ZUS może zabrać Ci rentę w 2026 roku. Oto 6 sytuacji, które prowadzą do wstrzymania lub cofnięcia świadczenia

Wielu rencistów zakłada, że skoro świadczenie zostało przyznane "na stałe", to nie podlega już dalszym kontrolom. Tymczasem w praktyce ZUS może wstrzymać lub nawet cofnąć rentę, jeśli pojawią się okoliczności wskazane w przepisach. Takich przypadków nie brakuje, dlatego warto wiedzieć, w jakich sytuacjach może dojść do problemów oraz jak wygląda procedura krok po kroku.

Renta na stałe nie oznacza renty "dożywotniej"

Stała renta to świadczenie, które nie ma określonego terminu końcowego, ale ZUS może ją skontrolować w każdym momencie, jeśli:

pojawią się nowe informacje o stanie zdrowia,

lekarz orzecznik uzna, że dokumentacja nie potwierdza trwałej niezdolności,

osoba zacznie wykonywać pracę sprzeczną z zakresem orzeczenia,

do ZUS wpłyną dane o wysokich zarobkach.

Orzeczenie na stałe to nie gwarancja wypłaty świadczenia do końca życia. Gwarantuje tylko to, że nie trzeba zgłaszać się na okresowe badania.

Kiedy ZUS może zabrać rentę w 2026 roku? Najczęstsze sytuacje

Choć renta przyznana na stałe nie wymaga ponownego stawiania się na komisję, nie oznacza to, że wypłata świadczenia jest gwarantowana bezterminowo. W praktyce ZUS może wstrzymać lub cofnąć rentę, jeśli wystąpią okoliczności przewidziane w ustawie o emeryturach i rentach. Poniżej znajdziesz 6 sytuacji, które najczęściej prowadzą do decyzji o wstrzymaniu lub cofnięciu świadczenia.

1. Dorabianie ponad limity – najczęstsza przyczyna utraty renty

Limity dorabiania w 2026 roku pozostają takie same jak w II połowie 2025 r. Jeśli osoba pobierająca rentę przekroczy określone progi:

70% przeciętnego wynagrodzenia – renta zostanie zmniejszona ,

– renta zostanie , 130% przeciętnego wynagrodzenia – renta może zostać zawieszona.

Przykład 1 Osoba pobierająca rentę częściową podejmuje umowę zlecenie i zarabia 8200 zł brutto.

Limit 130% przeciętnego wynagrodzenia wynosi ok. 10 000 zł, więc teoretycznie świadczenie nadal przysługuje. ZUS analizuje jednak wszystkie składniki wynagrodzenia, premie, dodatki, nagrody i nadgodziny.

Od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. obowiązują limity dorabiania ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał 2025 r. (8 771,70 zł). To właśnie te kwoty ZUS stosuje w pierwszych miesiącach 2026 roku, a ich przekroczenie bezpośrednio wpływa na wypłatę renty.

Bezpieczny limit – 70% przeciętnego wynagrodzenia

6 140,20 zł brutto

Przychód do tej kwoty nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia świadczenia.

Górny limit – 130% przeciętnego wynagrodzenia

11 403,30 zł brutto

Po przekroczeniu tej granicy ZUS może zawiesić wypłatę renty w danym miesiącu.

Co między 70% a 130%?

Jeśli miesięczne zarobki mieszczą się w przedziale 6 140,20–11 403,30 zł, ZUS może obniżyć świadczenie – o kwotę przekroczenia, ale maksymalnie:

939,61 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub wcześniejsza emerytura,

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub wcześniejsza emerytura, 704,75 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 798,72 zł – renta rodzinna wypłacana jednej osobie.

To właśnie te progi najczęściej prowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia renty z powodu dorabiania.

2. Nieobecność na komisji lekarskiej

ZUS coraz częściej wzywa rencistów na kontrolę, nawet jeśli mają orzeczenie na stałe. To efekt cyfryzacji systemu ochrony zdrowia (EDM, e-skierowania, e-zdrowie), dzięki której urząd łatwiej wychwytuje niezgodności lub braki w dokumentacji.

Renta może zostać wstrzymana, jeśli:

osoba nie stawi się na komisję ,

, nie dostarczy dokumentów uzupełniających,

lekarz orzecznik stwierdzi poprawę zdrowia, wykluczającą dalszą niezdolność do pracy.

Przykład 2 Osoba z chorobą neurologiczną nie odebrała wezwania i nie stawiła się na badanie.

Po 30 dniach ZUS automatycznie wstrzymuje wypłatę renty.

3. Brak aktualnej dokumentacji medycznej

To jedna z najbardziej niedocenianych przyczyn utraty prawa do renty. Podczas kontroli ZUS analizuje nie tylko orzeczenie, ale też:

wizyty u specjalistów,

aktualne badania,

opisy chorób przewlekłych,

historię leczenia z ostatnich miesięcy.

Jeśli dokumentacja jest nieaktualna lub niepełna, ZUS może uznać, że nie ma dowodów na trwałą niezdolność do pracy.

Przykład 3 Osoba z cukrzycą nie dostarcza badań HbA1c ani zaświadczeń od diabetologa.

ZUS wydaje decyzję o braku niezdolności do pracy.

4. Podjęcie pracy sprzecznej z orzeczeniem

ZUS analizuje nie tylko zarobki, ale też rodzaj wykonywanej pracy. Jeśli osoba ma w orzeczeniu wpis, że znacznie ograniczona jest zdolność do pracy fizycznej, a jednocześnie pracuje jako magazynier, operator maszyn lub wykonuje ciężkie zadania, ZUS może uznać, że faktyczny stan zdrowia pozwala na pracę, co podważa prawo do renty. Takich przypadków z każdym rokiem jest więcej.

5. Pobieranie innych świadczeń, które wykluczają rentę

Renta może zostać zawieszona, jeśli osoba zacznie pobierać świadczenie, które:

zapewnia wyższe zabezpieczenie społeczne ,

, jest nie do pogodzenia z rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Najczęściej chodzi o:

emeryturę (po osiągnięciu wieku emerytalnego),

(po osiągnięciu wieku emerytalnego), świadczenia zagraniczne związane z aktywnością zawodową,

związane z aktywnością zawodową, pełne świadczenie rehabilitacyjne, w określonych sytuacjach.

6. Pobranie renty nienależnie – obowiązek zwrotu i cofnięcie prawa do świadczenia

ZUS może odmówić dalszej wypłaty oraz zażądać zwrotu świadczeń, jeśli:

doszło do błędu w dokumentacji,

osoba zataiła zarobki,

nie zgłosiła poprawy stanu zdrowia,

pobierała rentę mimo faktycznej zdolności do pracy.

To rzadkie, ale przepisy przewidują taką możliwość.

Co zrobić, gdy renta zostanie wstrzymana lub cofnięta?

Decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu renty można skutecznie zakwestionować, ale trzeba działać w odpowiedniej kolejności. Procedura wygląda następująco:

Odbierz decyzję ZUS i sprawdź termin na reakcję: Na złożenie odwołania masz co do zasady 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach można wnioskować o przywrócenie terminu, jeśli nieodebranie pisma było niezawinione. Złóż odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych: Dokument składa się za pośrednictwem ZUS, a nie bezpośrednio w sądzie. ZUS przekazuje sprawę wraz z aktami. Dołącz aktualną dokumentację medyczną: Największą wartość dowodową mają: świeże wyniki badań,

opinie specjalistów,

karty informacyjne z hospitalizacji,

zaświadczenia o przebiegu leczenia. Wnieś o powołanie biegłego sądowego: W zdecydowanej większości spraw to właśnie opinia biegłego przesądza o wyniku postępowania. Jeżeli biegły potwierdzi niezdolność do pracy, sąd często uchyla decyzję ZUS.

Jak NIE stracić renty w 2026 roku? Najważniejsze zasady

Utrzymanie prawa do renty wymaga regularnego dbania o dokumentację i kontakt z lekarzami. ZUS zwraca uwagę przede wszystkim na to, czy osoba pobierająca świadczenie kontynuuje leczenie i czy stan zdrowia jest odpowiednio udokumentowany. Dlatego warto pamiętać o regularnych wizytach u specjalistów, aktualnych wynikach badań (najlepiej z ostatnich 12 miesięcy) oraz systematycznym uzupełnianiu historii choroby.

Drugim obszarem, który najczęściej prowadzi do problemów, są kwestie formalne i zawodowe. Nie wolno przekraczać limitów dorabiania, a każdą zmianę stanu zdrowia lub aktywności zawodowej należy zgłosić do ZUS. Ważne jest także odbieranie korespondencji, wiele spraw kończy się wstrzymaniem wypłaty tylko dlatego, że rencista nie pojawił się na badaniu lub nie dosłał dokumentów. Równie istotne jest unikanie pracy sprzecznej z orzeczeniem, ponieważ ZUS analizuje nie tylko dochody, ale też rodzaj wykonywanych obowiązków.