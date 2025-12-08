REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta alkoholowa. Jak załatwić świadczenie dla uzależnionych od alkoholu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać? Ile wynosi? Jaka to kwota netto? Jaki wniosek złożyć?

Renta alkoholowa. Jak załatwić świadczenie dla uzależnionych od alkoholu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać? Ile wynosi? Jaka to kwota netto? Jaki wniosek złożyć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 09:51
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Renta alkoholowa ZUS
Renta alkoholowa. Jak załatwić świadczenie dla uzależnionych od alkoholu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać? Ile wynosi? Jaka to kwota netto? Jaki wniosek złożyć?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy za alkoholizm można dostać rentę z ZUS? W 2025 roku ZUS nie przyznaje świadczeń za sam nałóg. Warunkiem jest niezdolność do pracy, którą muszą wywołać poważne powikłania zdrowotne wynikające z choroby alkoholowej (np. marskość wątroby czy uszkodzenia mózgu). Jakie dokumenty są potrzebne i jak formalnie udowodnić, że choroba ta uniemożliwia zarobkowanie? Kiedy ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy w kontekście problemu alkoholowego?

rozwiń >

Od kiedy istnieje renta alkoholowa w Polsce?

Pojęcie renta alkoholowa to potoczne określenie renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznawanej na ogólnych zasadach osobom, które straciły zdolność do pracy zarobkowej na skutek schorzeń wywołanych lub związanych z nadużywaniem alkoholu (np. uszkodzenie wątroby, trzustki, zespoły otępienne, itp.). W polskim prawie nie funkcjonuje odrębne świadczenie pod nazwą renta alkoholowa – jest to po prostu renta z ZUS przyznawana ze względu na stan zdrowia, gdzie przyczyną niezdolności do pracy jest choroba związana z alkoholizmem. W związku z tym, nie ma konkretnej daty wprowadzenia renty alkoholowej, ponieważ świadczenie to jest elementem szerszego systemu rent z tytułu niezdolności do pracy, który istnieje w Polsce od dawna i był regulowany różnymi ustawami na przestrzeni lat (obecnie Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

REKLAMA

REKLAMA

Jak załatwić rentę alkoholową w 2025 roku?

Aby ubiegać się o to świadczenie w 2025 roku, należy spełnić trzy kluczowe warunki. Po pierwsze, lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić niezdolność do pracy. Po drugie, konieczne jest udokumentowanie odpowiedniego, wymaganego ustawowo stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych), którego długość zależy od wieku, w którym niezdolność powstała (najczęściej wymagane jest 5 lat stażu, jeśli niezdolność powstała po ukończeniu 30. roku życia). Po trzecie, niezdolność ta musiała powstać w trakcie trwania okresów ubezpieczenia lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Warto pamiętać o wyjątku: jeśli ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy i legitymuje się stażem 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna), wymóg terminu 18 miesięcy nie obowiązuje.

Kluczowym etapem ubiegania się o to świadczenie jest gromadzenie dokumentacji medycznej. W przypadku schorzeń związanych z alkoholizmem, nie wystarczy samo stwierdzenie uzależnienia. Należy zebrać obszerną dokumentację potwierdzającą powikłania somatyczne i psychiczne, które uniemożliwiają pracę. Obejmuje to karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań, opisy konsultacji oraz zaświadczenia od specjalistów takich jak hepatolog (w przypadku marskości wątroby), neurolog (polineuropatia) czy psychiatra (zespoły otępienne).

Po skompletowaniu dokumentacji należy złożyć wniosek w oddziale ZUS. Do wniosku (formularz ZUS ERN) dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia (ZUS OL-9), wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż ubezpieczeniowy. Następnie, wnioskodawca zostaje skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz ten ocenia stan zdrowia, analizuje dokumentację i ostatecznie wydaje orzeczenie, które stwierdza całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. To orzeczenie jest podstawą do wydania przez ZUS decyzji o przyznaniu renty na określony czas lub na stałe.

REKLAMA

Zaświadczenie OL-9 a renta alkoholowa

Zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS OL-9 jest jednym z najważniejszych dokumentów załączanych do wniosku o rentę, stanowiąc podstawę oceny stanu zdrowia przez lekarza orzecznika ZUS. Musi być ono wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku. W przypadku tzw. renty alkoholowej, kluczowe jest to, aby formularz nie skupiał się wyłącznie na samym uzależnieniu, lecz na poważnych powikłaniach zdrowotnych, które bezpośrednio uniemożliwiają pracę. W punkcie dotyczącym rozpoznania choroby lekarz musi użyć klasyfikacji ICD-10, podając szczegółowe diagnozy schorzeń, takich jak marskość wątroby alkoholowa (K70.3), przewlekłe zapalenie trzustki alkoholowe (K86.0), encefalopatia alkoholowa (otępienie - G31.2/F02.8) czy polineuropatia alkoholowa (G62.1). Są to przykłady trwałych uszkodzeń organizmu, które najczęściej stanowią podstawę do orzekania o niezdolności. Oprócz rozpoznania, zaświadczenie musi zawierać szczegółowy opis stanu funkcjonalnego pacjenta, czyli stopnia, w jakim choroba ogranicza jego sprawność w codziennych i zawodowych czynnościach, obejmujący opis objawów (np. wodobrzusze, zaburzenia równowagi, przewlekłe bóle, zaburzenia koncentracji). Należy również wymienić i dołączyć wyniki kluczowych badań dodatkowych, które obiektywnie potwierdzają postawione diagnozy, w tym wyniki laboratoryjne (np. enzymy wątrobowe, parametry trzustkowe), badania obrazowe (np. USG, TK) oraz opinie specjalistów (neurologa, psychiatry, hepatologa). Na koniec, lekarz opisuje dotychczasowy przebieg leczenia, podkreślając, że mimo podjętej terapii (w tym leczenia odwykowego, jeśli miało miejsce), stan zdrowia jest utrwalony lub postępujący, co uniemożliwia podjęcie lub kontynuowanie pracy zarobkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Renta alkoholowa a negatywne orzeczenie od lekarza

W przypadku otrzymania negatywnego orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS, nie jest to decyzja ostateczna. Ubezpieczonemu przysługuje dwuetapowa ścieżka odwoławcza. Pierwszym krokiem jest złożenie sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS. Sprzeciw ten należy złożyć na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, bezpośrednio do jednostki ZUS, która wydała orzeczenie. W treści sprzeciwu należy jasno zażądać skierowania sprawy do Komisji Lekarskiej, która stanowi zespół lekarzy dokonujący ponownej oceny stanu zdrowia, nierzadko wzywając wnioskodawcę na kolejne badanie. Jeśli Komisja Lekarska podtrzyma negatywne stanowisko, ZUS wydaje formalną Decyzję o odmowie przyznania renty. Wówczas należy przejść do drugiego i ostatecznego etapu, czyli odwołania do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie to musi zostać złożone za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca (30 dni) od daty otrzymania decyzji. Adresatem jest Sąd Rejonowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W piśmie do sądu należy wnieść o zmianę decyzji ZUS i przyznanie prawa do renty, szczegółowo opisując stan zdrowia oraz dołączając nową dokumentację medyczną. Postępowanie sądowe jest w sprawach ubezpieczeń społecznych zwolnione z opłat sądowych dla wnioskodawcy. Kluczowe jest, że sąd nie jest związany opiniami lekarzy ZUS – zazwyczaj powołuje niezależnych biegłych sądowych lekarzy specjalistów (adekwatnych do schorzeń, np. neurolog, hepatolog), którzy wydają własną, często decydującą o wyniku sprawy, ekspertyzę medyczną.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2025 roku?

Wysokość świadczenia potocznie zwanego rentą alkoholową jest tożsama z każdą inną rentą z tytułu niezdolności do pracy i podlega corocznej waloryzacji, która w 2025 roku miała miejsce 1 marca. Ostateczna kwota, którą otrzymuje rencista, zależy od jego indywidualnej historii ubezpieczeniowej (wysokości odprowadzanych składek i stażu pracy). Niemniej jednak, prawo gwarantuje minimalne świadczenia. Od 1 marca 2025 roku minimalna gwarantowana kwota brutto renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł, natomiast minimalna kwota brutto renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1409,18 zł. Należy pamiętać, że podane kwoty są kwotami brutto, od których odliczane są składki i zaliczki na podatek, co oznacza, że kwota "na rękę" (netto) jest odpowiednio niższa, ale nie może spaść poniżej minimalnej kwoty brutto ustalonej po waloryzacji. Renta może być wyższa niż minimalna, jeśli została wyliczona na podstawie wysokiej podstawy wymiaru składek i długiego stażu pracy ubezpieczonego.

Zasady zmniejszania lub zawieszania renty z ZUS w 2025 roku

Zasady ograniczania lub zawieszania renty z tytułu niezdolności do pracy dotyczą wyłącznie tych świadczeniobiorców, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn); po osiągnięciu tego wieku dorabianie jest nieograniczone. Dla pozostałych, ZUS ustala kwartalnie (od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia) dwa progi przychodów, których przekroczenie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia. Limity te są ustalane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Jeśli w 2025 roku rencista osiągnie przychód przekraczający limit niższy (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS ma obowiązek zmniejszyć wypłacane świadczenie. Przykładowo, w okresie marzec-maj 2025 roku limit ten wynosił 5934,10 zł brutto, a we wrześniu-listopadzie 6124,10 zł brutto. Kwota zmniejszenia odpowiada kwocie, o jaką przychód przekroczył limit niższy, lecz nie może przekroczyć ustalonej maksymalnej kwoty zmniejszenia, która od 1 marca 2025 roku wynosiła 939,61 zł brutto dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W sytuacji, gdy miesięczny przychód rencisty przekroczy limit wyższy (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS jest zobowiązany do całkowitego zawieszenia wypłaty renty za dany miesiąc. Przykładowo, w okresie czerwiec-sierpień 2025 roku ten wyższy limit wynosił 11 651,00 zł brutto. Rencista ma obowiązek powiadomić ZUS o podjęciu zatrudnienia i wysokości osiąganych przychodów poprzez złożenie odpowiedniego zaświadczenia lub oświadczenia do końca lutego każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy.

Powiązane
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
ZUS wypłaca rentę na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie świadczenie w wysokości 1900 zł miesięcznie?
ZUS wypłaca rentę na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie świadczenie w wysokości 1900 zł miesięcznie?
Seniorzy po 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę do prądu i ogrzewania w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?
Seniorzy po 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę do prądu i ogrzewania w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
POChP a orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kiedy możesz je otrzymać?
08 gru 2025

Czy na POChP można dostać orzeczenie o niepełnosprawności? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które zmagają się z dusznością, ograniczoną wydolnością i częstymi zaostrzeniami choroby. Od 2026 roku komisje mają korzystać z nowych, ujednoliconych zasad, a w praktyce oznacza to, że część pacjentów z POChP może liczyć na orzeczenie, nawet w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeśli choroba realnie ogranicza codzienne funkcjonowanie. Wyjaśniamy, jakie objawy i dokumenty są najważniejsze, kiedy komisje orzekają pozytywnie i co dokładnie trzeba wykazać, aby uzyskać wsparcie.
Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?
08 gru 2025

Już w styczniu rozpoczną się ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026. Co z przedszkolakami? Czy w placówkach publicznych dzieci mają zapewnioną opiekę? Jak funkcjonują tzw. zerówki?
Jedno słowo w regulaminie i gmina przegrała w sądzie. Czy wyrok NSA dla gminy Kiszkowo wpłynie na sytuację 2479 gmin w Polsce i odbiór Twoich śmieci? Sąd: te odpady gmina musi zabierać sprzed posesji
08 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok, który może zmienić sposób, w jaki gminy organizują zbiórkę odpadów. Okazuje się, że „przyjmowanie" i „odbieranie" śmieci to zupełnie różne pojęcia prawne – a pomyłka i zamienne ich używanie może kosztować samorząd przegraną w sądzie. Sprawdź, jakie masz prawa jako mieszkaniec i kiedy gmina łamie prawo.
Koniec zarobku na najmie krótkoterminowym? Gmina wprowadzi zakazy, narzuci limity i będzie prowadziła ewidencję. Przepisy trafiły do Sejmu
08 gru 2025

Czy to będzie koniec zarobku na najmie krótkoterminowym? Trwają konsultacje projektu, który ma wprowadzić regulacje przyznające gminom szczególne uprawnienia. Zyskają dzięki nim kontrolę na rynkiem lokalnym i poprawią ściągalność opłat.

REKLAMA

Nauczycielskie świadczenia się kurczą. Czy system ma jeszcze sens?
08 gru 2025

Choć ustawodawca poszerza katalog osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, dane ZUS nie pozostawiają złudzeń: przywilej ten z roku na rok kurczy się. Maleje liczba pobierających świadczenie, a rosnąca przeciętna wypłata nie jest w stanie zatrzymać procesu wygaszania tego rozwiązania. Co pokazują statystyki i dlaczego kompensówka powoli staje się reliktem dawnych czasów?
Dzieci spędzają w sieci 8 godzin dziennie. Rodzice nie mają pojęcia
08 gru 2025

Dzieci w Polsce spędzają w internecie nawet kilka godzin dziennie, a rodzice zwykle nie zdają sobie z tego sprawy. Samorządowcy i eksperci podczas kongresu Local-SoMe’25 ostrzegają: bez odważnych regulacji i realnego egzekwowania zasad przez platformy społecznościowe problem będzie narastał.
Szykuje się rewolucja w emeryturach i systemie emerytalnym! Co dokładnie się zmieni?
08 gru 2025

Ministerstwo Pracy i ZUS przeprowadziło przegląd systemu emerytalnego, który wykazał, że nie ma planów podwyższania wieku emerytalnego. Mimo to, rząd zamierza wprowadzić zmiany systemowe. Głównym celem tych działań będzie wdrożenie rozwiązań, które zachęcą obywateli do dłuższej aktywności zawodowej i opóźnienia przejścia na emeryturę. Oto szczegóły.
Ulga na związki zawodowe w PIT: jak prawidłowo odliczyć, gdzie wpisać i jakie dokumenty przechowywać?
08 gru 2025

Wielu Polaków nie wie, że może odzyskać nawet 840 zł dzięki prostej uldze dostępnej dla członków związków zawodowych. Wystarczy opłacać składki związkowe i wpisać je w odpowiednim miejscu formularza PIT, aby realnie obniżyć swoje zobowiązania wobec skarbówki. Co ważne, ulga obowiązuje zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców, dlatego warto sprawdzić, czy przysługuje także Tobie.

REKLAMA

Kolory, wykresy i kontekst – psychologia odbioru danych w controllingu. Jak kolory i forma wpływają na decyzje menedżerów?
08 gru 2025

Kolory, wykresy i kontekst – psychologia odbioru danych w controllingu. Jak kolory i forma wpływają na decyzje menedżerów? Okazuje się, że organizacje cierpią dziś na paradoks „nadmiaru danych i braku wiedzy”, co w połączeniu ze spadkiem czasu skupienia uwagi do zaledwie 47 sekund paraliżuje proces decyzyjny. Rozwiązaniem niekoniecznie jest nowa technologia (w tym AI), lecz wykorzystanie w raportowaniu wiedzy o psychologii percepcji oraz data storytellingu. Współczesny raport musi być intuicyjny, by menedżer mógł go zrozumieć w niecałą minutę. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak diagnoza kontekstu, dobór wykresów i kolorów zmniejsza obciążenie poznawcze i poprawia jakość decyzji biznesowych.
Egzekucja ze spadku, czyli co każdy spadkobierca wiedzieć powinien
08 gru 2025

Jaka jest definicja spadku? Z czym wiąże się przyjęcie spadku? Od kiedy możliwa jest egzekucja ze spadku? Co z odpowiedzialnością, jeśli dziedziczymy razem z kilkoma osobami? Sprawdź, o czym powinien wiedzieć każdy spadkobierca.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA