REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Nowa ustawa o opiece ma mylący tytuł. Nie przewiduje żadnych nowych świadczeń dla opiekunów albo osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych [projekt]

Nowa ustawa o opiece ma mylący tytuł. Nie przewiduje żadnych nowych świadczeń dla opiekunów albo osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych [projekt]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 grudnia 2025, 23:33
[Data aktualizacji 17 grudnia 2025, 23:33]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Nowa ustawa o opiece ma mylący tytuł. Nie przewiduje żadnych nowych świadczeń dla opiekunów albo osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych [projekt]
Nowa ustawa o opiece ma mylący tytuł. Nie przewiduje żadnych nowych świadczeń dla opiekunów albo osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych [projekt]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Nazwa ustawy o opiece długoterminowej powinna zostać zmieniona, gdyż wprowadza w błąd osoby, które jej nie przeczytały. Obecna nazwa projektu sugeruje, że jest ustawa regulująca kwestie świadczeń dla opiekunów zajmujących się opieką np. osób niepełnosprawnych. Nieprawda. Ta ustawa dotyczy biurokracji związanej z opieką takiej jak plany, raporty, sprawozdania. Jedyne świadczenia jakie przewiduje to np. organizowanie szkoleń przez np. gminy. Tak, szkoleń, a nie np. nowego zasiłku dla opiekunów albo podwyżki słynnego zasiłku pielęgnacyjnego, który od 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie. I nic nie wskazuje, że zostanie podniesiony choć o 50 zł przed 2028 r.

Ustawa wprowadzi nowe pojęcie "opiekun nieformalny". To po prostu osoba, która się opiekuje inną osobą (nie musi być to np. syn wobec ojca - niepotrzebne jest pokrewieństwo). Dla tej osoby projekt ustawy o opiece długoterminowej nie przewiduje żadnych nowych świadczeń pieniężnych.

REKLAMA

REKLAMA

Osoba nieformalna i świadczenia dla niej - projekt ustawy o opiece długoterminowej

Świadczenia te organizuje np. gmina i są to:

1)     organizowanie szkoleń;

2)     prowadzenie spotkań edukacyjnych lub integracyjnych;

3)     tworzenie grup wsparcia i zapewnianie konsultacji psychologicznych;

4)     zapewnianie czasowego zastępstwa opiekuna nieformalnego w  sprawowaniu opieki nieformalnej;

5)     organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie opieki długoterminowej.

Żadne z tych świadczeń nie ma większej wartości w praktyce sprawowania opieki np. nad matką chorą na Alzheimer. Np. zwyczajnie nie wierzę, że gmina będzie w stanie zorganizować 4 tygodniowe zastępstwo dla opiekuna, gdy np. będzie musiał pójść na kilka tygodni do szpitala. Każda osoba, która ma kontakt z opieką długoterminową zacznie się śmiać (ironicznie) jak przeczyta o "prowadzeniu spotkań edukacyjnych lub integracyjnych". Nie wierzę w pomoc gminy w takiej sytuacji.

Czemu służy więc ta ustawa?

Wprowadza definicje prawne kluczowych pojęć dla opieki długoterminowej. Np. taka jest definicja opiekuna nieformalnego:

REKLAMA

opiekun nieformalny – osoba systematycznie opiekująca się osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub w realizacji zaleceń terapeutycznych, niepobierająca, z wyjątkiem rodziców zastępczych, wynagrodzenia z tytułu sprawowanej opieki, w tym osoba bliska, osoba sprawująca rodzinną pieczę zastępczą lub inna osoba niezobowiązana do wsparcia w związku z wykonywanym zawodem;

Przede wszystkim ta ustawa służy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) stworzeniu struktury dla opieki długoterminowej w oparciu o takie instytucje jak samorządy, placówki medyczne, ratownicy;

2) podstawy prawnej dla koordynacji między poszczególnymi instytucjami

3) tworzeniu planów, sprawozdań raportów

Celem projektu nie jest tworzenie nowych instrumentów wsparcia dla opiekunów albo osoby korzystających z ich pomocy. Dlatego ustawa powinna się nazywać "ustawa o koordynacji opieki długoterminowej", aby nie wprowadzać osób postronnych w błąd. Bo pierwsza myśl takiej osoby może być taka "Skoro jest ustawa o opiece długoterminowej, to pewnie wprowadza kompleksowe rozwiązania w zakresie świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) dla potrzebujących i opiekunów. Niczego takiego tam nie znajdziemy.

W Polsce powstaje nowa struktura biurokratyczna

Proszę tylko zobaczyć jakie zagadnienia realizuje ta ustawa (źródło informacji - uzasadnienie projektu ustawy):

  • art. 2 pkt 2 – wprowadzenie do ustawy definicji opieki długoterminowej,
  • art. 4 – wskazanie, że usługi i świadczenia opieki długoterminowej są realizowane w sposób kompleksowy i skoordynowany,
  • art. 3 – określenie katalogu usług i świadczeń wchodzących w skład opieki długoterminowej z uwzględnieniem m.in. obszaru ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wybranych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami;
  • w zakresie tiret 2:
  • art. 2 pkt 3 – wprowadzenie do ustawy definicji opieki nieformalnej,
  • art. 2 pkt 4 – wprowadzenie do ustawy definicji opiekuna nieformalnego,
  • w zakresie tiret 3:
  • art. 6 – wskazanie organów odpowiedzialnych za prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących opieki długoterminowej mających na celu wsparcie opiekunów nieformalnych oraz sposobów tego wsparcia,
  • art. 8 – wskazanie poziomu administracji rządowej na którym odbywać się będzie koordynacja zadań związanych z opieką długoterminową oraz wprowadzenie funkcji koordynatora do spraw opieki długoterminowej,
  • art. 10 – wskazanie zadań koordynatorów do spraw opieki długoterminowej,
  • art. 11 – wskazanie obowiązków informacyjnych koordynatorów do spraw opieki długoterminowej,
  • art. 20 – wskazanie organów administracji rządowej odpowiedzialnych za zapewnienie spójnego funkcjonowania opieki długoterminowej i jednolitych standardów jej jakości,
  • art. 21 – wskazanie organów odpowiedzialnych za monitorowanie realizacji opieki długoterminowej,
  • art. 22–24 – wskazanie zasad na jakich odbywać się będzie monitorowanie realizacji opieki długoterminowej oraz sposobów wykorzystania tych informacji (sprawozdanie),
  • art. 31 – wprowadzenie do corocznie opracowywanej „Informacji o osobach starszych” obowiązkowego obszaru dotyczącego dostępności usług i świadczeń opieki długoterminowej,
  • art. 37 – zobowiązanie dla organu właściwego do spraw polityki senioralnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia do opracowania założeń systemu zapewniania jakości usług i świadczeń opieki długoterminowej.

 Ustawa o opiece długoterminowej a KPO

Wejście w życie przepisów ustawy o opiece długoterminowej jest realizacją części kamienia milowego A70G dla reformy pn. A4.6 Wzrost współczynnika aktywności zawodowej określonych grup poprzez rozwój opieki długoterminowej” KPO.

Ustawa o opiece długoterminowej realizuje następujące wybrane elementy tego kamienia milowego, które opisane zostały w Załączniku do Decyzji Wykonawczej Rady zmieniającej Decyzję Wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i  zwiększania odporności Polski z dnia 27 maja 2025  r.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Przykłady świadczeń objętych projektem omawianej ustawy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

a) usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w tym w formie usług sąsiedzkich, o których mowa w art. 50 ust. 3 i 3a tej ustawy,

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ust. 4 tej ustawy, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 1 tej ustawy,

d) usługi świadczone w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w art. 52 tej ustawy,

e) wsparcie w mieszkaniu wspomaganym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy,

f) usługi świadczone w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 55 tej ustawy,

g) usługi wsparcia krótkoterminowego, o którym mowa w art. 55a tej ustawy,

h) usługi w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 ust. 1 tej ustawy,

3) usługi świadczone w ramach bonu senioralnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia ……. o bonie senioralnym (Dz. U. poz. …),

4) usługi świadczone w zakresie asystencji osobistej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia …… o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (Dz. U. poz. …..),

5) dodatek pielęgnacyjny, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718, 769 i 1159),

6) świadczenie wspierające, o którym w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429 i 2760 oraz z 2025 r. poz. 619),

7) świadczenie uzupełniające, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1649 oraz z 2025 r. poz. 1302),

8) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, 1301 i 1665).

 

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowa ustawa o opiece ma mylący tytuł. Nie przewiduje żadnych nowych świadczeń dla opiekunów albo osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych [projekt]
17 gru 2025

Nazwa ustawy o opiece długoterminowej powinna zostać zmieniona, gdyż wprowadza w błąd osoby, które jej nie przeczytały. Obecna nazwa projektu sugeruje, że jest ustawa regulująca kwestie świadczeń dla opiekunów zajmujących się opieką np. osób niepełnosprawnych. Nieprawda. Ta ustawa dotyczy biurokracji związanej z opieką takiej jak plany, raporty, sprawozdania. Jedyne świadczenia jakie przewiduje to np. organizowanie szkoleń przez np. gminy. Tak, szkoleń, a nie np. nowego zasiłku dla opiekunów albo podwyżki słynnego zasiłku pielęgnacyjnego, który od 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie. I nic nie wskazuje, że zostanie podniesiony choć o 50 zł przed 2028 r.
Jeszcze przed 2026 r. pracodawca musi udzielić pracownikom 2 dni wolnego. Jeśli nie, grozi mu grzywna do 30 000 zł
17 gru 2025

Choć niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada wraz z końcem roku kalendarzowego, to są i takie przypadki, gdy wolne przysługujące pracownikowi na podstawie obowiązujących przepisów przepada wraz z tą szczególną zmianą kartki w kalendarzu. Tak jest ze zwolnieniem, które przysługuje w związku z wychowywaniem dziecka.
Odpowiedzialność małoletnich za czyny kryminalne - wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości
17 gru 2025

Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie z 17 grudnia 2025 r. przedstawiło podstawowe informacje odnośnie odpowiedzialności karnej małoletnich za czyny kryminalne. Powodem przekazania tych informacji do opinii publicznej jest zabójstwo dziewczynki w Jeleniej Górze. Szczególnie silnie porusza opinię publiczną i rodzi pytania kontekst konsekwencji dla sprawcy – w wieku dziecka czy nastolatka. A także o granice ingerencji państwa w życie młodych ludzi.
W okresie świątecznym szef może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie. Zgodnie z prawem
17 gru 2025

Żądać można, ale czy się dostanie, nie ma pewności. Przepisy dotyczące urlopu na żądanie są niejasne. A raczej, brzmią dwuznacznie. Choć specjaliści i sądy nie mają wątpliwości, jak je interpretować, to pracownicy czują się wprowadzeni w błąd.

REKLAMA

Rząd chce systemowo uporządkować opiekę długoterminową dla seniorów - bo żyjemy coraz dłużej, ale czy lepiej? Dlatego jest projekt nowej ustawy z 16 grudnia 2025 r.
17 gru 2025

Rząd przygotował projekt ustawy o opiece długoterminowej. Ma on uporządkować rozproszony system wsparcia osób wymagających stałej pomocy oraz ich opiekunów. Projekt opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji 16 grudnia 2025 r. wprowadza m. in. koordynatora opieki długoterminowej w każdym powiecie i definiuje pojęcie opiekuna nieformalnego. Dokument trafił do konsultacji społecznych.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności jest na stałe? Przepisy na 2026 rok
17 gru 2025

Komu przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Czy jest lista chorób, które uprawniają do bezterminowego orzeczenia? Te kwestie wciąż budzą wątpliwości, zwłaszcza po ostatnich zmianach przepisów. Jakie zasady będą obowiązywały w 2026 roku?
WIBOR w umowach kredytowych - banki znów stoją nad przepaścią i… robią krok do przodu. Sedno sporu: nie „czy WIBOR istnieje”, tylko czy bank zagrał fair
17 gru 2025

W polemice opublikowanej na Infor.pl, stanowiącej bezpośrednią odpowiedź na mój artykuł dotyczący wadliwości umów kredytowych opartych o WIBOR, mec. Wojciech Wandzel przekonuje, że kredyty te „nie są wadliwe”, nie będzie „masowego podważania umów”, a wizja „eldorado dla kancelarii” to publicystyczna przesada. To brzmi aż nazbyt znajomo.
Mieszkanie otrzymane w spadku: sprzedać czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
17 gru 2025

Odziedziczenie mieszkania to dla wielu osób nie tylko emocjonalne przeżycie, ale również poważna decyzja finansowa. Czy lepiej sprzedać nieruchomość i zyskać szybki zastrzyk gotówki, czy zdecydować się na wynajem i budować stały dochód? Piotr Zdanowski, ekspert rynku najmu i właściciel ZdanInvest, tłumaczy od czego zależy opłacalność każdej z tych opcji.

REKLAMA

Chwilówki na święta to często odsetkowa pułapka. Na szczęście Sąd Najwyższy uchyla nakaz zapłaty z odsetkami 3285% rocznie. Konsument wpadł w spiralę zadłużenia i przez 20 lat miał płacić lichwę za chwilówkę 500 zł, a odsetki narosły do 328500 zł
17 gru 2025

Sąd Najwyższy uchylił prawomocny już nakaz zapłaty, na mocy którego konsumentowi naliczano przez 20 lat odsetki w wysokości 9% dziennie (sic!) od pożyczki 500 zł. W skali roku dawało to astronomiczne 3285% oprocentowania czyli 328500 zł samych odsetek! Wyrok otwiera drogę do skuteczniejszej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych i tzw. lichwą. Uważajcie na chwilówki.
W Sejmie m.in. weto tzw. ustawy łańcuchowej i kryptowaluty. Transmisja online
17 gru 2025

W środę Sejm rozpocznie trzydniowe już ostatnie w tym roku posiedzenie. Posłowie zajmą się projektem ustawy o rynku kryptoaktywów i odrzuceniem prezydenckiego weta do „ustawy łańcuchowej”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA