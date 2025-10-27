REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Polscy emeryci coraz częściej wybierają życie w Hiszpanii: słońce, bezpieczeństwo i lepsze świadczenia przyciągają seniorów

Polscy emeryci coraz częściej wybierają życie w Hiszpanii: słońce, bezpieczeństwo i lepsze świadczenia przyciągają seniorów

27 października 2025, 09:42
emeryci
Jesień życia przestaje być dziś okresem spokoju i odpoczynku w zaciszu domowego fotela. Dla coraz większej liczby osób staje się czasem pełnym pasji, przygód i nowych doświadczeń. Seniorzy nie chcą już jedynie wspominać przeszłości – pragną żyć tu i teraz, czerpiąc z życia pełnymi garściami. Hiszpania, kraj słońca, siesty i długowieczności, wyrasta na prawdziwy raj dla emerytów. To właśnie tam wielu Polaków decyduje się spędzić swoją „złotą jesień życia”.

Nie bez powodu. Według najnowszego raportu Mercer CFA Institute Global Pension Index, hiszpański system emerytalny wypada lepiej niż polski, zapewniając seniorom większą stabilność, bezpieczeństwo i wygodę życia. Dodatkowo kraj ten oferuje liczne ulgi, zniżki i przywileje dla osób starszych, które sprawiają, że każdy dzień pod śródziemnomorskim słońcem staje się przyjemnością.

Hiszpania przyciąga seniorów jak magnes: klimat, udogodnienia i bezpieczeństwo to tylko początek

Coraz więcej emerytów z całej Europy wybiera Hiszpanię jako swój nowy dom. Powód? Ciepły klimat, gwarancja pogody przez większość roku oraz wyjątkowe udogodnienia dla seniorów. Mieszkańcy w wieku 60+ mogą liczyć na zniżki na transport publiczny, bilety do muzeów, teatrów i parków narodowych. Co więcej, hiszpańska infrastruktura jest doskonale przygotowana na potrzeby osób starszych – zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach przy wybrzeżu.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że Hiszpania to kraj długiego życia. Średnia długość życia przekracza tam 83 lata, a sprzyjający klimat pozwala cieszyć się zdrowiem i aktywnością przez cały rok. Spacer promenadą w Marbelli, joga na plaży w Alicante czy leniwe popołudnia w kawiarniach Sewilli – dla wielu seniorów to wymarzony scenariusz na drugą młodość.

Ważną rolę odgrywa także bezpieczeństwo. Położenie Hiszpanii z dala od konfliktów wschodniej Europy sprawia, że wielu Polaków czuje się tam po prostu spokojniej. „Polscy seniorzy – i nie tylko oni – doceniają, że Hiszpania, a zwłaszcza jej słoneczne wybrzeże, oferuje gwarantowaną pogodę przez około 320 dni w roku, a przy tym ma bogaty wybór nieruchomości oraz zdecydowanie większą odległość od Rosji, co gwarantuje bezpieczniejszą jesień życia w przypadku ewentualnej eskalacji konfliktu za wschodnią granicą Polski. Wielu inwestorów myśli o emeryturze z wyprzedzeniem i już jako aktywne zawodowo osoby kupują drugi dom właśnie w Hiszpanii” – mówi Tatiana Pękala, właścicielka Dream Property Marbella.

Hiszpańska emerytura w praktyce: ile wynosi, kto może ją otrzymać i jak działa system Seguridad Social

Hiszpański system emerytalny, podobnie jak w Polsce, składa się z części publicznej finansowanej ze składek oraz z oszczędności indywidualnych. Emerytury są wypłacane przez Seguridad Social, czyli hiszpański odpowiednik naszego ZUS-u. To właśnie z tej instytucji seniorzy otrzymują swoje comiesięczne świadczenia, których wysokość zależy od stażu pracy i wysokości składek.

Różnice pojawiają się jednak w szczegółach. Wiek emerytalny w Hiszpanii jest taki sam dla kobiet i mężczyzn i obecnie wynosi 66 lat i 8 miesięcy. Do 2027 roku wzrośnie on do 67 lat. Osoby, które mogą pochwalić się długim stażem pracy – minimum 38 lat i 3 miesiące – mogą przejść na pełną emeryturę już w wieku 65 lat.

Średnia wysokość hiszpańskiej emerytury wynosi około 1313 euro miesięcznie, co daje w przeliczeniu na złotówki około 5600 zł (w zależności od kursu walut). Co istotne, minimalna emerytura jest tam również wyższa niż w Polsce. Seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mogą liczyć na co najmniej 1020 euro miesięcznie, a jeśli utrzymują współmałżonka – nawet 1315 euro.

Jak zaznacza Tatiana Pękala, aby otrzymać hiszpańską emeryturę, trzeba spełnić określone warunki: „Żeby otrzymać emeryturę w Hiszpanii trzeba płacić składki co najmniej przez 15 lat, z czego 2 lata muszą przypadać w ciągu ostatnich 15 lat przed złożeniem wniosku. Jeśli planujemy spędzić jesień życia właśnie w Hiszpanii, warto o tym pomyśleć z wyprzedzeniem” – podkreśla ekspertka.

Unijne przepisy ułatwiają przeprowadzkę: jak połączyć polską i hiszpańską emeryturę

Dzięki przepisom obowiązującym w Unii Europejskiej, przeprowadzka na emeryturze do innego kraju jest dziś prostsza niż kiedykolwiek. Osoby, które pracowały w kilku krajach członkowskich, mogą sumować swoje okresy składkowe. Oznacza to, że jeśli ktoś przepracował część życia w Polsce, a część w Hiszpanii, oba okresy zostaną wzięte pod uwagę przy wyliczaniu emerytury.

Każdy kraj wypłaca świadczenie proporcjonalnie do liczby przepracowanych w nim lat. To rozwiązanie sprawia, że nawet osoby, które zdecydują się na przeprowadzkę w późniejszym wieku, nie tracą prawa do świadczeń. Co więcej, dzięki unijnym regulacjom można swobodnie przenosić swoje emerytury między krajami UE, co jeszcze bardziej ułatwia życie osobom planującym zamieszkać w Hiszpanii.

Dla wielu Polaków brzmi to jak wymarzony scenariusz: pobierać świadczenia z ZUS-u, ale mieszkać pod palmami, w kraju, gdzie zima trwa zaledwie kilka tygodni, a kawa na tarasie kosztuje mniej niż w warszawskiej kawiarni.

Hiszpania jako kraj przyjazny seniorom: zniżki, udogodnienia i styl życia bez pośpiechu

Hiszpania to jedno z najbardziej przyjaznych miejsc dla seniorów w Europie. Państwo konsekwentnie dba o potrzeby osób starszych, oferując im:

  • zniżki na bilety komunikacji publicznej, w tym darmowe lub częściowo refundowane przejazdy w niektórych regionach;
  • tańsze wejściówki do muzeów, teatrów, ogrodów botanicznych czy parków narodowych, co sprzyja aktywnemu i kulturalnemu stylowi życia.

Seniorzy mogą też liczyć na dobre warunki opieki zdrowotnej, szeroki dostęp do specjalistów i wysokiej jakości usługi medyczne, które w połączeniu z ciepłym klimatem pozytywnie wpływają na samopoczucie. Dodatkowym plusem jest hiszpański styl życia – powolny, spokojny, zorientowany na rodzinę i radość z drobnych przyjemności.

Nie bez powodu mówi się, że w Hiszpanii ludzie się nie starzeją, tylko dojrzewają do życia w pełni. Dla wielu seniorów przeniesienie się do Andaluzji, Walencji czy na Costa Blanca staje się spełnieniem marzeń – o spokojnym rytmie, słońcu i czasie na pasje, które w Polsce często musiały ustąpić miejsca pracy i obowiązkom.

Podatki od emerytury w Hiszpanii: co trzeba wiedzieć, zanim przeprowadzisz się za słońcem

Wielu przyszłych emerytów zastanawia się, jak wygląda kwestia podatków, gdy świadczenia pochodzą z Polski, ale życie toczy się w Hiszpanii. Odpowiedź jest prosta, choć wymaga znajomości kilku zasad. Emerytury są opodatkowane zgodnie z prawem kraju rezydencji, czyli tam, gdzie dana osoba faktycznie mieszka.

Oznacza to, że jeśli senior zdecyduje się na stałe zamieszkać w Hiszpanii i stanie się tam rezydentem podatkowym, będzie rozliczał swoje świadczenia z hiszpańskim fiskusem. Z kolei osoby, które pozostaną rezydentami podatkowymi Polski, nadal będą płaciły podatki w kraju.

Hiszpania, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, ma podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu seniorzy nie muszą obawiać się, że ich emerytura zostanie opodatkowana dwa razy.

W praktyce sytuacja wygląda więc korzystnie. Wielu Polaków decyduje się zameldować na stałe w Hiszpanii, korzystając z tamtejszych ulg i przyjaznego systemu rozliczeń. Dodatkowym atutem jest fakt, że koszty życia w wielu regionach Hiszpanii wciąż pozostają niższe niż w Polsce, zwłaszcza poza dużymi miastami turystycznymi.

Dlaczego emerytura w Hiszpanii to nowy symbol wolności i spełnienia marzeń

Jeszcze dekadę temu emerytura w ciepłym kraju była marzeniem nielicznych. Dziś, dzięki otwartym granicom, możliwościom pracy zdalnej przed przejściem na emeryturę i unijnym regulacjom, seniorzy mogą planować życie na własnych zasadach. Coraz częściej decydują się na emigrację nie z konieczności, lecz z wyboru – z potrzeby wolności, komfortu i bliskości słońca.

Hiszpania, ze swoim klimatem, kulturą i gościnnością, daje im dokładnie to, czego szukają. Dla wielu Polaków jest to kraj, w którym można wreszcie zwolnić tempo, cieszyć się dniem i odkryć radość życia na nowo.

Wybór ten staje się coraz bardziej popularny – nie tylko wśród tych, którzy już zakończyli karierę zawodową, ale także wśród osób planujących przyszłość z wyprzedzeniem. Kupno nieruchomości w Hiszpanii jako inwestycji „na później” staje się trendem, który z roku na rok przybiera na sile. Jak zauważa Tatiana Pękala, coraz więcej Polaków już teraz kupuje mieszkania lub domy w Andaluzji czy na Costa del Sol, by po latach wrócić tam jako emeryci i rozpocząć nowy, spokojniejszy etap życia – pod błękitnym niebem i w cieniu palm.

Źródło: INFOR
