trudno wejść.

Dla takich osób łazienka przestaje być miejscem relaksu – staje się polem codziennej walki o niezależność. A koszty remontu? Nierzadko przekraczają możliwości domowego budżetu. Dlatego coraz więcej osób pyta: czy można dostać dofinansowanie na remont łazienki z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON – kto może się ubiegać o wsparcie?

Z pomocy mogą skorzystać nie tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale również opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia.

Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) – to właśnie tam przyjmowane i rozpatrywane są dokumenty w ramach programu likwidacji barier architektonicznych.

Aby otrzymać wsparcie:

  • trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w przypadku lokali wynajmowanych – mieć zgodę właściciela mieszkania,
  • dołączyć oświadczenie o dochodach, które pomoże ustalić wysokość dotacji.

Ile wynosi dofinansowanie do remontu łazienki w 2025 roku?

PFRON może pokryć nawet do 95% kosztów remontu, jednak maksymalna kwota wsparcia nie przekroczy piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że osoba składająca wniosek musi wnieść co najmniej 5 proc. wkładu własnego.

Jak to wygląda w liczbach?

W 2025 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 8673 zł (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2024 r.).

Na tej podstawie maksymalna kwota wsparcia wynosi:

15 × 8673 zł = 130 095 zł.

To właśnie tyle – 130 095 zł – może wynieść najwyższe możliwe dofinansowanie w 2025 roku.

Warto jednak pamiętać, że wysokość dotacji zależy od puli środków w lokalnym oddziale PFRON oraz liczby złożonych wniosków.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z PFRON?

Pieniądze można wykorzystać m.in. na:

  • montaż uchwytów, podnośników i pryszniców bezprogowych,
  • instalację platform lub podjazdów,
  • przystosowanie łazienki dla wózka inwalidzkiego,
  • wymianę wanny na kabinę prysznicową z siedziskiem,
  • dostosowanie armatury i oświetlenia.

Jak wygląda procedura przyznania dofinansowania z PFRON?

Proces nie jest skomplikowany, choć wymaga kilku dokumentów i odrobiny cierpliwości. Po złożeniu wniosku w PCPR urzędnicy sprawdzają, czy spełnione są wszystkie warunki formalne. Następnie oceniają potrzebę likwidacji barier i realny koszt inwestycji.

Warto pamiętać, że przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się ewentualne zaległości wobec PFRON. Jeśli wcześniej wnioskodawca nie rozliczył dotacji lub miał rozwiązane umowy z własnej winy, może mieć trudności z uzyskaniem nowego wsparcia.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie remontu łazienki z PFRON?

Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Aktualne formularze, wzory dokumentów i terminy można znaleźć:

  • na stronie internetowej PFRON,
  • w urzędzie miasta lub gminy,
  • albo bezpośrednio w lokalnym PCPR.

Źródło: INFOR
