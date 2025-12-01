REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaci "15 emeryturę" na koniec 2025 roku! Kto dostanie pieniądze w grudniu?

ZUS wypłaci "15 emeryturę" na koniec 2025 roku! Kto dostanie pieniądze w grudniu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 14:24
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, kalkulator, emerytura, wynagrodzenie
Nietypowa "15 emerytura" z ZUS na koniec roku. Komu wypłaci świadczenie jeszcze w grudniu 2025?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W grudniu harmonogram wypłat świadczeń z ZUS ulegnie zmianie z powodu Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. W efekcie, niektórzy emeryci otrzymają dwie wypłaty w tym samym miesiącu, co może być postrzegane jako swego rodzaju "15 emerytura". Jest to jednak jednorazowa zmiana terminu, a nie dodatkowe świadczenie. Oto szczegóły grudniowych przesunięć w ZUS. Kogo dotyczy ta nietypowa sytuacja?

Grudniowe zmiany w kalendarzu wypłat emerytur z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który co miesiąc przekazuje emerytury w ustalone dni, w grudniu 2025 roku wprowadzi szereg modyfikacji do standardowego harmonogramu wypłat. Choć pierwszy termin, przypadający na poniedziałek 1. dnia miesiąca, pozostanie niezmieniony, większość kolejnych dat zostanie przesunięta ze względu na dni wolne, święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Terminy wypłat emerytur są ustalane indywidualnie dla każdego seniora w momencie nabycia prawa do świadczenia, z uwzględnieniem liczby osób objętych danym terminem oraz tempa wpływu składek. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy lub święto, ZUS musi zrealizować przelew w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

REKLAMA

REKLAMA

Wcześniejsze przelewy emerytur przed świętami

W grudniu 2025 roku aż cztery standardowe terminy ulegną przesunięciu. Wypłaty pierwotnie zaplanowane na sobotę 6 grudnia i sobotę 20 grudnia zostaną zrealizowane odpowiednio w piątek 5 grudnia oraz w piątek 19 grudnia. Największą korzyść odczują seniorzy z terminem 25 grudnia (Pierwszy Dzień Świąt), którzy otrzymają pieniądze przed świętami, najprawdopodobniej 23 grudnia, a w niektórych przypadkach nawet 22 grudnia, co jest istotnym wsparciem finansowym na świąteczne wydatki.

Nietypowa "15 emerytura" na koniec roku

Najbardziej nietypowa sytuacja dotyczy osób, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia 2026 roku. Ponieważ Nowy Rok jest dniem wolnym, ZUS wypłaci styczniowe świadczenie z góry, realizując przelew już 31 grudnia 2025 roku. To właśnie to przesunięcie sprawi, że część seniorów otrzyma dwa świadczenia w grudniu: jedno za grudzień, a drugie za styczeń.

"15 emerytura" to tylko przesunięcie, a nie dodatkowe świadczenie

W rezultacie, dla kilkuset tysięcy osób, które w ciągu roku otrzymują standardowe dwanaście emerytur oraz trzynastą i czternastą emeryturę, rok kalendarzowy 2025 zamknie się piętnastoma przelewami. ZUS wyraźnie podkreśla, że nie jest to żadna nowa, dodatkowa "piętnasta emerytura" ani program wsparcia, lecz wyłącznie wynik przesunięcia daty wypłaty styczniowego świadczenia na ostatni dzień grudnia. Oznacza to, że seniorzy, którzy otrzymają swój przelew 31 grudnia, nie otrzymają już kolejnych środków na początku stycznia 2026 roku. Choć przesunięcia te nie wpływają na wysokość emerytury, dla wielu osób otrzymanie dwóch przelewów w finansowo wymagającym grudniu może mieć znaczenie psychologiczne i stanowić realne ułatwienie w planowaniu domowego budżetu.

REKLAMA

Powiązane
Wyższa emerytura. W ten sposób podwyższysz swoje świadczenie nawet do 8182 zł. Jak to możliwe?
Wyższa emerytura. W ten sposób podwyższysz swoje świadczenie nawet do 8182 zł. Jak to możliwe?
ZUS wypłaca 6600 zł co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia. Dla kogo ten specjalny dodatek?
ZUS wypłaca 6600 zł co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia. Dla kogo ten specjalny dodatek?
300 zł ekstra od ZUS! Złóż wniosek do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!
300 zł ekstra od ZUS! Złóż wniosek do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Renta alkoholowa w 2026 roku. Jakie świadczenia i wsparcie finansowe przysługują osobom uzależnionym?
01 gru 2025

W Polsce mało kto mówi o tym głośno, ale osoby z problemem alkoholowym mogą otrzymywać pieniądze od państwa i to całkowicie zgodnie z prawem. Choć oficjalnie nie istnieje pojęcie renty alkoholowej, w praktyce tysiące osób uzależnionych dostaje świadczenia, takie jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, dopłaty mieszkaniowe i 500+ dla osób niesamodzielnych. Sprawdź, komu naprawdę przysługuje wsparcie państwa.
ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o 900 złotych. Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku. Kogo dotyczy?
01 gru 2025

Choć seniorzy mogą pobierać przysługujące im świadczenia i jednocześnie być aktywni zawodowo, to jednak muszą przestrzegać określonych reguł. Limity, które są dla nich ważne, zmieniają się co 3 miesiące. Nieuwaga może oznaczać potrącenie nawet ponad 900 zł.
Odzyskaj setki tysięcy złotych ze spłaconego kredytu w euro lub we frankach - nawet jeśli już sprzedałeś swoje mieszkanie!
01 gru 2025

Według raportów banków rzesza uśpionych klientów ma prawdo dochodzenia roszczeń, których skala jest ogromna. Według raportów banków tylko niewielki procent dawnych klientów, którzy spłacili kredyt hipoteczny w euro lub frankach szwajcarskich a nieruchomość sprzedali, planuje wystąpić o zwrot nieprawidłowo naliczonych rat. To rzesza uśpionych kredytobiorców, mająca prawo do dochodzenia roszczeń o ogromnej skali. Zgodnie bowiem z wyrokami TSUE każdy, kto podpisał umowę kredytową we frankach lub euro w latach 2005-2011, może ubiegać się o odzyskanie często nawet setek tysięcy złotych. Jest więc o co walczyć!
BHP czyli stare problemy kierownika budowy i nowe wyzwania na placu budowy
01 gru 2025

Problemy kierownika budowy to nie tylko BHP. W dzisiejszych czasach kierownik musi ciągle poszerzać wiedzę i godzić obecność pracowników różnych narodowości i religii na jednej budowie. Do tej dochodzą konflikty z inwestorami i negatywne nastawienie do deweloperów przy oddawaniu obiektu do użytkowania.

REKLAMA

ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy
01 gru 2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór do rocznej Akademii Dyrektorów ORE – ADORE 2026. To bezpłatny program rozwojowy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli konsultantów, który ma pomóc w budowaniu nowoczesnego stylu zarządzania placówką. Zapisy trwają tylko do 9 grudnia 2025 r.
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 r.?
01 gru 2025

W 2026 roku świadczenie wspierające będzie przysługiwało szerszej grupie odbiorców. Od 1 stycznia rozpoczyna się bowiem ostatni etap wejścia w życie tego świadczenia. Oznacza to, iż w świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami, które w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) uzyskały od 70 do 77 punktów.
Renta wdowia 2025: terminy wypłat, kiedy decyzja o przyznaniu lub odmowie. Kluczowa data to 1 lipca 2025 r.
30 cze 2025

Już 1 lipca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej. Jest to kluczowa data, gdyż część uprawnionych otrzyma wtedy świadczenie. Jak poinformował na swojej stronie internetowej ZUS pozostałe terminy wypłaty renty wdowiej to: 6-go, 10-go, 15-go, 20-go i 25-go dnia miesiąca.
Lekki, umiarkowany i znaczny stopień. Jakie przywileje, prawa i obowiązki ma pracownik
01 gru 2025

W Polsce pracują tysiące osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawo daje im realne przywileje, krótszy dzień pracy, dodatkowe urlopy, płatne wyjazdy na rehabilitację i pełną ochronę przed nocnymi zmianami. Wielu pracowników o tym nie wie. Tymczasem obowiązujące przepisy mogą odmienić ich życie zawodowe dosłownie z dnia na dzień. Trzeba tylko wiedzieć, że istnieją i je wyegzekwować od pracodawcy.

REKLAMA

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisy istotnie się w tym zakresie zmieniły. Trudniej jest zarabiać legalnie
01 gru 2025

Czy działalność nierejestrowana to forma zarobkowania, z której może skorzystać również cudzoziemiec? Obowiązujące w tym zakresie przepisy istotnie się zmieniły. O czym trzeba obecnie pamiętać? Przede wszystkim o odpowiednim tytule pobytowym.
Od stycznia 2026 roku łatwiej będzie dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była od dawna postulowana
01 gru 2025

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną doczekały się wprowadzenia istotnych dla nich zmian. Już od stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zarobkowania w tej korzystnej formie istotnie się zmieni.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA