Nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego została już oficjalnie ogłoszona w Monitorze Polskim. Od 2026 roku opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością otrzymają 3386 zł miesięcznie. To efekt 3-procentowej waloryzacji płacy minimalnej. Świadczenie można nadal łączyć z pracą, a rodzice opiekujący się więcej niż jednym dzieckiem otrzymają podwyższoną kwotę na drugą i kolejne osoby.

rozwiń >

3386 zł od stycznia 2026. Waloryzacja potwierdzona w Monitorze Polskim

W Monitorze Polskim ukazało się oficjalne obwieszczenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Nie ma już żadnych wątpliwości: od 1 stycznia 2026 r. opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami będą otrzymywać 3386 zł miesięcznie. To kolejna coroczna podwyżka wynikająca z ustawowej waloryzacji, ale przy obecnych zasadach świadczenie nabiera zupełnie nowego znaczenia, można je łączyć z pracą, a w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem kwota rośnie dwukrotnie.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne rośnie automatycznie co roku o tyle, o ile zwiększa się minimalne wynagrodzenie. Ponieważ od 2026 r. płaca minimalna wzrośnie o 3 proc., taka sama podwyżka obowiązuje świadczenie. Stawka zmieni się z 3287 zł (2025 r.) na 3386 zł.

To wzrost o 99 zł miesięcznie. W poprzednim roku było to aż 299 zł, ze względu na wyjątkowo wysoki wzrost płacy minimalnej.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne po zmianach z 2024 r.?

Od 2024 r. obowiązuje nowy system:

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne dotyczy wyłącznie opiekunów dzieci do 18. roku życia. To oznacza, że opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami korzystają już z innego mechanizmu, świadczenia wspierającego. Aby dostać świadczenie pielęgnacyjne, dziecko musi mieć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

orzeczenie o niepełnosprawności,

wskazanie stałej lub długotrwałej opieki,

wskazanie stałego współudziału opiekuna w leczeniu, edukacji lub rehabilitacji,

lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uprawnionymi są:

rodzice,

osoby zobowiązane alimentacyjnie,

małżonkowie,

opiekun faktyczny,

rodzina zastępcza,

osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Można pracować i pobierać świadczenie bez żadnych limitów

Od 2024 r.: świadczenie pielęgnacyjne można łączyć z pracą zawodową. Bez limitu dochodów i godzin. Opiekun może:

wykonywać pracę na etat,

prowadzić działalność gospodarczą,

pracować w o parciu o umowę cywilnoprawną.

Jedynym warunkiem jest faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Wyższe świadczenie dla opiekunów więcej niż jednego dziecka

Jeżeli opiekun zajmuje się więcej niż jednym dzieckiem spełniającym warunki, kwota świadczenia rośnie o 100 proc. na drugą i każdą kolejną osobę.

Przykład:

jedno dziecko: 3386 zł

dwoje dzieci: 6772 zł

troje dzieci: 10 158 zł

W praktyce oznacza to jedno z najwyższych świadczeń rodzinnych w Polsce.

Co z osobami pobierającymi świadczenie na starych zasadach?

Osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne przed zmianami z 2024 r., zachowały swoje prawa.

To oznacza, że mogą pobierać świadczenie także po ukończeniu przez dziecko 18 lat i nie obowiązuje ich kryterium wieku. Jednak nie mogą pracować, podjęcie zatrudnienia powoduje utratę świadczenia.

Dlaczego ta podwyżka jest ważna?

Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym z najdroższych i najbardziej obciążających budżet świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zapewnia podstawowe utrzymanie rodzinom, które rezygnują z części pracy zawodowej, aby codziennie opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością. W połączeniu z możliwością pracy i zwiększoną kwotą w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem, świadczenie w 2026 r. staje się ważnym filarem wsparcia opiekunów.

Podstawa prawna