Dodatkowe 300 zł! Złóż wniosek o 300 plus do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!

Dodatkowe 300 zł! Złóż wniosek o 300 plus do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!

18 listopada 2025, 14:00
[Data aktualizacji 19 listopada 2025, 10:04]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
300 złotych pieniądze banknoty świadczenie dobry start 300 plus
Ostatnia szansa na dodatkowe 300 zł! Złóż wniosek do 30 listopada. Inaczej pieniądze Ci przepadną!
Termin na ubieganie się o dofinansowanie 300 plus na szkolne akcesoria nieuchronnie mija 30 listopada 2025 roku. Programem objęci są młodzi ludzie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku do 20 lat lub, w określonych przypadkach, do 24 lat. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać te środki? Jaka jest procedura składania aplikacji o to wsparcie finansowe? Oto szczegóły.

Ostateczny czas na złożenie wniosku o 300 plus

300 plus na wyprawkę to potoczna nazwa programu "Dobry Start", rządowego wsparcia finansowego, w ramach którego rodzice otrzymują jednorazowo 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko (do 20. roku życia, a w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności do 24. roku życia). Świadczenie jest przyznawane raz w roku, bez względu na dochód rodziny, i jest przeznaczone na zakup artykułów szkolnych. Rodzice oraz opiekunowie, którzy dotychczas nie skorzystali z możliwości uzyskania dodatkowych środków na cele edukacyjne, mają czas na złożenie wniosku jedynie do końca listopada 2025.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę?

Aby ubiegać się o 300 złotych w ramach programu "Dobry Start", należy złożyć wniosek wyłącznie drogą elektroniczną. Można to uczynić za pośrednictwem portalu Emp@tia, poprzez system bankowości elektronicznej, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub za pomocą aplikacji mobilnej mZUS. Do poprawnego wypełnienia formularza niezbędne są: podstawowe dane opiekuna i dzieci, numery PESEL, informacje o placówkach oświatowych, do których uczęszczają uczniowie, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie.

Kryteria przyznawania wsparcia 300 plus i jego przeznaczenie

Świadczenie "Dobry Start" to jednorazowa pomoc w wysokości 300 złotych, której celem jest wsparcie finansowe rodzin w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, takich jak zakup wyprawki, ubrań czy materiałów dydaktycznych. Wsparcie to jest przyznawane niezależnie od poziomu dochodów. Prawo do świadczenia mają opiekunowie dzieci uczących się w szkole do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – do 24. roku życia. Ważne jest, by pamiętać, że program ten nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkoli ani studentów.

Kto może wystąpić o środki z programu 300 plus?

Wniosek o 300 złotych może złożyć wiele osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, a także sami uczniowie, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Do osób uprawnionych zaliczają się przede wszystkim rodzice – matka lub ojciec – a także opiekun faktyczny, czyli osoba opiekująca się dzieckiem i starająca się o jego adopcję w sądzie. Wniosek może złożyć również opiekun prawny wyznaczony przez sąd. Pełnoletni uczniowie mają możliwość ubiegania się o świadczenie, jeśli utracili wsparcie rodziców z powodu ich śmierci lub mają zasądzone alimenty. W przypadku opieki naprzemiennej, zarówno matka, jak i ojciec mają prawo do złożenia wniosku, przy czym każde z nich otrzyma wówczas po 150 złotych. Programem objęte są również dzieci przebywające w pieczy zastępczej – w ich imieniu aplikację składa rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, a także osoba opuszczająca pieczę w procesie usamodzielniania.

300 plus - forma i czas realizacji wypłat

Świadczenie w wysokości 300 złotych z programu "Dobry Start" jest wypłacane wyłącznie bezgotówkowo – środki są przelewane bezpośrednio na numer konta bankowego podany w formularzu. Termin wypłaty zależy od daty złożenia wniosku: jeśli dokumenty wpłyną w listopadzie, ZUS ma maksymalnie dwa miesiące na rozpatrzenie sprawy i przekazanie pieniędzy.

Program 300 plus a ryzyko utraty świadczenia po terminie i wyjątki

Po 30 listopada 2025 roku możliwość złożenia wniosku wygasa, a świadczenie nie zostanie przyznane. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane po tym terminie – wówczas wniosek można złożyć w późniejszym okresie. ZUS apeluje o składanie wniosków wcześniej, gdyż pod koniec okresu naboru systemy elektroniczne mogą działać wolniej, co zwiększa ryzyko opóźnień i problemów technicznych.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
