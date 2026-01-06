Prawo rożnie traktuje osoby znajdujące się w różnej sytuacji. Jak to się mówi twarde prawo, ale prawo. Jednak czy takie rozróżnienie, w sprawach życia codziennego, jak opłata za RTV, powinno mieć znaczenia dla stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego? Wiele osób powie, że nie, nie powinien. Jednak okazuje się, że nie każdy stopień niepełnosprawności uprawnia do zwolnienia z opłaty abonamentu RTV. Wiele osób zastanawia się dlaczego w przypadku tak podstawowych ulg musi istnieć taka prawna dyskryminacja. A może wręcz odwrotnie - jest to dyferencjacja. Co w 2026 r.?

Jaki stopień niepełnosprawności zwalnia z abonamentu RTV w 2026?

Prawo rożnie traktuje osoby znajdujące się w różnej sytuacji: dotyczy to nawet, a wręcz szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Czy takie rozróżnienie, w sprawach życia codziennego, jak opłata za RTV, powinno mieć znaczenia dla stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego? Okazuje się, że nie każdy stopień niepełnosprawności uprawnia do zwolnienia z opłaty abonamentu RTV.

Ile opłaty RTV w 2026 roku?

Wysokość opłat abonamentowych określona jest w Rozporządzeniu KRRiT z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłata abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689 oraz z 2025 r. poz. 620) i wynosi odpowiednio:

Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 9,50 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 114 zł).

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 30,50 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 366 zł).

Czy niepełnosprawni płacą abonament RTV w 2026?

Nie wszyscy niepełnosprawni płacą abonament RTV. Pewna grupa, z określonym stopniem jest zwolniona. Potrzebne jest orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.

Jaki stopień niepełnosprawności zwalnia z abonamentu RTV w 2026?

Znaczny stopień niepełnosprawności zwalnia z opłat radiowo-telewizyjnych dla niepełnosprawnych. Uszczegóławiając, w 2026 r. zwolnione z abonamentu RTV są osoby, w stosunku do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy; znacznym stopniu niepełnosprawności; trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Do właściwego urzędu pocztowego należy złożyć orzeczenie właściwego organu orzekającego czy też np. orzeczenia sądu, które uchyla wcześniejszą decyzję organu orzekającego w sprawie niepełnosprawności.

Ważne Wielu ekspertów podkreśla, że takie rozróżnienie, w sprawach życia codziennego, jak opłata za RTV, nie powinno mieć znaczenia dla stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego. Zwolnienie z opłat RTV powinno się należeć osobie, co do której określono każdy z tych trzech stopni niepełnosprawności. Nie byłyby to aż tak duży brak dla budżetu państwa, a wyrównywał by szanse (w zakresie aspektu finansowego i np. przeznaczania tych pieniędzy na rehabilitację) w stosunku do wszystkich osób z niepełnosprawnościami.

OSOBY: DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO ZWOLNIENIA co do których orzeczono o: a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2024.1631 t.j.) lub c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024.44 t.j.) lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2024.90 t.j.) Orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego

Kto ma prawo do ulgi za abonament RTV?

Jak podaje Poczta Polska w specjalnym wykazie, w swoim komunikacje istnieje zamknięty katalog osób uprawnionych do zwolnienia z ponoszenia opłat za abonament RTV. To właśnie te osoby powinny zgłosić uprawnienia w dowolnej placówce pocztowej. Są to:

co do których orzeczono o: a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504,1504,2461 t.j.) lub c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100,173,240 t.j.) lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2023.208 t.j.)

które ukończyły 75 lat

które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)

niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2022.615,1265,2140 t.j.): kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2023.185 t.j.)

bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2022.690 t.j.)

posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.2023.240 t.j.)

posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U.2022.2461 t.j.

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również te osoby

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również:

inwalidów wojennych i wojskowych

kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi

członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi

osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojenny

członków rodzin pozostałych po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego(Dz.U.2022.655t.j.)

osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U.2021.1774 t.j.)

osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2022.2205 t.j.).

Aby uzyskać powyższe zwolnienie, należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do uprawnienia, w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które nabyły prawo do zwolnienia w związku z ukończeniem 75 lat.

Przypominamy też, że jest jeszcze inna ulga

