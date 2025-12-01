REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS zdradził, ile wynosi emerytura dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy. Oto kwota

ZUS zdradził, ile wynosi emerytura dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy. Oto kwota

01 grudnia 2025, 14:21
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS ujawnia, ile wynosi emerytura dla 60-latka z 40-letnim stażem pracy. Oto konkretna kwota
Wielu przyszłych emerytów myśli o zakończeniu pracy od razu po osiągnięciu minimalnego wieku emerytalnego. Warto jednak wiedzieć, że sam wiek nie gwarantuje uzyskania minimalnej emerytury z ZUS. Aby ją otrzymać, konieczny jest również odpowiednio długi staż pracy. Oto szczegóły.

Wiek i staż pracy jako warunki nabycia emerytury z ZUS

W polskim systemie emerytalnym pełne prawo do świadczenia wymaga spełnienia dwóch kluczowych kryteriów: osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadania wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Ten staż gwarantuje otrzymanie świadczenia w minimalnej wysokości, obecnie wynoszącej 1871,92 zł brutto. Minimalny staż to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoba w wieku 60 lat z udokumentowanymi 40 latami pracy bezsprzecznie spełnia warunek dotyczący stażu.

Zasady obliczania wysokości emerytury

Mimo spełnienia podstawowych warunków, faktyczna wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie ilorazu zgromadzonego kapitału emerytalnego i statystycznej wartości średniego dalszego trwania życia, publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kluczowym czynnikiem wpływającym na ostateczną kwotę jest zatem zgromadzony kapitał. Kapitał ten składa się ze zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie, zwaloryzowanego kapitału początkowego (dla osób, które pracowały przed rokiem 1999) oraz środków zapisanych na subkoncie w ZUS.

Roczna korekta świadczeń emerytalnych. Dwie waloryzacje

Wysokość świadczeń jest corocznie korygowana poprzez zastosowanie dwóch mechanizmów waloryzacyjnych. Pierwsza, marcowa waloryzacja, podnosi już wypłacane emerytury, opierając się na wskaźniku inflacji i wzroście płac. Druga, czerwcowa waloryzacja, aktualizuje środki zgromadzone na kontach i subkontach ubezpieczonych, co bezpośrednio wpływa na przyszłe wyliczenie emerytury.

Wpływ zarobków na ostateczną kwotę emerytury

Choć 40 lat stażu pracy to długi okres, który zapewnia prawo do świadczenia minimalnego, rzeczywista wysokość emerytury jest ściśle związana z poziomem zarobków i tym samym z wysokością odprowadzanych składek. Osoby, które przez całe 40 lat otrzymywały minimalne wynagrodzenie, mogą liczyć na świadczenie niewiele wyższe od emerytury minimalnej, oscylujące w granicach 1900–2000 zł brutto. Natomiast ci, którzy przez ten czas zarabiali na poziomie średniej krajowej lub wyższym, zgromadzili proporcjonalnie znacznie większy kapitał, co przekłada się na znacznie wyższe świadczenie, które może wynieść nawet około 6600 zł brutto. Ostatecznie, to poziom zarobków i składek, a nie tylko staż, jest głównym czynnikiem determinującym ostateczną wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS.

O tym zasiłku MOPS nie mówi głośno. A szkoda, bo jest on dostępny niezależnie od dochodów. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych!
O tym zasiłku MOPS nie mówi głośno. A szkoda, bo jest on dostępny niezależnie od dochodów. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych!
Dla kogo podwójna emerytura z ZUS i z KRUS? Dlaczego nie dla wszystkich?
Dla kogo podwójna emerytura z ZUS i z KRUS? Dlaczego nie dla wszystkich?
Możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS, jeżeli masz taką emeryturę. Sprawdź!
Możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS, jeżeli masz taką emeryturę. Sprawdź!
Źródło: INFOR
Infor.pl
Renta alkoholowa w 2026 roku. Jakie świadczenia i wsparcie finansowe przysługują osobom uzależnionym?
01 gru 2025

W Polsce mało kto mówi o tym głośno, ale osoby z problemem alkoholowym mogą otrzymywać pieniądze od państwa i to całkowicie zgodnie z prawem. Choć oficjalnie nie istnieje pojęcie renty alkoholowej, w praktyce tysiące osób uzależnionych dostaje świadczenia, takie jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, dopłaty mieszkaniowe i 500+ dla osób niesamodzielnych. Sprawdź, komu naprawdę przysługuje wsparcie państwa.
ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o 900 złotych. Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku. Kogo dotyczy?
01 gru 2025

Choć seniorzy mogą pobierać przysługujące im świadczenia i jednocześnie być aktywni zawodowo, to jednak muszą przestrzegać określonych reguł. Limity, które są dla nich ważne, zmieniają się co 3 miesiące. Nieuwaga może oznaczać potrącenie nawet ponad 900 zł.
Odzyskaj setki tysięcy złotych ze spłaconego kredytu w euro lub we frankach - nawet jeśli już sprzedałeś swoje mieszkanie!
01 gru 2025

Według raportów banków rzesza uśpionych klientów ma prawdo dochodzenia roszczeń, których skala jest ogromna. Według raportów banków tylko niewielki procent dawnych klientów, którzy spłacili kredyt hipoteczny w euro lub frankach szwajcarskich a nieruchomość sprzedali, planuje wystąpić o zwrot nieprawidłowo naliczonych rat. To rzesza uśpionych kredytobiorców, mająca prawo do dochodzenia roszczeń o ogromnej skali. Zgodnie bowiem z wyrokami TSUE każdy, kto podpisał umowę kredytową we frankach lub euro w latach 2005-2011, może ubiegać się o odzyskanie często nawet setek tysięcy złotych. Jest więc o co walczyć!
BHP czyli stare problemy kierownika budowy i nowe wyzwania na placu budowy
01 gru 2025

Problemy kierownika budowy to nie tylko BHP. W dzisiejszych czasach kierownik musi ciągle poszerzać wiedzę i godzić obecność pracowników różnych narodowości i religii na jednej budowie. Do tej dochodzą konflikty z inwestorami i negatywne nastawienie do deweloperów przy oddawaniu obiektu do użytkowania.

ADORE 2026. ORE organizuje bezpłatny kurs dla dyrektorów szkół. Ruszyły zapisy
01 gru 2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór do rocznej Akademii Dyrektorów ORE – ADORE 2026. To bezpłatny program rozwojowy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli konsultantów, który ma pomóc w budowaniu nowoczesnego stylu zarządzania placówką. Zapisy trwają tylko do 9 grudnia 2025 r.
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 r.?
01 gru 2025

W 2026 roku świadczenie wspierające będzie przysługiwało szerszej grupie odbiorców. Od 1 stycznia rozpoczyna się bowiem ostatni etap wejścia w życie tego świadczenia. Oznacza to, iż w świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami, które w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) uzyskały od 70 do 77 punktów.
Renta wdowia 2025: terminy wypłat, kiedy decyzja o przyznaniu lub odmowie. Kluczowa data to 1 lipca 2025 r.
30 cze 2025

Już 1 lipca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej. Jest to kluczowa data, gdyż część uprawnionych otrzyma wtedy świadczenie. Jak poinformował na swojej stronie internetowej ZUS pozostałe terminy wypłaty renty wdowiej to: 6-go, 10-go, 15-go, 20-go i 25-go dnia miesiąca.
Lekki, umiarkowany i znaczny stopień. Jakie przywileje, prawa i obowiązki ma pracownik
01 gru 2025

W Polsce pracują tysiące osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prawo daje im realne przywileje, krótszy dzień pracy, dodatkowe urlopy, płatne wyjazdy na rehabilitację i pełną ochronę przed nocnymi zmianami. Wielu pracowników o tym nie wie. Tymczasem obowiązujące przepisy mogą odmienić ich życie zawodowe dosłownie z dnia na dzień. Trzeba tylko wiedzieć, że istnieją i je wyegzekwować od pracodawcy.

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność nierejestrowaną? Przepisy istotnie się w tym zakresie zmieniły. Trudniej jest zarabiać legalnie
01 gru 2025

Czy działalność nierejestrowana to forma zarobkowania, z której może skorzystać również cudzoziemiec? Obowiązujące w tym zakresie przepisy istotnie się zmieniły. O czym trzeba obecnie pamiętać? Przede wszystkim o odpowiednim tytule pobytowym.
Od stycznia 2026 roku łatwiej będzie dorabiać. Chodzi o limit działalności nierejestrowanej. To zmiana, która była od dawna postulowana
01 gru 2025

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną doczekały się wprowadzenia istotnych dla nich zmian. Już od stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do zarobkowania w tej korzystnej formie istotnie się zmieni.
