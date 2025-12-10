REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków

MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków

10 grudnia 2025, 15:09
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
MOPS 2026 – świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Pełna lista dodatków i zasiłków
Na jakie świadczenia mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością w 2026 roku? Sprawdź pełną listę z MOPS
Shutterstock

W 2026 roku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą korzystać z szerokiego katalogu świadczeń finansowych i usług wspierających, które oferują MOPS i GOPS. Część z nich to stałe zasiłki, inne zależą od sytuacji dochodowej, a kolejne mają ułatwiać codzienne funkcjonowanie i odciążać rodziny. W tym zestawieniu znajdziesz wszystkie dostępne formy wsparcia wraz z aktualnymi kwotami i zasadami przyznawania.

Rok 2026  nie przyniesie rewolucji w świadczeniach z miejskich ośrodków pomocy społecznej (MOPS). Najważniejsze kwoty, takie jak kryteria dochodowe w pomocy społecznej, pozostają na poziomie z  2025 roku. (1  010  zł dla osoby samotnej i 823  zł na osobę w rodzinie). Natomiast kilka programów, jak świadczenie pielęgnacyjne, będzie wyższych dzięki indeksacji płacy minimalnej. Poniżej znajdziesz wszystkie dodatki i zasiłki wypłacane w 2026  przez MOPS lub współfinansowane z innych źródeł, ale obsługiwane przez gminne ośrodki.

Zasiłki i dodatki finansowe

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą w 2026 roku korzystać z szerokiego katalogu świadczeń pieniężnych wypłacanych przez MOPS. Część z nich ma stałą wysokość, część rośnie wraz z płacą minimalną, a inne zależą od sytuacji dochodowej rodziny. Poniżej znajduje się pełna i aktualna lista zasiłków oraz dodatków, które mają na celu wsparcie w codziennych wydatkach, pokrycie kosztów opieki, rehabilitacji czy uzupełnienie dochodów w sytuacjach kryzysowych. To właśnie one najczęściej stanowią podstawę finansowego bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością.

Zasiłek pielęgnacyjny

  • Kwota: 215,84 zł miesięcznie – pozostaje bez zmian w 2026 roku.
  • Cel: rekompensuje dodatkowe koszty związane z opieką.
  • Kto może dostać:
    • osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym;
    • osoba z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż.;
    • każda osoba powyżej 75 r.ż.;
    • dziecko z niepełnosprawnością.

Świadczenie pielęgnacyjne

  • Kwota: od 1  stycznia  2026  świadczenie rośnie do 3 386  zł miesięcznie, co jest skutkiem wzrostu płacy minimalnej.
  • Komu przysługuje: rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się dzieckiem z  orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed 18 r.ż.).
  • Ważne: kwota ta jest zwolniona z podatku i w  przeciwieństwie do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie jest limitowana kryteriami dochodowymi.

Zasiłek stały

  • Cel: stała pomoc pieniężna dla osoby, która nie jest zdolna do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy.
  • Kwota: to różnica między 130 % kryterium dochodowego osoby samotnej (1  313  zł) a dochodem osoby, ale nie więcej niż 1  229   miesięcznie. Minimalna wypłata to 100  zł.
  • Warunki: osoba musi być pełnoletnia, całkowicie niezdolna do pracy i mieć dochód niższy od kryterium (dla rodziny – 823  zł na osobę; w  przypadku osoby samotnej  – 1  010 zł)
Zasiłek okresowy

  • Cel: doraźna pomoc pieniężna dla osób lub rodzin, które utraciły źródło utrzymania albo znalazły się w  szczególnie trudnej sytuacji (np. choroba, bezrobocie).
  • Kwota: ustalana indywidualnie jako różnica między kryterium dochodowym (1  010  zł lub 823  zł) a faktycznym dochodem; zgodnie z przepisami nie może być niższa niż 20  zł miesięcznie.
  • Zasady: świadczenie przyznaje się na określony czas (np. 3–12  miesięcy), a jego wysokość zależy od lokalnych uchwał i sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

  • Cel: pokrycie wydatków na żywność, leki, opał, odzież, drobne naprawy w mieszkaniu, niezbędne wyposażenie, a także koszty pogrzebu.
  • Specjalny zasiłek celowy: może być przyznany osobom, których dochody przekraczają kryterium, ale znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji; kwota nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby samotnej lub na osobę w rodzinie.
  • Ważne: zasiłek celowy przysługuje również osobom dotkniętym zdarzeniem losowym (pożar, powódź), niezależnie od dochodu.

Dodatek z  tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z  niepełnosprawnością

  • Kwota: 90  zł miesięcznie dla dziecka do 5  r.ż. i 110  zł dla dziecka w wieku 5–24  lat; stawki pozostają niezmienione w 2026  roku.
  • Cel: pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją, dojazdami na zajęcia, zakupem sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Dla kogo: rodziny pobierające zasiłek rodzinny i wychowujące dziecko z niepełnosprawnością.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego

  • Kwota: 400  zł miesięcznie (dodatek jest częścią zasiłku rodzinnego; tu o nim warto wspomnieć, bo przysługuje także opiekunom dzieci z niepełnosprawnością).
  • Okres: przysługuje przez 24  miesiące w przypadku opieki nad jednym dzieckiem, 36  miesięcy – nad dwójką dzieci oraz 72  miesiące – nad trojgiem lub większą liczbą dzieci.

Świadczenie wspierające (świadczenie dla dorosłych z niepełnosprawnością)

Choć wypłacane jest z ZUS, wniosek składa się w MOPS/GOPS po uzyskaniu decyzji o potrzebie wsparcia (WZON).

  • Dla kogo: osoby dorosłe z niepełnosprawnością, które uzyskały w decyzji WZON co najmniej 70 punktów w ocenie potrzeby wsparcia – próg ten obowiązuje od 2026  roku.
  • Kwota: zależy od liczby punktów, np. osoby z 70 punktami otrzymają 752  zł; kwota rośnie wraz z liczbą punktów aż do ok. 3 300  zł miesięcznie.
  • Jak uzyskać: najpierw należy uzyskać decyzję WZON, a następnie złożyć wniosek do ZUS poprzez platformę PUE lub e‑ZUS. Osoby, które złożą wniosek w grudniu 2025  lub styczniu 2026 , otrzymają wypłatę już za styczeń; wnioski złożone w lutym skutkują wypłatą od lutego.
Programy wspierające samodzielność i odpoczynek opiekunów

Poza świadczeniami pieniężnymi osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą w 2026 roku korzystać z rozbudowanego systemu usług społecznych finansowanych z budżetu państwa. Mają one odciążać rodziny, wspierać samodzielność osób wymagających stałej pomocy oraz zapewniać realną przerwę w opiece, która często trwa wiele lat bez możliwości odpoczynku.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja  2026

  • Cel: zatrudnienie asystentów, którzy wspierają osoby z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach (wyjścia, dojazdy, załatwianie spraw urzędowych).
  • Skala: w 2026  roku na Mazowszu program otrzyma 97,2  mln  zł na realizację usług w 256 samorządach.
  • Kto może skorzystać: osoby z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością; warunki uczestnictwa ustalają gminy.
  • Jak się zgłosić: wnioski przyjmują lokalne MOPS/GOPS – nabory ogłaszane są w  terminach ustalonych przez gminę.

Opieka wytchnieniowa – edycja  2026

  • Cel: czasowe odciążenie rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie im zastępstwa w opiece.
  • Finansowanie: w  2026 r. program dysponuje budżetem 205  166  000  zł
  • Dla kogo: opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością w wieku 2–16 lat oraz opiekunowie dorosłych ze znaczną niepełnosprawnością.
  • Zgłoszenia: nabór wniosków na na rok 2026 prowadzony był w większości gmin między 10  października a 3  listopada 2025 , program jest bezpłatny dla beneficjentów.

Z jakiej pomocy Ty skorzystać w 2026 roku?

Rok 2026 nie zmienia fundamentów systemu wsparcia, ale daje osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom szeroki zestaw narzędzi finansowych i usługowych, które realnie odciążają domowy budżet i codzienne obowiązki. Od świadczeń pieniężnych, przez zasiłki celowe, aż po profesjonalne programy opiekuńcze, MOPS pozostaje instytucją, która koordynuje większość form pomocy dostępnych na poziomie gminy.

Jeśli sytuacja życiowa, zdrowotna lub finansowa ulega zmianie, warto ponownie przeanalizować dostępne świadczenia, bo wiele z nich można łączyć, a część przysługuje niezależnie od dochodu. W praktyce oznacza to, że każdy rok może przynieść nowe możliwości wsparcia, zwłaszcza dzięki świadczeniu wspierającemu oraz rozwijanym usługom asystenckim i wytchnieniowym.

Najlepiej skontaktować się z lokalnym MOPS/GOPS, który doradzi, jakie formy pomocy przysługują w konkretnej sytuacji i jakie dokumenty warto przygotować. Dzięki temu łatwiej wykorzystać pełen potencjał systemu wsparcia na 2026 rok.


















