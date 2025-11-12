REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca nawet 1500 zł co miesiąc w 2025 roku! Jest jeden warunek. Gdzie złożyć wniosek?

ZUS wypłaca nawet 1500 zł co miesiąc w 2025 roku! Jest jeden warunek. Gdzie złożyć wniosek?

12 listopada 2025, 14:10
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Masz dzieci? Dostaniesz nawet 1500 zł co miesiąc w 2025 roku
Masz dzieci? Dostaniesz nawet 1500 zł co miesiąc w 2025 roku
Shutterstock

W 2025 roku możesz liczyć nawet na 1500 zł miesięcznie, pod warunkiem, że jesteś rodzicem. Sprawdź, kto dokładnie otrzyma świadczenie, do jakiego wieku dziecka ono przysługuje i jak złożyć wniosek. Świadczenie to przysługuje przysługuje również obywatelom Ukrainy.

rozwiń >

Dofinansowanie do żłobka 2025 - kiedy przysługuje?

  • Jeśli dziecko chodzi do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do oficjalnego rejestru, albo jest pod opieką dziennego opiekuna z wykazu dziennych opiekunów.
  • Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie jest wyższa niż ustalony maksymalny koszt - od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku ten limit wynosi 2200 zł.

Nawet 1500 zł co miesiąc - dla kogo?

Dofinansowanie może otrzymać:

  • mama lub tata dziecka,
  • opiekun prawny,
  • inna osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, np.:
  • rodzic zastępczy,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • opiekun sprawujący pieczę na mocy orzeczenia sądu,
  • osoba opiekująca się dzieckiem i składająca wniosek o jego adopcję,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo
  • terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Do jakiego wieku dziecka przysługuje świadczenie?

Dofinansowanie przysługuje dzieciom w wieku od 12 do 35 miesięcy, czyli do 3. roku życia, a formalnie do miesiąca poprzedzającego 3. urodziny. Wiek dziecka ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wsparcia.

Ile wynosi dofinansowanie do żłobka w 2025 roku?

Niezależnie od dochodu można uzyskać:

  • do 1500 zł miesięcznie na dziecko,
  • do 1900 zł miesięcznie – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Można uzyskać nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Ważne: Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do rodzica czy opiekuna dziecka. Świadczenie jest przeznaczone na obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu, który:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • prowadzi żłobek,
  • prowadzi klub dziecięcy,
  • zatrudnia dziennego opiekuna.

Świadczenie jest przyznawane od miesiąca, w którym dziecko rozpocznie pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Przysługuje przez cały okres, w którym dziecko korzysta z opieki w tej instytucji. Jeśli sąd orzekł naprzemienną opiekę nad dzieckiem – każdy z rodziców może uzyskać połowę kwoty świadczenia za dany miesiąc - odpowiednio do 750 zł albo do 950 zł.

Świadczenie przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu działań wojennych, pod warunkiem że:

  • ich pobyt w Polsce jest legalny,
  • przebywają w kraju nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni (dotyczy to również dziecka).

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie na żłobek?

Nie można złożyć wniosku wcześniej niż w dniu, w którym dziecko zacznie chodzić do żłobka, klubu dziecięcego lub zostanie objęte opieką dziennego opiekuna. I tak:

  • Jeśli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od 1 października 2025 roku – świadczenie dostaniesz z wyrównaniem od 1 października 2025, o ile dziecko już wtedy uczęszczało do placówki.
  • Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od momentu, gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu lub opiekuna – pieniądze otrzymasz od tego miesiąca.
  • Jeśli złożysz wniosek później – świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek w 2025 roku?

Wniosek trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Możesz to zrobić wyłącznie elektronicznie za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS),
  • aplikacji mobilnej mZUS,
  • portalu Emp@tia (portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
  • swojego banku, jeżeli uruchomił taką usługę.
Źródło: INFOR
