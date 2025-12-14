REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci. Oto obecnie obowiązujące ulgi na dziecko w Polsce. To więcej niż tylko 800 plus! Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?

Wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci. Oto obecnie obowiązujące ulgi na dziecko w Polsce. To więcej niż tylko 800 plus! Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?

14 grudnia 2025, 19:52
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci. Oto obecnie obowiązujące ulgi na dziecko w Polsce. To więcej niż tylko 800 plus! Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?
Prawo polskie przewiduje szereg form wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci. Niektóre z tych świadczeń i ulg mają charakter powszechny, natomiast dostęp do innych jest regulowany kryteriami dochodowymi lub wiekiem dziecka. W Polsce można skorzystać z rozmaitych ulg przeznaczonych dla rodziców i opiekunów dzieci, które mają na celu ich wsparcie materialne. Oto szczegóły.

Z jakich ulg i świadczeń mogą skorzystać rodzice w 2025 roku?

W Polsce ulga podatkowa na dziecko to jedno z najczęściej stosowanych odliczeń w rozliczeniu PIT, z którego mogą skorzystać rodzice, prawni opiekunowie oraz rodziny zastępcze.

Kto może skorzystać z ulgi?

Prawo do ulgi mają osoby rozliczające się według skali podatkowej (zasady ogólne), składające zeznania PIT-36 lub PIT-37. Ulga nie przysługuje podatnikom stosującym podatek liniowy ani ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenie przysługuje osobom, które faktycznie wychowują i utrzymują dziecko, niezależnie od tego, czy władza rodzicielska jest wykonywana wspólnie (po rozwodzie/separacji można podzielić ulgę po połowie), czy samodzielnie. Dotyczy to także opiekunów prawnych i rodzin zastępczych. Ulga przysługuje na dziecko, które:

  • nie ukończyło 18. roku życia,
  • jest niepełnosprawne (posiada orzeczenie) i nie osiąga dochodów przekraczających określony limit,
  • ma od 18 do 25 lat, kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni, a jego roczny dochód nie przekracza ustawowego progu (zwykle jest to 12-krotność renty socjalnej).

Jak obliczyć ulgę na dziecko?

Wysokość ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci. Odliczenie przysługuje za każdy pełny miesiąc, w którym podatnik miał prawo do ulgi (np. od miesiąca narodzin dziecka). Stawki miesięczne (i roczne) obowiązujące w 2025 roku (identyczne jak w latach poprzednich):

  • Na pierwsze i drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie).
  • Na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie).
  • Na czwarte i kolejne dzieci: 225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie).

Łączna kwota odliczenia rośnie wraz z liczbą dzieci, np. w rodzinie z czwórką dzieci może przekroczyć 7 000 zł rocznie. Ulga jest odliczana bezpośrednio w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37. Jeśli kwota podatku jest niższa niż pełna kwota przysługującej ulgi, podatnik może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części ulgi. Zwrot ten wypłacany jest do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały faktycznie opłacone.

Inne formy wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi (poza ulgą w PIT)

Oprócz ulgi podatkowej, rodziny mogą korzystać z innych świadczeń, takich jak:

  • 800 plus: Comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia, przysługujące bez kryterium dochodowego.
  • Dobry Start (300+): Jednorazowa kwota 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego, wypłacana na uczniów do 20. roku życia (lub do 24. w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
  • Becikowe (zapomoga z tytułu urodzenia dziecka): Jednorazowe świadczenie 1 000 zł, przyznawane po spełnieniu określonego progu dochodowego (wniosek należy złożyć do 12 miesięcy po narodzinach).
  • Zasiłek rodzinny i dodatki: Przeznaczone dla rodzin o niższych dochodach. Kwota zależy od liczby dzieci i sytuacji finansowej. W ramach zasiłku można otrzymać dodatki, np. na rozpoczęcie roku szkolnego, z tytułu samotnego wychowywania lub opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
