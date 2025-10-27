REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Marketing kancelarii » Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing

Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 października 2025, 11:46
Ewa Gajewska
Ewa Gajewska
Ekspert w zakresie PR i marketingu prawnego
Katarzyna Buczkiewicz
Katarzyna Buczkiewicz
Ekspert w zakresie PR i marketingu prawnego
Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rynek prawny obserwujemy od lat i widzimy, że kancelarie coraz bardziej dostrzegają rolę marketingu, a nawet możemy zaryzykować stwierdzenie, że marketing prawniczy sam w sobie staje się trendem. Świadczy o tym chociażby rosnąca liczba wydarzeń branżowych czy coraz większe zainteresowanie rankingami prawniczymi.

Obecność w internecie to konieczność

Dynamiczne zmiany rynkowe i wzrost konkurencji sprawiają, że odpowiedź na pytanie „czy kancelaria powinna prowadzić działania marketingowe” jest jedna – tak.

REKLAMA

REKLAMA

Kancelarie wiedzą, że obecność i widoczność, zwłaszcza w przestrzeni online to już nie tylko dodatek do standardowych działań, ale „must have”. Bez dobrej identyfikacji wizualnej, strony internetowej i ciekawych profili w mediach społecznościowych, znikają w tłumie innych prawników. Co więcej, brak obecności w internecie może nawet budzić nieufność i brak wiarygodności.

Coraz lepsze jest też zrozumienie, że marketing to nie sprzedaż, choć niewątpliwie są to dwa puzzle tej samej układanki, ale budowanie widoczności, zaufania i reputacji. Nie wystarczy być dobrym prawnikiem – trzeba być także obecnym tam, gdzie klienci szukają informacji.

Wciąż masz wątpliwości czy marketing jest potrzebny Twojej kancelarii? Żeby je rozwiać, przyjrzyjmy się kilku ważnym argumentom.

REKLAMA

Widoczność Twojej kancelarii

W dzisiejszych czasach klient szuka prawnika nie tylko „z polecenia”, choć ten kanał pozyskania nowego klienta wciąż jest jednym w najważniejszych. Obecnie narzędziem pomagającym znaleźć kancelarię prawną lub ją zweryfikować, nawet jeśli została nam zarekomendowana, jest internet. Potencjalny klient korzysta z Google, przegląda, porównuje strony internetowe i profile w mediach społecznościowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli zatem nie zadbasz o obszary związane z widocznością w internecie: dobrą stronę www prezentującą Twoją specjalizację i doświadczenie, profile w social media, wizytówke Google oraz atrakcyjny i użyteczny dla Twoich odbiorców przekaz, to w walce o klienta, przegrywasz. Działania w internecie to szansa na nowe leady, także spoza rynku lokalnego.

Budowanie reputacji i zarządzanie wizerunkiem

Klient zapamięta to, co będzie mu w umiejętny i konsekwentny sposób przekazywane. Wdrażając działania wizerunkowe to Ty decydujesz jak chcesz być postrzegany, ponieważ:

kreujesz i utrwalasz swój wizerunek i dopasowujesz go do odbiorcy Twoich usług

Inaczej planuje się identyfikację wizualną i sposób komunikacji, który ma dotrzeć do klienta indywidualnego, a inaczej do dużej korporacji. W działaniu ważna jest spójność przekazu we wszystkich kanałach: online i offline oraz umiejętne zarządzanie contentem eksperckim, tak aby tematycznie odpowiadał potrzebom Twoich klientów i był podany z atrakcyjny, różnorodny i zrozumiały sposób.

kontrolujesz swój wizerunek – dbasz o spójność, reagujesz na zmieniające się potrzeby i weryfikujesz opinie w internecie

zarządzasz informacjami, które o Twojej kancelarii ma odebrać rynek – pokazujesz kluczowe specjalizacje, doświadczenie, sukcesy i swoje mocne strony.

Budowanie pozycji kancelarii jako dostawcy pierwszego wyboru w świadomości klientów i rozwijanie trwałych relacji

Konsekwentnie prowadzone działania marketingowe zapewnią stałą obecność w świadomości klienta. Jeśli ich nie prowadzisz Twoje miejsce zajmą eksperci i kancelarie aktywnie komunikujące się z rynkiem.

Bycie “Top of Mind” jest ważne. Klient nie zawsze potrzebuje Twojej usługi, ale jeśli taka potrzeba zaistnieje, powinien o Tobie pamiętać. Zwiększa to szanse na ponowne skorzystanie z usług lub pozyskanie nowych kontraktów. Nie zrażaj się, jeśli wymarzony klient nie przychodzi tu i teraz. Pamiętaj o zasadzie marketingowej prof. Johna Doe 95-5, zgodnie z którą w dowolnie wybranym momencie, tylko 5% uczestników rynku znajduje się aktualnie w procesie decyzyjnym, związanym z dokonaniem zakupu. Co to oznacza w praktyce? Zakładając, że portfolio naszych potencjalnych klientów wynosi 100%, to zaledwie 5% z nich w tej chwili jest w trakcie aktywnego poszukiwania konkretnego rozwiązania.

Ważne

Wybór narzędzi, jakie oferuje marketing prawniczy, jest coraz większy. To nie tylko social media. Dzięki newsletterom, webinarom, obecności na kluczowych wydarzeniach, uczestnictwie w organizacjach branżowych, kancelaria może utrzymywać kontakt z klientami i stale przypominać o swojej ofercie.

Wątpliwości rozwiane? A więc działamy!

Rozpocznij od zbadania, gdzie jest Twój klient. Dokładne określenie punktów styku z grupą docelową pozwoli wybrać optymalne kanały działania. Określ swoje cele i pomyśl, jak możesz je zrealizować. Pracy jest dużo, ale na szczęście nie wszystko będzie Ci potrzebne i nie od razu, o czym będziemy pisać w kolejnym artykule.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Monitoring wizyjny w firmach w Polsce – prawo a praktyka
Monitoring wizyjny w firmach w Polsce – prawo a praktyka
Ukryte zasoby rynku pracy. Dlaczego warto korzystać z ich potencjału?
Ukryte zasoby rynku pracy. Dlaczego warto korzystać z ich potencjału?
Kancelaria, która słucha i sprzedaje - jak budować nowoczesną markę w zgodzie z wartościami?
Kancelaria, która słucha i sprzedaje - jak budować nowoczesną markę w zgodzie z wartościami?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wydatki na psychoterapię można rozliczyć w zeznaniu podatkowym. MF potwierdziło to w jednej z najnowszych interpretacji
27 paź 2025

Czy pieniądze wydane na usługi medyczne, z których ubezpieczeni korzystają na rynku prywatnym można odzyskać choćby częściowo? Niestety rządzący nie dotrzymali swojej obietnicy wyborczej, jednak szansa w tym zakresie pojawia się na gruncie rozliczeń podatkowych.
TSUE ucina spekulacje wokół WIBOR-u: ten wskaźnik jest legalny. Chodzi o przejrzystość komunikacji banku z klientem
27 paź 2025

W dniu 11 września 2025 roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił opinię w sprawie kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIBOR. Wbrew niektórym zapowiedziom, nie był to dzień „przesilenia” dla sektora bankowego. Przeciwnie – opinia wprowadziła spokój i przywróciła proporcje w dyskusji, która w ostatnich miesiącach coraz bardziej przypominała medialny rollercoaster.
eZUS niedługo zastąpi PUE ZUS. mZUS dla Płatnika od 2026 roku. Co się zmieni dla emerytów, rencistów i innych klientów ZUS-u?
27 paź 2025

Portal eZUS, który już niedługo zastąpi PUE ZUS, będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do potrzeb różnych klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. – Jesteśmy w trakcie wprowadzania kolejnych zmian. Pod koniec tego roku planujemy je udostępnić klientom – zapowiada Magdalena Mazur-Wolak, dyrektorka Departamentu Relacji z Klientami. Platforma Usług Elektronicznych ZUS to pierwszy polski e-urząd. ZUS udostępnił go swoim klientom w 2012 roku. Obecnie korzysta z niego 13,6 mln klientów ZUS.
Kup telefon przed końcem 2025 roku i rozlicz to w zeznaniu rocznym. MF potwierdza, że te wydatki ułatwiają wykonywanie czynności życiowych
27 paź 2025

Jakie wydatki będzie można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym? Warto zastanowić się nad tym już teraz, by na początku 2026 roku nie mieć problemu z udokumentowaniem poniesionych kosztów. Przepisy, które trzeba będzie zastosować już znamy.

REKLAMA

Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
27 paź 2025

Rynek prawny obserwujemy od lat i widzimy, że kancelarie coraz bardziej dostrzegają rolę marketingu, a nawet możemy zaryzykować stwierdzenie, że marketing prawniczy sam w sobie staje się trendem. Świadczy o tym chociażby rosnąca liczba wydarzeń branżowych czy coraz większe zainteresowanie rankingami prawniczymi.

Asystencja osobista. Rządowa ustawa, która zmieni życie tysięcy Polaków z niepełnosprawnością
27 paź 2025

Już jutro, 28 października 2025 roku, Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, co zapowiada prawdziwą rewolucję w systemie wsparcia w Polsce. Informację tę przekazał w piątek wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń, który podkreślił wagę tego wydarzenia. Jak zapowiadają eksperci i sam resort rodziny, nowa ustawa może wreszcie ujednolicić dostęp do usług asystenckich, który do tej pory był rozproszony i zależny od czasowych programów realizowanych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe.
Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników – aktualne przepisy 2025
26 paź 2025

Badania okresowe, szkolenia BHP, profilaktyka i zdrowie psychiczne – to nie przywilej, lecz obowiązek pracodawcy. Zobacz, jak firmy w 2025 roku muszą dbać o bezpieczeństwo i dobrostan swoich pracowników.
Ostatnie dwa miesiące na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla swojej działki – właściciele nieruchomości, którzy to przeoczą, później już tylko stracą [LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN I TERMINÓW]
27 paź 2025

Decyzję o warunkach zabudowy, której uzyskanie jest niezbędne m.in. do posadowienia na swojej działce domu (o ile na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), na „starych zasadach”, które dawały właścicielowi nieruchomości największą „wolność” w zakresie realizowanej przez niego inwestycji – będzie można uzyskać jeszcze tylko przez najbliższe dwa miesiące. Decyzje WZ wydane przez gminy po tym terminie, będą już bowiem podlegały nowym, zdecydowanie bardziej restrykcyjnym regulacjom.

REKLAMA

Koniec z leasingiem auta na full wypas. To już nie będzie się tak opłacać
27 paź 2025

Niezły samochód za atrakcyjną cenę. Taki dobry biznes mogli do końca grudnia robić przedsiębiorcy, którzy korzystali z aut w ramach umowy leasingowej. Kiedy leasing się kończył kupowali auta do celów prywatnych, po oferowanych przez firmy, preferencyjnych stawkach. Te praktyki, które pozwalały na niepłacenie podatków zostały ukrócone trzy lata temu. Nieskutecznie? Prawna furtka pozwala na ich ominięcie. Teraz i ona zostanie zatrzaśnięta.
Przełomowy wyrok NSA - skarbówka przegrywa w sądzie, bo stosowała zawyżone stawki akcyzy dla samochodów osobowych. Takie samochody powinny być tańsze
26 paź 2025

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) jest faktem. NSA stwierdził, że stawki akcyzy od tysięcy aut były błędnie określane przez skarbówkę na zawyżonym poziomie. To powodowało finalnie wyższą cenę samochodu, za co płacił klient. Wszystko oczywiście przez niekorzystną dla podatników interpretację przepisów stosowaną latami.

REKLAMA