Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie

Ferie zimowe w 2026 r. zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi – wzmożona aktywność turystyczna. Na zimowy wypoczynek – z dofinansowaniem od byłego pracodawcy lub ze środków PFRON, mogą liczyć również seniorzy. Jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać świadczenie i o jakich kwotach mowa?

rozwiń >

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. od byłego pracodawcy – komu przysługuje świadczenie?

Emeryci i renciści, będący byłymi pracownikami pracodawców, którzy są zobowiązani do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz), z którego finansowana jest działalność pracodawców polegająca m.in. na wspieraniu różnych form wypoczynku pracowników, ich działalność kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej – mogą liczyć na dofinansowanie zimowego wypoczynku w postaci świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą” (które – na takich samych zasadach jak w okresie letnim – może być również pobierane w okresie zimowym), o ile zostało ono przewidziane w ustalonym przez danego pracodawcę regulaminie ZFŚS. W praktyce, świadczenie takie zazwyczaj znajduje się w regulaminach ZFŚS pracodawców zobowiązanych do utworzenia Funduszu.

REKLAMA

REKLAMA

Do utworzenia ZFŚS, zobowiązani są pracodawcy:

zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale wyłącznie, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa działająca u danego pracodawcy oraz prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych (np. szkoły, straż miejska, straż pożarna, policja, domy pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie czy urzędy państwowe) i samorządowych zakładów budżetowych (np. miejskie zakłady aktywności zawodowej czy zarządy cmentarzy komunalnych) – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z Funduszu są nie tyko obecni pracownicy danego pracodawcy i ich rodziny, ale również emeryci i renciści – tj. byli pracownicy i ich rodziny.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – o tym komu i w jakiej wysokości może zostać przyznane świadczenie socjalne – powinno przy tym decydować kryterium socjalne, tj. sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Na wyższe świadczenia z ZFŚS mogą zatem liczyć najgorzej zarabiający pracownicy lub osoby, których rodzina znajduje się w najtrudniejszej sytuacji materialnej lub życiowej, a na najniższe świadczenia – najlepiej zarabiający, których rodziny nie borykają się z problemami natury materialnej lub np. zdrowotnej (z zależności od zasad ustalonych przez pracodawcę w regulaminie ZFŚS).

REKLAMA

W praktyce, w regulaminach ZFŚS, najczęściej – wysokość świadczeń z Funduszu, uzależniana jest od przypisania danej osoby do określonych „widełek” wysokości dochodu na osobę w rodzinie, za poprzedni rok kalendarzowy, a prawo do korzystania z Funduszu – uzależniane jest od przedstawienia pracodawcy (lub odpowiednio – byłemu pracodawcy) np. zaświadczeń (zarabiających członków rodziny) z urzędu skarbowego, potwierdzających wysokość tego dochodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. od byłego pracodawcy – ile środków, pracodawcy powinni przeznaczać na utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?

W przypadku pracodawców, którzy są zobowiązani do utworzenia ZFŚS – ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – nie narzuca wysokości poszczególnych świadczeń z Funduszu (te bowiem pracodawca powinien ustalić w regulaminie ZFŚS). Określa jednak, w jakiej wysokości, pracodawca powinien utworzyć Fundusz na dany rok – ustalając wysokość tzw. corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Coroczny odpis podstawowy stanowi równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy Funduszu. Na jednego zatrudnionego – wysokość odpisu podstawowego wynosi:

37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – wysokość tego odpisu opiewać będzie zatem na kwotę 2 723,40 zł (tj. 37,5% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. 1 );

w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – wysokość tego odpisu opiewać będzie zatem na kwotę (tj. 37,5% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. ); w przypadku pracownika młodocianego – w pierwszym roku nauki 5% , w drugim roku nauki 6% , a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą i odpowiednio

– w pierwszym roku nauki , w drugim roku nauki , a w trzecim roku nauki przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą i odpowiednio w przypadku pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – wysokość tego odpisu opiewać będzie zatem na kwotę 3 631,20 zł (tj. 50% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. 1 ).

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. od byłego pracodawcy – a co z pracodawcami, którzy nie są zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?

Pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (u których zakładowa organizacja związkowa nie zawnioskuje o utworzenie Funduszu) – na zasadzie dobrowolności – mogą natomiast:

utworzyć ZFŚS (na takich samych zasadach, jak pracodawcy do tego zobowiązani) albo wypłacać pracownikom tzw. świadczenie urlopowe (które w praktyce, najczęściej przybiera formę „wczasów pod gruszą”), przy czym: wysokość tego świadczenia jest ograniczona kwotowo – tj. nie może ona przekroczyć wysokości tzw. odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, czyli:

– tj. nie może ona przekroczyć wysokości tzw. odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, czyli: 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – świadczenie urlopowe, w tym przypadku, nie będzie mogło zatem przekroczyć kwoty 2 723,40 zł (tj. 37,5% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. 1 ); w przypadku pracownika młodocianego – w pierwszym roku nauki 5% , w drugim roku nauki 6% , a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą i odpowiednio w przypadku pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – świadczenie urlopowe, w tym przypadku, nie będzie mogło zatem przekroczyć kwoty 3 631,20 zł (tj. 50% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. 1 ).



Dofinansowanie do ferii zimowych (turnusu rehabilitacyjnego) dla seniorów w 2026 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – komu, na jakich zasadach i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

Seniorzy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – mogą ponadto ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

O dofinansowanie turnusu, osoba niepełnosprawna może ubiegać się pod warunkiem, że:

Przeciętny miesięczny dochód w jej rodzinie (tj. dochód wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, podzielony przez liczbę tych członków), obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. aktualnie – kwoty 4 385,85 zł 2 ), lub odpowiednio

(tj. aktualnie – kwoty ), lub odpowiednio 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (tj. aktualnie – kwoty 5 701,61 zł 2 ),

na potwierdzenie czego, złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejszane jest o kwotę, o którą dochód został przekroczony, a w przypadku osób w trudnej sytuacji materialnej lub losowej – może zostać przyznane dofinansowanie bez jego pomniejszania, pomimo przekroczenia ww. progu dochodowego;

Została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje; W danym roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała jeszcze na ten cel dofinansowania ze środków PFRON; Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (rejestr ośrodków dostępny jest pod adresem: LINK) albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej; Wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów (rejestr organizatorów turnusów dostępny jest pod adresem: LINK); Będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała; Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu; a w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne – przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Wysokość dofinansowania, które można otrzymać z PFRON w 2025 r. wynosi:

30% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 2 631,51 zł 2 ) – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności , osoby niepełnosprawnej w wieku do 16.roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

) – dla , osoby niepełnosprawnej w wieku do 16.roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności, 27% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 2 368,36 zł 2 ) – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ,

) – dla , 25% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 2 192,93 zł 2 ) – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności ,

) – dla , 20% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 1 754,34 zł 2 ) – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i odpowiednio

) – dla i odpowiednio 20% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 1 754,34 zł2) – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby – może natomiast zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 3 508,68 zł2). Kwota dofinansowania nie może być jednak wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa danej osoby w turnusie.

W celu otrzymania dofinansowania z PFRON, należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który należy dostarczyć do PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub pobytu. Do wniosku tego, należy dołączyć:

skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu,

kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioski o dofinansowanie, rozpatrywane są przez PCPR w terminie 30 dni.

Następnie – w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego – należy przekazać do PCPR informację o wyborze turnusu, w którym będzie się uczestniczyło. Po otrzymaniu powyższej informacji, PCPR, w terminie 7 dni, dokona weryfikacji ww. turnusu w stosownych rejestrach (ośrodków i organizatorów). W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń – poinformuje o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania przekazywana jest bezpośrednio organizatorowi turnusu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby w wybranym przez nią turnusie.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – czy na czas trwania turnusu rehabilitacyjnego przysługuje urlop?

Prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 21 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, przysługuje osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Urlop ten jest zagwarantowany ustawowo – wynika z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i można z niego skorzystać nie częściej niż raz w roku.

Wynagrodzenie należne za czas ww. zwolnienia od pracy, w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, obliczane jest jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

1 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2024 r. wyniosło bowiem 7 140,52 zł, a w drugim półroczu 2024 r. – 7 262,39 zł, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r. Podstawę do wyliczenia wysokości odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2025 r. stanowi zatem wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r., czyli kwota 7 262,39 zł.

2 Ponieważ – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. – przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 r. wyniosło 8 771,70 zł.

Podstawa prawna: