Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing

Rynek prawny obserwujemy od lat i widzimy, że kancelarie coraz bardziej dostrzegają rolę marketingu, a nawet możemy zaryzykować stwierdzenie, że marketing prawniczy sam w sobie staje się trendem. Świadczy o tym chociażby rosnąca liczba wydarzeń branżowych czy coraz większe zainteresowanie rankingami prawniczymi.

Obecność w internecie to konieczność

Dynamiczne zmiany rynkowe i wzrost konkurencji sprawiają, że odpowiedź na pytanie „czy kancelaria powinna prowadzić działania marketingowe” jest jedna – tak.

Kancelarie wiedzą, że obecność i widoczność, zwłaszcza w przestrzeni online to już nie tylko dodatek do standardowych działań, ale „must have”. Bez dobrej identyfikacji wizualnej, strony internetowej i ciekawych profili w mediach społecznościowych, znikają w tłumie innych prawników. Co więcej, brak obecności w internecie może nawet budzić nieufność i brak wiarygodności.

Coraz lepsze jest też zrozumienie, że marketing to nie sprzedaż, choć niewątpliwie są to dwa puzzle tej samej układanki, ale budowanie widoczności, zaufania i reputacji. Nie wystarczy być dobrym prawnikiem – trzeba być także obecnym tam, gdzie klienci szukają informacji.

Wciąż masz wątpliwości czy marketing jest potrzebny Twojej kancelarii? Żeby je rozwiać, przyjrzyjmy się kilku ważnym argumentom.

Widoczność Twojej kancelarii

W dzisiejszych czasach klient szuka prawnika nie tylko „z polecenia”, choć ten kanał pozyskania nowego klienta wciąż jest jednym w najważniejszych. Obecnie narzędziem pomagającym znaleźć kancelarię prawną lub ją zweryfikować, nawet jeśli została nam zarekomendowana, jest internet. Potencjalny klient korzysta z Google, przegląda, porównuje strony internetowe i profile w mediach społecznościowych.

Jeśli zatem nie zadbasz o obszary związane z widocznością w internecie: dobrą stronę www prezentującą Twoją specjalizację i doświadczenie, profile w social media, wizytówke Google oraz atrakcyjny i użyteczny dla Twoich odbiorców przekaz, to w walce o klienta, przegrywasz. Działania w internecie to szansa na nowe leady, także spoza rynku lokalnego.

Budowanie reputacji i zarządzanie wizerunkiem

Klient zapamięta to, co będzie mu w umiejętny i konsekwentny sposób przekazywane. Wdrażając działania wizerunkowe to Ty decydujesz jak chcesz być postrzegany, ponieważ:

• kreujesz i utrwalasz swój wizerunek i dopasowujesz go do odbiorcy Twoich usług

Inaczej planuje się identyfikację wizualną i sposób komunikacji, który ma dotrzeć do klienta indywidualnego, a inaczej do dużej korporacji. W działaniu ważna jest spójność przekazu we wszystkich kanałach: online i offline oraz umiejętne zarządzanie contentem eksperckim, tak aby tematycznie odpowiadał potrzebom Twoich klientów i był podany z atrakcyjny, różnorodny i zrozumiały sposób.

• kontrolujesz swój wizerunek – dbasz o spójność, reagujesz na zmieniające się potrzeby i weryfikujesz opinie w internecie

• zarządzasz informacjami, które o Twojej kancelarii ma odebrać rynek – pokazujesz kluczowe specjalizacje, doświadczenie, sukcesy i swoje mocne strony.

Budowanie pozycji kancelarii jako dostawcy pierwszego wyboru w świadomości klientów i rozwijanie trwałych relacji

Konsekwentnie prowadzone działania marketingowe zapewnią stałą obecność w świadomości klienta. Jeśli ich nie prowadzisz Twoje miejsce zajmą eksperci i kancelarie aktywnie komunikujące się z rynkiem.

Bycie “Top of Mind” jest ważne. Klient nie zawsze potrzebuje Twojej usługi, ale jeśli taka potrzeba zaistnieje, powinien o Tobie pamiętać. Zwiększa to szanse na ponowne skorzystanie z usług lub pozyskanie nowych kontraktów. Nie zrażaj się, jeśli wymarzony klient nie przychodzi tu i teraz. Pamiętaj o zasadzie marketingowej prof. Johna Doe 95-5, zgodnie z którą w dowolnie wybranym momencie, tylko 5% uczestników rynku znajduje się aktualnie w procesie decyzyjnym, związanym z dokonaniem zakupu. Co to oznacza w praktyce? Zakładając, że portfolio naszych potencjalnych klientów wynosi 100%, to zaledwie 5% z nich w tej chwili jest w trakcie aktywnego poszukiwania konkretnego rozwiązania.

Ważne Wybór narzędzi, jakie oferuje marketing prawniczy, jest coraz większy. To nie tylko social media. Dzięki newsletterom, webinarom, obecności na kluczowych wydarzeniach, uczestnictwie w organizacjach branżowych, kancelaria może utrzymywać kontakt z klientami i stale przypominać o swojej ofercie.

Wątpliwości rozwiane? A więc działamy!

Rozpocznij od zbadania, gdzie jest Twój klient. Dokładne określenie punktów styku z grupą docelową pozwoli wybrać optymalne kanały działania. Określ swoje cele i pomyśl, jak możesz je zrealizować. Pracy jest dużo, ale na szczęście nie wszystko będzie Ci potrzebne i nie od razu, o czym będziemy pisać w kolejnym artykule.