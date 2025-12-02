REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Oto prognozowana wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku. Sprawdź, jaka kwota świadczenia zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji

Oto prognozowana wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku. Sprawdź, jaka kwota świadczenia zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji

02 grudnia 2025, 15:35
[Data aktualizacji 03 grudnia 2025, 09:30]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
trzynasta emerytura, emerytura, emerytury, gotówka, emeryt, pieniądze, senior
Prognozowana wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku. Sprawdź, jaka kwota świadczenia zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji
PawelKacperek
Shutterstock

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 roku? Skoro jej wysokość zależy od minimalnej emerytury, która w 2025 roku wyniosła 1878,91 zł brutto, to na podstawie prognozowanego wskaźnika waloryzacji można już dokonać wstępnych obliczeń. Sprawdź, jaka kwota netto trzynastki prawdopodobnie zostanie wypłacona przez ZUS. Oto szczegóły.

Charakter i terminy wypłaty trzynastej emerytury

Trzynasta emerytura stanowi coroczny dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Choć kwota ta nie jest bardzo wysoka, dodatkowe środki są przydatne, zwłaszcza że ich wypłata często jest planowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w okolicy Świąt Wielkanocnych. W tym celu ZUS często przesuwa termin wypłaty kwietniowego świadczenia, tak aby środki trafiły do seniorów jeszcze przed świętami.

Powiązane
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
