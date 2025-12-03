REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Nadciśnienie i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy to możliwe?

Nadciśnienie i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Czy to możliwe?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 grudnia 2025, 08:48
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kiedy nadciśnienie tętnicze uprawnia do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
Kiedy nadciśnienie tętnicze uprawnia do otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy z nadciśnieniem dostanę orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i tego czy wskutek nadciśnienia doszło do naruszenia sprawności organizmu. Jakie są aktualne przepisy? Czy osoby z nadciśnieniem mogą uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Kto może dostać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę m.in.:

• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

• ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;

REKLAMA

• wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;

• ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;

• możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Czy nadciśnienie to niepełnosprawność?

Kwestią, która ma znaczenie dla orzekania o niepełnosprawności jest to czy w przebiegu nadciśnienia tętniczego doszło do powikłań narządowych, które mogłyby skutkować upośledzeniem sprawności organizmu. Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi zalicza do chorób układu oddechowego i krążenia (symbol niepełnosprawności 07-S). Jeżeli zatem u pacjenta doszło do takich powikłań, to bardzo ważne jest, by przedstawić na to odpowiednią dokumentację medyczną. Wprawdzie taki stan pacjenta oznacza, iż ma on szansę na orzeczenie, jednak nie następuje to „automatycznie”. Do postępowania zawsze warto dobrze się przygotować.

Może się zdarzyć, iż nadciśnienie wprawdzie nie powoduje powikłań, ale występuje obok innych chorób. Wówczas zespół orzekający czy sąd (na podstawie opinii biegłych) oceniają indywidualnie to czy występujące choroby kwalifikują do uzyskania orzeczenia.

Przykład

Pan Jan zmaga się z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca, ma też zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i kręgosłupa. Sąd, po zasięgnięciu opinii biegłych uznał, iż w wyniku tych schorzeń Pan Jan ma naruszoną sprawność organizmu. W związku z tym, iż u chorego dominujące były schorzenia narządu ruchu, sąd uznał go za osobę niepełnosprawną właśnie z tej przyczyny (05-R).

Czy nadciśnienie uprawnia do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego?

Osoba z nadciśnieniem może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, jeśli legitymuje się odpowiednim orzeczeniem. W przypadku dziecka jest to orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba powyżej 16. roku życia powinna dysponować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia). Bez orzeczenia zasiłek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które ukończyły 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. wynosi 215,84 zł. W 2026 r. kwota ta prawdopodobnie nie zostanie podwyższona.

Podsumowanie

Samo nadciśnienie tętnicze, które nie powoduje powikłań narządowych i jest dobrze kontrolowane z reguły nie będzie skutkowało otrzymaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Bez takiego orzeczenia często nie można starać się o uzyskanie niektórych świadczeń takich jak przykładowo zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli dolegliwości są poważne lub jest ich więcej, to warto złożyć wniosek o orzeczenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1208);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r, poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
Symbol niepełnosprawności 06-E. Co daje orzeczenie? [Przykłady 2025 i 2026]
Symbol niepełnosprawności 06-E. Co daje orzeczenie? [Przykłady 2025 i 2026]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie? [LISTA na 2026 r.]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co daje orzeczenie? [LISTA na 2026 r.]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 roku [FAQ]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 roku [FAQ]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
ZUS: w I kwartale 2026 r. automatycznie przeliczymy emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu (tzw. emerytury czerwcowe)
03 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.
Nowy obowiązek dla osób korzystających z L4. Na szali wstrzymanie świadczenia
03 gru 2025

Już niedługo zmienią się zasady korzystania ze zwolnień lekarskich. Choć pojawi się wiele ułatwień, jak choćby możliwość pracy w czasie zwolnienia w określonych przypadkach, to jednocześnie na ubezpieczonych zostaną nałożone nowe obowiązki. Na szali będzie wstrzymanie świadczenia.
Wszystkie kraje UE będą musiały wprowadzić rejestr psów i kotów oraz obowiązek ich czipowania. To pierwsze w historii takie przepisy
03 gru 2025

Nowe unijne przepisy dotyczące psów i kotów zmienią obowiązki właścicieli oraz zasady funkcjonowania hodowli w całej UE. Po raz pierwszy w historii powstaną jednolite regulacje obejmujące czipowanie, rejestrację oraz standardy opieki nad zwierzętami. Celem jest walka z nielegalnymi hodowlami i poprawa dobrostanu milionów czworonogów w UE.
Sejm online: Budżet na 2026 r. [Transmisja z 3 grudnia 2025 r.]
03 gru 2025

3 grudnia 2025 r. Sejm proceduje projekt budżetu na 2026 r. Infor.pl zaprasza na transmisję online (od godz. 10.00).

REKLAMA

Karpiowe 2025. Sprawdź, gdzie urzędnicy dostaną nawet 1450 zł!
02 gru 2025

Pracownicy samorządowi w Polsce mogą liczyć na bardzo zróżnicowane świadczenia świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W 2025 roku kwoty „karpiowego” wahają się od zaledwie 90 zł do nawet 1450 zł. Najwyższe dopłaty wypłaci Poznań, ale w kilku dużych miastach – w tym w Krakowie i Lublinie – świątecznych dodatków dla urzędników nie będzie wcale.
Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?
02 gru 2025

Ustawa łańcuchowa wprowadzająca zakaz trzymania psów na uwięzi została zawetowana przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego? Ma zaproponować własny projekt ustawy.
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jest już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
03 gru 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Zniżki dla seniorów. Jak można zaoszczędzić na świątecznych zakupach?
02 gru 2025

Czas przedświątecznych zakupów nie zawsze jest powodem do radości u wielu osób starszych. Gdzie szukać oszczędności? Czy Karta Dużej Rodziny przyda się seniorowi? O jakich jeszcze dokumentach warto pamiętać? Prezentujemy kilka przydatnych przykładów.

REKLAMA

Osoba kierownicza, czy kierownix? Neutralność pod względem płci nazw stanowisk pracowniczych - nowy obowiązek pracodawców od 24 grudnia 2025 r.
03 gru 2025

W dniu 24 grudnia 2025 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Jedną z istotnych zmian jest nałożenie na pracodawców obowiązku, by ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący. Czy to oznacza, że także w codziennej działalności w zakładach pracy (poza procesem rekrutacji) nazwy stanowisk nie powinny wskazywać na konkretną płeć?
Ile razy pracownik musi zachorować, aby pracodawca mógł go zwolnić? Przepisy są jasne, ale nie każdy je rozumie. Można być zaskoczonym
03 gru 2025

Sezon infekcyjny trwa. Pracownicy chorują, a świadomość po pandemii covid wzrosła i zdecydowaniem częściej niż przed laty decydują się na korzystanie ze zwolnień lekarskich. To bez wątpienia dezorganizuje pracę w wielu firmach i pojawia się pytanie, czy osobom, których często nie ma w pracy, można wypowiedzieć umowę?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA