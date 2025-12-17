REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności jest na stałe? Przepisy na 2026 rok

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności jest na stałe? Przepisy na 2026 rok

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 grudnia 2025, 14:51
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kiedy orzeczenie wydaje się na stałe?
Kiedy orzeczenie wydaje się na stałe?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Komu przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Czy jest lista chorób, które uprawniają do bezterminowego orzeczenia? Te kwestie wciąż budzą wątpliwości, zwłaszcza po ostatnich zmianach przepisów. Jakie zasady będą obowiązywały w 2026 roku?

Jaki stopień niepełnosprawności na stałe?

Definicję niepełnosprawności znajdziemy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym przepisem, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Ustawa określa również trzy stopnie niepełnosprawności:

REKLAMA

REKLAMA

  • znaczny;
  • umiarkowany;
  • lekki.

Ważne

Orzeczony stopień niepełnosprawności ma kluczowe znaczenie dla ubiegania się o różnorodne ulgi i świadczenia.

Do stopnia znacznego są zaliczane osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające - w celu pełnienia ról społecznych - stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z kolei do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę m.in. zaświadczenie lekarskie zawierającej opis stanu zdrowia i rozpoznanie choroby zasadniczej, a także chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań. Powiatowy zespół o spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON) czy zespół wojewódzki (WZON) opierają się też na możliwości poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej samodzielnej egzystencji oraz pełnieniu ról społecznych.

Ważne

Każdy ze stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) orzeka się na czas określony lub na stałe.

Jeżeli naruszenie organizmu ma charakter trwały i nie rokuje poprawy, to orzeczenie wydaje się na stałe.

Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

  • trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;
  • okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Stanowi o tym § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ten przepis nie zmienił się w 2025 roku.

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe - lista chorób

Nowelizacja rozporządzenia, obowiązująca od 11 czerwca 2025 r., wprowadziła za to minimalne okresy orzekania o niepełnosprawności w określonych przypadkach. Zgodnie z nowym § 3 ust. 5a rozporządzenia, orzeczenie na czas określony o stopniu niepełnosprawności wydaje się na okres nie krótszy niż 7 lat w przypadku potwierdzenia u osoby zainteresowanej spełniającej warunki zaliczenia do określonego stopnia niepełnosprawności:

  • rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub
  • zespołu Downa.

Wykaz rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu stanowi załącznik do rozporządzenia.

Jeśli wyżej wymienione choroby zostaną stwierdzone u dziecka, to niepełnosprawności powinna zostać orzeczona do ukończenia przez dziecko 16 roku życia, czyli na maksymalny okres. W pozostałych schorzeniach niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecka 16 roku życia.

Przypomnijmy, iż dzieci przed ukończeniem 16 roku życia mogą otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Ważne

W praktyce zatem każda osoba, której choroba nie widnieje w katalogu rzadkich chorób genetycznych może mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony lub na stałe. Wszystko zależy od oceny orzeczniczej. Podobnie jest w przypadku dzieci, które mogą otrzymać orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia.

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe w 2026 r. - podsumowanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych zmian tych zasad na 2026 rok. Oznacza to, iż w przyszłym roku nadal decydujące znaczenie w tego typu sprawach będzie miał brak rokowania co do poprawy stanu zdrowia. Jeżeli zatem stan zdrowia może ulec poprawie, przykładowo przy zastosowaniu leczenia czy rehabilitacji, to orzeczenie zostanie wydane na czas określony. Gdy naruszenie organizmu ma charakter trwały i nie rokuje poprawy, to będzie można uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stałe. W przypadku dziecka takie orzeczenie zostanie wydane do ukończenia 16 roku życia.

Warto pamiętać, iż od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON) można odwołać się do zespołu wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenie. Pismo składa się za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od orzeczenie WZON służy odwołanie (w terminie miesiąca od doręczenia) do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe [FAQ]

Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na stałe. Na jaki okres ZUS może przyznać mi świadczenie wspierające?

Maksymalny czas, na jaki zgodnie z przepisami można przyznać świadczenie wspierające wynosi 7 lat. Świadczenie wspierające przyznaje się na czas ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzja z kolei jest wydawana na taki sam okres jak orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłuższy niż 7 lat.

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na stałe od urodzenia. Czy zasiłek pielęgnacyjny również zostanie mi przyznany na stałe?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego organ gminy ustala na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wydano na stałe, to zasiłek również przyznaje się na stałe.

Jak długo jest ważna karta parkingowa osoby z orzeczeniem na stałe?

Karta parkingowa z reguły jest ważna do zakończenia okresu, na jaki zostało przyznane orzeczenie, ale nie dłużej niż 5 lat. Oznacza to, iż w przypadku osoby z orzeczeniem na stałe okres ważności karty będzie wynosił 5 lat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 12025 r., poz. 746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
Świadczenie wspierające - na jak długo? Przepisy w 2025 i 2026 roku
Świadczenie wspierające - na jak długo? Przepisy w 2025 i 2026 roku
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 r.?
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 r.?
Ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku. Kto musi złożyć?
Ponowny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku. Kto musi złożyć?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
WIBOR w umowach kredytowych - banki znów stoją nad przepaścią i… robią krok do przodu. Sedno sporu: nie „czy WIBOR istnieje”, tylko czy bank zagrał fair
17 gru 2025

W polemice opublikowanej na Infor.pl, stanowiącej bezpośrednią odpowiedź na mój artykuł dotyczący wadliwości umów kredytowych opartych o WIBOR, mec. Wojciech Wandzel przekonuje, że kredyty te „nie są wadliwe”, nie będzie „masowego podważania umów”, a wizja „eldorado dla kancelarii” to publicystyczna przesada. To brzmi aż nazbyt znajomo.
Mieszkanie w spadku: sprzedać czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
17 gru 2025

Odziedziczenie mieszkania to dla wielu osób nie tylko emocjonalne przeżycie, ale również poważna decyzja finansowa. Czy lepiej sprzedać nieruchomość i zyskać szybki zastrzyk gotówki, czy zdecydować się na wynajem i budować stały dochód? Piotr Zdanowski, ekspert rynku najmu i właściciel ZdanInvest, tłumaczy od czego zależy opłacalność każdej z tych opcji.
Chwilówki na święta to często odsetkowa pułapka. Na szczęście Sąd Najwyższy uchyla nakaz zapłaty z odsetkami 3285% rocznie. Konsument wpadł w spiralę zadłużenia i przez 20 lat miał płacić lichwę za chwilówkę 500 zł, a odsetki narosły do 328500 zł
17 gru 2025

Sąd Najwyższy uchylił prawomocny już nakaz zapłaty, na mocy którego konsumentowi naliczano przez 20 lat odsetki w wysokości 9% dziennie (sic!) od pożyczki 500 zł. W skali roku dawało to astronomiczne 3285% oprocentowania czyli 328500 zł samych odsetek! Wyrok otwiera drogę do skuteczniejszej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych i tzw. lichwą. Uważajcie na chwilówki.
W Sejmie m.in. weto tzw. ustawy łańcuchowej i kryptowaluty. Transmisja online
17 gru 2025

W środę Sejm rozpocznie trzydniowe już ostatnie w tym roku posiedzenie. Posłowie zajmą się projektem ustawy o rynku kryptoaktywów i odrzuceniem prezydenckiego weta do „ustawy łańcuchowej”.

REKLAMA

Niepełnosprawna 77-latka: Schodzę z IV piętra tyłem. Nie dla mnie dofinansowanie z PFRON [Dopłata do zakupu mieszkania]
17 gru 2025

PFRON dopłaca do zakupu mieszkania osobom niepełnosprawnym, które mają problemy z opuszczeniem bloku. Najczęściej chodzi o starsze budynki bez windy. Osoba niepełnosprawna może sprzedać takie mieszkanie, kupić nowe na parterze (bez barier architektonicznych) i otrzymać z PFRON dofinansowanie (do różnicy wartości między mieszkaniami). Adresatem programu są wyłącznie osoby niepełnosprawne (stopień znaczny) poruszające się przy wykorzystaniu wózka inwalidzkiego (bez tej pomocy nie są w stanie się przemieszczać, co potwierdza orzeczenie). Otrzymaliśmy list osoby niepełnosprawnej, która nie spełnia tego warunku. Autorka opisuje jak musi schodzić tyłem z IV piętra swojego bloku. Nawet jeżeli wykazałaby (dokumentacją medyczną), że jest uwięziona w bloku, to i tak nie przeskoczy wymogu poruszania się wyłącznie przy pomocy wózka inwalidzkiego.
Umowa UE-Mercosur: poprawki przyjęte przez Parlament Europejski. Unijne normy jakości i bezpieczeństwa (w tym dot. pestycydów i antybiotyków) dla towarów importowanych z Ameryki Południowej
16 gru 2025

W dniu 16 grudnia 2025 r. na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu został przegłosowany i przyjęty projekt rozporządzenia, dotyczący klauzul bezpieczeństwa do umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur, w których uwzględnione są kluczowe poprawki postulowane przez Polskę i z determinacją zgłaszane przez europosła Krzysztofa Hetmana.
Ten mandat w kodeksie wykroczeń rośnie 10-krotnie z 500 zł do 5000 zł, a grzywna rośnie 6-krotnie - zamiast 5000 zł będzie 30000 zł. Prezydent już podpisał nowelizację, zmiany wejdą w życie nieodwołalnie
17 gru 2025

Prezydent RP podpisał 15 grudnia 2025 r. nowelizację Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowe przepisy znacząco zaostrzają kary - grzywna wzrośnie nawet sześciokrotnie. Z katalogu sankcji zniknie też łagodna kara nagany. Natomiast mandat będzie można nałożyć w kwocie dziesięciokrotnie wyższej niż dotychczas.
Tykająca bomba w budżecie państwa zagrozi wypłatom 800 plus, 13 i 14 emerytury? Ekspert: prędzej, czy później eksploduje - dlatego trzeba coś zrobić z konstytucyjnym limitem zadłużenia
17 gru 2025

Polski budżet coraz mocniej odczuwa rekordowe wydatki na zbrojenia i programy socjalne. Dług publiczny w 2026 r. po raz pierwszy w historii III RP przekroczy 60% PKB. Jeśli ten kierunek nie ulegnie zmianie, rząd stanie przed dylematem: złamać Konstytucję czy obciąć wydatki o pół biliona złotych? A przy tak dużych cięciach wydatków nie są bezpieczne ani 800 plus, ani 13. i 14. emerytura - pisze Michał Ostrowski, ekspert Instytutu Podatków i Finansów Publicznych.

REKLAMA

Tachografy w busach (DMC 2,5-3,5 tony) obowiązkowe od lipca 2026 r. Jest kilka wyjątków. Kara 12 tys. zł za brak nowoczesnego urządzenia G2V2
16 gru 2025

Za kilka miesięcy wchodzi w życie przełomowa zmiana dla sektora tzw. transportu lekkiego. Od 1 lipca 2026 roku busy o DMC 2,5-3,5 tony, które realizują międzynarodowy transport towarów, zostaną objęte obowiązkiem posiadania inteligentnych tachografów drugiej generacji (G2V2), a ich kierowców dotyczyć będą takie same przepisy w zakresie czasu pracy, jak kierowców ciężarówek. Celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie konkurencyjności w branży. Eksperci podkreślają - by sprostać przepisom, potrzebne są nowe rozwiązania technologiczne, administracyjne i edukacyjne. Co czeka firmy, których floty bazują na busach?
Podział majątku po rodzicach. Oto lista obowiązków, o których nie możesz zapomnieć
16 gru 2025

Po śmierci rodziców, sprawy spadkowe zazwyczaj wymagają formalnego uregulowania i podziału majątku między wszystkich prawnie uprawnionych. Bez znajomości procedur i praw, łatwo o konflikty rodzinne i nieporozumienia, dlatego kluczowe jest, aby od początku wiedzieć, jak postępować. Oto szczegóły.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA