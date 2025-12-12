REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Warunki, wysokość i kluczowe zmiany w przepisach. Kompleksowy poradnik i przewodnik

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Warunki, wysokość i kluczowe zmiany w przepisach. Kompleksowy poradnik i przewodnik

12 grudnia 2025, 15:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze gotówka
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Warunki, wysokość i kluczowe zmiany w przepisach. Kompleksowy poradnik i przewodnik
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli, często określane mianem "pomostówki nauczycielskiej", stanowi kluczowy element systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, skierowany do kadry pedagogicznej. W 2025 roku system ten funkcjonuje jako tymczasowe wsparcie finansowe dla nauczycieli z długim stażem pracy, którzy zdecydowali się na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Oto szczegóły.

rozwiń >

Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne, będące odpowiednikiem emerytur pomostowych dla sektora edukacji, to finansowe wsparcie dla nauczycieli, którzy spełnili wysokie wymagania stażowe i wiekowe. W 2025 roku, aby je uzyskać, kobiety muszą osiągnąć 56 lat, a mężczyźni 61 lat, jednocześnie legitymując się co najmniej 30 latami okresów składkowych i nieskładkowych, w tym minimum 20 latami pracy pedagogicznej.

REKLAMA

REKLAMA

Średnia wysokość tego świadczenia waha się między 4173 a 4300 zł brutto miesięcznie, z gwarancją nie niższą niż minimalna emerytura. Co istotne, gwarantowana jest wypłata nie niższa niż wysokość minimalnej emerytury, która w omawianym okresie wynosi 1878,91 złotych brutto. Kluczowe jest to, że od 1 września 2025 roku krąg uprawnionych placówek został poszerzony, jednak beneficjenci muszą liczyć się z surowym zakazem pracy w placówkach oświatowych. Z uwagi na wygasający charakter świadczenia oraz stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 2032 roku, zrozumienie obowiązujących limitów i procedur ZUS jest niezbędne do sprawnego przejścia na to nauczycielskie świadczenie pomostowe.

Kryteria kwalifikacyjne do otrzymania świadczenia kompensacyjnego

Warunki uprawniające nauczycieli do uzyskania świadczenia kompensacyjnego są precyzyjnie zdefiniowane. W latach 2025-2026, kobiety ubiegające się o świadczenie muszą mieć ukończone 56 lat, natomiast mężczyźni 61 lat. Oprócz wieku, wymagane jest posiadanie co najmniej 30 lat udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych. W ramach tego stażu, minimum 20 lat musi stanowić praca pedagogiczna wykonywana w wymiarze co najmniej połowy etatu. Kluczowym warunkiem formalnym jest także rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy oraz powstrzymanie się od podejmowania jakiejkolwiek nowej działalności zawodowej do momentu rozpoczęcia wypłaty świadczenia. Początkowo uprawnienia przysługiwały nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Następnie, od 1 września 2025 roku, katalog ten został rozszerzony o personel placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i innych, analogicznych jednostek.

Świadczenie kompensacyjne - wysokość wypłat

Wysokość świadczenia ustalana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zasadach indywidualnych dla każdego wnioskodawcy, jednak z nieprzekraczalną gwarancją minimalną równą najniższej emeryturze. Analiza danych z 2025 roku wskazuje na stopniowy wzrost średniej kwoty świadczenia, przy jednoczesnym spadku liczby beneficjentów. Przykładowo, w styczniu średnia wypłata wyniosła 4010 złotych (dla 11,7 tys. osób), w lutym 3981 złotych (dla 11,5 tys.), by w sierpniu osiągnąć 4173 złotych (dla 10,1 tys.), a we wrześniu szacunkowo wzrosnąć do około 4300 złotych (dla 9,8 tys. osób). Odnotowany spadek liczby osób korzystających ze świadczenia jest tendencją utrzymującą się rok do roku.

REKLAMA

Świadczenie kompensacyjne a procedura aplikacyjna i ograniczenia w zatrudnieniu

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego składa się bezpośrednio w oddziale ZUS, po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków. Prawo do świadczenia powstaje w miesiącu złożenia wniosku, jednak faktyczna wypłata nie może nastąpić wcześniej niż po formalnym zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Beneficjenci świadczenia są objęci surowym ograniczeniem w zakresie możliwości podjęcia pracy. Niedozwolone jest zatrudnienie w placówkach oświatowych, nawet na stanowiskach niepedagogicznych. Złamanie tego zakazu skutkuje obligatoryjnym zawieszeniem wypłaty świadczenia. Dopuszczalna jest natomiast praca w innych sektorach, poza systemem oświaty. Świadczenie to jest finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najważniejsze zmiany wprowadzone w świadczeniu kompensacyjnym w 2025 Roku

Rok 2025 przyniósł istotne modyfikacje w przepisach dotyczących świadczenia kompensacyjnego. Najważniejszą zmianą, obowiązującą od 1 września 2025 roku, jest poszerzenie grona uprawnionych placówek edukacyjnych. W perspektywie długoterminowej, wiek uprawniający do otrzymania tego świadczenia będzie stopniowo podnoszony aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, co ma nastąpić do 2032 roku. W celu ułatwienia nauczycielom planowania finansowego, ZUS udostępnia internetowy kalkulator, który umożliwia szacunkowe obliczenie potencjalnej wysokości świadczenia.

Kiedy najlepiej przejść na świadczenie kompensacyjne?

Na świadczenie kompensacyjne najlepiej przejść 1 września, czyli tuż po zakończeniu roku szkolnego (31 sierpnia), aby zapewnić ciągłość finansową.

Co traci nauczyciel przechodząc na świadczenie kompensacyjne?

Nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne traci prawo do jego pobierania, gdy podejmie pracę w placówkach oświatowych, a świadczenie zostaje zawieszone z momentem osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, kiedy to jest zastępowane przez standardową emeryturę. Dodatkowo, można stracić prawo do pobierania świadczenia w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Czy świadczenie kompensacyjne obniży emeryturę?

Nie, świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli nie obniża przyszłej emerytury.

Czy warto przejść na świadczenie kompensacyjne?

Tak, świadczenie kompensacyjne może być bardzo opłacalne dla nauczycieli, oferując płynne przejście na emeryturę, stabilne wsparcie finansowe do osiągnięcia wieku emerytalnego i możliwość wcześniejszego odejścia z pracy, często wyższą niż emerytura stażowa, bez negatywnego wpływu na przyszłą emeryturę, choć wymaga spełnienia określonych warunków (wiek, staż) i wiąże się z koniecznością planowania przejścia. Warto porównać je z emeryturą stażową i skonsultować indywidualne warunki z doradcą ZUS.

Źródło: INFOR
REKLAMA

Infor.pl
