Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dziecko i finanse » 30 listopada 2025 r. upływa ważny termin dla wielu rodziców. Wnioski do MOPS i ZUS

30 listopada 2025 r. upływa ważny termin dla wielu rodziców. Wnioski do MOPS i ZUS

14 listopada 2025, 14:48
[Data aktualizacji 14 listopada 2025, 15:09]
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Które wnioski warto złożyć do końca listopada?
Z końcem listopada kończy się nie tylko możliwość wnioskowania o świadczenie dobry start z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym terminie warto też złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, aby otrzymywać świadczenie przez cały okres zasiłkowy.

Kiedy składać wniosek o zasiłek rodzinny z MOPS w 2025 r.?

Jeżeli rodzic złoży wniosek o tzw. rodzinne do 30 listopada 2025 r., to świadczenie zostanie przyznane od początku nowego okresu zasiłkowego, czyli od 1 listopada 2025 r. do jego zakończenia, czyli do 31 października 2026 r.

Przykład

Pani Anna 14 listopada 2025 r. złożyła wniosek o zasiłek rodzinny. Jeśli spełnione są wszystkie wymagane kryteria, to na dziecko pani Anny będzie można przyznać zasiłek rodzinny już od listopada 2025 r. Wypłata powinna nastąpić do ostatniego dnia lutego 2026 r.

Ważne

Jeżeli wniosek o zasiłek rodzinny zostanie złożony dniu po 30 listopada 2025 r., to świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku np. od grudnia. Oznacza to, że rodzina nie otrzyma wsparcia za listopad.

W praktyce wniosek o zasiłek rodzinny najlepiej składać do końca sierpnia. Wówczas zasiłek zostanie wypłacony już w listopadzie. Rodzina nie straci zatem ciągłości wypłaty świadczeń pomiędzy poszczególnymi okresami zasiłkowymi. Jeśli rodzic ubiega się również o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, to wniosek trzeba złożyć do 31 października.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O jakie pieniądze chodzi? Otóż miesięczna kwota zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. Na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia przysługuje 95 zł zasiłku miesięcznie. W przypadku starszego dziecka powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia zasiłek wynosi 124 zł. Na dziecko powyżej 18 roku życia można otrzymać 135 zł miesięcznie. Wsparcie udzielane jest do 21. roku życia dziecka, jeśli się uczy. Na kontynuujące naukę dziecko z niepełnoprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym zasiłek może być wypłacany do ukończenia 24. roku życia.

W określonych sytuacjach do zasiłku rodzinnego mogą też być przyznane dodatki. Chodzi tu przykładowo o dodatek dla samotnego rodzica (193 zł miesięcznie) czy dodatek na rehabilitację i kształcenie dziecka niepełnosprawnego (90 alb 110 zł miesięcznie).

Ważnym kryterium jest dochód na osobę w rodzinie, który aktualnie nie powinien przekraczać 674 zł albo 764 zł, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku przekroczenia dochodu gmina zastosuje zasadę „złotówka za złotówkę”, czyli odpowiednio zmniejszy kwotę świadczeń.

Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki składa się w swojej gminie. Najczęściej obsługą tych świadczeń zajmują się ośrodki pomocy społecznej. O zasiłek można też zawnioskować w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. Złożony przez internet wniosek również rozpatrzy organ gminy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek o dobry start z ZUS do 30 listopada 2025 r.

Kolejnym ważnym świadczeniem, o które mogą ubiegać się rodzice jest tzw. 300 plus, czyli dobry start. Świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwieństwie do zasiłku rodzinnego, tutaj nie obowiązuje kryterium dochodu, Ale są inne. 300 zł na wyprawkę szkolną może otrzymać rodzic dziecka w wieku do 20 lat (do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością). Jednorazowe świadczenie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wynosi 300 zł na ucznia. Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną rodziców, to każdy z nich otrzyma po 150 zł.

Warto pamiętać, iż świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce.

Rodzice powinni pamiętać o złożeniu wniosku do 30 listopada 2025 r. Można to zrobić tylko online za pośrednictwem:

• aplikacji mZUS;

• Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

• portalu Emp@tia,

• bankowości elektronicznej.

Wnioski złożone po upływie tego terminu ZUS pozostawi bez rozpatrzenia.

Ważne

Wyjątkowo złożenie wniosku po tym terminie jest możliwe, jeżeli dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Warto pamiętać, iż świadczenie dobry start nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych np. zasiłku rodzinnego.

Podsumowanie

W przypadku ubiegania się o świadczenia na dzieci warto wcześniej sprawdzić wymagane terminy, Ich przekroczenie może pozbawić rodzinę potrzebnego wsparcia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092).

