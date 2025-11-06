REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności od 1 stycznia 2026 r. Decyzja w 30 dni i nowe zasady w ZUS

Rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności od 1 stycznia 2026 r. Decyzja w 30 dni i nowe zasady w ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 listopada 2025, 11:04
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności od 1 stycznia 2026 r. Decyzja w 30 dni i nowe zasady w ZUS
Uwaga! Od 1 stycznia 2026 rewolucyjne zmiany w orzekaniu. Sprawdź, co się zmienia?
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Od nowego roku decyzje o niepełnosprawności mają być wydawane nawet w 30 dni, a w skład komisji wejdą także pielęgniarki i fizjoterapeuci. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy deregulacyjnej, który całkowicie przebuduje system orzekania w ZUS. Zmiany mają skrócić kolejki, zwiększyć liczbę orzeczników i ułatwić dostęp do świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

rozwiń >

Dlaczego potrzebna jest reforma?

O tym, że system orzecznictwa w Polsce wymaga naprawy, wie każdy, kto choć raz miał z nim do czynienia. Kolejki, długie terminy i brak lekarzy orzeczników sprawiają, że osoby z niepełnosprawnościami często czekają miesiącami na decyzję, od której zależy ich prawo do świadczeń i wsparcia.

REKLAMA

REKLAMA

Minister Dziemianowicz-Bąk, w rozmowie z TVP, powiedziała:

To prawda, że system wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym także system orzekania, jest systemem, który, już jak zaczęliśmy nasze rządy, to był systemem niedomagającym. Krok po kroku staramy się go wzmocnić. Te terminy się skracają, choć chciałabym, żeby skracały się szybciej - podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ustawa o świadczeniu wspierającym z lipca 2023 r. nałożyła na powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania dodatkowy obowiązek oceny "potrzeby wsparcia". To znacznie zwiększyło liczbę spraw i wydłużyło kolejki. Reforma przygotowywana przez pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami ma zwiększyć liczbę orzeczników i usprawnić pracę zespołów. Obecnie na orzeczenie czeka się nawet kilka miesięcy, a nieliczni lekarze są przeciążeni.

REKLAMA

Główne założenia reformy systemu orzekania o niepełnosprawności

Zanim zmiany wejdą w życie, resort zapowiada kompleksową przebudowę zasad działania zespołów orzekających. Oto planowane zmiany.

Zwiększenie liczby orzeczników i uproszczenie procedur

Rządowy projekt zakłada zwiększenie liczby specjalistów uprawnionych do wydawania orzeczeń. Zgodnie z zapowiedzią minister, zespoły ds. orzekania będą mogły korzystać z lekarzy w trakcie specjalizacji oraz innych zawodów medycznych, np. fizjoterapeutów i pielęgniarek w sprawach rehabilitacyjnych lub dotyczących samodzielnej egzystencji. Decyzję o skierowaniu sprawy do takiego specjalisty ma podejmować główny lekarz orzecznik.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W powiatowych i wojewódzkich zespołach mają pojawić się również asystenci medyczni, którzy przejmą część zadań administracyjnych, odciążając orzeczników i pozwalając im skupić się na diagnostyce. Projekt przewiduje też wprowadzenie maksymalnego, 30‑dniowego terminu na wydanie orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy i wniosku o rehabilitację leczniczą.

Większa elastyczność w zatrudnianiu orzeczników

Nowe przepisy mają umożliwić lekarzom orzecznikom ZUS wybór między etatem a umową cywilnoprawną. Wprowadzone zostaną też jasne zasady wynagradzania. Stawki mają być powiązane z przeciętną pensją krajową, co według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podniesie wynagrodzenia orzeczników o około 25 proc. Jednocześnie planuje się zatrudnianie lekarzy bez tytułu specjalisty, pod warunkiem odbywania odpowiedniego szkolenia specjalizacyjnego albo pięcioletniego stażu.

Zobacz również:

Reforma orzecznictwa ZUS

Projekt ustawy przyjęty w połowie października przez Radę Ministrów ma także zrewolucjonizować system orzekania w ZUS:

Jednoosobowe orzekanie

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji orzeczenia będą wydawać pojedynczy lekarze. W drugiej instancji decyzję podejmie inny lekarz niż ten z pierwszej, co zastąpi dotychczasowy trzyosobowy skład komisji.

30-dniowy termin

Ustawa wprowadza obowiązek wydania orzeczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Konsolidacja jednostek

Planowana jest koncentracja orzecznictwa w dużych centrach w oddziałach ZUS, co ma poprawić dostępność dla pacjentów i zapewnić jednolite standardy pracy.

Zatrudnienie innych zawodów medycznych

W sprawach rehabilitacji leczniczej orzeczenia będą mogli wydawać fizjoterapeuci, a w sprawach oceny niezdolności do samodzielnej egzystencji, pielęgniarki i pielęgniarze.

Wyższy nadzór i możliwość ponownego rozpatrzenia orzeczenia

Prezes ZUS zyska większe uprawnienia do kontroli jakości orzeczeń. Wadliwe decyzje będą mogły być rozpatrywane ponownie (Samorzad.infor.pl).

Harmonogram zmian

Reforma systemu orzecznictwa została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich już obowiązuje, drugi wejdzie w życie z początkiem 2026 roku.

Etap I – rozporządzenie z 14 sierpnia 2025 r.

Od 14 sierpnia 2025 r. obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2025 poz. 682), które ułatwiło uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Zmiany objęły m.in. rozszerzenie składu komisji o lekarzy w trakcie specjalizacji oraz uproszczenie procedur administracyjnych w powiatowych i wojewódzkich zespołach. To pierwszy krok w stronę przebudowy całego systemu orzekania.

Etap II – ustawa deregulacyjna przyjęta przez Radę Ministrów 14 października 2025 r.

Kolejny etap reformy rozpoczął się po posiedzeniu Rady Ministrów z 14 października 2025 r., podczas którego przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt deregulacyjny). Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nowe przepisy mają usprawnić i ujednolicić sposób wydawania orzeczeń przez lekarzy ZUS, skrócić czas oczekiwania oraz poprawić jakość orzeczeń. Projekt wprowadza m.in. jednoosobowe orzekanie, 30-dniowy termin na wydanie decyzji i nowe zasady zatrudniania orzeczników.

Nowe przepisy wejdą w życie zasadniczo od 1 stycznia 2026 r., po zakończeniu procesu legislacyjnego i podpisie prezydenta.

Jakie prawa i świadczenia przysługują po uzyskaniu orzeczenia

Orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu uprawnia m.in. do:

  • świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego,
  • ulg podatkowych (np. odliczenia wydatków rehabilitacyjnych),
  • pierwszeństwa w dostępie do usług społecznych i opiekuńczych,
  • ułatwień w korzystaniu z rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego,
  • Karty Parkingowej,
  • dodatkowego wsparcia edukacyjnego (asystent, indywidualny tok nauki).

Orzeczenia wydane przez ZUS dają również prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dodatku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt deregulacyjny)

Powiązane
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od listopada 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od listopada 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku
Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać w 2025 i 2026 roku
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ile godzin nadliczbowych pracownik ma obowiązek przepracować? Przepisy jasno to określają i nie dla każdego jest to powszechnie znane 150
06 lis 2025

Czy pracownik ma obowiązek pracować w godzinach nadliczbowych? Odpowiedź na to pytanie zaskakuje wiele osób. Tymczasem przepisy są jasne i choć chronią pracownika jako słabszą stronę stosunku pracy, to dbają też o dobro zakładu pracy.
Fundacja ORLEN rusza z nowym programem „Moc odpowiedzialności”. Granty do 30 tys. zł na edukację obywatelską młodzieży
06 lis 2025

Fundacja ORLEN ogłosiła nabór wniosków do nowego programu „Moc odpowiedzialności”, w ramach którego jednostki samorządu prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie od 5 do 30 tys. zł na działania edukacyjne rozwijające postawy obywatelskie młodzieży. Łączna pula środków wynosi 800 tys. zł, a zgłoszenia można przesyłać do 5 grudnia 2025 r.
Polacy w kamasze - rząd ogłosił termin nowego programu dla wszystkich
06 lis 2025

Co byś zrobił, gdyby nagle zawyła syrena alarmowa? Gdzie schronisz się z rodziną? Jak zachować się w sytuacji awaryjnej, kiedy nie ma prądu, wody ani telefonu? To nie scenariusz filmu katastroficznego – to potencjalne zagrożenie, na które chce nas przygotować Ministerstwo Obrony Narodowej. Program „wGotowości” rusza już 22 listopada i ma na celu coś więcej niż tylko naukę pierwszej pomocy czy rozpoznawania typów amunicji. Chodzi o zmianę mentalności całej społeczności. O budowanie kultury bezpieczeństwa od podstaw. A przykład Ukrainy pokazuje, że to nie fantazja – to konieczność.
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi a prawo do obsługi poza kolejnością na SOR – Ministerstwo Zdrowia znów odpowiada
06 lis 2025

W ostatnich tygodniach temat uprawnień Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (ZHDK) ponownie wywołał gorącą dyskusję wśród społeczności dawców. Wszystko za sprawą pisma Ministerstwa Zdrowia z 22 lipca 2025 roku, które jednoznacznie określa, czy Zasłużeni Dawcy Krwi mogą liczyć na obsługę poza kolejnością na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).

REKLAMA

Rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności od 1 stycznia 2026 r. Decyzja w 30 dni i nowe zasady w ZUS
06 lis 2025

Od nowego roku decyzje o niepełnosprawności mają być wydawane nawet w 30 dni, a w skład komisji wejdą także pielęgniarki i fizjoterapeuci. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy deregulacyjnej, który całkowicie przebuduje system orzekania w ZUS. Zmiany mają skrócić kolejki, zwiększyć liczbę orzeczników i ułatwić dostęp do świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami.
Dochody samorządów w 2026 r. Sejm uchwalił ważną nowelizację
06 lis 2025

Przy wyliczaniu dochodów samorządów w roku 2026 używane będą zaktualizowane dane podatkowe. Uchwalona przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu.
183 dni w Polsce i dalej nie jesteś rezydentem? Eksperci ujawniają, jak naprawdę działa polska rezydencja podatkowa
06 lis 2025

Przepisy wydają się jasne – 183 dni w Polsce i stajesz się rezydentem podatkowym. Tymczasem orzecznictwo i praktyka pokazują coś zupełnie innego. Możesz być rezydentem tylko przez część roku, a Twoje podatki zależą od… jednego dnia i miejsca, gdzie naprawdę toczy się Twoje życie. Sprawdź, jak działa „łamana rezydencja podatkowa” i dlaczego to klucz do uniknięcia błędów przy rozliczeniach.
Młodzi nie chcą oszczędzać na własne mieszkanie! Stare zachęty nie działają, a nowe?
06 lis 2025

Pod koniec września 2025 r. na Kontach Mieszkaniowych w trzech bankach oszczędzało łącznie tylko ok. 6,7 tys. osób. Co gorsza – jak oceniają eksperci portalu GetHome.pl – program uruchomiony przez poprzedni rząd gaśnie. Czy ożywią go zmiany w warunkach oszczędzania, które zaczną obowiązywać od stycznia 2026 r.?

REKLAMA

Świadczenie mieszkaniowe w 2025 r. Terminy i wzór wniosku
06 lis 2025

W październiku 2025 r. weszły w życie przepisy ustawy nowelizującej zasady zakwaterowania m.in. funkcjonariuszy Policji. Z kolei nowe rozporządzenie MSWiA określa wzory wniosków świadczeń mieszkaniowych. Kiedy najlepiej złożyć wniosek?
Brak aktualizacji tej informacji w rejestrze oznacza poważne straty - utrata ulg, zwroty dotacji, jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku w terminie
06 lis 2025

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje już zmiana, która dotyka każdego przedsiębiorcy w Polsce. Nowa edycja Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) to nie tylko zwykła aktualizacja – to rewolucja w sposobie opisywania polskiego biznesu. Czy wiesz, że wybór niewłaściwego kodu może zamknąć Ci drogę do dotacji lub ulgi podatkowej?

REKLAMA