REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego z nowego programu "NaszEauto". Jak zyskać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?

Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego z nowego programu "NaszEauto". Jak zyskać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 listopada 2025, 09:00
[Data aktualizacji 15 listopada 2025, 09:29]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
stacja ładowania pojazd samochód elektryczny
Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego z nowego programu "NaszEauto". Jak zyskać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2025 roku polski rynek elektromobilności wchodzi w nową fazę dynamicznego rozwoju, a kluczowym impulsem jest uruchomienie programu "NaszEauto". Kontynuując i rozszerzając ideę "Mojego Elektryka", nowa inicjatywa, finansowana ze środków KPO, ma na celu znaczące zwiększenie liczby pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść aż 40 000 zł! Oto szczegóły.

Czym jest program "NaszEauto" i kto może skorzystać?

"NaszEauto" to rządowy program dopłat do zakupu, leasingu lub najmu długoterminowego nowych samochodów elektrycznych (BEV). Nabór wniosków, który ruszył na początku 2025 roku, jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Główni beneficjenci programu to:

REKLAMA

REKLAMA

  • Osoby fizyczne (Kupno, leasing, najem).
  • Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) (Leasing, najem).
  • Instytucje i organizacje (np. organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, medyczne, parki narodowe) – od października 2025 roku rozszerzenie objęło także ich zakup.

Kluczowe warunki dla uzyskania dopłaty

Aby w ogóle myśleć o dofinansowaniu, pojazd i wnioskodawca muszą spełniać podstawowe kryteria:

  • Pojazd: Musi to być fabrycznie nowy samochód elektryczny (BEV) kategorii M1 (osobowy) lub demonstracyjny (przebieg do 6 000 km), który nie był wcześniej rejestrowany.
  • Limit cenowy: Maksymalna cena zakupu/leasingu samochodu osobowego (M1) nie może przekroczyć 225 000 zł netto (co odpowiada ok. 276 750 zł brutto). UWAGA: Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) są zwolnieni z limitu cenowego!
  • Okres trwałości: Nabywca zobowiązuje się do użytkowania pojazdu przez co najmniej 2 lata od uzyskania dotacji (zakaz sprzedaży/zbycia).
  • Szczegółowa wysokość dofinansowania (maksymalnie 40 000 zł). Maksymalna kwota dopłaty zależy od statusu wnioskodawcy oraz spełnienia dodatkowych kryteriów premiowych. Osoby fizyczne mogą liczyć na podstawową kwotę dopłaty do 18 750 zł. Kwota ta może wzrosnąć o 10 000 zł (premia) w przypadku zezłomowania starego auta spalinowego (posiadanego min. 3 lata). Wyjątkowo korzystne warunki dotyczą osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR). Mogą one uzyskać dopłatę do 40 000 zł (lub do 27 000 zł, w zależności od interpretacji programów i etapu naboru) plus dodatkową premię za zezłomowanie (do 10 000 zł). Co ważne, KDR zwalnia z limitu cenowego pojazdu! Dla osób fizycznych i JDG korzystających z leasingu/wynajmu długoterminowego, dopłata może wynieść do 30 000 zł, również z możliwością dodania premii za zezłomowanie (do 10 000 zł). W przypadku JDG, dodatkowa premia jest przyznawana za deklarację wysokiego rocznego przebiegu (powyżej 15 000 km). Przedsiębiorcy, firmy i inne podmioty (inne niż JDG z preferencyjnymi warunkami) mogą otrzymać do 27 000 zł dopłaty, pod warunkiem deklaracji przebiegu powyżej 15 tys. km rocznie. Warto pamiętać, że dla samochodów dostawczych (N1) przy dużym przebiegu dofinansowanie może osiągnąć nawet 70 000 zł.
  • Ważne: W początkowej fazie programu "NaszEauto" wprowadzono też premię za niski dochód (do 11 250 zł dla osób z dochodem poniżej 135 tys. zł rocznie), ale należy śledzić aktualne regulaminy NFOŚiGW, ponieważ warunki ulegały modyfikacjom w trakcie trwania programu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego?

Cały proces ubiegania się o dotację odbywa się wyłącznie online, co znacząco przyspiesza procedurę. Wnioski składa się za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW. Wniosek o dopłatę należy złożyć przed zakupem/leasingiem (z fakturą pro forma lub umową przedwstępną) lub po zakupie (w przypadku zakupu za gotówkę/kredyt, ale w limitowanym czasie). W przypadku leasingu lub wynajmu długoterminowego, wniosek o dopłatę jest często składany za pośrednictwem firmy leasingowej, co jest wygodną opcją dla przedsiębiorców. Nabór w programie "NaszEauto" trwa do 30 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania budżetu.

Dotacja na zakup samochodu elektrycznego - podsumowanie

Program "NaszEauto" 2025 to realna szansa na obniżenie kosztów zakupu nowego elektryka w Polsce. Maksymalna kwota 40 000 zł w połączeniu ze zwolnieniem z limitu cenowego dla posiadaczy KDR czyni tę ofertę wyjątkowo atrakcyjną. Nie czekaj! Budżet programu jest ograniczony.

REKLAMA

Powiązane
Świadczenie 800 plus obniżone do 400 zł! Kogo dotyczy decyzja ZUS? Kto otrzyma niższą wypłatę?
Świadczenie 800 plus obniżone do 400 zł! Kogo dotyczy decyzja ZUS? Kto otrzyma niższą wypłatę?
800 plus dla seniora: Propozycja rekompensaty za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy i kiedy to nowe świadczenie zostanie wprowadzone?
800 plus dla seniora: Propozycja rekompensaty za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy i kiedy to nowe świadczenie zostanie wprowadzone?
ZUS wypłaca 654,48 zł miesięcznie. O tym świadczeniu niewiele osób wie. Jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych. Dochód i wiek też nie mają znaczenia
ZUS wypłaca 654,48 zł miesięcznie. O tym świadczeniu niewiele osób wie. Jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych. Dochód i wiek też nie mają znaczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Masowe oszustwo na ZUS. Na to każdy się może nabrać. Takiego przekrętu jeszcze nie było!
15 lis 2025

Metoda na wnuczka, na policjanta jest już passé? Teraz „w modzie” są oszustwa na urzędników. Jakiś czas temu oszuści podszyli się pod skarbówkę. Tym razem próbują złowić ofiary na ZUS. Metoda może się okazać wyjątkowo skuteczna, bo przestępcy wykorzystują prawdziwe personalia pracowników Zakładu.
Czy od tego roku za brak opon zimowych są kary? Jakie opony zimowe wybrać - 3PMSF czy M+S?
14 lis 2025

Jak co roku, kierowców w Polsce dręczy pytanie, czy to już pora zmiany opon letnich na zimowe. Jesienią aura za oknem bywa niejednoznaczna, w nocy zaskakując nas przymrozkami, zaś w słoneczne dni nadal oferując nawet kilkanaście stopni Celsjusza na plusie. Co z oponami - czy to już czas na przekładkę u wulkanizatora? Zwłaszcza, że od poniedziałku ma sypnąć śniegiem nie tylko w górach.
Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego z nowego programu "NaszEauto". Jak zyskać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?
15 lis 2025

W 2025 roku polski rynek elektromobilności wchodzi w nową fazę dynamicznego rozwoju, a kluczowym impulsem jest uruchomienie programu "NaszEauto". Kontynuując i rozszerzając ideę "Mojego Elektryka", nowa inicjatywa, finansowana ze środków KPO, ma na celu znaczące zwiększenie liczby pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść aż 40 000 zł! Oto szczegóły.
Dwa dni wolnego ponad ustawowy urlop? Tak! Kto otrzyma bonusowe 2 dni wolne w 2026 roku?
15 lis 2025

W 2026 roku, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy zyskają dwa dodatkowe dni wolne, ponieważ dwa święta państwowe wypadną w sobotę. Otrzymanie tych rekompensat nastąpi jednak dopiero w drugiej połowie tego roku kalendarzowego.

REKLAMA

KSeF 2026: Czy przepisy podatkowe nakładające obowiązki publicznoprawne na podatników mogą zmienić treść umów?
14 lis 2025

Faktura ustrukturyzowana w rozumieniu ustawy o VAT nie nadaje się do roli dokumentu handlowego, którego wystawienie i przyjęcie oraz akceptacją rodzi skutki cywilnoprawne. Przymusowe otrzymanie takiego dokumentu za pośrednictwem KSeF nie może rodzić skutków cywilnoprawnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Łatwiej będzie uzyskać rozwód: przed kierownikiem USC a nie w sądzie. Ale ta nowość nie dla wszystkich chętnych. Rząd przyjął projekt ustawy
14 lis 2025

Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2025 r. projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający do polskiego systemu prawnego możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje, że rozwód będzie możliwy na podstawie zgodnych oświadczeń małżonków składanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Zlecenie a składki ZUS. Co gdy zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? Kompleksowy poradnik, przykłady obliczeń
14 lis 2025

Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a elastyczne formy współpracy stają się coraz bardziej popularne. Jedną z najczęściej wybieranych jest umowa zlecenia, szczególnie wśród osób, które chcą dorobić do etatu, prowadzą działalność gospodarczą lub realizują różnorodne projekty w ramach współpracy z firmami i organizacjami. Jakie składki ZUS trzeba płacić od zleceń?
30 listopada 2025 r. upływa ważny termin dla wielu rodziców. Wnioski do MOPS i ZUS
14 lis 2025

Z końcem listopada kończy się nie tylko możliwość wnioskowania o świadczenie dobry start z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym terminie warto też złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, aby otrzymywać świadczenie przez cały okres zasiłkowy.

REKLAMA

„Kierunek Muzeum”: szkoły mogą otrzymać do 10 tys. zł na wycieczki edukacyjne. Wnioski tylko do 19 listopada
14 lis 2025

Fundacja PGNiG uruchomiła program „Kierunek Muzeum”. Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą uzyskać do 10 tys. zł dofinansowania na organizację wycieczek edukacyjnych do jednego z trzech muzeów związanych z historią przemysłu energetycznego. Wnioski można składać wyłącznie do 19 listopada.
Aż 97% rolników dostało pełną 14. emeryturę w 2025. Takich pieniędzy nie dostali emeryci z ZUS. KRUS wyjaśnia
14 lis 2025

Dane dotyczące wypłat 14. emerytury ponownie pokazały, jak odmiennie funkcjonują dwa największe systemy emerytalne w Polsce. Jeden szczegół sprawił, że sytuacja rolników wygląda w tym roku zupełnie inaczej niż sytuacja większości emerytów z ZUS i to właśnie na nim opiera się cały tegoroczny wynik. Skąd tak duża różnica? I co ten wynik mówi o kondycji systemu emerytalnego rolników?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA