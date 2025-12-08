REKLAMA

Rząd wycofa się z waloryzacji emerytur i rent? Czy zostanie wprowadzona nowa pomoc finansowa dla seniorów w Polsce?

Rząd wycofa się z waloryzacji emerytur i rent? Czy zostanie wprowadzona nowa pomoc finansowa dla seniorów w Polsce?

08 grudnia 2025, 09:52
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, senior
Rząd wycofa się z waloryzacji emerytur i rent? Czy zostanie wprowadzona nowa pomoc finansowa dla seniorów w Polsce?
Shutterstock

Jakiś czas temu rząd opublikował ambitny plan działań z potencjalnie daleko idącymi konsekwencjami dla Polaków. Jednak szczegóły wielu obietnic są nieprecyzyjne, co utrudnia ocenę ich faktycznego wpływu. Złożoność rządowych zamierzeń jest znaczna. Jaką nową pomoc dla seniorów przewidzieli? Oto szczegóły.

rozwiń >

Priorytety rządu i kontrowersje wokół obietnic

Rząd polski przedstawił plan działań na nadchodzące miesiące, określając 58 priorytetów podzielonych na cztery główne kategorie: bezpieczeństwo, gospodarka, sprawne państwo oraz cyfryzacja. Mimo że dokument ten ma stanowić długoterminową strategię, wywołał zdziwienie wśród opinii publicznej z powodu pominięcia w nim kluczowych reform obiecywanych w trakcie kampanii wyborczej, takich jak znaczące podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz powszechna waloryzacja emerytur. Ekspert ekonomiczny, Marek Zuber, wyraził krytykę wobec przedstawionego planu, określając go mianem niespójnej strategii.

Wątpliwości wzbudzają szczegóły reform

Wiele z ogłoszonych priorytetów, jak choćby stabilizacja cen energii elektrycznej, planowana likwidacja podatku od dochodów kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki, czy też wzmacnianie praw pracowniczych, wydaje się na pierwszy rzut oka atrakcyjne, jednak ich szczegółowe zapisy wzbudzają liczne wątpliwości.

  • W kwestii cen energii, rząd obiecuje, że maksymalna cena za prąd nie przekroczy 500 zł/MWh, jednak realne obniżki mają zostać wprowadzone dopiero w 2026 roku, a do tego czasu ceny mają pozostać zmienne.
  • Jeśli chodzi o podatek Belki, zapowiadana likwidacja dotyczy wyłącznie inwestycji zgromadzonych na Osobistych Kontach Inwestycyjnych, przy czym maksymalna kwota objęta zwolnieniem to 100 tysięcy złotych, a dodatkowo obowiązują pewne ograniczenia dotyczące rodzaju lokat. W związku z tym, osoby oczekujące całkowitego zniesienia tego podatku mogą czuć się zawiedzione.
  • Na rynku pracy planuje się wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla stażystów, szacowanego na około 3 tysiące złotych brutto, oraz zakaz oferowania staży bezpłatnych, co jest korzystne dla młodych osób wchodzących na rynek pracy. Jednak specjaliści wyrażają obawy, że taka zmiana może skutkować zmniejszeniem ogólnej liczby oferowanych miejsc stażowych. Podobnie, pilotaż skróconego tygodnia pracy ma ruszyć dopiero w 2026 roku i będzie ograniczony jedynie do wybranych przedsiębiorstw.

Selektywne wsparcie dla seniorów i rodzin

Wsparcie finansowe dla seniorów oraz rodzin również zostało uwarunkowane spełnieniem różnorodnych kryteriów. Zamiast powszechnej waloryzacji emerytur, seniorzy mają otrzymać bon senioralny w maksymalnej wysokości 2150 złotych, jednak nie w formie gotówki, lecz jako finansowanie na opiekuńcze usługi. Dostęp do tego świadczenia jest ściśle uzależniony od kryteriów dochodowych zarówno samego seniora, jak i jego rodziny, co czyni tę pomoc selektywną, a nie ogólnodostępną. Ponadto, rząd planuje coroczne podnoszenie progów dochodowych w ramach pomocy społecznej, lecz wciąż nie jest jasne, jak wiele rodzin ostatecznie skorzysta z tej modyfikacji.

Ostrzeżenia ekonomistów w sprawie kosztów

Wśród ekonomistów panuje zgodna opinia, że realizacja wszystkich zapowiedzianych programów będzie wymagała znalezienia nowych źródeł finansowania. Chociaż sam dokument strategiczny nie precyzuje tego, eksperci spodziewają się zwiększenia ogólnych obciążeń podatkowych dla społeczeństwa. W rezultacie, złożone Polakom obietnice poprawy ich osobistej sytuacji finansowej mogą sprowadzić się jedynie do przesunięcia kosztów w inne obszary budżetowe lub bezpośrednio na obywateli.

Ekonomiści ostrzegają: niespójność planu i ukryte koszty

Główne zastrzeżenia ekonomistów koncentrują się na kilku kluczowych aspektach przedstawionego przez rząd planu. Przede wszystkim, plan ten jest krytykowany za bycie niespójną strategią, ponieważ pomija kluczowe obietnice z kampanii wyborczej, takie jak znaczące podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz powszechna waloryzacja emerytur. Ponadto, obiecane korzyści często są odkładane w czasie lub mają ograniczony zakres, na przykład realne obniżki cen energii są planowane dopiero na 2026 rok, a likwidacja podatku Belki dotyczy wyłącznie inwestycji na Osobistych Kontach Inwestycyjnych do kwoty 100 tysięcy złotych, a nie całkowitego zniesienia. Pojawiają się także obawy dotyczące rynku pracy; wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla stażystów, choć z pozoru korzystne, może doprowadzić do zmniejszenia ogólnej liczby oferowanych staży. Co więcej, zamiast obiecywanej waloryzacji emerytur, seniorom proponowana jest selektywna pomoc w postaci Bonu senioralnego na usługi opiekuńcze, której dostępność jest ściśle uzależniona od kryteriów dochodowych, co czyni to wsparcie niepowszechnym. Wreszcie, ekonomiści ostrzegają, że realizacja ambitnych zapowiedzi programowych nieuchronnie będzie wymagała nowych źródeł finansowania, co najprawdopodobniej przełoży się na wzrost ogólnych obciążeń podatkowych dla społeczeństwa, co w efekcie może sprowadzić obietnice poprawy sytuacji finansowej do przesunięcia kosztów.

Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to forma wsparcia finansowego, którą rząd proponuje wprowadzić zamiast powszechnej waloryzacji świadczeń emerytalnych. Główną i kluczową cechą bonu jest to, że nie stanowi on gotówki wypłacanej bezpośrednio seniorowi, lecz jest przeznaczony wyłącznie na finansowanie usług opiekuńczych. Kluczowe szczegóły:

  • Wartość: Bon ma wynosić maksymalnie do 2150 zł.
  • Przeznaczenie: Pieniądze muszą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla seniora (np. pomoc w domu, wsparcie w codziennych czynnościach).
  • Charakter pomocy: Jest to pomoc selektywna, a nie powszechna. Oznacza to, że dostęp do bonu jest ściśle uzależniony od kryteriów dochodowych.
  • Kryteria dostępu: Muszą zostać spełnione określone kryteria dochodowe, które dotyczą zarówno samego seniora, jak i jego rodziny. Tylko seniorzy i ich rodziny spełniający te kryteria będą mogli skorzystać z tego wsparcia.
Powiązane
Ile wynosi emerytura z ZUS dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy? Oto kwota
Ile wynosi emerytura z ZUS dla 60-latka lub 60-latki z 40-letnim stażem pracy? Oto kwota
Możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS, jeżeli masz taką emeryturę. Sprawdź!
Możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS, jeżeli masz taką emeryturę. Sprawdź!
Zasiłek, o którym MOPS nie mówi głośno i mało kto o nim wie. Jest dostępny niezależnie od wysokości dochodów. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych!
Zasiłek, o którym MOPS nie mówi głośno i mało kto o nim wie. Jest dostępny niezależnie od wysokości dochodów. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych!
Źródło: INFOR
