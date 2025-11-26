REKLAMA

Kto dostanie podwójną emeryturę? Oto lista roczników uprawnionych do otrzymania dwóch świadczeń

Kto dostanie podwójną emeryturę? Oto lista roczników uprawnionych do otrzymania dwóch świadczeń

26 listopada 2025, 11:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, darowizna, emeryt, senior
Kto dostanie podwójną emeryturę? Oto lista roczników uprawnionych do otrzymania dwóch świadczeń
Shutterstock

W Polsce istnieje możliwość otrzymania podwójnej emerytury, ale dotyczy to wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Pomimo krytyki ze strony części seniorów, którzy uważają system za niesprawiedliwy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało, że nie planuje żadnych zmian w tej kwestii. Oto szczegóły.

Prawo do podwójnej emerytury w Polsce - warunki

Możliwość otrzymania tak zwanej podwójnej emerytury w Polsce przysługuje ściśle określonej grupie seniorów, mianowicie osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, pod warunkiem, że posiadają co najmniej 25-letni okres ubezpieczenia rolniczego. Kluczowa jest zatem data urodzenia, która decyduje o prawie do pobierania dwóch niezależnych świadczeń, jednego z ZUS i drugiego z KRUS, które są wypłacane oddzielnie. Osoby młodsze, które opłacały składki w obu systemach i mają ten wymagany staż rolniczy, mogą pobierać obie emerytury. Natomiast w przypadku krótszego niż 25 lat okresu ubezpieczenia rolniczego, osoby te mogą otrzymać emeryturę z ZUS powiększoną o tak zwaną część rolną, obliczaną na zasadach części składkowej emerytury rolniczej.

Podwójna emerytura. Krytyka systemu i niesprawiedliwość względem starszych rolników

Wielu starszych rolników, zwłaszcza tych, którzy łączyli działalność zawodową z prowadzeniem gospodarstwa i płacili składki do obu systemów, uważa ten system za niesprawiedliwy, ponieważ z powodu daty urodzenia przed 1 stycznia 1949 roku mają prawo do wypłaty tylko jednego rodzaju świadczenia. Na tę problematyczną sytuację, dotyczącą tak zwanych dwuzawodowców, zwrócił uwagę wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Podkreślił on, że osoby urodzone przed datą graniczną mają prawo tylko do jednego świadczenia, nawet jeśli były ubezpieczone zarówno w ZUS, jak i w KRUS, podczas gdy młodsi seniorzy podlegają zasadzie odrębności systemów ubezpieczeń i mogą pobierać dwie emerytury. Tomczyk przytoczył nawet przykład skrajnej nierówności, w którym senior urodzony zaledwie dwa miesiące za wcześnie otrzymuje niższe i tym samym krzywdzące go świadczenie.

Brak planowanych zmian w sprawie podwójnej emerytury i uzasadnienie Ministerstwa Rolnictwa

Pomimo interpelacji wiceministra, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w odpowiedzi udzielonej przez szefa resortu Stefana Krajewskiego, potwierdziło, że rząd nie planuje wprowadzać żadnych zmian w przepisach dotyczących emerytur rolniczych dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Resort uzasadnił to tym, że okresy ubezpieczenia z tytułu pracy w rolnictwie oraz poza nim są już zaliczone tym osobom do ustalonego świadczenia. Różne zasady wynikają z reformy systemu emerytalnego przeprowadzonej w 1999 roku, która ustanowiła nowe reguły naliczania świadczeń.

Podwójna emerytura a zasady obowiązujące najstarszych ubezpieczonych

Minister Krajewski przypomniał, że dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku prawo do emerytury rolniczej przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, oraz po wykazaniu minimalnego 25-letniego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Do tego stażu wlicza się między innymi ubezpieczenie społeczne rolników z lat 1983–1990, prowadzenie gospodarstwa lub pracę w nim po ukończeniu 16 roku życia przed 1983 rokiem, a także inne okresy zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Podwójna emerytura - podsumowanie

W Polsce możliwość otrzymania podwójnej emerytury dotyczy wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Taka osoba może pobierać jednocześnie emeryturę zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), jeśli spełnia określone warunki. Warunki te obejmują ukończenie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadanie co najmniej 25-letniego okresu podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i spełnienie wymagań do emerytury z ZUS. Po zmianach przepisów, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku obowiązuje zasada odrębności systemów ubezpieczeń, dzięki czemu mogą one otrzymywać oba świadczenia jednocześnie. Dla tych osób system emerytalny w ZUS jest oparty na kapitałach indywidualnych zgromadzonych na kontach emerytalnych, a wysokość emerytur jest zależna od zgromadzonych składek. Takie osoby korzystają z pełnych praw do emerytur z obu systemów, podczas gdy osoby urodzone przed 1949 rokiem mają prawo tylko do jednego rodzaju emerytury.

Źródło: INFOR
