REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 300 zł ekstra od ZUS! Złóż wniosek do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!

300 zł ekstra od ZUS! Złóż wniosek do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 14:33
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
300 złotych pieniądze banknoty świadczenie dobry start 300 plus
Ostatnia szansa na dodatkowe 300 zł! Złóż wniosek do 30 listopada. Inaczej pieniądze Ci przepadną!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Termin na ubieganie się o dofinansowanie 300 plus na szkolne akcesoria nieuchronnie mija 30 listopada 2025 roku. Programem objęci są młodzi ludzie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku do 20 lat lub, w określonych przypadkach, do 24 lat. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać te środki? Jaka jest procedura składania aplikacji o to wsparcie finansowe? Oto szczegóły.

rozwiń >

Ostateczny czas na złożenie wniosku o 300 plus

300 plus na wyprawkę to potoczna nazwa programu "Dobry Start", rządowego wsparcia finansowego, w ramach którego rodzice otrzymują jednorazowo 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko (do 20. roku życia, a w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności do 24. roku życia). Świadczenie jest przyznawane raz w roku, bez względu na dochód rodziny, i jest przeznaczone na zakup artykułów szkolnych. Rodzice oraz opiekunowie, którzy dotychczas nie skorzystali z możliwości uzyskania dodatkowych środków na cele edukacyjne, mają czas na złożenie wniosku jedynie do końca listopada 2025.

REKLAMA

REKLAMA

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę?

Aby ubiegać się o 300 złotych w ramach programu "Dobry Start", należy złożyć wniosek wyłącznie drogą elektroniczną. Można to uczynić za pośrednictwem portalu Emp@tia, poprzez system bankowości elektronicznej, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub za pomocą aplikacji mobilnej mZUS. Do poprawnego wypełnienia formularza niezbędne są: podstawowe dane opiekuna i dzieci, numery PESEL, informacje o placówkach oświatowych, do których uczęszczają uczniowie, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie.

Kryteria przyznawania wsparcia 300 plus i jego przeznaczenie

Świadczenie "Dobry Start" to jednorazowa pomoc w wysokości 300 złotych, której celem jest wsparcie finansowe rodzin w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, takich jak zakup wyprawki, ubrań czy materiałów dydaktycznych. Wsparcie to jest przyznawane niezależnie od poziomu dochodów. Prawo do świadczenia mają opiekunowie dzieci uczących się w szkole do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – do 24. roku życia. Ważne jest, by pamiętać, że program ten nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkoli ani studentów.

Kto może wystąpić o środki z programu 300 plus?

Wniosek o 300 złotych może złożyć wiele osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, a także sami uczniowie, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Do osób uprawnionych zaliczają się przede wszystkim rodzice – matka lub ojciec – a także opiekun faktyczny, czyli osoba opiekująca się dzieckiem i starająca się o jego adopcję w sądzie. Wniosek może złożyć również opiekun prawny wyznaczony przez sąd. Pełnoletni uczniowie mają możliwość ubiegania się o świadczenie, jeśli utracili wsparcie rodziców z powodu ich śmierci lub mają zasądzone alimenty. W przypadku opieki naprzemiennej, zarówno matka, jak i ojciec mają prawo do złożenia wniosku, przy czym każde z nich otrzyma wówczas po 150 złotych. Programem objęte są również dzieci przebywające w pieczy zastępczej – w ich imieniu aplikację składa rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, a także osoba opuszczająca pieczę w procesie usamodzielniania.

REKLAMA

300 plus - forma i czas realizacji wypłat

Świadczenie w wysokości 300 złotych z programu "Dobry Start" jest wypłacane wyłącznie bezgotówkowo – środki są przelewane bezpośrednio na numer konta bankowego podany w formularzu. Termin wypłaty zależy od daty złożenia wniosku: jeśli dokumenty wpłyną w listopadzie, ZUS ma maksymalnie dwa miesiące na rozpatrzenie sprawy i przekazanie pieniędzy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Program 300 plus a ryzyko utraty świadczenia po terminie i wyjątki

Po 30 listopada 2025 roku możliwość złożenia wniosku wygasa, a świadczenie nie zostanie przyznane. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane po tym terminie – wówczas wniosek można złożyć w późniejszym okresie. ZUS apeluje o składanie wniosków wcześniej, gdyż pod koniec okresu naboru systemy elektroniczne mogą działać wolniej, co zwiększa ryzyko opóźnień i problemów technicznych.

Powiązane
ZUS wypłaca 6600 zł co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia. Dla kogo ten specjalny dodatek?
ZUS wypłaca 6600 zł co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia. Dla kogo ten specjalny dodatek?
Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku? Oto kwoty brutto i netto oraz porównanie wariantu rządowego i prezydenckiego
Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku? Oto kwoty brutto i netto oraz porównanie wariantu rządowego i prezydenckiego
Wyższa emerytura. W ten sposób podwyższysz swoje świadczenie nawet do 8182 zł. Jak to możliwe?
Wyższa emerytura. W ten sposób podwyższysz swoje świadczenie nawet do 8182 zł. Jak to możliwe?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Renta alkoholowa w 2026 roku. Jakie świadczenia i wsparcie finansowe przysługują osobom uzależnionym?
01 gru 2025

W Polsce mało kto mówi o tym głośno, ale osoby z problemem alkoholowym mogą otrzymywać pieniądze od państwa i to całkowicie zgodnie z prawem. Choć oficjalnie nie istnieje pojęcie renty alkoholowej, w praktyce tysiące osób uzależnionych dostaje świadczenia, takie jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, dopłaty mieszkaniowe i 500+ dla osób niesamodzielnych. Sprawdź, komu naprawdę przysługuje wsparcie państwa.
ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o 900 złotych. Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku. Kogo dotyczy?
01 gru 2025

Choć seniorzy mogą pobierać przysługujące im świadczenia i jednocześnie być aktywni zawodowo, to jednak muszą przestrzegać określonych reguł. Limity, które są dla nich ważne, zmieniają się co 3 miesiące. Nieuwaga może oznaczać potrącenie nawet ponad 900 zł.
Odzyskaj setki tysięcy złotych ze spłaconego kredytu w euro lub we frankach - nawet jeśli już sprzedałeś swoje mieszkanie!
01 gru 2025

Według raportów banków rzesza uśpionych klientów ma prawdo dochodzenia roszczeń, których skala jest ogromna. Według raportów banków tylko niewielki procent dawnych klientów, którzy spłacili kredyt hipoteczny w euro lub frankach szwajcarskich a nieruchomość sprzedali, planuje wystąpić o zwrot nieprawidłowo naliczonych rat. To rzesza uśpionych kredytobiorców, mająca prawo do dochodzenia roszczeń o ogromnej skali. Zgodnie bowiem z wyrokami TSUE każdy, kto podpisał umowę kredytową we frankach lub euro w latach 2005-2011, może ubiegać się o odzyskanie często nawet setek tysięcy złotych. Jest więc o co walczyć!
BHP czyli stare problemy kierownika budowy i nowe wyzwania na placu budowy
01 gru 2025

Problemy kierownika budowy to nie tylko BHP. W dzisiejszych czasach kierownik musi ciągle poszerzać wiedzę i godzić obecność pracowników różnych narodowości i religii na jednej budowie. Do tej dochodzą konflikty z inwestorami i negatywne nastawienie do deweloperów przy oddawaniu obiektu do użytkowania.

REKLAMA

ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy
01 gru 2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór do rocznej Akademii Dyrektorów ORE – ADORE 2026. To bezpłatny program rozwojowy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli konsultantów, który ma pomóc w budowaniu nowoczesnego stylu zarządzania placówką. Zapisy trwają tylko do 9 grudnia 2025 r.
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 r.?
01 gru 2025

W 2026 roku świadczenie wspierające będzie przysługiwało szerszej grupie odbiorców. Od 1 stycznia rozpoczyna się bowiem ostatni etap wejścia w życie tego świadczenia. Oznacza to, iż w świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami, które w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) uzyskały od 70 do 77 punktów.
Renta wdowia 2025: terminy wypłat, kiedy decyzja o przyznaniu lub odmowie. Kluczowa data to 1 lipca 2025 r.
30 cze 2025

Już 1 lipca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej. Jest to kluczowa data, gdyż część uprawnionych otrzyma wtedy świadczenie. Jak poinformował na swojej stronie internetowej ZUS pozostałe terminy wypłaty renty wdowiej to: 6-go, 10-go, 15-go, 20-go i 25-go dnia miesiąca.
Lekki, umiarkowany i znaczny stopień. Jakie przywileje, prawa i obowiązki ma pracownik
01 gru 2025

W Polsce pracują tysiące osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawo daje im realne przywileje, krótszy dzień pracy, dodatkowe urlopy, płatne wyjazdy na rehabilitację i pełną ochronę przed nocnymi zmianami. Wielu pracowników o tym nie wie. Tymczasem obowiązujące przepisy mogą odmienić ich życie zawodowe dosłownie z dnia na dzień. Trzeba tylko wiedzieć, że istnieją i je wyegzekwować od pracodawcy.

REKLAMA

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisy istotnie się w tym zakresie zmieniły. Trudniej jest zarabiać legalnie
01 gru 2025

Czy działalność nierejestrowana to forma zarobkowania, z której może skorzystać również cudzoziemiec? Obowiązujące w tym zakresie przepisy istotnie się zmieniły. O czym trzeba obecnie pamiętać? Przede wszystkim o odpowiednim tytule pobytowym.
Od stycznia 2026 roku łatwiej będzie dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była od dawna postulowana
01 gru 2025

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną doczekały się wprowadzenia istotnych dla nich zmian. Już od stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zarobkowania w tej korzystnej formie istotnie się zmieni.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA