REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Przed nami podwyżka tego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?

Przed nami podwyżka tego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 grudnia 2025, 15:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
krus dodatek świadczenie
Przed nami podwyżka tego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

KRUS zajmuje się kompleksową obsługą rolników w obszarze ubezpieczeń i świadczeń. Instytucja ta wypłaca beneficjentom nie tylko podstawowe świadczenia (renty i emerytury), ale również specjalne dodatki miesięczne. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, a celem tekstu jest ustalenie, kto ma prawo go pobierać i ile dokładnie wynosi. Oto szczegóły.

Charakter i cel dodatku pielęgnacyjnego

Świadczenia dodatkowe, jak sama nazwa wskazuje, stanowią uzupełnienie podstawowych wypłat emerytalnych lub rentowych. Spełnienie określonych warunków pozwala beneficjentom na otrzymywanie wyższych kwot miesięcznie, zwiększając ich wsparcie finansowe ponad aktualną najniższą emeryturę rolniczą, wynoszącą 1878,91 zł brutto. Jednym z takich świadczeń jest dodatek pielęgnacyjny, którego celem jest pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i opieką nad uprawnioną osobą.

REKLAMA

REKLAMA

Warunki przyznawania dodatku pielęgnacyjnego

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami emerytalnymi, do dodatku pielęgnacyjnego kwalifikują się osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, a także seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. W pierwszej wymienionej grupie niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Natomiast osoby, które osiągnęły wiek 75 lat, otrzymują dodatek automatycznie, bez konieczności składania jakiejkolwiek dokumentacji.

Wyłączenia i ograniczenia w pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) precyzuje jednak, że nie każdemu przysługuje to dodatkowe wsparcie. Zgodnie z wytycznymi, dodatek pielęgnacyjny nie jest wypłacany osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeśli przebywa ona w ponadgminnym domu pomocy społecznej (na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku), w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Zasada ta przestaje obowiązywać, jeśli beneficjent przebywa poza taką placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. W praktyce oznacza to, że świadczenie może pobierać osoba przebywająca w domu pomocy społecznej innym niż ponadgminny (skierowana przed styczniem 2004 roku), a także każda osoba, niezależnie od statusu DPS, jeśli została do niego skierowana po 31 grudnia 2003 roku. Dodatkowo, ograniczenie dotyczy również osób powyżej 75. roku życia: dodatek nie zostanie im wypłacony, jeśli, mimo pobierania świadczenia rentowego, nadal prowadzą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Prognozowana wysokość i waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego

Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest corocznie waloryzowana 1 marca. Obecna stawka, obowiązująca do 28 lutego 2026 roku, wynosi 348,22 zł (jest to kwota netto, ponieważ nie jest opodatkowany), co stanowi wzrost w porównaniu do 330,07 zł w 2024 roku. Przy założeniu utrzymania się prognozowanych wskaźników waloryzacji na kolejny rok, przewidywany wzrost świadczenia w marcu kolejnego roku wyniesie niecałe 20 zł, a szacowana kwota dodatku wypłacana rolnikom osiągnie około 365 zł.

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny z KRUS - podsumowanie najważniejszych informacji

Dodatek pielęgnacyjny to finansowe wsparcie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dla emerytów i rencistów rolniczych. Prawo do niego mają osoby, które ukończyły 75 lat lub, niezależnie od wieku, potrzebują stałej opieki ze względu na stan zdrowia. Po waloryzacji, która weszła w życie od 1 marca 2025 roku, wysokość świadczenia wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku osób, które osiągnęły 75. rok życia, dodatek przyznawany i wypłacany jest automatycznie (z urzędu) wraz z podstawowym świadczeniem z KRUS - nie ma potrzeby składania żadnego wniosku. Natomiast rolnicy, którzy nie ukończyli 75 lat, muszą przedstawić orzeczenie lekarza ZUS potwierdzające ich niezdolność do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać dodatek w tym przypadku, należy złożyć wniosek w odpowiedniej jednostce terenowej KRUS.

Świadczenie to jest regulowane przez Ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników i jest całkowicie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz składki zdrowotnej. Co roku kwota dodatku podlega waloryzacji na tych samych zasadach co renty i emerytury z KRUS. W praktyce dodatek ten jest wypłacany łącznie z innymi świadczeniami (np. z najniższą emeryturą w wysokości 1878,91 zł) i może być łączony z innymi dodatkami, o ile spełnione są wymagane kryteria.

Powiązane
355 zł miesięcznie tylko dla mieszkańców wsi. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać ten specjalny dodatek?
355 zł miesięcznie tylko dla mieszkańców wsi. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać ten specjalny dodatek?
Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić ciągłość wypłat? Oto termin
Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku na nowy okres świadczeniowy, aby zapewnić ciągłość wypłat? Oto termin
Nowy Rok, nowe zasady. ZUS szykuje automatyczne przeliczenie emerytur dla wybranych roczników. W efekcie świadczenia mogą być wyższe nawet o 220 zł!
Nowy Rok, nowe zasady. ZUS szykuje automatyczne przeliczenie emerytur dla wybranych roczników. W efekcie świadczenia mogą być wyższe nawet o 220 zł!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rząd przekaże 13 mln zł na sport w woj. opolskim. Powstaną nowe orliki i lokalne inwestycje
10 gru 2025

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało 19 samorządom województwa opolskiego 13 milionów złotych na budowę nowych orlików oraz rozbudowę lokalnej infrastruktury sportowej.
PFR analizuje przyszłość PKL. Samorządy sprzeciwiają się wejściu spółki na giełdę
10 gru 2025

Konwent włodarzy powiatu tatrzańskiego, obradujący we wtorek w Zakopanem, sprzeciwił się planom debiutu giełdowego Polskich Kolei Linowych (PKL), właściciela m.in. kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Według samorządowców upublicznienie spółki może zagrozić jej misji związanej z rozwojem regionu.
MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
10 gru 2025

W 2026 roku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą korzystać z szerokiego katalogu świadczeń finansowych i usług wspierających, które oferują MOPS i GOPS. Część z nich to stałe zasiłki, inne zależą od sytuacji dochodowej, a kolejne mają ułatwiać codzienne funkcjonowanie i odciążać rodziny. W tym zestawieniu znajdziesz wszystkie dostępne formy wsparcia wraz z aktualnymi kwotami i zasadami przyznawania.
Nowe prawo w rękach spadkobierców. Kogo dotyczą planowane zmiany?
10 gru 2025

Stwierdzenie nabycia spadku stanowi ważny dokument potwierdzający prawa spadkobiercy. Co jednak w sytuacji, gdy w obrocie prawnym pojawi się kilka takich dokumentów? Takie sytuacje się zdarzają i stanowią nie lada problem dla rodziny zmarłego. Czy nowe przepisy poprawią sytuację spadkobierców?

REKLAMA

Przed nami podwyżka tego świadczenia z KRUS w 2026 roku! Kto dostanie ten specjalny dodatek w wyższej kwocie?
10 gru 2025

KRUS zajmuje się kompleksową obsługą rolników w obszarze ubezpieczeń i świadczeń. Instytucja ta wypłaca beneficjentom nie tylko podstawowe świadczenia (renty i emerytury), ale również specjalne dodatki miesięczne. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, a celem tekstu jest ustalenie, kto ma prawo go pobierać i ile dokładnie wynosi. Oto szczegóły.

Wydatki na psychoterapię osoby niepełnosprawnej mogą być odliczone jako wydatki rehabilitacyjne. Skarbówka potwierdza
10 gru 2025

Indywidualna psychoterapia osób niepełnosprawnych może być odliczana od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej — potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja skarbówki uznaje terapię jako element rehabilitacji, o ile została zalecona przez lekarza specjalistę, pozostaje w bezpośrednim związku z niepełnosprawnością i jest właściwie udokumentowana. Dzięki temu osoby niepełnosprawne ponoszące koszty regularnej psychoterapii mogą realnie obniżyć podatek.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 r. Kiedy ZUS może ją zawiesić lub cofnąć? Zasady, limity i przykłady
10 gru 2025

Wielu rencistów zakłada, że skoro świadczenie zostało przyznane "na stałe", to nie podlega już dalszym kontrolom. Tymczasem w praktyce ZUS może wstrzymać lub nawet cofnąć rentę, jeśli pojawią się okoliczności wskazane w przepisach. Takich przypadków nie brakuje, dlatego warto wiedzieć, w jakich sytuacjach może dojść do problemów oraz jak wygląda procedura krok po kroku.
Problemy finansowe w firmie: kiedy księgowy powinien ostrzec zarząd? 5 sygnałów nadchodzącego kryzysu
10 gru 2025

W każdej firmie, niezależnie od skali działania, dział finansowy powinien być pierwszą linią obrony przed kryzysem. To tam symptomy nadchodzących problemów będą widoczne jako pierwsze: w danych, w zestawieniach, w cash flow. Rola księgowego, czy dyrektora finansowego nie powinna ograniczać się do zamykania miesiąca i rozliczeń podatkowych. To na nich spoczywa odpowiedzialność za reakcję, zanim będzie za późno. A warto wskazać, że wg danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych, od stycznia do września bieżącego roku ogłoszono już 3864 postępowania restrukturyzacyjne i zgodnie z tą dynamiką w 2025 roku po raz pierwszy w Polsce przekroczona zostanie liczba 5000 postępowań restrukturyzacyjnych.

REKLAMA

Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
10 gru 2025

Menedżer, który próbuje ogarnąć zespół na podstawie arkuszy z grafikiem, papierowej listy obecności i maili o nadgodzinach, zwykle widzi tylko fragment prawdziwej sytuacji. Trudno wtedy odpowiedzieć na proste pytania: czy grafik pracy jest ułożony zgodnie z przepisami, kto faktycznie jest dziś dostępny, jak rozliczyć nadgodziny i czy ewidencja czasu pracy obroni się przy kontroli PIP. Nowe raporty czasu pracy w systemie RCPonline zbierają te informacje w jednym miejscu – w kolejnych częściach pokażemy pięć typowych problemów menedżera i konkretne widoki raportowe, które pomagają je rozwiązać bez żonglowania plikami.
Komu przysługuje zasiłek stały w 2026? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
10 gru 2025

Wraz z początkiem 2026 roku wiele osób ponownie pyta, kto może otrzymać zasiłek stały i jakie warunki trzeba spełnić, aby MOPS wypłacił świadczenie. Dla tysięcy rodzin w Polsce to jedyne stałe źródło dochodu, szczególnie tam, gdzie zdrowie lub wiek całkowicie uniemożliwiają pracę.W tym poradniku wyjaśniamy w prosty sposób, komu przysługuje zasiłek stały 2026, ile dokładnie można otrzymać oraz jak wygląda procedura przyznania.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA