REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 r. Kiedy ZUS może ją zawiesić lub cofnąć? Zasady, limity i przykłady

Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 r. Kiedy ZUS może ją zawiesić lub cofnąć? Zasady, limity i przykłady

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 grudnia 2025, 14:05
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 r. Kiedy ZUS może ją zawiesić lub cofnąć? Zasady, limity i przykłady
ZUS może zabrać Ci rentę w 2026 roku. Oto 6 sytuacji, które prowadzą do wstrzymania lub cofnięcia świadczenia
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu rencistów zakłada, że skoro świadczenie zostało przyznane "na stałe", to nie podlega już dalszym kontrolom. Tymczasem w praktyce ZUS może wstrzymać lub nawet cofnąć rentę, jeśli pojawią się okoliczności wskazane w przepisach. Takich przypadków nie brakuje, dlatego warto wiedzieć, w jakich sytuacjach może dojść do problemów oraz jak wygląda procedura krok po kroku.

rozwiń >

Renta na stałe nie oznacza renty "dożywotniej"

Stała renta to świadczenie, które nie ma określonego terminu końcowego, ale ZUS może ją skontrolować w każdym momencie, jeśli:

REKLAMA

REKLAMA

  • pojawią się nowe informacje o stanie zdrowia,
  • lekarz orzecznik uzna, że dokumentacja nie potwierdza trwałej niezdolności,
  • osoba zacznie wykonywać pracę sprzeczną z zakresem orzeczenia,
  • do ZUS wpłyną dane o wysokich zarobkach.

Orzeczenie na stałe to nie gwarancja wypłaty świadczenia do końca życia. Gwarantuje tylko to, że nie trzeba zgłaszać się na okresowe badania.

Kiedy ZUS może zabrać rentę w 2026 roku? Najczęstsze sytuacje

Choć renta przyznana na stałe nie wymaga ponownego stawiania się na komisję, nie oznacza to, że wypłata świadczenia jest gwarantowana bezterminowo. W praktyce ZUS może wstrzymać lub cofnąć rentę, jeśli wystąpią okoliczności przewidziane w ustawie o emeryturach i rentach. Poniżej znajdziesz 6 sytuacji, które najczęściej prowadzą do decyzji o wstrzymaniu lub cofnięciu świadczenia.

1. Dorabianie ponad limity – najczęstsza przyczyna utraty renty

Limity dorabiania w 2026 roku pozostają takie same jak w II połowie 2025 r. Jeśli osoba pobierająca rentę przekroczy określone progi:

REKLAMA

  • 70% przeciętnego wynagrodzenia – renta zostanie zmniejszona,
  • 130% przeciętnego wynagrodzenia – renta może zostać zawieszona.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład 1

Osoba pobierająca rentę częściową podejmuje umowę zlecenie i zarabia 8200 zł brutto.
Limit 130% przeciętnego wynagrodzenia wynosi ok. 10 000 zł, więc teoretycznie świadczenie nadal przysługuje. ZUS analizuje jednak wszystkie składniki wynagrodzenia, premie, dodatki, nagrody i nadgodziny.

Od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. obowiązują limity dorabiania ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał 2025 r. (8 771,70 zł). To właśnie te kwoty ZUS stosuje w pierwszych miesiącach 2026 roku, a ich przekroczenie bezpośrednio wpływa na wypłatę renty.

Bezpieczny limit – 70% przeciętnego wynagrodzenia

  • 6 140,20 zł brutto
    Przychód do tej kwoty nie powoduje zmniejszenia ani zawieszenia świadczenia.

Górny limit – 130% przeciętnego wynagrodzenia

  • 11 403,30 zł brutto
    Po przekroczeniu tej granicy ZUS może zawiesić wypłatę renty w danym miesiącu.

Co między 70% a 130%?

Jeśli miesięczne zarobki mieszczą się w przedziale 6 140,20–11 403,30 zł, ZUS może obniżyć świadczenie – o kwotę przekroczenia, ale maksymalnie:

  • 939,61 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub wcześniejsza emerytura,
  • 704,75 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 798,72 zł – renta rodzinna wypłacana jednej osobie.

To właśnie te progi najczęściej prowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia renty z powodu dorabiania.

2. Nieobecność na komisji lekarskiej

ZUS coraz częściej wzywa rencistów na kontrolę, nawet jeśli mają orzeczenie na stałe. To efekt cyfryzacji systemu ochrony zdrowia (EDM, e-skierowania, e-zdrowie), dzięki której urząd łatwiej wychwytuje niezgodności lub braki w dokumentacji.

Renta może zostać wstrzymana, jeśli:

  • osoba nie stawi się na komisję,
  • nie dostarczy dokumentów uzupełniających,
  • lekarz orzecznik stwierdzi poprawę zdrowia, wykluczającą dalszą niezdolność do pracy.
Przykład 2

Osoba z chorobą neurologiczną nie odebrała wezwania i nie stawiła się na badanie.
Po 30 dniach ZUS automatycznie wstrzymuje wypłatę renty.

3. Brak aktualnej dokumentacji medycznej

To jedna z najbardziej niedocenianych przyczyn utraty prawa do renty. Podczas kontroli ZUS analizuje nie tylko orzeczenie, ale też:

  • wizyty u specjalistów,
  • aktualne badania,
  • opisy chorób przewlekłych,
  • historię leczenia z ostatnich miesięcy.

Jeśli dokumentacja jest nieaktualna lub niepełna, ZUS może uznać, że nie ma dowodów na trwałą niezdolność do pracy.

Przykład 3

Osoba z cukrzycą nie dostarcza badań HbA1c ani zaświadczeń od diabetologa.
ZUS wydaje decyzję o braku niezdolności do pracy.

4. Podjęcie pracy sprzecznej z orzeczeniem

ZUS analizuje nie tylko zarobki, ale też rodzaj wykonywanej pracy. Jeśli osoba ma w orzeczeniu wpis, że znacznie ograniczona jest zdolność do pracy fizycznej, a jednocześnie pracuje jako magazynier, operator maszyn lub wykonuje ciężkie zadania, ZUS może uznać, że faktyczny stan zdrowia pozwala na pracę, co podważa prawo do renty. Takich przypadków z każdym rokiem jest więcej.

5. Pobieranie innych świadczeń, które wykluczają rentę

Renta może zostać zawieszona, jeśli osoba zacznie pobierać świadczenie, które:

  • zapewnia wyższe zabezpieczenie społeczne,
  • jest nie do pogodzenia z rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Najczęściej chodzi o:

  • emeryturę (po osiągnięciu wieku emerytalnego),
  • świadczenia zagraniczne związane z aktywnością zawodową,
  • pełne świadczenie rehabilitacyjne, w określonych sytuacjach.

6. Pobranie renty nienależnie – obowiązek zwrotu i cofnięcie prawa do świadczenia

ZUS może odmówić dalszej wypłaty oraz zażądać zwrotu świadczeń, jeśli:

  • doszło do błędu w dokumentacji,
  • osoba zataiła zarobki,
  • nie zgłosiła poprawy stanu zdrowia,
  • pobierała rentę mimo faktycznej zdolności do pracy.

To rzadkie, ale przepisy przewidują taką możliwość.

Co zrobić, gdy renta zostanie wstrzymana lub cofnięta?

Decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu renty można skutecznie zakwestionować, ale trzeba działać w odpowiedniej kolejności. Procedura wygląda następująco:

  1. Odbierz decyzję ZUS i sprawdź termin na reakcję: Na złożenie odwołania masz co do zasady 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach można wnioskować o przywrócenie terminu, jeśli nieodebranie pisma było niezawinione.
  2. Złóż odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych: Dokument składa się za pośrednictwem ZUS, a nie bezpośrednio w sądzie. ZUS przekazuje sprawę wraz z aktami.
  3. Dołącz aktualną dokumentację medyczną: Największą wartość dowodową mają:
    • świeże wyniki badań,
    • opinie specjalistów,
    • karty informacyjne z hospitalizacji,
    • zaświadczenia o przebiegu leczenia.
  5. Wnieś o powołanie biegłego sądowego: W zdecydowanej większości spraw to właśnie opinia biegłego przesądza o wyniku postępowania. Jeżeli biegły potwierdzi niezdolność do pracy, sąd często uchyla decyzję ZUS.

Jak NIE stracić renty w 2026 roku? Najważniejsze zasady

Utrzymanie prawa do renty wymaga regularnego dbania o dokumentację i kontakt z lekarzami. ZUS zwraca uwagę przede wszystkim na to, czy osoba pobierająca świadczenie kontynuuje leczenie i czy stan zdrowia jest odpowiednio udokumentowany. Dlatego warto pamiętać o regularnych wizytach u specjalistów, aktualnych wynikach badań (najlepiej z ostatnich 12 miesięcy) oraz systematycznym uzupełnianiu historii choroby.

Drugim obszarem, który najczęściej prowadzi do problemów, są kwestie formalne i zawodowe. Nie wolno przekraczać limitów dorabiania, a każdą zmianę stanu zdrowia lub aktywności zawodowej należy zgłosić do ZUS. Ważne jest także odbieranie korespondencji, wiele spraw kończy się wstrzymaniem wypłaty tylko dlatego, że rencista nie pojawił się na badaniu lub nie dosłał dokumentów. Równie istotne jest unikanie pracy sprzecznej z orzeczeniem, ponieważ ZUS analizuje nie tylko dochody, ale też rodzaj wykonywanych obowiązków.

Powiązane
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2026 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak zapewnić sobie świadczenia w 2026 roku?
W ZUS może czekać na Ciebie nawet 30 000 zł. Jak odzyskać pieniądze po zmarłym krok po kroku [PRAKTYCZNY PORADNIK]
W ZUS może czekać na Ciebie nawet 30 000 zł. Jak odzyskać pieniądze po zmarłym krok po kroku [PRAKTYCZNY PORADNIK]
Komu przysługuje zasiłek stały w 2026? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
Komu przysługuje zasiłek stały w 2026? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Problemy finansowe w firmie: kiedy księgowy powinien ostrzec zarząd? 5 sygnałów nadchodzącego kryzysu
10 gru 2025

W każdej firmie, niezależnie od skali działania, dział finansowy powinien być pierwszą linią obrony przed kryzysem. To tam symptomy nadchodzących problemów będą widoczne jako pierwsze: w danych, w zestawieniach, w cash flow. Rola księgowego, czy dyrektora finansowego nie powinna ograniczać się do zamykania miesiąca i rozliczeń podatkowych. To na nich spoczywa odpowiedzialność za reakcję, zanim będzie za późno. A warto wskazać, że wg danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych, od stycznia do września bieżącego roku ogłoszono już 3864 postępowania restrukturyzacyjne i zgodnie z tą dynamiką w 2025 roku po raz pierwszy w Polsce przekroczona zostanie liczba 5000 postępowań restrukturyzacyjnych.

Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
10 gru 2025

Menedżer, który próbuje ogarnąć zespół na podstawie arkuszy z grafikiem, papierowej listy obecności i maili o nadgodzinach, zwykle widzi tylko fragment prawdziwej sytuacji. Trudno wtedy odpowiedzieć na proste pytania: czy grafik pracy jest ułożony zgodnie z przepisami, kto faktycznie jest dziś dostępny, jak rozliczyć nadgodziny i czy ewidencja czasu pracy obroni się przy kontroli PIP. Nowe raporty czasu pracy w systemie RCPonline zbierają te informacje w jednym miejscu – w kolejnych częściach pokażemy pięć typowych problemów menedżera i konkretne widoki raportowe, które pomagają je rozwiązać bez żonglowania plikami.
Komu przysługuje zasiłek stały w 2026? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
10 gru 2025

Wraz z początkiem 2026 roku wiele osób ponownie pyta, kto może otrzymać zasiłek stały i jakie warunki trzeba spełnić, aby MOPS wypłacił świadczenie. Dla tysięcy rodzin w Polsce to jedyne stałe źródło dochodu, szczególnie tam, gdzie zdrowie lub wiek całkowicie uniemożliwiają pracę.W tym poradniku wyjaśniamy w prosty sposób, komu przysługuje zasiłek stały 2026, ile dokładnie można otrzymać oraz jak wygląda procedura przyznania.
Testy psychologiczne w rekrutacji pracowników. Co mierzą i jak pomagają tworzyć duże zespoły w krótkim czasie
10 gru 2025

W branży BPO (Business Process Outsourcing) rekrutacja często przyjmuje formę operacji masowej. Tworzenie zespołów liczących 8–10 osób w jednym procesie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów kompetencyjnych i kulturowych, to jedno z najtrudniejszych zadań HR w tej branży. W tym kontekście rośnie znaczenie testów psychologicznych i narzędzi diagnostycznych, które wspierają proces selekcji nie tylko pod kątem wiedzy czy doświadczenia, ale również – a może przede wszystkim – dopasowania do specyfiki pracy zespołowej i środowiska usługowego.

REKLAMA

Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 3 dni zmiany w szkołach?
10 gru 2025

Związki Zawodowe Nauczycieli już od 13 grudnia 2025 r. zyskają szerszy zakres uprawnień i wpływ na polepszenie sytuacji nauczycieli. W jakim zakresie? No w zasadzie w każdym bo przepisy tworzą otwarty katalog. Najważniejsze jednak wydają się: wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS.
Weekendowe spotkania z dzieckiem to nie jest wykonywanie władzy rodzicielskiej. Organy podatkowe prezentują jednolite stanowisko
10 gru 2025

Ulga na dziecko, inaczej ulga prorodzinna, to najczęściej wykorzystywana preferencja podatkowa w PIT. Jednak czy każdy rodzic może z niej skorzystać? Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie wystarczy płacić alimentów.
Nowy Rok, nowe zasady. ZUS szykuje automatyczne przeliczenie emerytur dla wybranych roczników. W efekcie świadczenia mogą być wyższe nawet o 220 zł!
10 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 roku ZUS zacznie automatycznie przeliczać czerwcowe emerytury wypłacone w latach 2009-2019. Ta zmiana ma polepszyć sytuację finansową określonej grupy emerytów dzięki zastosowaniu korzystniejszych zasad waloryzacji ich świadczeń. Oto szczegóły.

Chcą zakazu wydawania prasy przez samorządy: "to tuba propagandowa lokalnych włodarzy". Dlaczego wykreślono przepisy z projektu nowej ustawy medialnej?
10 gru 2025

Organizacje skupiające wydawców prasy i innych mediów lokalnych wydały wspólne oświadczenie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Skrytykowali wykreślenie z tego projektu przepisów ograniczająych wydawanie prasy przez samorządy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada, że pracuje nad nowym programem wsparcia dla mediów lokalnych.

REKLAMA

W ZUS może czekać na Ciebie nawet 30 000 zł. Jak odzyskać pieniądze po zmarłym krok po kroku [PRAKTYCZNY PORADNIK]
10 gru 2025

Ostatnio media obiegała informacja o pieniądzach po zmarłych znajdujących się na kontach ZUS. To temat, który wzbudził duże zainteresowanie, bo wiele rodzin wciąż nie wie, że po śmierci bliskiego można odzyskać środki zapisane na jego subkoncie lub po OFE, często sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. ZUS nie informuje o tym automatycznie, dlatego warto sprawdzić, czy takie pieniądze nie przysługują również Tobie. W tekście wyjaśniamy, komu przysługuje wypłata i jak krok po kroku złożyć wniosek.
Świąteczne wydatki gmin pod lupą. Ekspert: RIO sprawdza uzasadnienie, nie estetykę iluminacji
10 gru 2025

Grudzień to dla samorządów okres wzmożonej organizacji jarmarków, iluminacji, koncertów oraz wydarzeń integracyjnych. Choć takie inicjatywy są w pełni dopuszczalne, gminy muszą pamiętać, że dla organów nadzoru – RIO czy NIK – kluczowe jest nie to, czy dekoracje podobają się mieszkańcom, lecz czy ich finansowanie ma jasną podstawę prawną i zostało właściwie udokumentowane. Mec. Bartłomiej Tkaczyk, specjalista ds. obsługi samorządów i partner w kancelarii LEGALLY.SMART, przypomina najważniejsze zasady bezpiecznego planowania, a także realizowania świątecznych wydatków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA