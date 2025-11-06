Kiedy dostaniesz orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Sprawdzamy, kto ma na to realne szanse

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Nie zawsze trzeba je odnawiać co kilka lat. W wielu przypadkach komisja może wydać decyzję na stałe, czyli bezterminowo. Dotyczy to m.in. chorób o charakterze postępującym, genetycznym lub nieodwracalnym, a także sytuacji, gdy leczenie ma jedynie charakter objawowy. Sprawdź, kiedy możesz uzyskać orzeczenie bezterminowe i jakie dokumenty są potrzebne.

rozwiń >

Kiedy można dostać orzeczenie bezterminowe?

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych komisje powiatowe (PZON) lub wojewódzkie (WZON) mogą wydać orzeczenie na czas określony albo, w przypadku trwałych schorzeń, bezterminowo. Bezterminowe orzeczenie wydaje się, gdy:

dokumentacja medyczna jednoznacznie wskazuje, że brak jest rokowań poprawy,

choroba lub uszkodzenie ma charakter nieodwracalny,

leczenie ma jedynie charakter objawowy,

lekarz orzecznik stwierdzi, że stan zdrowia pacjenta nie pozwala przewidywać istotnej poprawy funkcjonowania.

Uwaga: wprowadzenie dłuższych okresów ważności orzeczeń czasowych (np. 7 lat dla osób dorosłych z chorobami genetycznymi) nie znosi możliwości otrzymania orzeczenia bezterminowego, taka możliwość nadal istnieje.

Schorzenia najczęściej prowadzące do stałego orzeczenia

Orzeczenia bezterminowe są przyznawane przede wszystkim w przypadkach chorób o trwałym, postępującym lub nieodwracalnym charakterze. Decyzja zawsze zależy od oceny komisji i udokumentowanego przebiegu leczenia. W praktyce stałe orzeczenia zapadają m.in. w przypadkach:

Chorób o charakterze postępującym, takich jak stwardnienie zanikowe boczne (SLA), zaawansowane stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona z utrwalonymi objawami, dystrofie mięśniowe czy ciężkie neuropatie. Komisje oczekują kompletnej dokumentacji z ostatnich 12–24 miesięcy, w tym skali EDSS czy UPDRS. Trwałych uszkodzeń narządów lub kończyn – amputacje, porażenia, utrwalone ubytki narządu ruchu, ślepota obuoczna, głęboka głuchota. Potrzebne są raporty operacyjne oraz opinie ortopedy lub audiologa. Chorób genetycznych i metabolicznych, takich jak zespół Downa, mukowiscydoza, leukodystrofie. Wymagane są wyniki badań genetycznych i opinie specjalistów. Zaburzeń psychicznych i intelektualnych – zwłaszcza niepełnosprawność intelektualna umiarkowana lub znaczna, autyzm czy przewlekłe zaburzenia psychiczne. Komisje opierają się na opiniach psychiatry i psychologa klinicznego. Niezdolności do samodzielnej egzystencji – gdy pacjent wymaga codziennej pomocy przy jedzeniu, higienie czy poruszaniu się. Dokumentacją są karty opieki, oceny w skali ADL/IADL, zaświadczenia pielęgniarskie. Chorób nowotworowych i skutków leczenia – np. przy braku możliwości leczenia radykalnego, po resekcjach narządów, z rozległymi deficytami neurologicznymi lub długotrwałą neuropatią indukowaną chemioterapią.

Nowe minima dla orzeczeń czasowych

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 maja 2025 r. wprowadziło minimalne okresy ważności orzeczeń czasowych. Od 11 czerwca 2025 r.:

dorośli z chorobami genetycznymi lub zespołem Downa otrzymują orzeczenia co najmniej na 7 lat,

dla dzieci minimalny okres wynosi 3 lata, a w przypadku chorób rzadkich lub genetycznych, aż do ukończenia 16 roku życia.

MRiPS szacuje, że dłuższe okresy dla orzeczeń czasowych odciążą rodziny i komisje. W Polsce działa 16 wojewódzkich i 295 powiatowych zespołów orzekających.

Procedura uzyskania orzeczenia bezterminowego

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe, należy złożyć wniosek do właściwego dla miejsca zamieszkania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON). Do dokumentów należy dołączyć pełną i aktualną dokumentację medyczną: wyniki badań, opinie specjalistów, opisy przebiegu leczenia, rehabilitacji oraz informacje o codziennym funkcjonowaniu.

Następnie wnioskodawca zostaje wezwany na posiedzenie komisji, podczas którego lekarz orzecznik analizuje zgromadzone materiały i może poprosić o dodatkowe badania lub konsultacje. Po zapoznaniu się z całością dokumentacji komisja podejmuje decyzję. Jeśli uzna, że stan zdrowia nie rokuje poprawy, wydaje orzeczenie bezterminowe. W pozostałych przypadkach określa czas jego obowiązywania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy orzeczenie na stałe można cofnąć?

Co do zasady orzeczenie bezterminowe ma charakter trwały. Może jednak zostać zmienione lub uchylone, gdy:

nastąpi istotna poprawa stanu zdrowia, umożliwiająca wykonywanie czynności, które wcześniej były niemożliwe,

ujawnią się nowe okoliczności, np. błędy proceduralne, nieprawidłowości w dokumentacji lub brak aktualnych badań.

Takie przypadki są bardzo rzadkie, według danych resortowych stanowią mniej niż 1% wszystkich decyzji.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe?

Stałe orzeczenie to nie tylko mniej formalności. Zapewnia przede wszystkim:

Stabilność życiową – osoba z orzeczeniem nie musi co kilka lat ponownie stawać przed komisją, co ułatwia planowanie życia zawodowego i rodzinnego.

– osoba z orzeczeniem nie musi co kilka lat ponownie stawać przed komisją, co ułatwia planowanie życia zawodowego i rodzinnego. Prawo do stałych świadczeń i ulg – zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, ulga rehabilitacyjna, turnusy i programy PFRON.

– zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, ulga rehabilitacyjna, turnusy i programy PFRON. Ułatwiony dostęp do usług medycznych i opiekuńczych – rehabilitacji, leczenia sanatoryjnego, sprzętu ortopedycznego.

– rehabilitacji, leczenia sanatoryjnego, sprzętu ortopedycznego. Pierwszeństwo w niektórych usługach – np. zapis na turnusy rehabilitacyjne, edukację specjalną, przydział asystenta osobistego.

– np. zapis na turnusy rehabilitacyjne, edukację specjalną, przydział asystenta osobistego. Kartę parkingową – bez konieczności ponownego orzekania.

Skala zjawiska w liczbach

Według Głównego Urzędu Statystycznego (dane za 2024 rok) w Polsce ponad 4 miliony osób posiada ważne orzeczenia o niepełnosprawności. Wśród nich:

2,32 mln ma orzeczenia z PZON/WZON,

922 tys. tylko z ZUS,

762 tys. oba typy orzeczeń.

Kobiety stanowią ok. 53% wszystkich orzeczonych. Liczba orzeczeń bezterminowych rośnie, zwłaszcza wśród osób z chorobami neurologicznymi i genetycznymi, gdzie poprawa stanu zdrowia jest mało prawdopodobna.

FAQ – najczęstsze pytania o orzeczenie o niepełnosprawności na stałe

Czy każda osoba z niepełnosprawnością może dostać orzeczenie bezterminowe? Nie. Orzeczenie na stałe wydaje się tylko wtedy, gdy choroba, uszkodzenie ciała lub zaburzenie funkcji organizmu ma charakter trwały i nie rokuje poprawy. W pozostałych przypadkach orzeczenie jest przyznawane na czas określony, zwykle od 1 do 5 lat. Czy orzeczenie bezterminowe trzeba odnawiać? Nie. Orzeczenie bezterminowe zachowuje ważność bez konieczności ponownego składania wniosków. W wyjątkowych przypadkach komisja może jednak wezwać osobę orzeczoną, jeśli pojawią się nowe okoliczności dotyczące stanu zdrowia. Czy komisja może odmówić wydania orzeczenia bezterminowego mimo ciężkiej choroby? Tak. Decyzja o charakterze orzeczenia należy do komisji, która ocenia nie tylko rozpoznanie, ale też rokowania i stopień samodzielności. Nawet przy poważnych schorzeniach komisja może uznać, że stan zdrowia może ulec poprawie, wtedy wydaje orzeczenie czasowe. Jak długo trwa oczekiwanie na decyzję komisji? Zgodnie z przepisami, postępowanie orzecznicze powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W praktyce, ze względu na dużą liczbę spraw, termin ten może się wydłużyć, zwłaszcza w dużych miastach. Czy orzeczenie bezterminowe uprawnia do wszystkich świadczeń? Orzeczenie jest podstawą do ubiegania się o różne formy wsparcia, m.in. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, ulgę rehabilitacyjną, a także do korzystania z programów PFRON. Samo posiadanie orzeczenia nie powoduje automatycznej wypłaty świadczeń, konieczne jest złożenie osobnych wniosków do odpowiednich instytucji.

