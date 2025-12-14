REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1229 zł zasiłku z MOPS co miesiąc w 2025 i 2026. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

1229 zł zasiłku z MOPS co miesiąc w 2025 i 2026. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 grudnia 2025, 19:08
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc
1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tysiące osób w Polsce mogą w 2025 roku liczyć na stale wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc przez MOPS. To świadczenie nie zawsze wymaga corocznego odnawiania, ale wbrew pozorom nie każdy je otrzyma. Decydują przede wszystkim spełnione kryteria oraz aktualna sytuacja dochodowa rodziny. Warto podkreślić, że próg dochodowy został w 2025 roku podwyższony, co oznacza, że na zasiłek w wysokości 1229 miesięcznie może kwalifikować się więcej osób.

rozwiń >

Dla kogo zasiłek stały z MOPS 2025?

Trzeba spełnić poniższe warunki, aby dostać zasiłek stały:

REKLAMA

REKLAMA

Warunki dla osoby samotnie gospodarującej:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a jej dochód jest niższy niż ustalone kryterium dochodowe dla osoby samotnej.

Warunki dla osoby w rodzinie:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a zarówno jej dochód, jak i dochód na jedną osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

REKLAMA

Ile wynosi zasiłek stały w 2025 roku?

Dla osoby samotnej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym a jej dochodem.
  • Maksymalna kwota od 1 stycznia 2025 roku to 1 229 zł miesięcznie.

Dla osoby w rodzinie - zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota zasiłku stałego to 100 zł miesięcznie.

Jakie kryteria dochodowe trzeba spełnić? 

Kryterium dochodowe dla: 

  • osoby samotnie gospodarującej - 1010 zł (wzrost o 234 zł),
  • osoby w rodzinie - 823 zł (wzrost o 223 zł). 

Kryterium dochodowe zostało podniesione od 1 stycznia 2025 w porównaniu do poprzednich lat, co oznacza, że więcej osób może teraz kwalifikować się do tego świadczenia. 

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Nie można dostać zasiłku stałego, jeśli pobiera się jednocześnie:

  • rentę socjalną,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • zasiłek dla opiekuna.

Ważne! Jeśli ktoś mieszka w domu pomocy społecznej lub czeka na przyjęcie do takiego domu, jest traktowany jako osoba samotnie gospodarująca – ale tylko jeśli wcześniej miał prawo do zasiłku stałego.

Przy obliczaniu zasiłku stałego nie wlicza się zasiłku okresowego do dochodu.

Zobacz również:

Kiedy zasiłek stały jest wypłacany?

Zasiłek stały wypłacany jest co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. W wielu gminach wypłaty odbywają się w drugiej połowie miesiąca.

Jeśli nie ma pewności co do konkretnego terminu wypłaty, najlepiej sprawdzić go na stronie internetowej swojego MOPS lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym. Terminy mogą się różnić w zależności od miasta i decyzji administracyjnej.

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

Tak. Zasiłek stały wliczany jest przy ustalaniu wysokości emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury bądź renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia czas aktywności zawodowej, przebywania na zwolnieniach, a także pobierania zasiłków i innych świadczeń.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760, z 2024 r. poz. 743, 858, 859)

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały?

Należy wypełnić wniosek w swoim OPS (osobiście lub przez ePUAP). Potrzebne są m.in. zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy, zaświadczenia lekarskie, itp.

Zasiłek jest wydawany bezterminowo jeśli osoba jest niezdolna do pracy z tytułu wieku (wiek emerytalny) lub jeśli ma orzeczenie na stałe. Osoba, która ma orzeczenie okresowe, po jego wygaśnięciu musi złożyć nowy wniosek.

Wniosek o zasiłek stały 2025 - wzór do pobrania

Wniosek o zasiłek stały 2025

Wniosek o zasiłek stały 2025

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
7000 zł zasiłku pogrzebowego + kolejne 7000 zł (a w zależności od sytuacji – nawet więcej i to bez względu na wysokość dochodu). Kto od 1 stycznia 2026 r. może otrzymać nawet 14 tys. zł świadczenia na pokrycie kosztów pogrzebu?
14 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zwiększa kwotę zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. To jednak nie jedyne świadczenie, które wprowadza nowelizacja. Na pokrycie kosztów pogrzebu będzie można bowiem uzyskać również inny zasiłek – bez ograniczenia kwotowego, bez względu na wysokość dochodu i to nawet jednocześnie pobierając 7 tys. zł zasiłku pogrzebowego. Jest jednak pewien warunek.
Obłożą gigantycznymi podwyżkami przedsiębiorców. Czegoś takiego nie było od lat
14 gru 2025

Rosnące podatki i składki ZUS coraz mocniej uderzają w firmy, dla których prowadzenie biznesu już dziś jest dużym wyzwaniem. Od nowego roku wzrosną zarówno płaca minimalna, jak i minimalna stawka godzinowa, co bezpośrednio przełoży się na wyższe obciążenia. Miesięczne składki społeczne do ZUS, bez składki zdrowotnej, sięgną 1926,76 zł – to o 8,6 proc. więcej niż obecnie i aż o 93 proc. więcej niż w 2021 roku. Do tego dojdą podwyżki składki zdrowotnej, sięgające nawet 37,4 proc.
Ważna nowelizacja prawa o notariacie - Prezydent właśnie podpisał, ułatwienia w dziedziczeniu stają się faktem. Będzie mniej formalności do załatwienia
14 gru 2025

Spadkobiercy będą mieli łatwiej - Prezydent Karol Nawrocki podpisał 12 grudnia 2025 r. nowelizację prawa o notariacie. Wprowadza ona możliwość złożenia stosownego wniosku jeszcze u notariusza. To znaczne ułatwienie i uproszczenie, bowiem dotychczas z takimi wnioskami trzeba było załatwiać sprawy w sądach.
Zasiłek okresowy z MOPS dla osób z niepełnosprawnością – komu przysługuje, ile wynosi i jak go dostać
13 gru 2025

Choroba, niepełnosprawność albo nagły brak pracy z nimi związany potrafią zrujnować domowy budżet w kilka tygodni. W takiej sytuacji MOPS może wypłacić osobom z niepełnosprawnością zasiłek okresowy sięgający nawet 823 zł miesięcznie. Sprawdzamy, komu naprawdę przysługuje to wsparcie, jak liczona jest jego wysokość i dlaczego wiele osób rezygnuje z pomocy, choć spełnia warunki.

REKLAMA

Jak komisja przyznaje punkty, gdy ubiegasz się o świadczenie wspierające? Sprawdź, ile możesz dostać 2026 roku
13 gru 2025

O tym, czy dostaniesz świadczenie wspierające, nie decyduje dochód ani samo orzeczenie, ale punkty przyznane przez komisję. To one przesądzają, czy ZUS wypłaci kilkaset, czy nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Wyjaśniamy, jak komisja ustala punktację, jakie progi obowiązywać bvędą w 2026 roku oraz ile realnie można dostać po rozszerzeniu programu.
Od 500 do 1750 zł nowego świadczenia dla seniorów (i nie tylko), których miesięczny dochód za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł. Wnioski tylko do 15 grudnia 2025 r.
14 gru 2025

Seniorzy (i nie tylko), których miesięczny dochód netto za 2024 r. nie przekraczał kwoty 3 272,69 zł (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za 2024 r., nie przekraczał kwoty 2 454,52 zł) – jeszcze w 2025 r. mogą liczyć na dodatkowe świadczenie w kwocie 500, 1000 lub odpowiednio 1750 zł, jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania na poziomie -– powyżej 170 zł/GJ netto, 200 zł/GJ netto lub odpowiednio 230 zł/GJ netto. Mowa o tzw. bonie ciepłowniczym, wprowadzonym przez rząd ustawą o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
13 gru 2025

Odpowiedni wybór wariantu renty wdowiej może oznaczać realnie wyższe miesięczne wpływy. Wielu seniorów nie zdaje sobie z tego sprawy. Jednak decyzja wcale nie jest taka oczywista. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeanalizował dane i wskazał, które rozwiązanie w praktyce przynosi więcej korzyści finansowych.
Ten wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek
13 gru 2025

Odpowiedni wybór wariantu renty wdowiej może oznaczać realnie wyższe miesięczne wpływy. Wielu seniorów nie zdaje sobie z tego sprawy. Jednak decyzja wcale nie jest taka oczywista. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeanalizował dane i wskazał, które rozwiązanie w praktyce przynosi więcej korzyści finansowych.

REKLAMA

Inspektorzy pracy jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy
12 gru 2025

Planowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy stanowi istotny punkt zwrotny dla polskiego rynku pracy, znacząco wpływając na sposób funkcjonowania współpracy B2B oraz umów zlecenia. Czy i jak zmieni się sytuacja setek tysięcy zatrudnionych i czy dojdzie do tego, że Inspektorzy pracy będą jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy?
Procedury specjalne na wypadek awarii KSeF lub braku dostępu (tryb offline w 3 wariantach). MFiG: nie będzie przesunięcia terminów wdrożenia systemu
13 gru 2025

Ministerstwo Finansów nie rozważa przesunięcia terminu obowiązkowego uruchomienia KSeF, poinformował 11 grudnia 2025 r. przedstawiciel resortu w odpowiedzi na interpelację poselską. Zdaniem Ministerstwa KSeF w wersji demonstracyjnej jest stabilny i pewny w działaniu. Ponadto poinformowano, że nie są planowane zmiany odnośnie zasad uwierzytelnienia w KSeF. Jednocześnie Zastępca Szefa KAS przekazał kilka ważnych informacji, m.in. dot. funkcjonowania procedur specjalnych na wypadek awarii KSeF.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA