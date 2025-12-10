Nawet 1229 zł miesięcznie z MOPS. Sprawdź, czy należy Ci się wsparcie

Wraz z początkiem 2026 roku wiele osób ponownie pyta, kto może otrzymać zasiłek stały i jakie warunki trzeba spełnić, aby MOPS wypłacił świadczenie. Dla tysięcy rodzin w Polsce to jedyne stałe źródło dochodu, szczególnie tam, gdzie zdrowie lub wiek całkowicie uniemożliwiają pracę.W tym poradniku wyjaśniamy w prosty sposób, komu przysługuje zasiłek stały 2026, ile dokładnie można otrzymać oraz jak wygląda procedura przyznania.

Komu przysługuje zasiłek stały w 2026 roku?

Zasiłek stały to świadczenie kierowane do osób, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie są w stanie pracować i nie osiągają dochodu pozwalającego na samodzielne utrzymanie. Żeby otrzymać wsparcie z MOPS, trzeba spełnić warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłek otrzyma:

Osoba samotnie gospodarująca

Zasiłek przysługuje pełnoletniej osobie, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, jest niezdolna do pracy z powodu wieku (osiągnięty wiek emerytalny) lub całkowicie niezdolna do pracy, osiąga dochód niższy niż kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej.

Osoba pozostająca w rodzinie

Świadczenie przysługuje również osobie pełnoletniej, która mieszka z rodziną, jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, spełnia podwójny warunek dochodowy:

jej własny dochód jest niższy niż kryterium, dochód na osobę w rodzinie także nie przekracza kryterium.



Progi dochodowe w 2026 roku – ile można zarabiać, aby dostać zasiłek stały?

Prawo do zasiłku stałego zależy nie tylko od stanu zdrowia, ale również od sytuacji finansowej. Dlatego ustanowiono progi dochodowe, których nie można przekroczyć. W 2026 roku będą obowiązywać te same limity, które wprowadzono od 1 stycznia 2025 r.

Limit dla osoby samotnie gospodarującej

Aby otrzymać zasiłek, dochód osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe musi być niższy niż 130% kryterium dochodowego. Oznacza to, że w praktyce dochód nie może przekroczyć 1 313 zł miesięcznie. Jeśli dochód wynosi choćby o złotówkę więcej, MOPS ma obowiązek odmówić przyznania świadczenia.

Limit dla osoby w rodzinie

W przypadku osoby mieszkającej z rodziną obowiązuje drugi próg dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 823 zł miesięcznie. Pod uwagę bierze się dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego i dzieli przez ich liczbę. Jeśli wynik przekroczy 823 zł, świadczenie nie przysługuje, nawet jeśli sama osoba niezdolna do pracy nie osiąga żadnych dochodów.

Ile wynosi zasiłek stały w 2026 roku?

Wysokość świadczenia zależy od tego, o ile brakuje do ustawowego kryterium dochodowego.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, zasiłek to różnica między 130% kryterium dochodowego osoby samotnej a rzeczywistym dochodem wnioskodawcy. Od 1 stycznia 2025 r. i w roku 2026 zasiłek nie może przekroczyć: 1 229 zł miesięcznie (maksymalna kwota)

Gdy o świadczenie stara się osoba w rodzinie, zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a doch­odem przypadającym na jednego członka rodziny.

Niezależnie od sytuacji zasiłek stały nie może być niższy niż 100 zł miesięcznie.

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje? Ważne wyjątki i zasady

Zasiłek stały nie może być przyznany, jeśli osoba ma prawo do innych świadczeń o podobnym charakterze finansowym. Oznacza to, że w przypadku pobierania, m.in.

renty socjalnej,

świadczenia pielęgnacyjnego,

specjalnego zasiłku opiekuńczego,

zasiłku dla opiekuna ,

, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

MOPS musi wydać decyzję odmowną. Ustawodawca uznaje, że świadczenia te zabezpieczają podstawowe potrzeby, dlatego nie mogą być łączone z zasiłkiem stałym.

Warto też pamiętać, że osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub oczekująca na miejsce w DPS jest traktowana jako osoba samotnie gospodarująca, o ile wcześniej miała prawo do zasiłku stałego. Ma to wpływ na sposób liczenia dochodu i ocenę uprawnienia do świadczenia.

Jednocześnie przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego nie wlicza się zasiłku okresowego. Dzięki temu osoby korzystające z pomocy czasowej nie tracą możliwości uzyskania długoterminowego wsparcia finansowego.

Jak dostać zasiłek stały w 2026 roku? – procedura w 5 krokach

Choć zasiłek stały jest jednym z podstawowych świadczeń pomocy społecznej, jego przyznanie wymaga przejścia kilku formalnych etapów. Cała procedura została zaprojektowana tak, aby MOPS mógł rzetelnie ocenić sytuację zdrowotną, dochodową i rodzinną osoby składającej wniosek. W praktyce cały proces jest prosty, jeśli wiemy, co przygotować i czego spodziewać się w kolejnych krokach.

Krok 1. Złożenie wniosku

Wniosek o zasiłek stały można złożyć w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania (nie meldunku). Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą lub elektronicznie przez platformę ePUAP.

Krok 2. Dołączenie wymaganych dokumentów

Po złożeniu wniosku trzeba przedstawić komplet załączników potwierdzających sytuację zdrowotną i finansową. Najczęściej są to:

orzeczenie ZUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

dokumenty potwierdzające dochód z ostatnich trzech miesięcy,

decyzje o innych pobieranych świadczeniach,

dokumenty członków rodziny, jeśli wniosek dotyczy osoby mieszkającej w gospodarstwie wieloosobowym.

Brak choć jednego dokumentu może wydłużyć postępowanie.

Krok 3. Wywiad środowiskowy

Pracownik socjalny przeprowadza rozmowę i ocenia warunki życia wnioskodawcy. Zwykle odbywa się to w miejscu zamieszkania, choć w uzasadnionych przypadkach możliwy jest także wywiad zdalny. Przeprowadzenie wywiadu jest obowiązkowe, bez niego MOPS nie może wydać decyzji.

Krok 4. Wydanie decyzji

Ośrodek pomocy społecznej ma do 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej. W sprawach bardziej skomplikowanych termin może zostać przedłużony, ale urząd ma obowiązek poinformować o tym wnioskodawcę.

Krok 5. Wypłata świadczenia

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zasiłek stały jest wypłacany co miesiąc w jednej z trzech form, przelewem na konto bankowe, przekazem pocztowym, lub gotówką w kasie ośrodka pomocy społecznej. Pierwsza wypłata obejmuje cały miesiąc, w którym wydano decyzję, nawet jeśli została przyznana pod koniec okresu.

Czy zasiłek stały wpływa na inne świadczenia?

Zasiłek stały może mieć znaczenie przy ubieganiu się o inne formy wsparcia, ponieważ w części przypadków jest traktowany jako dochód. Wlicza się go przede wszystkim wtedy, gdy osoba składa wnioski o zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy lub pomoc żywnościową, w tych sytuacjach wysokość zasiłku stałego może wpływać na ostateczną decyzję urzędu.

Jednocześnie istnieją świadczenia, przy których zasiłek stały nie jest uwzględniany w dochodzie, co oznacza, że jego pobieranie nie obniża ani nie wyklucza prawa do nich. Dotyczy to w szczególności: świadczenia 800+, świadczenia wspierającego oraz 500+ dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu osoby korzystające z pomocy społecznej mogą nadal otrzymywać te formy wsparcia bez obaw o utratę uprawnień.

Podstawa prawna