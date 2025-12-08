REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów po 50 roku życia - czy rekompensata wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?

800 plus dla seniorów po 50 roku życia - czy rekompensata wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 09:34
[Data aktualizacji 08 grudnia 2025, 12:59]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emerytura, senior, pieniądze, emeryt, zus
800 plus dla seniorów po 50 roku życia - czy rekompensata wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W Sejmie ponownie pojawiła się dyskusja na temat wprowadzenia świadczenia "wstecznego 800 plus". Inicjatywa ta, zapoczątkowana petycją emerytów, zakłada wypłatę rekompensaty za lata opieki nad dziećmi, ale jej prawna zasadność i konsekwencje dla sprawiedliwości międzypokoleniowej budzą kontrowersje. Decydujące może okazać się stanowisko prawne z 2025 roku. Oto szczegóły.

rozwiń >

Wsteczne 800 plus: Powrót do debaty o rekompensacie dla seniorów

Projekt wprowadzenia tak zwanego "wstecznego 800 plus" dla seniorów, rodzin zastępczych oraz opiekunów wywołał w Polsce ożywioną debatę publiczną, której początek dała petycja złożona w Sejmie w 2023 roku przez środowiska emeryckie. Pomysł ten zakłada wypłatę świadczenia 800 złotych za lata opieki nad dziećmi dla rodziców-seniorów i osób zbliżających się do pięćdziesiątki, jako symbolicznej rekompensaty za okres, kiedy państwo, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych, nie oferowało wsparcia finansowego na miarę dzisiejszego programu "800 plus".

REKLAMA

REKLAMA

Geneza i argumenty zwolenników wstecznego świadczenia dla seniorów

Autorzy petycji argumentują, że obecni emeryci, których dzieci pracują i płacą podatki, mają uzasadnione prawo do otrzymania dodatku do emerytury w wysokości 800 złotych za każde wychowane dziecko, ponieważ w ich czasie rygorystyczne kryteria dochodowe odcinały dostęp do jakichkolwiek zasiłków. Cytując fragment petycji, stwierdzają, że emeryci, którzy wychowali swoje dzieci i nie otrzymywali żadnych pieniędzy od państwa, mają uzasadnione prawo, aby wypłacano im dodatek do emerytury 800 zł za każde wychowane dziecko. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szybko jednak zaznaczyło, że obowiązujące przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewidują tego typu dodatków do emerytur, wskazując jednocześnie na kontynuację priorytetowej polityki rodzinnej.

800 plus dla seniorów a negatywna opinia prawna z 2025 roku i jej zastrzeżenia

Kluczowy dla losów projektu okazał się jednak wrzesień 2025 roku, kiedy Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji wydało szczegółową opinię prawną autorstwa dr hab. Magdaleny Szczepańskiej. Dokument ten wyraził szereg poważnych zastrzeżeń. Po pierwsze, skrytykowano zbyt wąski krąg uprawnionych, ograniczony jedynie do rodziców-emerytów, z pominięciem opiekunów faktycznych, prawnych, rodzin zastępczych oraz dyrektorów domów pomocy społecznej, którzy również ponosili ciężar wychowania. Po drugie, wskazano na potencjalną sprzeczność z zasadą niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit), ponieważ rekompensata dotyczyłaby działań sprzed wielu lat. Wątpliwości wzbudził też zapis uzależniający prawo do świadczenia od tego, czy dziecko obecnie pracuje i płaci podatki w Polsce, co mogłoby znacząco utrudnić jego stosowanie. Ekspertka zasugerowała również, że świadczenie mogłoby kolidować z innymi formami wsparcia, a brak precyzyjnych kryteriów stwarzałby ryzyko nadużyć, ostatecznie rekomendując sejmowej Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania.

800 plus dla seniorów jako rekompensata. Konflikt między sprawiedliwością pokoleniową a finansami publicznymi

Mimo negatywnej opinii prawnej, temat pozostaje żywy w debacie, koncentrując się na konflikcie między sprawiedliwością pokoleniową a stabilnością finansów publicznych. Zwolennicy odwołują się do konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, twierdząc, że państwo ma obowiązek symbolicznie wyrównać historyczne nierówności wobec pokolenia, które wychowało dzisiejszych podatników bez systemowego wsparcia. Przeciwnicy natomiast ostrzegają przed katastrofalnym obciążeniem budżetu państwa, szacowanym na miliardy złotych rocznie w przypadku comiesięcznych wypłat, a także przed trudnościami w weryfikacji prawa do świadczenia po kilkudziesięciu latach, w tym ustaleniem faktycznej opieki i rozstrzyganiem sporów.

REKLAMA

Co zamiast 800 plus dla seniora? Alternatywne rozwiązania i perspektywy projektu

W toku tych dyskusji pojawiła się alternatywna propozycja zastąpienia comiesięcznego "wstecznego 800 plus" jednorazową, symboliczną rekompensatą pieniężną, która miałaby uznać wkład wychowawczy seniorów przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków budżetowych. Choć ta koncepcja wydaje się łatwiejsza do wdrożenia, nadal wymagałaby dopracowania mechanizmów weryfikacji. Na razie projekt budżetu na 2026 rok nie przewiduje środków na żadną z tych form rekompensaty, a komisja sejmowa, po negatywnej opinii, nie podjęła dalszych działań. Analitycy sugerują, że zamiast bezpośrednich wypłat, wdrożenie jakiejkolwiek formy rekompensaty wymagałoby decyzji politycznej i poparcia większości, zaś dyskusja o docenieniu seniorów mogłaby objąć także inne formy wsparcia, takie jak systemy punktowe, dodatki do emerytury wliczane do stażu pracy, rozszerzenie ulg podatkowych czy dostęp do bezpłatnych usług publicznych, pośrednio poprawiających ich jakość życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na czym polega propozycja "wstecznego 800 plus" dla seniorów?

Zakłada wypłatę 800 złotych za lata opieki nad dziećmi dla rodziców-seniorów i osób zbliżających się do pięćdziesiątki, jako symboliczną rekompensatę za okres, kiedy państwo, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych, nie oferowało wsparcia na miarę programu "800 plus".

Co stwierdziła opinia Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji z września 2025 o "wstecznym 800 plus"?

Opinia autorstwa dr hab. Magdaleny Szczepańskiej wyraziła poważne zastrzeżenia i zarekomendowała Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania.

Jakie zastrzeżenia wskazano wobec "wstecznego 800 plus" w opinii z 2025 roku?

Skrytykowano zbyt wąski krąg uprawnionych ograniczony do rodziców-emerytów, możliwą sprzeczność z zasadą niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit) oraz uzależnienie prawa od tego, czy dziecko pracuje i płaci podatki w Polsce. Wskazano ryzyko kolizji z innymi formami wsparcia i nadużyć.

Czy projekt budżetu na 2026 rok przewiduje środki na "wsteczne 800 plus" lub rekompensaty dla seniorów?

Projekt budżetu na 2026 rok nie przewiduje środków na "wsteczne 800 plus" ani inne formy rekompensaty dla seniorów. Po negatywnej opinii komisja sejmowa nie podjęła dalszych działań.

Jakie alternatywne rozwiązanie proponowano zamiast comiesięcznego "wstecznego 800 plus"?

Proponowano jednorazową, symboliczną rekompensatę pieniężną uznającą wkład wychowawczy seniorów przy ograniczeniu wydatków budżetowych. Rozwiązanie wymagałoby dopracowania mechanizmów weryfikacji.

Powiązane
To świadczenie w wysokości 751 zł do nawet 4133,60 zł jest wolne od kryterium dochodowego. Komu przysługuje?
To świadczenie w wysokości 751 zł do nawet 4133,60 zł jest wolne od kryterium dochodowego. Komu przysługuje?
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Uczeń w internacie a deklaracja śmieciowa. Wyjaśnienia RIO
08 gru 2025

Jeśli dziecko-uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszka wciągu roku szkolnego w internacie czy bursie, to wytwarza odpady w miejscu faktycznego przebywania. Powinien być zatem odpisany z deklaracji do momentu powrotu do domu. Tak wynika z odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Fundusz Pomocy 2025: Jak samorządy rozliczają środki na uczniów z Ukrainy
08 gru 2025

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już rozliczać środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wsparciu obywateli Ukrainy, niewykorzystane środki muszą zostać zwrócone do 30 marca 2026 roku, a odsetki trafiają na wydzielony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.
To koniec działu XI KP - likwidacja przepisów. Pracownicy, pracodawcy, działy kadr: 13 grudnia 2025 wchodzi w życie totalnie nowa ustawa o kolosalnym znaczeniu dla polskiego prawa pracy. Czekano na nią kilkadziesiąt lat
08 gru 2025

Uchyla się dział jedenasty z Kodeksu pracy (sic!). Co za zmiana dla pracowników, pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców! Na taką zmianę czekano kilkadziesiąt lat. Naukowcy już dawno mówili, że trzeba to zrobić i stało się! Ale uwaga, z jednej strony likwidacja przepisów, a z drugiej strony już w dniu 13 grudnia 2025 r. wchodzi w życie totalnie nowa ustawa o kolosalnym znaczeniu dla polskiego prawa pracy, a konkretnie dla ZPP.
Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach
08 gru 2025

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wraz z NSZZ „Solidarność” wzywa prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy reformującej polskie prawo oświatowe. Związki zawodowe ostrzegają, że reforma edukacji „Kompas Jutra” może doprowadzić do destabilizacji systemu szkolnictwa i przeciążenia nauczycieli.

REKLAMA

Podatek katastralny coraz bliżej? Lewica kończy projekt
08 gru 2025

Lewica zapowiada, że jeszcze w grudniu przedstawi projekt podatku katastralnego, który ma ograniczyć spekulację na rynku nieruchomości i zwiększyć dostępność mieszkań dla młodych Polaków. Nowa danina miałaby objąć właścicieli co najmniej trzech lokali, jednak jej wprowadzenie może wywołać polityczny konflikt.
Mniej podwyżek wynagrodzeń w 2026 roku? Niepokojące prognozy dla pracowników [BADANIE]
08 gru 2025

Podwyżki wynagrodzeń w przyszłym roku deklaruje 39 proc. pracodawców, o 8 pkt proc. mniej wobec 2025 roku - wynika z badania Randstad. Jednocześnie prawie 80 proc. firm chce utrzymać zatrudnienia, a redukcje zapowiada 5 proc.
Polska zwolniona z mechanizmu relokacji w UE. Nie musimy przyjmować migrantów [Pakt migracyjny]
08 gru 2025

Szef MSWiA: państwa członkowskie zgodziły się na zwolnienie Polski z obowiązku przyjmowania migrantów. Nie dotyczy nas mechanizm solidarnościowy w ramach paktu migracyjnego. Polska nie będzie musiała płacić rekompensaty finansowej.
Padła rewolucyjna propozycja. Zamiast 800 plus co miesiąc - jednorazowa wypłata 350 000 zł po urodzeniu drugiego dziecka
08 gru 2025

Nowe badanie z Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) rozpaliło dyskusję na temat programu 800 plus. Analitycy szacują, że w 2025 roku koszt świadczenia osiągnie 64 miliardy złotych, z których przeważająca część trafi do osób z klasy średniej i wyższej, a nie do najbiedniejszych. Ekonomiści ostrzegają, że jego efektywność jest przeceniana, natomiast przedsiębiorcy stanowczo twierdzą, że prodemograficzne działanie 800 plus jest iluzoryczne. W rezultacie, pojawia się radykalna alternatywa: zastąpienie comiesięcznych wypłat jednorazowym bonusem w wysokości 350 000 złotych po narodzinach drugiego dziecka.

REKLAMA

Kamera monitoringu sąsiada "patrzy" na moją posesję. Czy to zgodne z prawem? Jest stanowcza decyzja Prezesa UODO
08 gru 2025

W dniu 8 grudnia 2025 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że Prezes UODO Mirosław Wróblewski nakazał zaprzestania – w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji – przetwarzania danych osobowych sąsiadów za pomocą monitoringu wizyjnego (kamery wideo), który obejmował drogę publiczną i sąsiednie posesje. Zdaniem Prezesa UODO jednoznacznym dowodem na nieprzetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego będzie zdemontowanie kamer, względnie skierowanie poza sporny obszar monitorowania, tak by nie obejmowały posesji sąsiedzkich, a wyłącznie posesję właściciela kamer.
Rząd przywraca zapomogi dla doktorantów. Kto będzie przyznawał i wypłacał pomoc finansową?
08 gru 2025

Rząd ma zająć się projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który przywróci doktorantom możliwość otrzymania zapomogi w trudnej sytuacji życiowej. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku i – co ważne – nie obciąży budżetu państwa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA