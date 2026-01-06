REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Jaki stopień niepełnosprawności zwalnia z abonamentu RTV w 2026?

Jaki stopień niepełnosprawności zwalnia z abonamentu RTV w 2026?

06 stycznia 2026, 13:05
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
Jaki stopień niepełnosprawności zwalnia z abonamentu RTV w 2026?
Prawo rożnie traktuje osoby znajdujące się w różnej sytuacji. Jak to się mówi twarde prawo, ale prawo. Jednak czy takie rozróżnienie, w sprawach życia codziennego, jak opłata za RTV, powinno mieć znaczenia dla stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego? Wiele osób powie, że nie, nie powinien. Jednak okazuje się, że nie każdy stopień niepełnosprawności uprawnia do zwolnienia z opłaty abonamentu RTV. Wiele osób zastanawia się dlaczego w przypadku tak podstawowych ulg musi istnieć taka prawna dyskryminacja. A może wręcz odwrotnie - jest to dyferencjacja. Co w 2026 r.?

Jaki stopień niepełnosprawności zwalnia z abonamentu RTV w 2026? Prawo rożnie traktuje osoby znajdujące się w różnej sytuacji: dotyczy to nawet, a wręcz szczególnie osób z niepełnosprawnościami

Prawo rożnie traktuje osoby znajdujące się w różnej sytuacji: dotyczy to nawet, a wręcz szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Czy takie rozróżnienie, w sprawach życia codziennego, jak opłata za RTV, powinno mieć znaczenia dla stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego? Okazuje się, że nie każdy stopień niepełnosprawności uprawnia do zwolnienia z opłaty abonamentu RTV.

POLECAMY: KALENDARZ 2026

Ile opłaty RTV w 2026 roku?

Wysokość opłat abonamentowych określona jest w Rozporządzeniu KRRiT z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłata abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689 oraz z 2025 r. poz. 620) i wynosi odpowiednio:

  • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 9,50 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 114 zł).
  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 30,50 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 366 zł).

Czy niepełnosprawni płacą abonament RTV w 2026?

Nie wszyscy niepełnosprawni płacą abonament RTV. Pewna grupa, z określonym stopniem jest zwolniona. Potrzebne jest orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.

Jaki stopień niepełnosprawności zwalnia z abonamentu RTV w 2026?

Znaczny stopień niepełnosprawności zwalnia z opłat radiowo-telewizyjnych dla niepełnosprawnych. Uszczegóławiając, w 2026 r. zwolnione z abonamentu RTV są osoby, w stosunku do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy; znacznym stopniu niepełnosprawności; trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Do właściwego urzędu pocztowego należy złożyć orzeczenie właściwego organu orzekającego czy też np. orzeczenia sądu, które uchyla wcześniejszą decyzję organu orzekającego w sprawie niepełnosprawności.

Ważne

Wielu ekspertów podkreśla, że takie rozróżnienie, w sprawach życia codziennego, jak opłata za RTV, nie powinno mieć znaczenia dla stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego. Zwolnienie z opłat RTV powinno się należeć osobie, co do której określono każdy z tych trzech stopni niepełnosprawności. Nie byłyby to aż tak duży brak dla budżetu państwa, a wyrównywał by szanse (w zakresie aspektu finansowego i np. przeznaczania tych pieniędzy na rehabilitację) w stosunku do wszystkich osób z niepełnosprawnościami.

OSOBY:

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO ZWOLNIENIA

co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na

podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998

roku o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych

(Dz.U.2024.1631 t.j.) lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności,

na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 roku o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz.U.2024.44 t.j.) lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej

niezdolności do pracy w gospodarstwie

rolnym, na podstawie ustawy z 20

grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu

społecznym rolników (Dz.U.2024.90 t.j.)

Orzeczenie właściwego organu orzekającego,

albo orzeczenie właściwej instancji sądu

uchylające wcześniejszą decyzję organu

orzekającego

Kto ma prawo do ulgi za abonament RTV?

Jak podaje Poczta Polska w specjalnym wykazie, w swoim komunikacje istnieje zamknięty katalog osób uprawnionych do zwolnienia z ponoszenia opłat za abonament RTV. To właśnie te osoby powinny zgłosić uprawnienia w dowolnej placówce pocztowej. Są to:

  • co do których orzeczono o: a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504,1504,2461 t.j.) lub c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100,173,240 t.j.) lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2023.208 t.j.)
  • które ukończyły 75 lat
  • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego
  • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)
  • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
  • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;
  • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2022.615,1265,2140 t.j.): kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł
  • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2023.185 t.j.)
  • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2022.690 t.j.)
  • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.2023.240 t.j.)
  • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U.2022.2461 t.j.

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również te osoby

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również:

  • inwalidów wojennych i wojskowych
  • kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi
  • członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi
  • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojenny
  • członków rodzin pozostałych po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego(Dz.U.2022.655t.j.)
  • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U.2021.1774 t.j.)
  • osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2022.2205 t.j.).

Aby uzyskać powyższe zwolnienie, należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do uprawnienia, w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które nabyły prawo do zwolnienia w związku z ukończeniem 75 lat.

Przypominamy też, że jest jeszcze inna ulga

Ulga na laptopa, telefon czy smartwatch: dla niepełnosprawnych, bo to narzędzia rehabilitacji. Szczegóły poniżej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r. (Dz.U.2024.756)

12 ulg, świadczeń, praw i zwolnień z opłat dla niepełnosprawnych
12 ulg, świadczeń, praw i zwolnień z opłat dla niepełnosprawnych
Oglądasz TV i słuchasz radia? Przeczytaj bo sprawy trafiają do sądów. NSA: jest nakaz rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych. Padają kary finansowe 30-krotności opłat
Oglądasz TV i słuchasz radia? Przeczytaj bo sprawy trafiają do sądów. NSA: jest nakaz rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych. Padają kary finansowe 30-krotności opłat
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
Prawo
Przepisy do zmiany, Jeżeli nie możesz odśnieżyć chodnika (ciąża, choroba, wiek) musisz za to zapłacić
06 sty 2026

Przypominam artykuł z 2023 r. o absurdalnym obowiązku odśnieżania chodników gmin i miast przez prywatne osoby. Mieszkańcy muszą to robić, gdy ich posesja sąsiaduje z chodnikiem publicznym. Nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego ktoś ma za darmo wykonywać tą pracę. Zwłaszcza, że przepisy nie przewidują zwolnienia z tej darmowej pracy na rzecz bogatej Warszawy, Wrocławia czy Poznania osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Osoby te mogą zawiadomić gminę, że nie odśnieżą jej chodnika. Wtedy gmina odśnieża i ... żąda zapłaty (według przepisów) za swoją pracę. Naprawdę tak stanowi prawo.
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 7 stycznia 2026 r.? „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
06 sty 2026

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne i komunikacyjne, które aktualnie panują w wielu częściach kraju – w 2026 r., pierwsze szkoły, zdecydowały się już na odwołanie z tego powodu zajęć lekcyjnych. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów” – ogłosiła dyrektorka jednej ze szkół w województwie pomorskim. W jakich okolicznościach – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z powodu niskich temperatur lub intensywnych opadów śniegu?
Sąd nakazał. I ZUS podwyższa emerytury. 5 przykładów. Od 612,63 zł do 2.280,20 zł brutto. Warto iść do sądu
06 sty 2026

Często otrzymuję zapytania, czy prawomocne wyroki sądów powszechnych dotyczące art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydawane po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20 są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do tej pory, we wszystkich prowadzonych przeze mnie sprawach dotyczących osób poszkodowanych przez art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, prawomocne wyroki zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji przez ZUS.
246 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 68 prawomocnych
06 sty 2026

Przedstawiony w artykule problem przeliczenia emerytur dotyczy około 100 000 - 200 000 poszkodowanych emerytów. Na razie mamy 246 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 68 prawomocnych. Nic nie wskazuje na zatrzymanie wzrostu liczby tych wyroków. ZUS seryjnie przegrywa sprawy o przeliczenie emerytur. Ale pamiętajmy, że poszkodowanych może być od 100 000 do 200 000 osób (są rozbieżne szacunki tej liczby). Około 300 osób, które otrzyma w najbliższym czasie częściową rekompensatę ma się niestety nijak do masy osób mających prawo do wyższej emerytury. Osoby te wciąż nie odzyskały należnych im pieniędzy.

Wielka rewolucja w telewizji. Sejmowa komisja stawia ultimatum nadawcom: Koniec z dyskryminacją niepełnosprawnych
06 sty 2026

Oglądasz wieczorne wiadomości, ulubiony serial czy debatę publicystyczną i wszystko jest dla Ciebie jasne. To komfort, nad którym rzadko się zastanawiamy. Tymczasem dla setek tysięcy Polaków ten sam ekran pozostaje barierą nie do przebicia. W sejmowych kuluarach właśnie zapadła decyzja, która może wywrócić rynek telewizyjny do góry nogami. Komisja do Spraw Petycji skierowała do Ministerstwa Kultury pismo, które wskazuje, że obecne przepisy są w 50% niewystarczające. Jeśli resort przychyli się do tego postulatu, do 2030 roku polska telewizja zmieni się nie do poznania, a nadawcy będą musieli więcej zainwestować.
Więcej inwestycji bez pozwolenia na budowę (np. przydomowe schrony, tarasy, oczka wodne i baseny). 7 stycznia 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego
05 sty 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało w komunikacie, że 7 stycznia 2026 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja ma uprościć proces budowlany (tj. formalności prawno-administracyjne związane z inwestycją budowlaną. Więcej inwestycji będzie mogło być realizowanych bez pozwolenia na budowę a nawet bez zgłoszenia.
Ci cudzoziemcy nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce [lista]. Nowe przepisy już obowiązują
05 sty 2026

W dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta określa w szczególności listę cudzoziemców, którzy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. Oprócz tego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z 20 listopada 2025 r. (weszło w życie 1 grudnia 2025 r.) określił listę szczególnych przypadków, w których cudzoziemiec uprawniony do pobytu na terytorium Polskie ma prawo wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
Wyrok sądu o odśnieżaniu: Jeżeli między prywatną posesją a publicznym chodnikiem jest pas miejskiej zieleni, to nie ma obowiązku darmowej pracy
05 sty 2026

Polska pod śniegiem. Więc po kilku latach przerwy znów wróciła dyskusja o obowiązku odśnieżania chodników miejskich przez właścicieli prywatnych posesji, którzy mają pecha sąsiadować z publicznymi chodnikami. Pecha bo muszą je odśnieżać bez wynagrodzenia jako przymusowy (sankcje za niewykonanie) wkład w społeczeństwo. Obowiązek jest postrzegany jako archaizm z początków przemian ustrojowych, kiedy gminy nie były jeszcze tak sprawne organizacyjnie jak dziś. Zwłaszcza, że obowiązek darmowej pracy dla gminy ciąży na osobach starszych i schorowanych, o ile są właścicielami domów sąsiadujących z publicznymi chodnikami. Jest to w 2026 r. bulwersujące. Przypominamy wyrok sądu z 2018 r., który wyjaśnia proste reguły uwolnienia się od darmowej pracy. Jeżeli między prywatną posesją a publicznym chodnikiem jest pas miejskiej zieleni, to nie ma obowiązku odśnieżania chodnika.

Kiedy może nastąpić warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary?
05 sty 2026

Kara pozbawienia wolności jest surową sankcją za popełniony czyn zabroniony. Skutkuje ona wieloma ograniczeniami oraz utratą kontaktu z bliskimi osobami. Prawo karne przewiduje więc różne rozwiązania, które umożliwiają ograniczenie lub zawieszenie jej stosowania. Są to między innymi: warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.
Sejm zajął się legalizacją marihuany. Co z postulatem 3 gramów na własny użytek?
05 sty 2026

Czy w 2026 roku Polacy będą mogli legalnie posiadać niewielkie ilości marihuany? Sejmowa Komisja ds. Petycji uchwaliła dezyderat wzywający rząd do analizy depenalizacji posiadania do 3 gramów marihuany na własny użytek. Dokument trafił na biurko Premiera. Minęły już tygodnie, a odpowiedzi wciąż brak. Sprawdzamy, o co chodzi w tej sprawie i jakie są szanse na zmianę prawa.
