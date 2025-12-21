REKLAMA

Trzynasta emerytura 2026: ile wyniesie i kto dostanie dodatkowy przelew w kwietniu?

Trzynasta emerytura 2026: ile wyniesie i kto dostanie dodatkowy przelew w kwietniu?

21 grudnia 2025, 20:44
oprac. Dominik Kulig
Trzynasta emerytura 2026: ile wyniesie i kto dostanie dodatkowy przelew w kwietniu?
Trzynasta emerytura 2026: ile wyniesie i kto dostanie dodatkowy przelew w kwietniu?
W kwietniu 2026 r. emeryci otrzymają trzynastą emeryturę równą najniższej emeryturze po waloryzacji - wstępne wyliczenia wskazują ok. 1 971 zł brutto. Sprawdź kto i kiedy dostanie przelew oraz dlaczego część seniorów zobaczy drugi przelew związany ze zwrotem podatku.

W kwietniu 2026 r. emeryci i renciści otrzymają automatyczny dodatek - trzynastą emeryturę, której wysokość będzie równa najniższej emeryturze po marcowej waloryzacji. Wstępne obliczenia wskazują, że świadczenie powinno wynieść około 1 971 zł brutto - dokładna kwota netto zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej i potrąceń. Dodatkowo część seniorów może zobaczyć na kontach drugi przelew związany z możliwymi zwrotami podatku za ubiegły rok.

Co to jest trzynasta emerytura i kiedy trafi na konto?

Trzynasta emerytura to coroczny, jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów, wypłacany automatycznie przez ZUS - bez konieczności składania wniosków. W 2026 roku trzynastka zostanie wypłacona w kwietniu; mechanizm jej ustalania powoduje, że jej wysokość jest równa obowiązującej w danym roku najniższej emeryturze brutto.

Ile wyniesie trzynastka w 2026 r.?

Na podstawie dostępnych prognoz waloryzacji (szacunki rzędu ok. 4,8–4,9 proc.) najniższa emerytura po waloryzacji powinna wynieść około 1 970,98 zł brutto (wartość w przybliżeniu podawana przez źródła branżowe). To właśnie ta kwota stanowi szacunkową wielkość trzynastej emerytury w 2026 r. - ostateczna wartość brutto/netto zostanie potwierdzona po oficjalnym komunikacie ZUS.

Różnica między trzynastką a czternastką

Trzynasta emerytura to coroczny, jednorazowy dodatek wypłacany automatycznie - jej wysokość odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji i trafia do świadczeniobiorców niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia (w praktyce wypłacana zwykle w kwietniu). Czternasta emerytura ma natomiast charakter dochodowo uzależniony - jest przyznawana wg zasady „złotówka za złotówkę” i jest objęta progiem dochodowym (pełna kwota przysługuje tym, których miesięczne świadczenia nie przekraczają określonego progu; powyżej niego kwota jest redukowana), a jej wypłata przypada zwykle we wrześniu. W praktyce więc trzynastka jest świadczeniem uniwersalnym i równa minimalnej emeryturze, a czternastka - kierowana do osób o niższych dochodach i zmniejszana przy przekroczeniu progu.

Zobacz również:

Kwota netto - dlaczego może się różnić?

Kwota „na rękę” (netto) zależy od:

  • składki zdrowotnej (od której w zależności od statusu świadczeniobiorcy może być potrącana część),
  • indywidualnej sytuacji podatkowej (np. podatek lub zwolnienia),
  • ewentualnych potrąceń (np. zajęć egzekucyjnych).
    Dlatego w artykułach z tabelami pojawiają się różne wartości netto - w praktyce większość emerytów powinna otrzymać kwotę netto nieco niższą od brutto podanej wyżej. Szczegółowe tabele z symulacjami netto publikują serwisy finansowe i lokalne.

Dwa przelewy w kwietniu? Kto może dostać dodatkowe pieniądze?

Część emerytów może w kwietniu zauważyć na kontach dwa przelewy - oprócz trzynastki mogą trafić też zwroty podatku za poprzedni rok (jeżeli urząd skarbowy dokona nadpłaty). To nie jest regułą dla wszystkich, ale dotyczy tych, którzy mają rozliczenia podatkowe kończące się nadpłatą lub uprawnieni są do zwrotów. W praktyce więc kwiecień 2026 może być miesiącem, w którym część seniorów otrzyma więcej niż jedno uznanie na koncie.

Kto otrzyma trzynastkę i czy trzeba coś zgłaszać?

Trzynastka jest świadczeniem powszechnym - otrzymują ją osoby pobierające emeryturę lub rentę z ZUS (również osoby z wyższymi świadczeniami). Wypłata jest automatyczna - nie trzeba składać wniosków ani dodatkowych dokumentów. Jeśli ktoś nie otrzymał dodatku w terminie, pierwszym krokiem jest sprawdzenie informacji w profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) lub kontakt z oddziałem ZUS.

Przykład (orientacyjny) - ile "na rękę"?

Podane poniżej liczby są jedynie przykładowymi symulacjami - ostateczne netto zależy od konkretnego przypadku:

  • 13 - brutto: 1 970,98 zł → netto (orientacyjnie): ~1 780–1 900 zł (zależnie od składek i podatku).
    (Przykłady netto publikowane w lokalnych wyliczeniach różnią się w zależności od przyjętych założeń; zawsze warto sprawdzić pełne tabele zamieszczane przez serwisy finansowe).

Tabela - orientacyjne wyliczenia trzynastej emerytury 2026

Założenie brutto trzynastki: 1 970,98 zł (trzynasta emerytura odpowiada minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji).

Scenariusz / założenie

Brutto (13.)

Potrącenia (założenie)

Netto — orientacyjnie

A. Emeryt pobierający świadczenie

≤ 2 500 zł

(brak PIT)

1 970,98 zł

składka zdrowotna 9% = 177,39 zł

1 793,59 zł

B. Typowy szacunek publikowany w mediach (przykładowe wyliczenia)

1 970,98 zł

uwzględnione różne potrącenia → orientacyjnie

~1 620 zł

(wartość przyjęta jako średni szacunek w serwisach finansowych).

C. Konserwatywna estymacja (zdrowotna 9% + PIT 12% od kwoty)

1 970,98 zł

9% + 12% (orientacyjnie) = 177,39 + 236,52

1 557,07 zł

(scenariusz maksymalnych zwykłych potrąceń). (obliczenia własne)

Uwaga do tabeli:

  • Powyższe liczby to orientacyjne wartości netto - rzeczywista kwota na koncie zależy od indywidualnej sytuacji (inne dochody w miesiącu, potrącenia egzekucyjne, sposób rozliczeń podatkowych).
  • Składka zdrowotna dla świadczeń wynosi 9% podstawy wymiaru; w praktyce dla najniższych emerytur zwykle nie występuje dodatkowy PIT od tej kwoty (stąd scenariusz A).

Co zrobić, gdy nie widzę przelewu?

  1. Sprawdź rachunek bankowy w dniach przypadających na wypłaty (często w ciągu jednego dnia ZUS księguje wiele świadczeń).
  2. Zaloguj się do PUE ZUS i zweryfikuj komunikaty o wypłatach.
  3. Skontaktuj się z oddziałem ZUS lub infolinią, jeśli przelew nie dotarł — podaj numer PESEL i numer rachunku, aby skrócić czas obsługi.

Krótkie podsumowanie

  • Trzynasta emerytura trafi do świadczeniobiorców w kwietniu 2026 r. i będzie równa najniższej emeryturze po waloryzacji.
  • Według prognoz jej wartość brutto może wynieść około 1 970,98 zł -netto zależy od indywidualnych potrąceń.
  • Niektórzy seniorzy mogą otrzymać drugi przelew w kwietniu związany ze zwrotem podatku.

Kiedy przyjdzie trzynasta emerytura 2026?

Trzynasta emerytura jest planowana na kwiecień 2026 r. - wypłata jest automatyczna, bez konieczności składania wniosku.

Ile wyniesie trzynastka brutto i netto?

Szacunkowo brutto trzynastki po marcowej waloryzacji to ok. 1 970,98 zł. Netto zależy od potrąceń (składka zdrowotna 9% i ewentualny PIT) —- orientacyjnie od ~1 557 zł do ~1 794 zł, przy czym większość emerytów o najniższych świadczeniach otrzyma około 1 793,59 zł netto (po odliczeniu tylko składki zdrowotnej).

Czy trzynastka jest opodatkowana?

Trzynastka podlega standardowym potrąceniom: przede wszystkim składce zdrowotnej 9%. Podatek dochodowy może wystąpić w zależności od całkowitego dochodu odbiorcy i obowiązujących progów/prawnych rozwiązań; dla wielu osób o niskich emeryturach PIT nie będzie naliczony.

Czy w kwietniu można dostać „dwa przelewy”?

Tak - poza trzynastką niektórzy seniorzy mogą otrzymać dodatkowe przelewy w kwietniu (np. zwrot podatku lub korektę wypłaty). Nie jest to regułą dla wszystkich, ale zdarza się u osób mających nadpłaty podatkowe lub inne indywidualne rozliczenia.

Kto otrzyma czternastą emeryturę i kiedy?

Czternasta emerytura jest przyznawana na zasadach dochodowych (pełna kwota dla osób, których świadczenie nie przekracza określonego progu; powyżej progu mechanizm „złotówka za złotówkę”). Jej wypłata zwykle przypada we wrześniu. Szczegóły progów i wysokości mogą być każdorazowo określone w przepisach i komunikatach.

Co zrobić, gdy nie widzę trzynastki na koncie?

Sprawdź najpierw historię transakcji w banku i komunikaty w PUE ZUS - jeśli wciąż brak, skontaktuj się z oddziałem ZUS lub infolinią, podając PESEL i dane konta.

Czy trzynastka może być potrącona (egzekucja)?

Tak - świadczenia z ZUS podlegają potrąceniom zgodnie z prawem (np. zajęcia egzekucyjne), lecz istnieje określona kolejność i limity potrąceń - w razie wątpliwości warto zwrócić się do ZUS.

Gdzie sprawdzić ostateczne kwoty i terminy?

Najpewniejszym źródłem są komunikaty ZUS oraz oficjalne informacje rządowe; serwisy finansowe publikują jedynie szacunki i tabele orientacyjne. Warto sprawdzić PUE ZUS po ogłoszeniu oficjalnych tabel.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
