Nadchodzi rewolucja w dostępie do broni: „Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie”. Posłowie chcą wykonać pierwszy krok, by to zmienić
Szykuje się największa od lat zmiana w przepisach dotyczących dostępu do broni. Posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r., która może znacząco ułatwić wielu obywatelom legalne posiadanie broni palnej. Nowe przepisy mogą otworzyć magazyny dla tysięcy Polaków.
- Dostęp do broni palnej w Polsce – kto obecnie może ją legalnie posiadać?
- Kiedy pozwolenie na broń nie jest potrzebne?
- Pozwolenie na broń – jak je uzyskać – krok po kroku
- Ile osób ma pozwolenie na broń w Polsce?
- Ile kosztuje pozwolenie na broń w 2025 roku?
- Badania wymagane przed wydaniem pozwolenia na broń
- Pozwolenie na broń – egzamin (zasady, przebieg, zwolnienia)
- Przechowywanie broni - obowiązujące normy
- Kto nie otrzyma pozwolenia na posiadanie broni?
- Nadchodzą zmiany w prawie – na czym ma polegać „rewolucja”?
- Kiedy przepisy mogą wejść w życie?
Dostęp do broni palnej w Polsce – kto obecnie może ją legalnie posiadać?
W Polsce często spotykamy się z przekonaniem, że zdobycie pozwolenia na broń jest niemal nierealne i zarezerwowane dla „wybranych”. To jednak mit. Owszem, procedury są skomplikowane, ale liczba osób posiadających pozwolenie w ostatnich latach systematycznie rośnie.
Dla porównania, w USA podejście do broni zależy od stanu – w niektórych jest wyjątkowo liberalne (np. Teksas), w innych bardzo restrykcyjne (np. Nowy Jork czy Kalifornia). W Polsce posiadanie broni wymaga pozwolenia wydawanego przez komendanta wojewódzkiego Policji (lub Żandarmerię Wojskową w przypadku żołnierzy zawodowych).
Kiedy pozwolenie na broń nie jest potrzebne?
Ustawa przewiduje liczne wyjątki, m.in. dla:
- broni muzealnej i pozbawionej cech użytkowych
- broni używanej na strzelnicach
- broni sygnałowej
- działalności rusznikarskiej i handlu bronią
- paralizatorów poniżej określonych parametrów
- ręcznych miotaczy gazu
- broni pneumatycznej
- broni rozdzielnego ładowania sprzed 1885 r. i replik
- broni alarmowej do 6 mm
W powyższych przypadkach pozwolenie nie jest wymagane.
Pozwolenie na broń – jak je uzyskać – krok po kroku
W praktyce uzyskanie pozwolenia, szczególnie na broń sportową, nie jest dziś szczególnie trudne. Każda pełnoletnia, zdrowa i niekarana osoba może je zdobyć, jeśli spełni ustawowe warunki.
Policja wyda pozwolenie, jeśli wnioskodawca:
- nie stanowi zagrożenia dla siebie ani otoczenia
- wykaże „ważną przyczynę posiadania broni”
Do takich przyczyn należą m.in.:
- ochrona osobista
- ochrona mienia
- cele łowieckie
- sport strzelecki
- rekonstrukcje historyczne
- kolekcjonerstwo
- szkolenia strzeleckie
- nabycie broni w spadku
Wniosek składa się do Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz z:
- orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi
- zdjęciem
- potwierdzeniem opłaty skarbowej
- dokumentami zależnymi od rodzaju pozwolenia (np. licencja sportowa, członkostwo w PZŁ, dokumenty spadkowe)
Pozwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się jego cel, rodzaj oraz liczbę egzemplarzy broni. Na wniosek posiadacza pozwolenia wydaje się zaświadczenie uprawniające do zakupu broni i amunicji zgodnej z zakresem pozwolenia. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa określona w odrębnych przepisach.
Ile osób ma pozwolenie na broń w Polsce?
Według danych Policji za 2024 r.:
- 367 411 osób posiada pozwolenie
- 930 121 egzemplarzy broni jest zarejestrowanych
Największe grupy to:
- myśliwi – ponad 140 tys.
- kolekcjonerzy – ponad 93 tys.
- sportowcy – ponad 84 tys.
Dla porównania – jeszcze kilka lat temu pozwolenie miało mniej niż 200 tys. osób.
Ile kosztuje pozwolenie na broń w 2025 roku?
Uzyskanie zezwolenia na posiadanie broni wiąże się z obowiązkiem uiszczenia stosownych opłat:
- pozwolenie dla osoby fizycznej – 242 zł
- dla firmy – 1 193 zł
- zaświadczenie na zakup broni – 17 zł
- Europejska Karta Broni – 105 zł
- rejestracja broni pozbawionej cech użytkowych – 82 zł
Badania wymagane przed wydaniem pozwolenia na broń
Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń, a także zgłaszająca broń pneumatyczną do rejestru, musi przedstawić aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do posiadania broni. Dokumenty te muszą być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku przez upoważnionego lekarza i psychologa.
Badanie lekarskie obejmuje ocenę ogólnego stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, wzroku, słuchu, równowagi i sprawności ruchowej. Lekarz kieruje również na badania psychiatryczne i okulistyczne, a w razie potrzeby – na dodatkowe konsultacje specjalistyczne.
Badanie psychologiczne dotyczy natomiast m.in. poziomu inteligencji, cech osobowości, odporności na stres i dojrzałości społecznej. Może zostać rozszerzone, jeśli psycholog uzna to za konieczne.
Badania przeprowadza lekarz z co najmniej pięcioletnim stażem, posiadający odpowiednią specjalizację i wpis do rejestru upoważnionych. Koszty badań ponosi osoba ubiegająca się o pozwolenie. Maksymalna opłata za każde z badań nie może przekroczyć 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w sierpniu 2025 r. wyniosło 8769,08 zł.
Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od doręczenia decyzji – za pośrednictwem osoby, która je wydała.
Pozwolenie na broń – egzamin (zasady, przebieg, zwolnienia)
Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi zdać egzamin przed komisją Policji. Egzamin obejmuje zarówno część teoretyczną – dotyczącą przepisów o posiadaniu i używaniu broni – jak i część praktyczną, polegającą na wykazaniu się umiejętnością jej bezpiecznej obsługi.
Z egzaminu zwolnieni są m.in. funkcjonariusze służb mundurowych, żołnierze zawodowi, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego (w zakresie broni myśliwskiej) oraz licencjonowani sportowcy zrzeszeni w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego – o ile wcześniej zdali egzamin na podstawie odrębnych przepisów.
Opłaty za egzamin sięgają do około 1000 zł:
- na broń w celach ochrony osobistej – 500 zł,
- na broń w celach sportowych – 800 zł,
- na broń w celach kolekcjonerskich – 1 150 zł,
- na broń w celach pamiątkowych – 550 zł,
- na broń w celach szkoleniowych – 1 000 zł,
- w przypadku nauczycieli realizujących zajęcia z przysposobienia obronnego – 100 zł,
- inne przypadki – 600 zł.
Przechowywanie broni - obowiązujące normy
Broń musi być przechowywana w sejfie klasy co najmniej S1. Zalecane są wyższe klasy zabezpieczeń (PN-EN 1143-1). Cena dobrego sejfu zaczyna się od ok. 3000 zł. Broń musi być rozładowana, magazynek oddzielnie, amunicja również przechowywana oddzielnie.
Kto nie otrzyma pozwolenia na posiadanie broni?
Pozwolenie nie przysługuje osobom:
- osoby poniżej 21 roku życia
- osoby uzależnione lub z zaburzeniami psychicznymi
- osoby karane
- osoby bez stałego miejsca pobytu w Polsce
- osoby mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
Nadchodzą zmiany w prawie – na czym ma polegać „rewolucja”?
Konfederacja złożyła projekt nowelizacji, który zakłada, że byli funkcjonariusze i żołnierze nie będą tracić pozwolenia na broń po odejściu ze służby. „Stop rozbrajaniu obrońców Polski” – podkreśla poseł Krzysztof Szymański. „Jeżeli polski funkcjonariusz… tylko dlatego, że odchodzi ze służby, staje się osobą, której państwo nie ufa, to coś jest nie tak” – powiedział Michał Urbaniak.
Zdaniem projektodawców zmiana:
- wzmocni obronność państwa
- odciąży Policję i Żandarmerię Wojskową
- pozwoli lepiej wykorzystać wyszkolonych byłych funkcjonariuszy
Kiedy przepisy mogą wejść w życie?
Projekt trafił do Sejmu 16 października 2025 r. i jest w trakcie konsultacji. Jeśli uzyska poparcie, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.
Komenda Główna Policji: Raport Pozwolenia 2024
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2024 poz. 485)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014 poz. 1224)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. 2023 poz. 1475)
