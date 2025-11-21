REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca rentę na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie świadczenie w wysokości 1900 zł miesięcznie?

ZUS wypłaca rentę na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie świadczenie w wysokości 1900 zł miesięcznie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 listopada 2025, 15:00
[Data aktualizacji 22 listopada 2025, 20:41]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus renta gotówka pieniądze
Dodatkowe pieniądze z ZUS na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie rentę w wysokości 1900 zł?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS wypłaca rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje nie tylko w przypadku poważnych dolegliwości (np. choroby serca, nowotwory), ale również z powodu schorzeń psychicznych (jak depresja) lub dermatologicznych. Należy pamiętać, że aby otrzymać to wsparcie, trzeba spełnić dodatkowe kryteria. Jakie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Renta z ZUS z tytułu niezdolności do pracy – zasady i kwoty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca świadczenia pieniężne dla osób, u których stwierdzono niezdolność do pracy. Od 1 marca 2025 roku obowiązują zwaloryzowane stawki: w przypadku całkowitej niezdolności do pracy kwota ta wynosi miesięcznie 1878,91 zł brutto, natomiast osobom z częściową niezdolnością przysługuje 1409,18 zł brutto.

REKLAMA

REKLAMA

Kluczowe warunki wymagane do uzyskania renty z ZUS z tytułu niezdolności do pracy

Aby uzyskać prawo do renty z ZUS, konieczne jest spełnienie trzech podstawowych wymogów. Po pierwsze, niezdolność do pracy musi być formalnie potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS. Po drugie, wnioskodawca musi posiadać odpowiedni do swojego wieku staż ubezpieczeniowy, co wymaga udokumentowania wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych. Trzeci warunek wymaga, aby niezdolność do pracy zaistniała nie później niż w ciągu osiemnastu miesięcy od momentu ustania wspomnianych okresów składkowych i nieskładkowych. Należy jednak pamiętać, że dwa ostatnie kryteria nie mają zastosowania w przypadku ubezpieczonych legitymujących się bardzo długim stażem składkowym, wynoszącym co najmniej dwadzieścia lat dla kobiet i dwadzieścia pięć lat dla mężczyzn, o ile ich niezdolność wynikała z wypadku w drodze do pracy lub w pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS. Definicje niezdolności: całkowita a częściowa

W przepisach rozróżnia się dwa stopnie niezdolności do pracy. Osoba jest uznawana za całkowicie niezdolną do pracy, gdy utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei częściowa niezdolność do pracy jest stwierdzana, gdy ubezpieczony stracił w znacznym stopniu zdolność do wykonywania pracy zgodnej z jego kwalifikacjami. Rentę przyznaje się wyłącznie w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy. Decyzja o przyznaniu renty jest podejmowana przez lekarza orzecznika ZUS, który ocenia datę powstania niezdolności, jej charakter (trwały lub przejściowy), potrzebę samodzielnej egzystencji oraz perspektywy na ewentualne przekwalifikowanie. Orzeczenie o niezdolności wydawane jest na okres maksymalnie pięciu lat, chyba że aktualny stan wiedzy medycznej wyklucza jakąkolwiek poprawę stanu zdrowia.

Wykaz schorzeń uprawniających do renty z ZUS

Świadczenia rentowe są najczęściej przyznawane w związku z szerokim spektrum schorzeń. Do tej listy zaliczają się między innymi dolegliwości dotyczące układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu wzroku. Obejmuje ona także zaburzenia psychiczne i behawioralne – w tym schizofrenia i depresja – oraz nowotwory złośliwe (szczególnie te związane z wykonywaną pracą), choroby skóry, przewlekłe schorzenia narządu ruchu, choroby zakaźne i pasożytnicze, a także schorzenia dotyczące układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej.

REKLAMA

Renta z ZUS a choroby zawodowe i uzależnienia

Do chorób uprawniających do renty zaliczają się również choroby zawodowe. Wśród najczęściej rozpoznawanych wymienia się pylicę płuc, zakażenia, uszkodzenia narządu głosu, niedosłuch, schorzenia obwodowego układu nerwowego, przewlekłe choroby układu ruchu oraz nowotwory złośliwe. Co więcej, ZUS wypłaca również renty związane ze skutkami uzależnienia od alkoholu. W tym kontekście świadczenie nie jest przyznawane ze względu na samo uzależnienie, lecz z powodu jego medycznych następstw, takich jak marskość wątroby, encefalopatia czy uszkodzenia układu nerwowego. Kluczowe jest, aby lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że te następstwa prowadzą do trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy, a dodatkowo ubezpieczony spełnił wymóg posiadania odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Renta z ZUS w wysokości 1900 zł miesięcznie - podsumowanie

Renta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości zbliżonej do 1900 zł miesięcznie, a precyzyjniej 1878,91 zł brutto (stan na marzec 2025 roku), jest najczęściej utożsamiana z minimalną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to nie jest przyznawane na podstawie samej nazwy choroby, lecz na podstawie oceny, w jakim stopniu stan zdrowia ubezpieczonego trwale lub długotrwale uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej – o czym ostatecznie decyduje lekarz orzecznik ZUS. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków formalnych: po pierwsze, stwierdzenie niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej); po drugie, udokumentowanie wymaganego, odpowiedniego do wieku, stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych); i po trzecie, wykazanie, że niezdolność do pracy powstała w określonych w ustawie okresach (np. w trakcie zatrudnienia) lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. W praktyce, renta jest przyznawana w związku z chorobami, których zaawansowanie medyczne prowadzi do trwałych i poważnych ograniczeń, takimi jak zaawansowane schorzenia układu krążenia (np. niewydolność serca, stan po udarze), ciężkie choroby układu nerwowego (np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona), zaawansowane nowotwory złośliwe, przewlekłe i lekooporne zaburzenia psychiczne (np. schizofrenia, CHAD) oraz poważne choroby narządu ruchu (np. reumatoidalne zapalenie stawów).

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS - podsumowanie najważniejszych informacji

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS przysługuje osobie, która została uznana za całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy zarobkowej przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską. Niezdolność musi być spowodowana naruszeniem sprawności organizmu, a brak rokowań na odzyskanie zdolności do pracy musi dotyczyć także pracy po przekwalifikowaniu. Całkowita niezdolność oznacza utratę zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy, natomiast częściowa niezdolność to utrata w znacznym stopniu zdolności do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.

Oprócz orzeczonej niezdolności, konieczne jest udowodnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, czyli stażu ubezpieczenia. Wymagany staż zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Na przykład, jeśli niezdolność powstała po ukończeniu 30 lat, wymagany staż wynosi 5 lat i musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku lub przed powstaniem niezdolności. Okres ten jest krótszy dla osób młodszych. Trzecim kluczowym warunkiem jest to, aby niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.

Aby ubiegać się o rentę, należy złożyć w ZUS wypełniony wniosek o rentę, zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego (formularz OL-9) oraz inną posiadaną dokumentację medyczną. Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające staż pracy i wysokość wynagrodzenia (np. formularz ERP-7). Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Po złożeniu dokumentów ZUS skieruje wnioskodawcę na badanie do lekarza orzecznika. Renta może być przyznana jako stała (gdy niezdolność jest trwała), okresowa (gdy jest czasowa) lub szkoleniowa (jeśli orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego).

Kluczowe formularze ZUS, które są niezbędne do rozpoczęcia procedury ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Kluczowe formularze ZUS, które są niezbędne do rozpoczęcia procedury ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy to ZUS ERN, ZUS OL-9 oraz ZUS ERP-7. Formularz ZUS ERN stanowi główny wniosek o rentę, który należy wypełnić, aby formalnie wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia, i jest on dostępny w placówkach ZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Drugi, bardzo ważny dokument to ZUS OL-9, czyli Zaświadczenie o stanie zdrowia, którego wypełnieniem zajmuje się lekarz prowadzący leczenie, a jego celem jest szczegółowe opisanie choroby podstawowej, współistniejących schorzeń, przebiegu leczenia oraz rokowania, co jest podstawą oceny dokonanej przez lekarza orzecznika ZUS; należy pamiętać, że to zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku. Trzeci formularz, ZUS ERP-7, to Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, którego wystawienie leży w obowiązku pracodawcy, lub jego następcy prawnego, a jego kluczową funkcją jest potwierdzenie okresów zatrudnienia oraz wysokości osiąganych zarobków, które są niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru i obliczenia wysokości przysługującej renty. Wszystkie te dokumenty można złożyć w ZUS w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Powiązane
Nowa pomoc finansowa dla seniorów w Polsce. Rząd wycofa się z waloryzacji emerytur i rent? Jaka forma wspierania seniorów zostanie wprowadzona?
Nowa pomoc finansowa dla seniorów w Polsce. Rząd wycofa się z waloryzacji emerytur i rent? Jaka forma wspierania seniorów zostanie wprowadzona?
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
Seniorzy po 60. i 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę na prąd i ogrzewanie w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?
Seniorzy po 60. i 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę na prąd i ogrzewanie w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rewolucja w kalendarzu! Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...
22 lis 2025

24 grudnia 2025 roku zapisze się w historii polskiego prawa pracy jako data przełomowa. Po latach dyskusji, Wigilia Bożego Narodzenia oficjalnie dołącza do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. To ogromna ulga i prezent dla milionów Polaków. Jednak nie wszyscy będą mieli tego dnia wolne. Kto będzie musiał pracować?
Po 50. roku życia możesz mieć dożywotnie zniżki w sklepach i usługach, bez względu na dochód. Mało kto wie, że wystarczy spełnić jeden warunek
22 lis 2025

Wielu osobom wydaje się, że zniżki na zakupy są zarezerwowane dla rodzin z małymi dziećmi albo dla seniorów po 60. roku życia. Tymczasem istnieje uprawnienie, które pozwala korzystać z rabatów nawet po 40., 50. czy 70. roku życia i to do końca życia, niezależnie od dochodu. Skorzystać może każdy, kto spełnił jeden warunek, a wiele osób spełnia go zupełnie nieświadomie.
Czy nauczyciel może korzystać ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym? W tym zakresie obowiązują przepisy szczególne. Co przewidują?
22 lis 2025

Dni wolne na dziecko dla nauczycieli. Jak prawidłowo z nich korzystać? Prawa nauczycieli uregulowano w Karcie Nauczyciela, ale czy to oznacza, że nie można stosować Kodeksu pracy, który przewiduje korzystniejsze rozwiązania?
Czy pracować zdalnie trzeba z domu? Czy pracodawca może się nie zgodzić na zmianę miejsca pracy zdalnej?
22 lis 2025

Czy pracę zdalną można wykonywać tylko z domu, czy pracodawca może zgodzić się na wykonywanie jej również w innym miejscu? Zasady tej formy współpracy wciąż budzą wątpliwości, a stosunki pracodawców i pracowników bywają na tej linii napięte.

REKLAMA

Nowe spadki bez podatku? Sejm usuwa pułapkę, przez którą Polacy latami tracili majątek po bliskich
22 lis 2025

Przez lata tysiące Polaków płaciło podatek od spadku tylko dlatego, że nie wiedzieli, iż ich sprawa w sądzie już się zakończyła. Urząd skarbowy naliczał daninę nawet wtedy, gdy obywatel nie miał szans dowiedzieć się o biegu terminów. Sejm właśnie przyjął zmianę, która ma zamknąć jedną z najbardziej niesprawiedliwych pułapek w polskim prawie. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, spadkobiercy wreszcie przestaną odpowiadać za błędy systemu.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
22 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 r. dostęp do świadczenia wspierającego zmieni się radykalnie. Niższy próg punktowy, wyższe kwoty, nawet do 4327 zł miesięcznie, oraz szersze uwzględnienie chorób przewlekłych sprawią, że realną szansę na pomoc otrzymają osoby, które do tej pory były poza systemem. Jednocześnie rosnące kolejki w WZON i problemy z punktacją pokazują, że wniosek warto złożyć jak najszybciej, by nie stracić miesięcy wypłat.
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka z pewnością się do Ciebie przyczepi?
22 lis 2025

Skarbówka i banki przez cały czas monitorują zarówno pojedyncze większe przelewy pieniężne, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Nietypowe tytuły dokonywanych przelewów czy niezgłoszone darowizny mogą skutkować kontrolą transakcji i sankcjami podatkowymi. Jakie są limity, obowiązki podatników i jak unikać problemów z fiskusem? Sprawdź, na co zwraca uwagę skarbówka.
Nadchodzą wielkie zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Takiej rewolucji w Polsce jeszcze nie było
22 lis 2025

Ludzkich prochów nie trzeba będzie przechowywać w urnie? Można je będzie rozsypać na przykład w przydomowym ogrodzie, lesie lub parku? Czy w Polsce nadchodzi prawdziwa rewolucja w pochówku? Senatorowie już rozpatrzyli petycję w tej sprawie. Czy dojdzie do przełomowej zmiany w przepisach prawa? W proponowanych rozwiązanych resort zdrowia nie dopatrzyło się zagrożenia epidemiologicznego, jednak będą się musiały wypowiedzieć musiały jeszcze cztery inne ministerstwa. To niejedyna zmiana. Szykuje się jeszcze rewolucja na cmentarzach. Chodzi o miliony złotych do zwrotu.

REKLAMA

ZUS wypłaca wsparcie finansowe dla osób po 56 roku życia - 1893,41 zł miesięcznie! Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
22 lis 2025

Dla osób, które ukończyły 56 lat, istnieje możliwość otrzymania miesięcznego zastrzyku gotówki rzędu 1900 zł z ZUS, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów. Kluczową informacją jest to, że pieniądze te są wypłacane systematycznie i nie mają związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę – mogą ulepszyć sytuację finansową w okresie poprzedzającym standardowe przejście na emeryturę.
Dofinansowanie na ferie zimowe dla seniorów w 2025 roku. Mogą otrzymać ponad 3000 zł!
22 lis 2025

W 2025 roku polscy seniorzy, w tym emeryci i renciści, mają szansę na wsparcie finansowe na zorganizowanie ferii zimowych, które może osiągnąć pułap nawet około 3300 złotych. Jest to pomoc mająca na celu ułatwienie osobom starszym skorzystania z zimowego wypoczynku. Oto szczegóły.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA