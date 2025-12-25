REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla osób po 50. roku życia - wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?

800 plus dla osób po 50. roku życia - wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?

25 grudnia 2025, 13:36
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emerytura, senior, pieniądze, emeryt, zus
800 plus dla osób po 50. roku życia - wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W Sejmie ponownie pojawiła się dyskusja na temat wprowadzenia świadczenia "wstecznego 800 plus". Inicjatywa ta, zapoczątkowana petycją emerytów, zakłada wypłatę rekompensaty za lata opieki nad dziećmi, ale jej prawna zasadność i konsekwencje dla sprawiedliwości międzypokoleniowej budzą kontrowersje. Decydujące może okazać się stanowisko prawne z 2025 roku. Oto szczegóły.

rozwiń >

Wsteczne 800 plus: Powrót do debaty o rekompensacie dla seniorów

Projekt wprowadzenia tak zwanego "wstecznego 800 plus" dla seniorów, rodzin zastępczych oraz opiekunów wywołał w Polsce ożywioną debatę publiczną, której początek dała petycja złożona w Sejmie w 2023 roku przez środowiska emeryckie. Pomysł ten zakłada wypłatę świadczenia 800 złotych za lata opieki nad dziećmi dla rodziców-seniorów i osób zbliżających się do pięćdziesiątki, jako symbolicznej rekompensaty za okres, kiedy państwo, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych, nie oferowało wsparcia finansowego na miarę dzisiejszego programu "800 plus".

REKLAMA

REKLAMA

Geneza i argumenty zwolenników wstecznego świadczenia dla seniorów

Autorzy petycji argumentują, że obecni emeryci, których dzieci pracują i płacą podatki, mają uzasadnione prawo do otrzymania dodatku do emerytury w wysokości 800 złotych za każde wychowane dziecko, ponieważ w ich czasie rygorystyczne kryteria dochodowe odcinały dostęp do jakichkolwiek zasiłków. Cytując fragment petycji, stwierdzają, że emeryci, którzy wychowali swoje dzieci i nie otrzymywali żadnych pieniędzy od państwa, mają uzasadnione prawo, aby wypłacano im dodatek do emerytury 800 zł za każde wychowane dziecko. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szybko jednak zaznaczyło, że obowiązujące przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewidują tego typu dodatków do emerytur, wskazując jednocześnie na kontynuację priorytetowej polityki rodzinnej.

800 plus dla seniorów a negatywna opinia prawna z 2025 roku i jej zastrzeżenia

Kluczowy dla losów projektu okazał się jednak wrzesień 2025 roku, kiedy Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji wydało szczegółową opinię prawną autorstwa dr hab. Magdaleny Szczepańskiej. Dokument ten wyraził szereg poważnych zastrzeżeń. Po pierwsze, skrytykowano zbyt wąski krąg uprawnionych, ograniczony jedynie do rodziców-emerytów, z pominięciem opiekunów faktycznych, prawnych, rodzin zastępczych oraz dyrektorów domów pomocy społecznej, którzy również ponosili ciężar wychowania. Po drugie, wskazano na potencjalną sprzeczność z zasadą niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit), ponieważ rekompensata dotyczyłaby działań sprzed wielu lat. Wątpliwości wzbudził też zapis uzależniający prawo do świadczenia od tego, czy dziecko obecnie pracuje i płaci podatki w Polsce, co mogłoby znacząco utrudnić jego stosowanie. Ekspertka zasugerowała również, że świadczenie mogłoby kolidować z innymi formami wsparcia, a brak precyzyjnych kryteriów stwarzałby ryzyko nadużyć, ostatecznie rekomendując sejmowej Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania.

800 plus dla seniorów jako rekompensata. Konflikt między sprawiedliwością pokoleniową a finansami publicznymi

Mimo negatywnej opinii prawnej, temat pozostaje żywy w debacie, koncentrując się na konflikcie między sprawiedliwością pokoleniową a stabilnością finansów publicznych. Zwolennicy odwołują się do konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, twierdząc, że państwo ma obowiązek symbolicznie wyrównać historyczne nierówności wobec pokolenia, które wychowało dzisiejszych podatników bez systemowego wsparcia. Przeciwnicy natomiast ostrzegają przed katastrofalnym obciążeniem budżetu państwa, szacowanym na miliardy złotych rocznie w przypadku comiesięcznych wypłat, a także przed trudnościami w weryfikacji prawa do świadczenia po kilkudziesięciu latach, w tym ustaleniem faktycznej opieki i rozstrzyganiem sporów.

REKLAMA

Co zamiast 800 plus dla seniora? Alternatywne rozwiązania i perspektywy projektu

W toku tych dyskusji pojawiła się alternatywna propozycja zastąpienia comiesięcznego "wstecznego 800 plus" jednorazową, symboliczną rekompensatą pieniężną, która miałaby uznać wkład wychowawczy seniorów przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków budżetowych. Choć ta koncepcja wydaje się łatwiejsza do wdrożenia, nadal wymagałaby dopracowania mechanizmów weryfikacji. Na razie projekt budżetu na 2026 rok nie przewiduje środków na żadną z tych form rekompensaty, a komisja sejmowa, po negatywnej opinii, nie podjęła dalszych działań. Analitycy sugerują, że zamiast bezpośrednich wypłat, wdrożenie jakiejkolwiek formy rekompensaty wymagałoby decyzji politycznej i poparcia większości, zaś dyskusja o docenieniu seniorów mogłaby objąć także inne formy wsparcia, takie jak systemy punktowe, dodatki do emerytury wliczane do stażu pracy, rozszerzenie ulg podatkowych czy dostęp do bezpłatnych usług publicznych, pośrednio poprawiających ich jakość życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na czym polega propozycja "wstecznego 800 plus" dla seniorów?

Zakłada wypłatę 800 złotych za lata opieki nad dziećmi dla rodziców-seniorów i osób zbliżających się do pięćdziesiątki, jako symboliczną rekompensatę za okres, kiedy państwo, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych, nie oferowało wsparcia na miarę programu "800 plus".

Co stwierdziła opinia Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji z września 2025 o "wstecznym 800 plus"?

Opinia autorstwa dr hab. Magdaleny Szczepańskiej wyraziła poważne zastrzeżenia i zarekomendowała Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania.

Jakie zastrzeżenia wskazano wobec "wstecznego 800 plus" w opinii z 2025 roku?

Skrytykowano zbyt wąski krąg uprawnionych ograniczony do rodziców-emerytów, możliwą sprzeczność z zasadą niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit) oraz uzależnienie prawa od tego, czy dziecko pracuje i płaci podatki w Polsce. Wskazano ryzyko kolizji z innymi formami wsparcia i nadużyć.

Czy projekt budżetu na 2026 rok przewiduje środki na "wsteczne 800 plus" lub rekompensaty dla seniorów?

Projekt budżetu na 2026 rok nie przewiduje środków na "wsteczne 800 plus" ani inne formy rekompensaty dla seniorów. Po negatywnej opinii komisja sejmowa nie podjęła dalszych działań.

Jakie alternatywne rozwiązanie proponowano zamiast comiesięcznego "wstecznego 800 plus"?

Proponowano jednorazową, symboliczną rekompensatę pieniężną uznającą wkład wychowawczy seniorów przy ograniczeniu wydatków budżetowych. Rozwiązanie wymagałoby dopracowania mechanizmów weryfikacji.

Źródło: INFOR
Infor.pl
1700 złotych miesięcznie zastąpi 800 plus i 300 plus. Ma być przyznawane bez względu na wiek i wysokość dochodu
25 gru 2025

Co dzieje się sprawie pomysłu wprowadzenia dochodu podstawowego dla każdego? Choć o tym pomyśle dużo się mówiło w kontekście KPO, to jednak w ostatnim czasie temat zdecydowanie ucichł. Czy trzeba się obawiać likwidacji 800 plus i 300 plus?
Gorzka niespodzianka od rządu dla emerytów i rencistów rodzinnych od 1 stycznia 2026 r.: podwyżka świadczeń średnio o 220 zł, ale bez zapowiadanych 2 tys. zł wyrównania i 15 tys. zł rekompensaty za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń
25 gru 2025

1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa, na podstawie której ZUS dokona przeliczenia wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009-2019 (tzw. emerytur czerwcowych) oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009-2019, z tego względu, że emerytury te zostały przyznane uprawnionym na poziomie niższym niż osobom, które wnioskowały o emeryturę w innych miesiącach roku. Ustawa ta uwzględnia korzystne dla emerytów i rencistów przepisy, na podstawie których otrzymają oni podwyżkę świadczeń bieżących, ale nie przewiduje rekompensaty za nawet 7 lat wypłaty zaniżonych świadczeń, ani nawet zapowiadanego przez MRPiPS – wyrównania za okres od 1 lipca 2025 r. do dnia, w którym zostanie ustalone świadczenie w nowej wysokości.
Nie tylko płaca minimalna pójdzie w górę od nowego roku. Te świadczenia też wzrosną. Są już wyliczenia
25 gru 2025

Ci, którzy utrzymują się z minimalnego wynagrodzenia, z ulgą patrzą na podwyżkę, jaka czeka ich od nowego roku. Tyle że – jak to zwykle bywa – medal ma dwie strony. Wzrost najniższej krajowej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, bo uruchamia efekt domina. To nie tylko wyższe koszty zatrudnienia. Wraz z minimalną pensją rosną też inne wskaźniki – od składek ZUS po odprawy i odszkodowania.
Urlop regeneracyjny dla każdego. Trzy miesiące płatnego wolnego po spełnieniu prostych warunków. Od kiedy będzie można korzystać?
24 gru 2025

Od kiedy pracownicy skorzystają z urlopu regeneracyjnego? Aż 3 miesiące wolnego dla każdego pracownika co 7 lat. Czy te rozwiązania mają szansę wejść w życie już w 2026 roku, czy trzeba będzie na nie czekać do 2027 roku?

REKLAMA

Rejonizacja dla edukacji domowej? Czy może koniec edukacji domowej dla wszystkich dzieci? Wiceprezydent Warszawy: postulujemy
24 gru 2025

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska: Dziś do edukacji domowej może trafić każde dziecko. To ma i w dłuższej perspektywie będzie mieć poważne konsekwencje. Wiceprezydent udzieliła wywiadu dla Serwisu Samorządowego PAP.
Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
24 gru 2025

W listopadzie 2025 r. wskaźnik inflacji rok do roku wyniósł 2,5%. Jednak czy domowe budżety to odczuwają? Warto pamiętać o tym, że można dbać o nie na różne sposoby. Jednym z nich jest korzystanie z usług oferowanych przez NFZ w ramach opłacanej składki zdrowotnej.
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
25 gru 2025

Wiek emerytalny będzie podwyższony - to nieuchronne, by emerytury w ogóle mogły być wypłacane, bo alternatywą jest bankructwo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i całego systemu emerytalnego. Problemów do rozwiązania jest zresztą znacznie więcej, a kolejne zmiany w systemie emerytalnym zamiast je rozwiązywać tylko ten system komplikują.
Waloryzacja emerytur 2026. Taką podwyżkę dadzą seniorom. Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
25 gru 2025

Po dwóch latach wyjątkowo wysokich podwyżek seniorzy muszą przygotować się na rozczarowanie. W 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych znów zwaloryzuje emerytury i renty, ale wszystko wskazuje na to, że skala wzrostu świadczeń będzie znacznie mniejsza niż w latach 2023–2024. Z dostępnych dziś prognoz wynika, że wskaźnik waloryzacji może wynieść około 4,9 proc. To nadal realny wzrost pieniędzy trafiających na konta emerytów, ale mniej niż dotychczas.

REKLAMA

Koniec opłat za śmieci dla rodzin z dziećmi – także dla emerytów, których dzieci są już dorosłe? Wszelkie decyzje odmowne wydane przez gminy powinny zostać cofnięte, ponieważ mijają się z celem ustawy. RPO apeluje do MRPiPS
25 gru 2025

Rodzice dorosłych dzieci, które wyprowadziły się z domu, coraz częściej składają skargi na decyzje gmin odmawiających im zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że takie praktyki mijają się z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny i powinny zostać zmienione. O przedstawienie swojego stanowiska w sprawie poproszono MRPiPS.
Świadczenie dla seniorów za wychowanie co najmniej trojga dzieci (i to nie tylko własnych), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
25 gru 2025

Seniorom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i nie chodzi tu tylko o dzieci własne) – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Jedną z ulg, z której można skorzystać w ramach Karty Dużej Rodziny (bo o niej mowa) – są zniżki na paliwo (benzynę, diesel i LPG), które mogą okazać się przydatne zwłaszcza w związku z rozpoczynającym się okresem świąteczno-noworocznym, kiedy wiele osób pokonuje samochodem setki kilometrów, żeby odwiedzić swoich bliskich.
