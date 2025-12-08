REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Prognozowana wysokość 13. emerytury w 2026 roku. Jaka kwota zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji?

Prognozowana wysokość 13. emerytury w 2026 roku. Jaka kwota zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 09:38
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
trzynasta emerytura, emerytura, emerytury, gotówka, emeryt, pieniądze, senior
Prognozowana wysokość 13. emerytury w 2026 roku. Jaka kwota zostanie wypłacona po marcowej waloryzacji?
PawelKacperek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 roku? Skoro jej wysokość zależy od minimalnej emerytury, która w 2025 roku wyniosła 1878,91 zł brutto, to na podstawie prognozowanego wskaźnika waloryzacji można już dokonać wstępnych obliczeń. Sprawdź, jaka kwota netto trzynastki prawdopodobnie zostanie wypłacona przez ZUS. Oto szczegóły.

Charakter i terminy wypłaty trzynastej emerytury

Trzynasta emerytura stanowi coroczny dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Choć kwota ta nie jest bardzo wysoka, dodatkowe środki są przydatne, zwłaszcza że ich wypłata często jest planowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w okolicy Świąt Wielkanocnych. W tym celu ZUS często przesuwa termin wypłaty kwietniowego świadczenia, tak aby środki trafiły do seniorów jeszcze przed świętami.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Powiązane
Te osoby nie muszą składać żadnego wniosku, aby otrzymać ten dodatek. To dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS nie tylko dla seniorów po 75. roku życia. Dla kogo jeszcze ponad 300 zł miesięcznie?
Te osoby nie muszą składać żadnego wniosku, aby otrzymać ten dodatek. To dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS nie tylko dla seniorów po 75. roku życia. Dla kogo jeszcze ponad 300 zł miesięcznie?
NFZ bankrutuje? Ministerstwo szuka oszczędności. Ucierpią pacjenci
NFZ bankrutuje? Ministerstwo szuka oszczędności. Ucierpią pacjenci
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
POChP a orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 r. Kiedy możesz je otrzymać?
08 gru 2025

Czy na POChP można dostać orzeczenie o niepełnosprawności? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które zmagają się z dusznością, ograniczoną wydolnością i częstymi zaostrzeniami choroby. Od 2026 roku komisje mają korzystać z nowych, ujednoliconych zasad, a w praktyce oznacza to, że część pacjentów z POChP może liczyć na orzeczenie, nawet w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeśli choroba realnie ogranicza codzienne funkcjonowanie. Wyjaśniamy, jakie objawy i dokumenty są najważniejsze, kiedy komisje orzekają pozytywnie i co dokładnie trzeba wykazać, aby uzyskać wsparcie.
Ferie zimowe 2026. Czy przedszkola i zerówki są otwarte?
08 gru 2025

Już w styczniu rozpoczną się ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026. Co z przedszkolakami? Czy w placówkach publicznych dzieci mają zapewnioną opiekę? Jak funkcjonują tzw. zerówki?
Jedno słowo w regulaminie i gmina przegrała w sądzie. Czy wyrok NSA dla gminy Kiszkowo wpłynie na sytuację 2479 gmin w Polsce i odbiór Twoich śmieci? Sąd: te odpady gmina musi zabierać sprzed posesji
08 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok, który może zmienić sposób, w jaki gminy organizują zbiórkę odpadów. Okazuje się, że „przyjmowanie" i „odbieranie" śmieci to zupełnie różne pojęcia prawne – a pomyłka i zamienne ich używanie może kosztować samorząd przegraną w sądzie. Sprawdź, jakie masz prawa jako mieszkaniec i kiedy gmina łamie prawo.
Koniec zarobku na najmie krótkoterminowym? Gmina wprowadzi zakazy, narzuci limity i będzie prowadziła ewidencję. Przepisy trafiły do Sejmu
08 gru 2025

Czy to będzie koniec zarobku na najmie krótkoterminowym? Trwają konsultacje projektu, który ma wprowadzić regulacje przyznające gminom szczególne uprawnienia. Zyskają dzięki nim kontrolę na rynkiem lokalnym i poprawią ściągalność opłat.

REKLAMA

Nauczycielskie świadczenia się kurczą. Czy system ma jeszcze sens?
08 gru 2025

Choć ustawodawca poszerza katalog osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, dane ZUS nie pozostawiają złudzeń: przywilej ten z roku na rok kurczy się. Maleje liczba pobierających świadczenie, a rosnąca przeciętna wypłata nie jest w stanie zatrzymać procesu wygaszania tego rozwiązania. Co pokazują statystyki i dlaczego kompensówka powoli staje się reliktem dawnych czasów?
Dzieci spędzają w sieci 8 godzin dziennie. Rodzice nie mają pojęcia
08 gru 2025

Dzieci w Polsce spędzają w internecie nawet kilka godzin dziennie, a rodzice zwykle nie zdają sobie z tego sprawy. Samorządowcy i eksperci podczas kongresu Local-SoMe’25 ostrzegają: bez odważnych regulacji i realnego egzekwowania zasad przez platformy społecznościowe problem będzie narastał.
Szykuje się rewolucja w emeryturach i systemie emerytalnym! Co dokładnie się zmieni?
08 gru 2025

Ministerstwo Pracy i ZUS przeprowadziło przegląd systemu emerytalnego, który wykazał, że nie ma planów podwyższania wieku emerytalnego. Mimo to, rząd zamierza wprowadzić zmiany systemowe. Głównym celem tych działań będzie wdrożenie rozwiązań, które zachęcą obywateli do dłuższej aktywności zawodowej i opóźnienia przejścia na emeryturę. Oto szczegóły.
Ulga na związki zawodowe w PIT: jak prawidłowo odliczyć, gdzie wpisać i jakie dokumenty przechowywać?
08 gru 2025

Wielu Polaków nie wie, że może odzyskać nawet 840 zł dzięki prostej uldze dostępnej dla członków związków zawodowych. Wystarczy opłacać składki związkowe i wpisać je w odpowiednim miejscu formularza PIT, aby realnie obniżyć swoje zobowiązania wobec skarbówki. Co ważne, ulga obowiązuje zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców, dlatego warto sprawdzić, czy przysługuje także Tobie.

REKLAMA

Kolory, wykresy i kontekst – psychologia odbioru danych w controllingu. Jak kolory i forma wpływają na decyzje menedżerów?
08 gru 2025

Kolory, wykresy i kontekst – psychologia odbioru danych w controllingu. Jak kolory i forma wpływają na decyzje menedżerów? Okazuje się, że organizacje cierpią dziś na paradoks „nadmiaru danych i braku wiedzy”, co w połączeniu ze spadkiem czasu skupienia uwagi do zaledwie 47 sekund paraliżuje proces decyzyjny. Rozwiązaniem niekoniecznie jest nowa technologia (w tym AI), lecz wykorzystanie w raportowaniu wiedzy o psychologii percepcji oraz data storytellingu. Współczesny raport musi być intuicyjny, by menedżer mógł go zrozumieć w niecałą minutę. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak diagnoza kontekstu, dobór wykresów i kolorów zmniejsza obciążenie poznawcze i poprawia jakość decyzji biznesowych.
Egzekucja ze spadku, czyli co każdy spadkobierca wiedzieć powinien
08 gru 2025

Jaka jest definicja spadku? Z czym wiąże się przyjęcie spadku? Od kiedy możliwa jest egzekucja ze spadku? Co z odpowiedzialnością, jeśli dziedziczymy razem z kilkoma osobami? Sprawdź, o czym powinien wiedzieć każdy spadkobierca.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA