Trzynasta emerytura 2026: ile wyniesie i kto dostanie dodatkowy przelew w kwietniu?

W kwietniu 2026 r. emeryci otrzymają trzynastą emeryturę równą najniższej emeryturze po waloryzacji - wstępne wyliczenia wskazują ok. 1 971 zł brutto. Sprawdź kto i kiedy dostanie przelew oraz dlaczego część seniorów zobaczy drugi przelew związany ze zwrotem podatku.

rozwiń >

W kwietniu 2026 r. emeryci i renciści otrzymają automatyczny dodatek - trzynastą emeryturę, której wysokość będzie równa najniższej emeryturze po marcowej waloryzacji. Wstępne obliczenia wskazują, że świadczenie powinno wynieść około 1 971 zł brutto - dokładna kwota netto zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej i potrąceń. Dodatkowo część seniorów może zobaczyć na kontach drugi przelew związany z możliwymi zwrotami podatku za ubiegły rok.

REKLAMA

REKLAMA

Co to jest trzynasta emerytura i kiedy trafi na konto?

Trzynasta emerytura to coroczny, jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów, wypłacany automatycznie przez ZUS - bez konieczności składania wniosków. W 2026 roku trzynastka zostanie wypłacona w kwietniu; mechanizm jej ustalania powoduje, że jej wysokość jest równa obowiązującej w danym roku najniższej emeryturze brutto.

Ile wyniesie trzynastka w 2026 r.?

Na podstawie dostępnych prognoz waloryzacji (szacunki rzędu ok. 4,8–4,9 proc.) najniższa emerytura po waloryzacji powinna wynieść około 1 970,98 zł brutto (wartość w przybliżeniu podawana przez źródła branżowe). To właśnie ta kwota stanowi szacunkową wielkość trzynastej emerytury w 2026 r. - ostateczna wartość brutto/netto zostanie potwierdzona po oficjalnym komunikacie ZUS.

Różnica między trzynastką a czternastką

Trzynasta emerytura to coroczny, jednorazowy dodatek wypłacany automatycznie - jej wysokość odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji i trafia do świadczeniobiorców niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia (w praktyce wypłacana zwykle w kwietniu). Czternasta emerytura ma natomiast charakter dochodowo uzależniony - jest przyznawana wg zasady „złotówka za złotówkę” i jest objęta progiem dochodowym (pełna kwota przysługuje tym, których miesięczne świadczenia nie przekraczają określonego progu; powyżej niego kwota jest redukowana), a jej wypłata przypada zwykle we wrześniu. W praktyce więc trzynastka jest świadczeniem uniwersalnym i równa minimalnej emeryturze, a czternastka - kierowana do osób o niższych dochodach i zmniejszana przy przekroczeniu progu.

REKLAMA

Kwota netto - dlaczego może się różnić?

Kwota „na rękę” (netto) zależy od:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

składki zdrowotnej (od której w zależności od statusu świadczeniobiorcy może być potrącana część),

indywidualnej sytuacji podatkowej (np. podatek lub zwolnienia),

ewentualnych potrąceń (np. zajęć egzekucyjnych).

Dlatego w artykułach z tabelami pojawiają się różne wartości netto - w praktyce większość emerytów powinna otrzymać kwotę netto nieco niższą od brutto podanej wyżej. Szczegółowe tabele z symulacjami netto publikują serwisy finansowe i lokalne.

Dwa przelewy w kwietniu? Kto może dostać dodatkowe pieniądze?

Część emerytów może w kwietniu zauważyć na kontach dwa przelewy - oprócz trzynastki mogą trafić też zwroty podatku za poprzedni rok (jeżeli urząd skarbowy dokona nadpłaty). To nie jest regułą dla wszystkich, ale dotyczy tych, którzy mają rozliczenia podatkowe kończące się nadpłatą lub uprawnieni są do zwrotów. W praktyce więc kwiecień 2026 może być miesiącem, w którym część seniorów otrzyma więcej niż jedno uznanie na koncie.

Kto otrzyma trzynastkę i czy trzeba coś zgłaszać?

Trzynastka jest świadczeniem powszechnym - otrzymują ją osoby pobierające emeryturę lub rentę z ZUS (również osoby z wyższymi świadczeniami). Wypłata jest automatyczna - nie trzeba składać wniosków ani dodatkowych dokumentów. Jeśli ktoś nie otrzymał dodatku w terminie, pierwszym krokiem jest sprawdzenie informacji w profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) lub kontakt z oddziałem ZUS.

Przykład (orientacyjny) - ile "na rękę"?

Podane poniżej liczby są jedynie przykładowymi symulacjami - ostateczne netto zależy od konkretnego przypadku:

13 - brutto: 1 970,98 zł → netto (orientacyjnie): ~1 780–1 900 zł (zależnie od składek i podatku).

(Przykłady netto publikowane w lokalnych wyliczeniach różnią się w zależności od przyjętych założeń; zawsze warto sprawdzić pełne tabele zamieszczane przez serwisy finansowe).

Tabela - orientacyjne wyliczenia trzynastej emerytury 2026

Założenie brutto trzynastki: 1 970,98 zł (trzynasta emerytura odpowiada minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji).

Scenariusz / założenie Brutto (13.) Potrącenia (założenie) Netto — orientacyjnie A. Emeryt pobierający świadczenie ≤ 2 500 zł (brak PIT) 1 970,98 zł składka zdrowotna 9% = 177,39 zł 1 793,59 zł B. Typowy szacunek publikowany w mediach (przykładowe wyliczenia) 1 970,98 zł uwzględnione różne potrącenia → orientacyjnie ~1 620 zł (wartość przyjęta jako średni szacunek w serwisach finansowych). C. Konserwatywna estymacja (zdrowotna 9% + PIT 12% od kwoty) 1 970,98 zł 9% + 12% (orientacyjnie) = 177,39 + 236,52 1 557,07 zł (scenariusz maksymalnych zwykłych potrąceń). (obliczenia własne)

Uwaga do tabeli:

Powyższe liczby to orientacyjne wartości netto - rzeczywista kwota na koncie zależy od indywidualnej sytuacji (inne dochody w miesiącu, potrącenia egzekucyjne, sposób rozliczeń podatkowych).

- rzeczywista kwota na koncie zależy od indywidualnej sytuacji (inne dochody w miesiącu, potrącenia egzekucyjne, sposób rozliczeń podatkowych). Składka zdrowotna dla świadczeń wynosi 9% podstawy wymiaru; w praktyce dla najniższych emerytur zwykle nie występuje dodatkowy PIT od tej kwoty (stąd scenariusz A).

Co zrobić, gdy nie widzę przelewu?

Sprawdź rachunek bankowy w dniach przypadających na wypłaty (często w ciągu jednego dnia ZUS księguje wiele świadczeń). Zaloguj się do PUE ZUS i zweryfikuj komunikaty o wypłatach. Skontaktuj się z oddziałem ZUS lub infolinią, jeśli przelew nie dotarł — podaj numer PESEL i numer rachunku, aby skrócić czas obsługi.

Krótkie podsumowanie

Trzynasta emerytura trafi do świadczeniobiorców w kwietniu 2026 r. i będzie równa najniższej emeryturze po waloryzacji.

i będzie równa najniższej emeryturze po waloryzacji. Według prognoz jej wartość brutto może wynieść około 1 970,98 zł -netto zależy od indywidualnych potrąceń.

-netto zależy od indywidualnych potrąceń. Niektórzy seniorzy mogą otrzymać drugi przelew w kwietniu związany ze zwrotem podatku.