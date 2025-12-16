REKLAMA

Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie

Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie

16 grudnia 2025, 13:22
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
2150 zł miesięcznie na opiekę dla seniora 75+. Zobacz, kto i od kiedy dostanie bon senioralny
Shutterstock

2150 zł miesięcznie na opiekę dla seniora brzmi jak realne wsparcie. W praktyce bon senioralny nie będzie dostępny dla wszystkich. Zdecydują wiek, dochody, sytuacja rodzinna i ocena potrzeby wsparcia. Program ruszy w 2026 roku, ale obejmie tylko część seniorów i tylko w określonych warunkach. Sprawdzamy, komu faktycznie przysługuje bon, kto zostanie wykluczony i na jaką pomoc można realnie liczyć.

rozwiń >

W 2026  roku ma ruszyć zapowiadany bon senioralny, czyli nowe świadczenie adresowane do osób starszych, które potrzebują codziennego wsparcia, a ich bliscy pracują i nie mogą zapewnić stałej opieki. Program nie polega na wypłacie gotówki, lecz na finansowaniu usług opiekuńczych w domu seniora. Z budżetu gminy mogą zostać opłacone m.in. pomoc przy zakupach, sprzątaniu, przygotowaniu posiłków, opieka higieniczna czy towarzyszenie w wizytach lekarskich. Maksymalna wartość usług to 2 150  zł miesięcznie, co odpowiada około 50  godzinom profesjonalnej opieki.

Co to jest bon senioralny?

Bon senioralny jest elementem szerszego pakietu polityki senioralnej, który ma ułatwić łączenie pracy zawodowej z opieką nad niesamodzielnymi rodzicami lub dziadkami. Zamiast przekazywania świadczenia pieniężnego seniorowi, gmina sfinansuje konkretne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. To rozwiązanie ma odciążyć rodziny i zapewnić osobom starszym profesjonalną pomoc tam, gdzie jej potrzebują.

Kto może otrzymać bon senioralny?

Z projektu ustawy wynika, że podstawowe warunki otrzymania bonu są następujące:

  • Wiek seniora – co do zasady co najmniej 75 lat, ale w pierwszych latach (2026–2028) dostęp otrzymają tylko seniorzy po 80. urodzinach z uwagi na braki kadrowe w systemie opieki. Od 2029  roku próg ma zostać obniżony do 75  lat.
  • Potrzeba opieki – bon przysługuje, gdy senior nie radzi sobie z podstawowymi czynnościami życia codziennego, a najbliższa rodzina nie jest w stanie zapewnić mu wystarczającej opieki.
  • Rodzina – uprawniony jest małżonek lub zstępny (dzieci, wnuki), na których ciąży obowiązek alimentacyjny. To ta osoba wnioskuje o bon i organizująca opiekę.

Ważne: jeśli senior mieszka z osobą dorosłą, która nie pracuje i mogłaby się nim zająć, bon nie będzie przyznany.

Limity dochodowe i warunki dla wnioskujących

Bon senioralny jest adresowany do osób o umiarkowanych dochodach. Projekt zakłada dwa rodzaje limitów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Dochód seniora – średni miesięczny dochód seniora z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć 3 410  . Limit ten ma być waloryzowany co roku wraz z podwyżką minimalnej emerytury. Inne źródła wskazują, że w finalnej wersji próg może wynieść ok. 3 500  zł brutto. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona w ustawie wykonawczej.
  2. Dochód osoby wnioskującej – wniosek o bon składa małżonek lub zstępny. Osoba ta musi pracować lub prowadzić działalność gospodarczą (dopuszczalne są umowy o pracę, zlecenie, agencyjna, działalność rolnicza czy urlop rodzicielski) i spełnić limity:
    • jednoosobowe gospodarstwo domowe – dochód od 3 500  zł do 6 700  zł miesięcznie;
    • wieloosobowe gospodarstwo domowe – łączny dochód rodziny nie może przekroczyć 10  000  miesięcznie.

Dochody z gospodarstwa rolnego liczy się na podstawie hektarów przeliczeniowych.

Skala punktowa i wysokość bonu

Liczba godzin i wartość usług zależą od oceny potrzeb seniora oraz wieku. Gmina przeprowadza wywiad, przyznając punkty (11–60) za trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Im wyższy wynik, tym więcej godzin opieki i wyższa kwota. Tablica poniżej przedstawia przewidywane widełki (zaproponowane w projekcie ustawy). Wartości w złotówkach to maksymalne miesięczne limity dla poszczególnych kategorii:

Wiek seniora (lata)

Ocena potrzeb (punkty)

Liczba godzin opieki miesięcznie

Maksymalna wartość bonu

75–84 (ewentualnie 80–84 w latach 2026–2028)

11–20 pkt

4–10 godz.

172–430 zł

21–35 pkt

11–19 godz.

473–817 zł

36–50 pkt

20–29 godz.

860–1 247 zł

51–60 pkt

30–40 godz.

1 290–1 720 zł

85+

11–20 pkt

4–12 godz.

172–516 zł

21–35 pkt

13–24 godz.

559–1 032 zł

36–50 pkt

25–36 godz.

1 075–1 548 zł

51–60 pkt

37–50 godz.

1 591–2 150 

Gminy mogą ustalać stawki godzinowe usług w swoich uchwałach; wysokość pomocy jest więc uzależniona zarówno od liczby godzin, jak i od lokalnych kosztów pracy. Co istotne, niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc i nie można ich wymienić na gotówkę.

Na co można przeznaczyć bon senioralny?

Pakiet usług finansowanych bonem obejmuje cztery obszary:

  1. Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych – pomoc w zakupach, przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu, załatwianiu spraw urzędowych.
  2. Wsparcie w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych – organizacja wizyt lekarskich, przypominanie o lekach, transport na rehabilitację.
  3. Podstawowa opieka higieniczno‑pielęgnacyjna – pomoc w kąpieli, myciu i zachowaniu higieny.
  4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem – towarzyszenie, organizacja czasu wolnego, przeciwdziałanie izolacji.

Usługi będą świadczone przez certyfikowanych opiekunów. Gminy mogą je zlecać samodzielnie lub współpracować z organizacjami pozarządowymi, firmami opiekuńczymi i podmiotami ekonomii społecznej.

Kogo bon nie obejmuje?

Projekt ustawy przewiduje kilka wyłączeń. Bon senioralny nie przysługuje seniorom, którzy:

  • korzystają ze świadczenia wspierającego, usługi sąsiedzkiej, specjalistycznej usługi opiekuńczej lub całodobowej opieki (w DPS, zakładach opiekuńczo‑leczniczych, placówkach dla osób niepełnosprawnych). Wyjątkiem są krótkotrwałe usługi do 14 dni;
  • mieszkają z dorosłą osobą niepracującą, która może zapewnić opiekę;
  • nie spełniają kryterium dochodowego (senior lub osoba wnioskująca);
  • chcą przeznaczyć środki na cel inny niż usługi opiekuńcze (bon nie może być zamieniony na gotówkę).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o bon składa małżonek, dziecko lub wnuk seniora, takie rozwiązanie odciąża samego beneficjenta, który często nie radzi sobie z formalnościami. Osoba wnioskująca musi co najmniej trzy miesiące przed złożeniem dokumentów wykonywać pracę zarobkową lub prowadzić działalność (obejmuje to umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, własną firmę, działalność rolniczą oraz urlopy rodzicielskie).

Wniosek będzie można złożyć elektronicznie w specjalnym portalu rządowym lub tradycyjnie w urzędzie gminy. Wnioskodawca określa rodzaj potrzebnej pomocy i wybiera podmiot z rejestru certyfikowanych usługodawców.

Kiedy program rusza?

Ministerstwo ds. Polityki Senioralnej zapowiada, że program wystartuje 1  stycznia  2026  roku. W III kwartale 2026 r. zaplanowano pilotaż w wybranych województwach (mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i pomorskim), a od I kwartału 2027  bon senioralny ma być dostępny w całej Polsce.

Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie

Bon senioralny ma być nowym narzędziem polityki społecznej, łączącym wsparcie dla osób starszych z aktywizacją ich rodzin. Jasno określone kryteria wiekowe, dochodowe i punktowe mają zapewnić, że usługi trafią do tych, którzy naprawdę ich potrzebują.

Warto pamiętać, że program rusza 1  stycznia  2026, ale w pierwszych latach obejmie tylko osoby po 80. roku życia, młodsi seniorzy będą musieli poczekać do 2029  r. Jeśli spełniasz wymienione warunki, przygotuj niezbędne dokumenty i śledź komunikaty swojej gminy; dobrze wykorzystany bon może odciążyć opiekunów nawet o kilka tysięcy złotych rocznie i pozwoli seniorom dłużej samodzielnie funkcjonować w swoim domu.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o bonie senioralnym

Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2026 roku? [TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2026 roku? [TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku – nowe zasady, ważne zmiany od stycznia
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku – nowe zasady, ważne zmiany od stycznia
Waloryzacja emerytur 2026. Ile wyniesie podwyżka. Tabela brutto i netto
Waloryzacja emerytur 2026. Ile wyniesie podwyżka. Tabela brutto i netto
