REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. wzrośnie do 3386 zł. Jest obwieszczenie w Monitorze Polskim

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. wzrośnie do 3386 zł. Jest obwieszczenie w Monitorze Polskim

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 listopada 2025, 14:59
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. wzrośnie do 3386 zł. Jest obwieszczenie w Monitorze Polskim
Już pewne. Rząd podnosi świadczenie pielęgnacyjne. 3386 zł miesięcznie i prawo do pracy – opublikowano obwieszczenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego została już oficjalnie ogłoszona w Monitorze Polskim. Od 2026 roku opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością otrzymają 3386 zł miesięcznie. To efekt 3-procentowej waloryzacji płacy minimalnej. Świadczenie można nadal łączyć z pracą, a rodzice opiekujący się więcej niż jednym dzieckiem otrzymają podwyższoną kwotę na drugą i kolejne osoby.

rozwiń >

3386 zł od stycznia 2026. Waloryzacja potwierdzona w Monitorze Polskim

W Monitorze Polskim ukazało się oficjalne obwieszczenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Nie ma już żadnych wątpliwości: od 1 stycznia 2026 r. opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami będą otrzymywać 3386 zł miesięcznie. To kolejna coroczna podwyżka wynikająca z ustawowej waloryzacji, ale przy obecnych zasadach świadczenie nabiera zupełnie nowego znaczenia, można je łączyć z pracą, a w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem kwota rośnie dwukrotnie.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne rośnie automatycznie co roku o tyle, o ile zwiększa się minimalne wynagrodzenie. Ponieważ od 2026 r. płaca minimalna wzrośnie o 3 proc., taka sama podwyżka obowiązuje świadczenie. Stawka zmieni się z 3287 zł (2025 r.) na 3386 zł.

To wzrost o 99 zł miesięcznie. W poprzednim roku było to aż 299 zł, ze względu na wyjątkowo wysoki wzrost płacy minimalnej.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne po zmianach z 2024 r.?

Od 2024 r. obowiązuje nowy system:

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne dotyczy wyłącznie opiekunów dzieci do 18. roku życia. To oznacza, że opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami korzystają już z innego mechanizmu, świadczenia wspierającego. Aby dostać świadczenie pielęgnacyjne, dziecko musi mieć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wskazanie stałej lub długotrwałej opieki,
  • wskazanie stałego współudziału opiekuna w leczeniu, edukacji lub rehabilitacji,
  • lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uprawnionymi są:

  • rodzice,
  • osoby zobowiązane alimentacyjnie,
  • małżonkowie,
  • opiekun faktyczny,
  • rodzina zastępcza,
  • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Można pracować i pobierać świadczenie bez żadnych limitów

Od 2024 r.: świadczenie pielęgnacyjne można łączyć z pracą zawodową. Bez limitu dochodów i godzin. Opiekun może:

  • wykonywać pracę na etat,
  • prowadzić działalność gospodarczą,
  • pracować w o parciu o umowę cywilnoprawną.

Jedynym warunkiem jest faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Wyższe świadczenie dla opiekunów więcej niż jednego dziecka

Jeżeli opiekun zajmuje się więcej niż jednym dzieckiem spełniającym warunki, kwota świadczenia rośnie o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę.

Przykład:

  • jedno dziecko: 3386 zł
  • dwoje dzieci: 6772 zł
  • troje dzieci: 10 158 zł

W praktyce oznacza to jedno z najwyższych świadczeń rodzinnych w Polsce.

Co z osobami pobierającymi świadczenie na starych zasadach?

Osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne przed zmianami z 2024 r., zachowały swoje prawa.

To oznacza, że mogą pobierać świadczenie także po ukończeniu przez dziecko 18 lat i nie obowiązuje ich kryterium wieku. Jednak nie mogą pracować, podjęcie zatrudnienia powoduje utratę świadczenia.

Dlaczego ta podwyżka jest ważna?

Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym z najdroższych i najbardziej obciążających budżet świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zapewnia podstawowe utrzymanie rodzinom, które rezygnują z części pracy zawodowej, aby codziennie opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością. W połączeniu z możliwością pracy i zwiększoną kwotą w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem, świadczenie w 2026 r. staje się ważnym filarem wsparcia opiekunów.

Podstawa prawna

Powiązane
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026]
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026]
Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ta inicjatywa UE otwiera drogę lekkim autom miejskim w cenie do 15-20 tys. Euro. Zmiany w kategorii L6e i zasada 3E
24 lis 2025

Jesień 2025 roku zapisze się w historii europejskiej motoryzacji jako moment zwrotny. Przez lata nasze miasta stawały się coraz bardziej zatłoczone, a samochody, którymi się po nich poruszamy – coraz większe, cięższe i droższe. Dziś jednak, patrząc na ostatnie sygnały płynące z Brukseli, w tym nową inicjatywę „Small Affordable Cars” ogłoszoną przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen oraz trwające prace w Komisji Petycji PE, możemy powiedzieć głośno: idzie nowe. Europa wreszcie dostrzegła potencjał, o którym w Electroride mówimy od dawna. Nadchodzi czas lekkich pojazdów elektrycznych.
Od 2026 roku wchodzi w życie obowiązek oznakowania ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Jakich budynków dotyczy?
24 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 r. oznakowanie miejsca połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem staje się obowiązkowe w obiektach handlowych, produkcyjnych i magazynowych - przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy KG PSP st. bryg. Karol Kierzkowski.
300+ z programu „Dobry start”. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku. Kto straci prawo do wypłaty?
24 lis 2025

Masz ucznia w domu? Rodzice i opiekunowie mają czas na złożenie wniosku o świadczenie 300+ tylko do 30 listopada. Po tym terminie większość osób nie otrzyma pieniędzy na szkolną wyprawkę. Kto może jeszcze skorzystać z programu i jak uniknąć błędów przy składaniu dokumentów?
Państwo nie może działać przeciwko swoim obywatelom, orzekł sąd. ZUS nie może pozbawiać prawa do zasiłku przez jedno wyjście z domu
24 lis 2025

Kontrola prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich to temat, który budzi wiele emocji. Z jednej strony ZUS mówi o nadużywaniu świadczeń i zapowiada wzmożone kontrole, z drugiej ubezpieczeni czują się prześladowani i traktowani niesprawiedliwie.

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 r. wzrośnie do 3386 zł. Jest obwieszczenie w Monitorze Polskim
24 lis 2025

Nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego została już oficjalnie ogłoszona w Monitorze Polskim. Od 2026 roku opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością otrzymają 3386 zł miesięcznie. To efekt 3-procentowej waloryzacji płacy minimalnej. Świadczenie można nadal łączyć z pracą, a rodzice opiekujący się więcej niż jednym dzieckiem otrzymają podwyższoną kwotę na drugą i kolejne osoby.
Szczecin inwestuje w przyszłych marynarzy. Nowoczesny symulator siłowni okrętowej już działa w ZCEMiP
24 lis 2025

Ponad 1,35 mln zł kosztował najnowszy symulator, który trafił do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Uczniowie będą na nim trenować gaszenie pożarów, reagowanie na awarie i obsługę siłowni okrętowej w warunkach zbliżonych do realnych. To już trzecie tak zaawansowane urządzenie w placówce.
40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę
24 lis 2025

Niski poziom dzietności w Polsce stanowi długotrwałe wyzwanie dla polityków. Dotychczasowe programy socjalne, mające na celu stymulowanie wzrostu urodzeń, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z tym, polityk Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z kontrowersyjną propozycją bezzwrotnego świadczenia w wysokości 40 tysięcy złotych "na start" dla nowożeńców. Oto szczegóły.
Czy promocje w Black Friday są opłacalne?
24 lis 2025

Czy promocje w Black Friday są opłacalne? Okazuje się, że według najnowszych badań promocje oferowane w ramach Black Friday są uważane za opłacalne przez 47,6% dorosłych Polaków. Przeciwnego zdania jest 29% rodaków, a 23,4% nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tym temacie. Korzyści z corocznych akcji rabatowych widzą głównie osoby w wieku 35-44 lat i z dochodami powyżej 9 tys. zł netto. Nie dostrzegają zysków z tego typu obniżek przede wszystkim seniorzy i konsumenci uzyskujący co miesiąc 5000-6999 zł na rękę.

REKLAMA

Czy można zatrudniać młodocianych do pracy w niskich temperaturach? Przepisy BHP szczególnie chronią młodych pracowników
24 lis 2025

Czy można zatrudniać młodocianych do pracy w niskich temperaturach? Przepisy BHP szczególnie chronią młodych pracowników. Reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026]
24 lis 2025

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności często nie korzystają z przysługujących im świadczeń, bo nie mają pełnej wiedzy o prawach, które otwiera to orzeczenie. Katalog wsparcia jest jednak szeroki: skrócony czas pracy, dodatkowy urlop, ulgi podatkowe, dofinansowania PFRON, turnusy, pierwszeństwa w urzędach, a nawet dostęp do części świadczeń pieniężnych. Sprawdź, co dokładnie możesz otrzymać i na jakich warunkach.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA