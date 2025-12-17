REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Już wszystko wiadomo. Jaka jest ostateczna decyzja w sprawie świadczenia 500 plus dla małżeństw? Czy nawet 8000 zł dla par z długoletnim stażem stanie się faktem?

Już wszystko wiadomo. Jaka jest ostateczna decyzja w sprawie świadczenia 500 plus dla małżeństw? Czy nawet 8000 zł dla par z długoletnim stażem stanie się faktem?

17 grudnia 2025, 11:20
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
małżeństwo obrączki pieniądze banknoty
Już wszystko wiadomo. Jaka jest ostateczna decyzja w sprawie świadczenia 500 plus dla małżeństw? Czy nawet 8000 zł dla par z długoletnim stażem stanie się faktem?
Jest ostateczna decyzja w sprawie nowego świadczenia dla par o długim stażu. Czy małżeństwa, które świętują 50 lub więcej lat razem, mogą spodziewać się jednorazowej wypłaty od 5000 do 8000 zł? Czy to finansowe wsparcie jest już pewne? Oto decyzja i szczegóły.

Cel i mechanizm proponowanego świadczenia 500 plus dla małżeństw

Inicjatywa nazwana 500 plus dla małżeństw miała na celu ustanowienie jednorazowego wsparcia finansowego dla par obchodzących istotne rocznice wspólnego pożycia. Zgodnie z założeniami petycji, wysokość tego świadczenia byłaby uzależniona od stażu małżeńskiego. Kwota ta miała wzrastać wraz z liczbą wspólnie przeżytych lat, zaczynając od 5000 złotych dla par świętujących złote gody (50 lat) i osiągając 8000 złotych dla par z 80-letnim stażem. Propozycja ta łączyła w sobie wymiar emocjonalnego uznania dla trwałości związku z praktycznym wsparciem finansowym, co w kontekście rosnących kosztów utrzymania mogło mieć realne, pozytywne znaczenie dla seniorów.

500 plus dla małżeństw a proponowane kwoty wsparcia

Projekt przewidywał następujący szczegółowy schemat jednorazowych wypłat dla małżeństw z długim stażem:

  • 50 lat: 5000 zł,
  • 55 lat: 5500 zł,
  • 60 lat: 6000 zł,
  • 65 lat: 6500 zł,
  • 70 lat: 7000 zł,
  • 75 lat: 7500 zł,
  • 80 lat: 8000 zł.

Negatywna decyzja komisji ws. 500 plus dla małżeństw. Uzasadnienie finansowe

Pomimo emocjonalnego i społecznego charakteru propozycji, projekt został ostatecznie odrzucony. W czerwcu 2025 roku oszacowano, że realizacja tego programu wiązałaby się z kosztem 1 miliarda złotych dla budżetu państwa. Z tego powodu Ministerstwo Finansów wydało negatywną opinię, wskazując na zbyt duże obciążenie finansowe. Ostateczne rozstrzygnięcie losów programu "500 plus dla małżeństw" zapadło 14 października 2025 roku, kiedy Senacka Komisja podjęła decyzję o niekontynuowaniu prac. Komisja odrzuciła nawet pomysł ograniczenia programu wyłącznie do par świętujących 50-lecie. Przewodniczący komisji, Robert Mamątow, poinformował, że większością głosów Komisja zdecydowała o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją P10-11/23, choć wyraził nadzieję, że temat może zostać wznowiony w przyszłości.

Społeczny odbiór inicjatywy 500 plus dla małżeństw

Petycja dotycząca wprowadzenia tego dodatku została pierwotnie skierowana do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w styczniu 2023 roku i szybko zyskała poparcie licznej grupy senatorów. Propozycja ta wywołała szeroką debatę wśród polskiej opinii publicznej. Z jednej strony, wielu obywateli popierało inicjatywę, uznając ją za zasłużony wyraz uznania i wsparcia państwa dla długoletnich, trwałych związków. Z drugiej strony, pojawiły się głosy krytyczne, które koncentrowały się głównie na potencjalnym, znaczącym obciążeniu dla budżetu państwa.

Program 500 plus dla małżeństw - podsumowanie najważniejszych informacji

Program 500 plus dla małżeństw był inicjatywą, która, skierowana do komisji senackiej w styczniu 2023 roku, zakładała przyznanie jednorazowego świadczenia finansowego parom obchodzącym okrągłe rocznice ślubu. Proponowana kwota miała być zależna od stażu, wahając się od 5000 zł (za 50 lat) do 8000 zł (za 80 lat). Projekt miał łączyć uznanie emocjonalne z praktycznym wsparciem dla seniorów, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia, i zyskał poparcie wielu senatorów oraz szeroką dyskusję społeczną. Obywatele popierali go jako wyraz szacunku dla długoletnich związków, choć pojawiły się głosy krytyczne dotyczące jego kosztu. Ostatecznie, w czerwcu 2025 roku oszacowano, że realizacja projektu kosztowałaby 1 miliard złotych. Z tego względu Ministerstwo Finansów wydało negatywną opinię, wskazując na zbyt duże obciążenie budżetu. W konsekwencji, 14 października 2025 roku komisja ostatecznie odrzuciła projekt, nie akceptując nawet pomysłu ograniczenia go tylko do par z 50-letnim stażem.

Źródło: INFOR
