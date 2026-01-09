REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.: 1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – kto może otrzymać świadczenie?

Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.: 1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – kto może otrzymać świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 stycznia 2026, 18:32
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
800 plus, dzieci, świadczenie, podwyżka, zasiłek rodzinny, kindergeld
Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.: 1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – kto może otrzymać świadczenie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech, nawet jeżeli mieszkają na stałe w Polsce – jeżeli spełniają określone warunki – mogą pobierać w Niemczech zasiłek rodzinny na dzieci (tzw. Kindergeld). Świadczenie to, przysługuje niezależnie od dochodu i można je uzyskać (choć wówczas w niepełnej wysokości) również w przypadku pobierania w Polsce jego odpowiednika, tj. 800 plus.  Od 1 stycznia 2026 r. kwota Kindergeld została podwyższona.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od wysokości dochodów – Kindergeld, czyli niemiecki odpowiednik naszego świadczenia wychowawczego 800 plus

Kindergeld to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Jest wypłacanym co miesiąc świadczeniem na dziecko, które przysługuje nie tylko Niemcom, ale również obcokrajowcom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec. 

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek na dziecko przysługuje na:

  • dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, jak również 
  • na dziecko w wieku od 18 do 21 roku życia, które nie nawiązało jeszcze stosunku pracy, ale jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy jako poszukujące pracy oraz
  • na dziecko w wieku od 18 do 25 roku życia, które  – po osiągnięciu pełnoletności –  będzie kontynuować naukę (np. na uczelni wyższej, odbywać szkolenie lub praktyki zawodowe, staż lub wykonywać wolontariat). Prawa do Kindergeld, nie pozbawia przy tym również:
    • przerwa pomiędzy ukończeniem szkoły, a kontynuacją nauki (np. na uczelni wyższej lub w ramach szkolenia lub praktyk zawodowych), jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 miesiące, chyba, że dziecko nie znalazło miejsca do odbycia szkolenia lub praktyk zawodowych – wówczas, należy udowodnić, że jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy, jako kandydat na szkolenie lub praktyki lub poszukujący pracy,
    • podjęcie przez dziecko (równocześnie z kontynuowaniem nauki) zatrudnienia w wymiarze do 20 godzin tygodniowo, niezależnie od osiąganych przez dziecko dochodów.

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, warunkiem przyznania zasiłku, jest ponadto sprawowanie opieki nad dzieckiem i zamieszkiwanie z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Kindergeld przysługuje przy tym niezależnie od wysokości osiąganych przez rodzica dochodów

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od wysokości dochodów, czyli Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia?

W przypadku osób z zagranicy, będących obywatelami państw członkowskich UE (czyli m.in. Polaków) – o Kindergeld, mogą ubiegać się osoby, które:

REKLAMA

  • pracują na terenie Niemiec przez co najmniej 183 dni w roku i ponad 90% ich dochodów pochodzi z Niemiec i jest tam opodatkowana – osoby te (o ile spełniają powyższe warunki), jak i ich partner oraz dzieci, mogą mieć przy tym miejsce stałego pobytu na terytorium Polski  (nie muszą posiadać meldunku w Niemczech), jak również
  • osoby, które są na stałe zameldowane w Niemczech i podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od wysokości dochodów, czyli Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – w jakiej wysokości przysługuje i w jaki sposób można ubiegać się o świadczenie?

W 2025 r. Kindergeld przysługiwało w wysokości 255 eur miesięcznie, a od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wzrosło do 259 eur miesięcznie. Co istotne – zasiłek ten może pobierać tylko jedno z rodziców. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli, na dane dziecko pobierane jest już w Polsce świadczenie 800 plus – zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w państwach członkowskich UE – w przypadku spełnienia warunków do jednoczesnego pobierania Kindergeld – świadczenie to zostanie przyznane, ale będzie wypłacane w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zasiłku przysługującego w Niemczech, a świadczeniem pobieranym w Polsce (wyliczone w ten sposób świadczenie, nazywane jest dodatkiem dyferencyjnym). Informację o pobieranym w Polsce świadczeniu 800 plus należy uwzględnić we wniosku o zasiłek rodzinny składany w Niemczech oraz w załączniku do tego wniosku pn. „Załącznik zagranica”. 

Celem otrzymania zasiłku rodzinnego Kindergeld – po co najmniej 4 miesiącach pracy w Niemczech – należy wystąpić z „wnioskiem o zasiłek rodzinny”, którego polska wersja językowa, dostępna jest pod adresem: LINK. Wniosek ten, należy złożyć w formie pisemnej, do niemieckiego urzędu rodzinnego  (tzw. Familienkasse). W celu ustalenia jego dokładnych danych teleadresowych, można skorzystać z wyszukiwarki, dostępnej od adresem: LINK. Do wniosku tego, należy obligatoryjnie dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego pracodawcy (jeżeli dotyczy). W przypadku prowadzenia na terytorium Niemiec działalności gospodarczej – należy natomiast udokumentować rejestrację firmy lub przedstawić ostatnie zeznanie podatkowe złożone w Niemczech.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od wysokości dochodów, czyli Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – w jakich terminach wypłacane jest świadczenie? 

Termin wypłaty świadczenia Kindergeld, określa ostatnia cyfra indywidualnego numeru zasiłku  (tzw. Kindergeldnummer). W zależności od ww. cyfry – terminy te są różne, a szczegółowe daty wypłaty świadczeń można sprawdzić pod adresem: LINK.

Na przykład: w numerze zasiłku xxxFKxxxxx9 ostatnią cyfrą jest 9. Cyfra ta określa, w które dni poszczególnych miesięcy świadczenie jest wypłacane z tzw. kasy świadczeń rodzinnych (der Familienkasse). W przypadku zasiłku kończącego się cyfrą 9, terminy wypłat świadczenia w 2026 r., są następujące:

  • 23 stycznia,
  • 20 lutego,
  • 20 marca,
  • 23 kwietnia,
  • 22 maja,
  • 22 czerwca,
  • 21 lipca,
  • 21 sierpnia,
  • 21 września,
  • 20 października,
  • 20 listopada,
  • 16 grudnia.

Nie jest to więc 9 dzień każdego miesiąca.

Jakie jeszcze inne świadczenie na dziecko, można otrzymać w Niemczech?

Poza świadczeniem Kindergeld, na dziecko, można jeszcze w Niemczech otrzymać tzw. dodatek na dziecko, który stanowi wsparcie dla rodziców, których miesięczne dochody nie wystarczają na pokrycie potrzeb rodziny i stanowi dodatek do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten przysługuje jednak wyłącznie jeżeli spełnione są łącznie poniższe wymagania:

  • dzieci nie osiągnęły 25 roku życia, nie posiadają małżonków lub nie pozostają w zarejestrowanych związkach partnerskich,
  • dzieci żyją w gospodarstwie domowym razem z rodzicami,
  • rodzic/rodzice dziecka pobierają zasiłek rodzinny,
  • dochód rodziców dziecka jest nie niższy niż 900 eur brutto miesięcznie, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko – nie niższy niż 600 eur brutto.

Od 1 stycznia 2025 r. dodatek na dziecko wynosi maksymalnie 297 euro miesięcznie.

Powiązane
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów
Zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach – skorzysta 16,2 mln ubezpieczonych w ZUS. Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły w styczniu 2026 r. i przechodzi na naukę zdalną. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły w styczniu 2026 r. i przechodzi na naukę zdalną. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Rząd przyjął projekt zmian. Będzie łatwiej
09 sty 2026

Jest przełom we wnioskowaniu o zasiłek opiekuńczy. Będzie łatwiej złożyć wniosek. Rząd przyjął Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ponad 1000 zł miesięcznie zamiast 800 plus. Świadczenie do 25. roku życia
09 sty 2026

Zasiłek rodzinny na dziecko to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Kindergeld to comiesięczne świadczenie przysługujące nie tylko Niemcom, ale również Polakom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec.
Ogólnopolska akcja policji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”
09 sty 2026

Stoki w całym kraju będą patrolowane. Ponad 200 patroli policyjnych na nartach będzie pełniło tej zimy służbę na stokach w całym kraju – poinformował szef biura prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, który w piątek zainaugurował w Istebnej w Beskidach ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”.
Czajniki elektryczne znowu powędrują do szafek? Trzeba będzie raportować zużycie energii. Cel: spadek zużycia o 1,9 proc.
09 sty 2026

Czy obniżenie wymiaru czasu pracy pomoże samorządom osiągnąć inny cel? Przed nimi obowiązkowe raportowanie zużycia energii i wyzwanie w postaci zmniejszenia jej zużycia. Jaki poziom ma zostać w tym zakresie osiągnięty?

REKLAMA

Ile wyniosą świadczenia dla samozatrudnionych w 2026 roku? Oto przegląd stawek
09 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy z powodu stanu zdrowia nie mogą wykonywać pracy, mają prawo do określonych świadczeń. Na jaką pomoc z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć i z jakimi kwotami wiążą się te formy wsparcia? Oto szczegóły.
Wenezuela po Maduro. Spektakularna akcja USA i życie bez zmian [Gość Infor.pl]
09 sty 2026

W ostatnich dniach Wenezuela stała się w Polsce tematem numer jeden. Komentatorzy, politycy i internauci prześcigają się w ocenach tego, co się wydarzyło, dlaczego doszło do tak radykalnego kroku i co czeka ten kraj dalej. Tymczasem rzeczywistość – jak zwykle – okazuje się bardziej złożona niż szybkie analizy z mediów społecznościowych.
70 punktów potrzeby wsparcia wystarczy do świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych od stycznia 2026 r.
09 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające z ZUS otrzymają osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów potrzeby wsparcia w WZON. Więcej niepełnosprawnych uzyska dodatkowe pieniądze z ZUS.
Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni. Bez tego Twoja emerytura będzie niższa
09 sty 2026

Wkroczyliśmy w 2026 rok, a wielu Polaków wciąż nie dopełniło kluczowej formalności w ZUS. Jeśli urodziłeś się po 1948 roku i pracowałeś, studiowałeś lub wychowywałeś dzieci przed rokiem 1999 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nie wiedzieć o Twoich składkach. Jak nic nie zrobisz, Twoja przyszła emerytura może być drastycznie niższa. Dlaczego warto odkurzyć stare dokumenty właśnie teraz?

REKLAMA

MEN: Sukces przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”. Skorzystało ponad 600 tys. uczniów
09 sty 2026

603 031 uczniów z 5672 szkół i placówek z całej Polski wzięło udział pod koniec 2025 r. w przedsięwzięciu ministra edukacji pn. „Wyjście z klasą”. Dzięki wsparciu MEN uczniowie mogli skorzystać z wyjść do instytucji kultury, a także do centrów edukacji i nauki.
Ustanawianie planów ogólnych gmin: czy nowe przepisy wstrzymają inwestycje budowlane? Czy po 1 lipca 2026 r. nastąpi paraliż inwestycyjny?
09 sty 2026

Jak plany ogólne gmin wpłyną na nowe inwestycje deweloperskie i przemysłowe? Sprawdź, czy zmiany w planowaniu przestrzennym mogą opóźnić realizację projektów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA