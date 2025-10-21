PFRON da Ci 185000 na auto. Wystarczą tylko dwa warunki

Program Samodzielność – Aktywność – Mobilność realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to jedno z najważniejszych wsparć dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Dzięki niemu można uzyskać nawet 185 000 zł dopłaty do samochodu przystosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera poruszającego się na wózku. Celem programu jest zwiększenie niezależności, mobilności i aktywności zawodowej osób z ograniczeniami ruchu.

Na czym polega program „Mobilność osób z niepełnosprawnością”?

Program „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” (SAM 2023–2025) realizowany przez PFRON ma pomóc osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, w zakupie odpowiednio przystosowanego samochodu. Chodzi o pojazdy, do których można wjechać wózkiem bezpośrednio na miejsce kierowcy lub pasażera, bez konieczności przesiadania się.

Jak podkreśla branżowy portal Sprawny-Dojazd.pl, to obecnie najbardziej dostępna forma pomocy dla osób na wózkach, ponieważ program nie wprowadza progów dochodowych ani ograniczeń wiekowych. Istotne jest jedynie to, by złożyć wniosek jak najszybciej po otwarciu naboru, ponieważ środki są ograniczone.

Dwa podstawowe warunki

Aby PFRON przyznał dofinansowanie, trzeba spełnić dwa obowiązkowe kryteria. Są one szczegółowo opisane w regulaminie i weryfikowane przez każdy oddział fundusz:

Znaczny stopień niepełnosprawności i stałe korzystanie z wózka inwalidzkiego: Program kierowany jest wyłącznie do osób, które nie są w stanie chodzić ani samodzielnie przesiąść się z wózka na fotel samochodowy. Potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny (np. z ZUS). Samochód nie jest starszy niż 6 latjuż przystosowany do wózka (tzw. drive-in): PFRON dofinansowuje tylko pojazdy fabrycznie przystosowane lub już po adaptacji do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Nie można uzyskać wsparcia na zakup auta, które dopiero miałoby być przerobione, ani na pojazdy zbyt stare. Wymagane są: oświadczenie sprzedawcy o przystosowaniu pojazdu i faktura zakupu potwierdzająca rok produkcji zgodny z regulaminem.

Ważne Osoby, które otrzymają dofinansowanie, muszą zobowiązać się, że nie sprzedadzą pojazdu przez 60 miesięcy (5 lat). W przypadku złamania tego warunku PFRON ma prawo zażądać zwrotu przyznanych środków.

Na co można dostać dofinansowanie?

PFRON pokrywa znaczną część kosztów zakupu pojazdu przystosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Może to być zarówno samochód nowy, jak i używany, o ile został odpowiednio zaadaptowany, np. wyposażony w rampy, podnośniki, systemy sterowania ręcznego czy specjalne mocowania foteli.

Kto może skorzystać z dopłaty?

Pomoc jest przeznaczona dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dla tych, które posiadają orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Oba dokumenty traktowane są równoważnie. Z programu nie mogą korzystać osoby przebywające w placówkach całodobowej opieki, takich jak DPS, ZOL czy ZPO. Wymogiem jest również brak możliwości samodzielnego przesiadania się z wózka na fotel samochodu.

Preferencje otrzymują osoby w wieku 4–65 lat, osoby aktywne zawodowo oraz gospodarstwa, w których żyją co najmniej dwie osób z niepełnosprawnościami.

Ile można otrzymać?

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju pojazdu i jego wartości.

Dla kierowców z niepełnosprawnością PFRON pokrywa:

80% wartości auta do 150 000 zł,

50% kosztów między 150 000 a 250 000 zł,

30% kwoty między 250 000 a 300 000 zł.

W przypadku samochodu o wartości 300 000 zł, dotacja może sięgnąć 185 000 zł.

Dla pasażerów z niepełnosprawnością (np. osób poruszających się na wózku) wsparcie wynosi:

85% wartości auta do 130 000 zł,

50% części kosztów między 130 000 a 200 000 zł,

30% części między 200 000 a 230 000 zł,

czyli do 154 500 zł dopłaty przy pojeździe wartym 230 000 zł.

Zasady przyznawania dofinansowania

Wnioski rozpatrywane są w oparciu o system punktowy (maksymalnie 100 punktów). Punkty przyznawane są za wiek, stopień niepełnosprawności, zatrudnienie, formę złożenia wniosku (papierową lub elektroniczną), a także pozytywną opinię eksperta PFRON dotyczącą zasadności zakupu pojazdu. Jeśli kilku kandydatów uzyska identyczny wynik, o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne warunki programu

Uczestnik programu zobowiązuje się nie sprzedawać pojazdu przez 60 miesięcy (5 lat) od dnia zakupu. W razie naruszenia tego warunku PFRON może żądać zwrotu części przyznanego dofinansowania. Zakupione auto musi być użytkowane zgodnie z celem programu, czyli służyć poprawie mobilności osoby z niepełnosprawnością, a nie działalności komercyjnej czy osobom trzecim.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW. Należy przygotować orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny z ZUS, ofertę samochodu, podstawowe dane finansowe i oświadczenie o spełnieniu warunków programu (w tym zakazu sprzedaży pojazdu przez pięć lat).

Warto jednak wiedzieć, że nabór ogłaszany jest kilka razy w roku, a każda edycja ma własny harmonogram i pulę środków. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś nie zdąży w pierwszej turze, może ponownie złożyć wniosek w kolejnym terminie. Daty naborów publikowane są na stronie PFRON oraz w systemie SOW.

Nabory wniosków w 2026 roku

Program „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” (SAM) ma być kontynuowany do końca 2026 roku, a nabory planowane są, podobnie jak w poprzednich latach, dwa razy w roku. Choć PFRON nie ogłosił jeszcze oficjalnych terminów, wszystko wskazuje, że harmonogram pozostanie bez zmian. W 2025 roku wnioski można było składać w dwóch turach: w marcu oraz w sierpniu, każda z nich trwała przez pełen miesiąc. Jeśli fundusz utrzyma dotychczasowy rytm, pierwsza tura naboru w 2026 roku rozpocznie się na początku marca, a druga na początku sierpnia. Dokumenty będzie można składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) do momentu wyczerpania środków w danym oddziale.

Dlaczego warto?

Dla wielu osób samochód to nie luksus, lecz warunek samodzielności i godnego życia. Dzięki dopłatom z PFRON możliwe staje się dotarcie do pracy, szkoły czy na rehabilitację bez konieczności proszenia o pomoc innych. Program łączy wsparcie finansowe z ideą aktywizacji, realnie ułatwia funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.