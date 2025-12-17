Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności jest na stałe? Przepisy na 2026 rok

Komu przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Czy jest lista chorób, które uprawniają do bezterminowego orzeczenia? Te kwestie wciąż budzą wątpliwości, zwłaszcza po ostatnich zmianach przepisów. Jakie zasady będą obowiązywały w 2026 roku?

Jaki stopień niepełnosprawności na stałe?

Definicję niepełnosprawności znajdziemy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym przepisem, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Ustawa określa również trzy stopnie niepełnosprawności:

znaczny;

umiarkowany;

lekki.

Ważne Orzeczony stopień niepełnosprawności ma kluczowe znaczenie dla ubiegania się o różnorodne ulgi i świadczenia.

Do stopnia znacznego są zaliczane osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające - w celu pełnienia ról społecznych - stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Z kolei do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę m.in. zaświadczenie lekarskie zawierającej opis stanu zdrowia i rozpoznanie choroby zasadniczej, a także chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań. Powiatowy zespół o spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON) czy zespół wojewódzki (WZON) opierają się też na możliwości poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej samodzielnej egzystencji oraz pełnieniu ról społecznych.

Ważne Każdy ze stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) orzeka się na czas określony lub na stałe.

Jeżeli naruszenie organizmu ma charakter trwały i nie rokuje poprawy, to orzeczenie wydaje się na stałe.

Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;

okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Stanowi o tym § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ten przepis nie zmienił się w 2025 roku.

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe - lista chorób

Nowelizacja rozporządzenia, obowiązująca od 11 czerwca 2025 r., wprowadziła za to minimalne okresy orzekania o niepełnosprawności w określonych przypadkach. Zgodnie z nowym § 3 ust. 5a rozporządzenia, orzeczenie na czas określony o stopniu niepełnosprawności wydaje się na okres nie krótszy niż 7 lat w przypadku potwierdzenia u osoby zainteresowanej spełniającej warunki zaliczenia do określonego stopnia niepełnosprawności:

rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub

zespołu Downa.

Wykaz rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu stanowi załącznik do rozporządzenia.

Jeśli wyżej wymienione choroby zostaną stwierdzone u dziecka, to niepełnosprawności powinna zostać orzeczona do ukończenia przez dziecko 16 roku życia, czyli na maksymalny okres. W pozostałych schorzeniach niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecka 16 roku życia.

Przypomnijmy, iż dzieci przed ukończeniem 16 roku życia mogą otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Ważne W praktyce zatem każda osoba, której choroba nie widnieje w katalogu rzadkich chorób genetycznych może mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony lub na stałe. Wszystko zależy od oceny orzeczniczej. Podobnie jest w przypadku dzieci, które mogą otrzymać orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia.

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe w 2026 r. - podsumowanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych zmian tych zasad na 2026 rok. Oznacza to, iż w przyszłym roku nadal decydujące znaczenie w tego typu sprawach będzie miał brak rokowania co do poprawy stanu zdrowia. Jeżeli zatem stan zdrowia może ulec poprawie, przykładowo przy zastosowaniu leczenia czy rehabilitacji, to orzeczenie zostanie wydane na czas określony. Gdy naruszenie organizmu ma charakter trwały i nie rokuje poprawy, to będzie można uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stałe. W przypadku dziecka takie orzeczenie zostanie wydane do ukończenia 16 roku życia.

Warto pamiętać, iż od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON) można odwołać się do zespołu wojewódzkiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenie. Pismo składa się za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od orzeczenie WZON służy odwołanie (w terminie miesiąca od doręczenia) do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe [FAQ]

Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na stałe. Na jaki okres ZUS może przyznać mi świadczenie wspierające? Maksymalny czas, na jaki zgodnie z przepisami można przyznać świadczenie wspierające wynosi 7 lat. Świadczenie wspierające przyznaje się na czas ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzja z kolei jest wydawana na taki sam okres jak orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłuższy niż 7 lat. Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na stałe od urodzenia. Czy zasiłek pielęgnacyjny również zostanie mi przyznany na stałe? Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego organ gminy ustala na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wydano na stałe, to zasiłek również przyznaje się na stałe. Jak długo jest ważna karta parkingowa osoby z orzeczeniem na stałe? Karta parkingowa z reguły jest ważna do zakończenia okresu, na jaki zostało przyznane orzeczenie, ale nie dłużej niż 5 lat. Oznacza to, iż w przypadku osoby z orzeczeniem na stałe okres ważności karty będzie wynosił 5 lat.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 12025 r., poz. 746); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

