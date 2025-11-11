Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytury i nawet 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?

Decyzja Sądu Apelacyjnego, która oddaliła apelację ZUS w głośnej sprawie emerytki, może oznaczać przełom dla tysięcy polskich seniorów. Kobieta, której emerytura była zaniżona przez lata, wygrała sprawę, uzyskując znaczną podwyżkę świadczenia (nawet o ok. 700-770 zł miesięcznie) oraz jednorazowe wyrównanie sięgające niemal 30 000 zł. Oto szczegóły.

Kogo dotyczy problem zaniżonych emerytur?

Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, a następnie wystąpiły o emeryturę powszechną. Do zaniżania świadczeń dochodziło na mocy art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przepis ten nakazywał pomniejszenie nowej emerytury o kwoty wcześniej pobranych świadczeń z tytułu wcześniejszej emerytury. Kluczowe grupy ryzyka, które powinny sprawdzić swoje świadczenia:

Emeryci i emerytki z tzw. "starych roczników", zwłaszcza roczniki 1949-1959 (dotyczy to osób, które przeszły na wcześniejsze świadczenie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego).

Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie świadczeń przed 6 czerwca 2012 roku.

Jak wygrać z ZUS i otrzymać podwyżkę emerytury?

Choć Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wspomniany przepis jest niekonstytucyjny (wyrok z 4 czerwca 2024 roku), ZUS nie ma obecnie podstawy prawnej do automatycznego przeliczenia emerytur, dopóki wyrok TK nie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że konieczna jest indywidualna interwencja każdego emeryta. Instrukcja działania dla seniorów:

Złóż wniosek o ponowne przeliczenie do ZUS: Napisz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prosząc o ponowne przeliczenie emerytury. Wskaż, że podstawą Twojego żądania jest niekonstytucyjność przepisu (art. 25 ust. 1b) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 140/20) oraz analogią do korzystnych wyroków sądowych. Czekaj na decyzję ZUS: Prawdopodobnie otrzymasz decyzję odmowną z powodu braku publikacji wyroku TK. To jest oczekiwany i niezbędny krok. Odwołaj się do Sądu: W przypadku odmowy masz miesiąc na złożenie odwołania do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Droga sądowa jest obecnie kluczowa do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia. Sądy coraz częściej stają po stronie seniorów, a prawomocny wyrok z Gdańska stanowi ważny precedens.

UWAGA: Jak pokazują wyroki, podwyżki mogą sięgać od kilkuset do ponad 2000 zł miesięcznie, a kwoty wyrównania za zaniżone świadczenia z ostatnich lat mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych (w jednym z przypadków mowa o blisko 30 000 zł).

Dlaczego warto podjąć walkę o wyższe świadczenie?

Choć droga sądowa bywa czasochłonna, to aktualne orzecznictwo sądów (np. w Gdańsku, Kielcach czy Bielsku-Białej) daje realne szanse na wzrost bieżącej emerytury o znaczną kwotę lub otrzymanie jednorazowego, wysokiego wyrównania za lata pobierania zaniżonego świadczenia. Wysokość Twojej emerytury to podstawa stabilnego życia na emeryturze. Niezależnie od decyzji ZUS, masz prawo do walki o swoje pieniądze na drodze sądowej.