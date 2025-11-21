Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota

W Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. ZUS wypłaca świadczenia po osiągnięciu tego progu wiekowego, nawet przy minimalnym stażu pracy i niskich składkach, co skutkuje przyznawaniem tzw. "mikroemerytur". Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto szczegóły.

Ekstremalne dysproporcje w polskim systemie emerytalnym

Polski system emerytalny charakteryzuje się skrajnymi dysproporcjami w zakresie wysokości wypłacanych świadczeń, rozciągającymi się od olbrzymich kwot do symbolicznych groszy. Na jednym biegunie tej skali znajdują się rekordziści, tacy jak senior z Zabrza, którego miesięczna emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekracza 51 tysięcy złotych. Na drugim krańcu znajduje się stale rosnąca grupa seniorów, którzy otrzymują tak zwane mikroemerytury, których wysokość jest niższa niż ustawowo gwarantowana minimalna emerytura, wynosząc niekiedy zaledwie kilka groszy.

REKLAMA

REKLAMA

Przyczyny powstawania mikroemerytur i wstrząsające przykłady

Wysokość świadczenia jest ściśle zależna od łącznej sumy zgromadzonych składek oraz prognozowanej długości życia emeryta. Chociaż warunkiem otrzymania pełnej emerytury minimalnej, która od marca 2025 roku ma osiągnąć poziom 1878,91 złotych, jest spełnienie wymogu stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), polskie przepisy dopuszczają wypłacanie świadczeń znacząco poniżej tego progu. Ta systemowa luka prowadzi do gwałtownego wzrostu liczby osób zmuszonych do życia na tak zwanych "emeryturach głodowych". Skala tego problemu jest szczególnie widoczna w porażających, skrajnych przypadkach: Emerytka z Legnicy, która przepracowała tylko jeden dzień, otrzymuje świadczenie w wysokości 43 groszy. Seniorka ze Szczecina, również po jednym dniu pracy, pobiera zaledwie 3 grosze miesięcznie. Aby kupić najtańszą bułkę, musiałaby odkładać całe swoje świadczenie przez ponad dziesięć miesięcy. Najniższe odnotowane świadczenie, wynoszące 2 grosze, otrzymała 60-latka z Biłgoraja po jednym dniu pracy. Co więcej, nawet dłuższy, sześciomiesięczny staż pracy na umowę zlecenie w przypadku emerytki z Wałbrzycha przyniósł świadczenie w wysokości zaledwie 19 groszy miesięcznie. Tylko w 2024 roku liczba beneficjentów mikroemerytur wzrosła o ponad 30 tysięcy osób.

Szybka dynamika narastania problemu skrajnie niskich emerytur

Problem skrajnie niskich świadczeń narasta w Polsce w bardzo szybkim tempie. Statystyki ZUS dobitnie pokazują, że w ciągu trzynastu lat, od 2011 do 2024 roku, liczba seniorów pobierających świadczenia poniżej minimalnego progu wzrosła aż 18-krotnie: w 2011 roku: 23,9 tysiąca osób, w 2024 roku: 433,1 tysiąca osób. To jednoznacznie wskazuje na pogłębianie się zjawiska skrajnie niskich emerytur.

Ile wynosi emerytura z ZUS po jednym dniu pracy? - podsumowanie

Wysokość standardowej emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po zaledwie jednym dniu pracy w Polsce będzie miała charakter symboliczny i wyniesie jedynie kilka groszy lub maksymalnie kilka złotych miesięcznie. Jest to wynik zastosowania wzoru, w którym zgromadzony kapitał emerytalny (czyli zwaloryzowana składka odprowadzona za jeden dzień pracy) jest dzielony przez statystyczne średnie dalsze trwanie życia w miesiącach. Co najważniejsze, tak niski staż pracy nie uprawnia do automatycznego podniesienia świadczenia do kwoty minimalnej emerytury (wynoszącej np. 1878,91 zł brutto od marca 2025 roku), ponieważ do tego wymagane jest udokumentowanie odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

REKLAMA

Istnieje jednak jeden wyjątek, który może zagwarantować minimalne świadczenie: osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą ubiegać się o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające (Mama 4 Plus), które wyrównuje ich symboliczne świadczenie (lub jego brak) do poziomu najniższej emerytury, finansując je ze środków budżetu państwa.