REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Opieka nad seniorem » Rząd chce systemowo uporządkować opiekę długoterminową dla seniorów - bo żyjemy coraz dłużej, ale czy lepiej? Dlatego jest projekt nowej ustawy z 16 grudnia 2025 r.

Rząd chce systemowo uporządkować opiekę długoterminową dla seniorów - bo żyjemy coraz dłużej, ale czy lepiej? Dlatego jest projekt nowej ustawy z 16 grudnia 2025 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 grudnia 2025, 17:03
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ustawa o opiece długoterminowej, opieka długoterminowa projekt ustawy, koordynator opieki długoterminowej, opiekun nieformalny, świadczenia opieki długoterminowej, opieka nad seniorem, seniorzy, KPO
Rewolucja w opiece nad seniorami - co zakłada opublikowany 16 grudnia 2025 r. projekt ustawy o opiece długoterminowej? Osoby 80 plus uruchomiły proces zmian
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd przygotował projekt ustawy o opiece długoterminowej. Ma on uporządkować rozproszony system wsparcia osób wymagających stałej pomocy oraz ich opiekunów. Projekt opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji 16 grudnia 2025 r. wprowadza m. in. koordynatora opieki długoterminowej w każdym powiecie i definiuje pojęcie opiekuna nieformalnego. Dokument trafił do konsultacji społecznych.

rozwiń >

Dlaczego rząd przygotował projekt ustawy o opiece długoterminowej?

System opieki długoterminowej w Polsce jest obecnie rozproszony na dwa sektory: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy, brakuje obecnie wspólnej definicji dla takiej opieki, a dostęp do świadczeń dla seniorów nie rozkłada się równomiernie na obszarze całego kraju. Osoby potrzebujące świadczeń opieki długoterminowej oraz ich bliscy często po prostu nie wiedzą, gdzie najskuteczniej szukać pomocy danego rodzaju i jakie świadczenia im się należą.

REKLAMA

REKLAMA

Projekt ustawy o opiece długoterminowej uzasadniony jest ponadto koniecznością wywiązania się przez państwo ze zobowiązań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy (kamień milowy A70G). Zakłada on stworzenie ram prawnych dla w pełni skoordynowanego systemu, który będzie łączył świadczenia zdrowotne z usługami pomocy społecznej,

Uzasadnienie do projektu ustawy odwołuje się także do kontekstu demograficznego - a ten jest jednoznaczny. Raport Rządowej Rady Ludnościowej wskazuje, że liczba osób w wieku 80 plus wzrośnie z 1,6 mln w 2023 roku do 3,6 mln w 2060 roku. Udział osiemdziesięciolatków i starszych w całej populacji wedle raportu zwiększy się z 4,3% do 11,6%. Reformy systemu opieki długoterminowej powinny zatem zostać przeprowadzone jeszcze przed czwartą dekadę bieżącego stulecia, gdy tempo starzenia się społeczeństwa osiągnie apogeum.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Trzy kluczowe definicje w projekcie ustawy

Projekt wprowadza do polskiego prawa szereg nowych rozwiązań, ale warto zwrócić uwagę przede wszystkim na trzy fundamentalne definicje:

REKLAMA

  1. Opieka długoterminowa - ma ona obejmować zarówno świadczenia zdrowotne, jak i usługi społeczne, które powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb ich odbiorcy, wymagającego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Celem takiej opieki jest utrzymanie lub poprawa sprawności i samodzielności takich osób.
  2. Opieka nieformalna - według projektu to będzie pomoc świadczona osobom, którym niezbędne jest wsparcie bliskich. Dotychczas ten rodzaj opieki pozostawał poza regulacjami prawnymi. Według danych, na których opiera się uzasadnienie do projektu ustawy, aż 80% opieki nad osobami jej wymagającymi realizowana jest właśnie w sposób nieformalny przez rodziny tych osób.
  3. Opiekun nieformalny - projekt zakłada, że będzie to osoba systematycznie i bez wynagrodzenia sprawująca opiekę nad osobą wymagającą wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Zdefiniowanie opiekuna nieformalnego ma umożliwić projektowania mechanizmów wsparcia dla opiekunów - finansowego, psychologicznego, edukacyjnego. Łatwiej będzie też w innych aktach prawnych odnosić się do definicji opiekuna nieformalnego, gdy będzie w danej regulacji chodziło o osobę pomagającą osobie takiej opieki wymagającej.

Katalog świadczeń opieki długoterminowej

Projekt opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji w dniu 16 grudnia 2025 r. zakłada także skatalogowanie usług i świadczeń, które razem będą się składać na system opieki długoterminowej. Według autorów projektu, jest to pierwsza kompleksowa próba zebrania w jednym miejscu rozproszonych dotychczas po różnych regulacjach form wsparcia. Warto zwrócić uwagę na podstawowe założenia, według których:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • świadczenia opieki zdrowotnej obejmować będą m. in. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane w zakładach opiekuńczo-leczniczych (tzw. ZOL-ach) i pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgniarską opiekę domową, opiekę zespołów dla osób wymagających wentylacji mechanicznej oraz świadczenia psychiatryczne;
  • usługi pomocy społecznej systemowo obejmą m. in. usługi opiekuńcze, w tym sąsiedzkie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy, mieszkaniach wspomaganych, domach pomocy społecznej (DPS-ach) oraz usługi wsparcia krótkoterminowego;
  • instrumenty finansowe i dodatkowe formy wsparcia mają objąć z kolei bon senioralny, asystencję osobistą, dodatek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające, świadczenie uzupełniające oraz dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych.

Warto zauważyć, że sam projekt nie wprowadza nowych świadczeń, ani nie zmienia zasad ich przyznawania. Ustalony katalog ma natomiast pełnić funkcję informacyjną i porządkującą. Jego celem jest integracja rozwiązań rozproszonych w różnych aktach prawnych.

Koordynator do spraw opieki długoterminowej - czyli kto?

Jednym z najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy jest ustanowienie funkcji koordynatora do sprawy opieki długoterminowej na poziomie powiatu. Taki koordynator miałby za zadanie działać w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR) lub w miejskim ośrodku pomocy społecznej (MOPS) miastach na prawach powiatu. Koordynator miałby być łącznikiem między systemem zdrowotnym a społecznym, a jego zadania obejmowałyby:

  • udzielanie informacji o dostępnych usługach i świadczeniach,
  • wspieranie osób potrzebujących pomocy doboru jej adekwatnej formy do danej sytuacji życiowej,
  • inicjowanie współpracy między instytucjami,
  • monitorowanie dostępności świadczeń,
  • publikowanie informacji o opiece długoterminowej na stronie internetowej danej jednostki (PCPR lub MOPS),
  • składanie rocznych sprawozdań z działalności.

Koordynatorzy z obszaru danego województwa mieliby także spotykać się regularnie, co najmniej raz na półrocze, w celu wymiany doświadczeń. Co ciekawe, projekt przewiduje wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji w wysokości 3500 zł brutto miesięcznie, wraz z kosztami pracodawcy. To oznacza, że koordynator nie byłby więc raczej nową do zatrudnienia osobą, ale pracownikiem wyznaczanym przez kierownika PCPR (lub MOPS), zaś przewidziane wynagrodzenie z projektu stanowiło dodatek funkcyjny do jego podstawowej pensji.

Zadania samorządów wobec opiekunów nieformalnych

Projekt nakłada na jednostki samorządu terytorialnego (JST) obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych, które będą skierowane do opiekunów nieformalnych. Jako działania dodatkowe dla JST, nieobowiązkowe, wskazano także organizowanie szkoleń w tym zakresie, prowadzenie grup wsparcia, zapewnianie konsultacji psychologicznych, organizowanie czasowego zastępstwa opiekuna nieformalnego czy spotkania ze specjalistami. Katalog możliwych form wsparcia przez JST ma mieć charakter otwarty, a to pozwoli samorządom przygotować w tym zakresie ofertę działań dostosowaną do lokalnych realiów, potrzeb społeczności oraz możliwości budżetowych.

Współpraca podmiotów leczniczych i pomocy społecznej - budowa systemu opieki długoterminowej

Projekt wprowadza mechanizm współpracy między podmiotami leczniczymi a jednostkami pomocy społecznej. Na celowniku ustawy jest zwłaszcza wymiana informacji dotyczących osób mogących wymagać opieki długoterminowej. Jest to szczególnie istotne w sytuacji opuszczania przez taką osobę szpitala lub innego zakładu leczniczego.

Przepisy projektu określają jakie informacje mogą być przekazywane i na jakich zasadach; będą też stanowiły podstawę prawną do dzielenia się takimi, często wrażliwymi informacji, mając na uwadze przepisy RODO i ochronę danych osobowych. Ponadto jednostka otrzymująca zgłoszenie miałaby obowiązek podjęcia czynności zmierzających do ustalenia zakresu niezbędnego wsparcia seniora w danym przypadku. O każdym przekazaniu takiej informacji musiałby być powiadamiany koordynator opieki długoterminowej we właściwym PCPR lub MOPS. Takie rozwiązanie ma wydatnie skrócić czas organizacji pomocy oraz zapewnić ciągłość opieki dla seniora, np. po zakończeniu okresu hospitalizacji.

POMOC SPOŁECZNA - KOMENTARZ DO USTAWY

Monitorowanie i zapewnianie jakości świadczeń opieki długoterminowej dla seniorów

Projekt zakłada także utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania opieki długoterminowej. Odpowiedzialnością za to obarczone będą trzy organy: minister właściwy do spraw polityki senioralnej, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw zdrowia. Za sam projekt ustawy odpowiada natomiast minister właściwy do spraw polityki senioralnej (w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Odpowiadał też będzie po wejściu w życie ustawy za coroczne przygotowanie sprawozdań z wyników monitorowania dla Rady Ministrów.

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy powstanie cyfrowe narzędzie umożliwiające integrację danych z różnych źródeł i prowadzenie analiz. Także w okresie 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy mają zostać opracowane założenia systemu zapewniania jakości usług opieki długoterminowej.

Terminy wejścia w życie przepisów

Projekt oczywiście jest w fazie konsultacji. Niemniej jednak jego przepisy zakładają, że wszedłby w życie już w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, za wyjątkiem określonych fragmentów, wymagających np. opracowania systemów przekazywania danych. Także przepisy w części dotyczącej współpracy podmiotów leczniczych z pomocą społeczną wchodziłyby w życie dopiero po 24 miesiącach, aby był czas na dostosowanie prowadzonej działalności. Pierwszy przegląd funkcjonowania ustawy został zaplanowany na okres po 36 miesiącach od wejścia w życie.

Co projekt ustawy o opiece długoterminowej oznacza dla osób potrzebujących opieki - seniorów i ich rodzin?

Jeżeli projekt ustawy zostałby uchwalony w obecnej propozycji, to osoby wymagające wsparcia i ich bliscy zyskaliby przede wszystkim jedno miejsce, w którym mogliby uzyskać kompleksową informację o dostępnych dla nich formach pomocy. Byłby to koordynator opieki długoterminowej działający przy PCPR lub MOPS. Z kolei opiekunowie nieformalni zostaliby wreszcie formalnie uznani przez system prawny, a to otwierałoby drogę do projektowania dla nich dedykowanych rozwiązań prawnych w postaci dedykowanych form wsparcia. Członkowie rodziny nieformalnie i bezinteresownie pomagający wymagającym takiej opieki wreszcie zostaliby zauważeni przez państwo. W dużym zakresie wyręczają bowiem organizacje państwowe w świadczeniu opieki osobom jej potrzebującym, zwłaszcza seniorom. Samorządy zaś miałyby obowiązek prowadzenia przynajmniej działań informacyjnych i edukacyjnych, które byłyby skierowane do tej grupy opiekunów.

Innym filarem reformy systemu byłoby usprawnienie przepływu informacji pomiędzy jednostkami funkcjonującymi w systemie opieki zdrowotnej, a jednostkami pomocy społecznej. To wspomagałoby udzielanie świadczeń osobom potrzebującym oraz ich koordynację w przypadkach wymagających współdziałania.

Projekt natomiast sam w sobie nie zakłada zmiany zasad przyznawania świadczeń, czy też nie przewiduje nowych. Ma on za zadanie stać się raczej fundamentem do sprawnego przeorganizowania opieki długoterminowej i usprawnić udzielanie już dostępnych świadczeń. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że ostateczny kształt przepisów może ulec zmianom w toku procesu legislacyjnego.

Powiązane
Większość Polaków nie wie, że przysługują im te pieniądze z ZUS, a wniosek o wypłatę można złożyć w każdym czasie - nie ma przedawnienia, a to istotne nie tylko dla seniorów
Większość Polaków nie wie, że przysługują im te pieniądze z ZUS, a wniosek o wypłatę można złożyć w każdym czasie - nie ma przedawnienia, a to istotne nie tylko dla seniorów
Ważna nowelizacja prawa o notariacie - Prezydent właśnie podpisał, ułatwienia w dziedziczeniu stają się faktem. Będzie mniej formalności do załatwienia
Ważna nowelizacja prawa o notariacie - Prezydent właśnie podpisał, ułatwienia w dziedziczeniu stają się faktem. Będzie mniej formalności do załatwienia
To miasto zamyka ulice dla setek tysięcy samochodów. Sprawdź, czy Twoje auto tam wjedzie od 1 stycznia 2026 r.
To miasto zamyka ulice dla setek tysięcy samochodów. Sprawdź, czy Twoje auto tam wjedzie od 1 stycznia 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Jeszcze przed 2026 r. pracodawca musi udzielić pracownikom 2 dni wolnego. Jeśli nie, grozi mu grzywna do 30 000 zł
17 gru 2025

Choć niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada wraz z końcem roku kalendarzowego, to są i takie przypadki, gdy wolne przysługujące pracownikowi na podstawie obowiązujących przepisów przepada wraz z tą szczególną zmianą kartki w kalendarzu. Tak jest ze zwolnieniem, które przysługuje w związku z wychowywaniem dziecka.
Odpowiedzialność małoletnich za czyny kryminalne - wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości
17 gru 2025

Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie z 17 grudnia 2025 r. przedstawiło podstawowe informacje odnośnie odpowiedzialności karnej małoletnich za czyny kryminalne. Powodem przekazania tych informacji do opinii publicznej jest zabójstwo dziewczynki w Jeleniej Górze. Szczególnie silnie porusza opinię publiczną i rodzi pytania kontekst konsekwencji dla sprawcy – w wieku dziecka czy nastolatka. A także o granice ingerencji państwa w życie młodych ludzi.
W okresie świątecznym szef może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie. Zgodnie z prawem
17 gru 2025

Żądać można, ale czy się dostanie, nie ma pewności. Przepisy dotyczące urlopu na żądanie są niejasne. A raczej, brzmią dwuznacznie. Choć specjaliści i sądy nie mają wątpliwości, jak je interpretować, to pracownicy czują się wprowadzeni w błąd.
Rząd chce systemowo uporządkować opiekę długoterminową dla seniorów - bo żyjemy coraz dłużej, ale czy lepiej? Dlatego jest projekt nowej ustawy z 16 grudnia 2025 r.
17 gru 2025

Rząd przygotował projekt ustawy o opiece długoterminowej. Ma on uporządkować rozproszony system wsparcia osób wymagających stałej pomocy oraz ich opiekunów. Projekt opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji 16 grudnia 2025 r. wprowadza m. in. koordynatora opieki długoterminowej w każdym powiecie i definiuje pojęcie opiekuna nieformalnego. Dokument trafił do konsultacji społecznych.

REKLAMA

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności jest na stałe? Przepisy na 2026 rok
17 gru 2025

Komu przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Czy jest lista chorób, które uprawniają do bezterminowego orzeczenia? Te kwestie wciąż budzą wątpliwości, zwłaszcza po ostatnich zmianach przepisów. Jakie zasady będą obowiązywały w 2026 roku?
WIBOR w umowach kredytowych - banki znów stoją nad przepaścią i… robią krok do przodu. Sedno sporu: nie „czy WIBOR istnieje”, tylko czy bank zagrał fair
17 gru 2025

W polemice opublikowanej na Infor.pl, stanowiącej bezpośrednią odpowiedź na mój artykuł dotyczący wadliwości umów kredytowych opartych o WIBOR, mec. Wojciech Wandzel przekonuje, że kredyty te „nie są wadliwe”, nie będzie „masowego podważania umów”, a wizja „eldorado dla kancelarii” to publicystyczna przesada. To brzmi aż nazbyt znajomo.
Mieszkanie w spadku: sprzedać czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
17 gru 2025

Odziedziczenie mieszkania to dla wielu osób nie tylko emocjonalne przeżycie, ale również poważna decyzja finansowa. Czy lepiej sprzedać nieruchomość i zyskać szybki zastrzyk gotówki, czy zdecydować się na wynajem i budować stały dochód? Piotr Zdanowski, ekspert rynku najmu i właściciel ZdanInvest, tłumaczy od czego zależy opłacalność każdej z tych opcji.
Chwilówki na święta to często odsetkowa pułapka. Na szczęście Sąd Najwyższy uchyla nakaz zapłaty z odsetkami 3285% rocznie. Konsument wpadł w spiralę zadłużenia i przez 20 lat miał płacić lichwę za chwilówkę 500 zł, a odsetki narosły do 328500 zł
17 gru 2025

Sąd Najwyższy uchylił prawomocny już nakaz zapłaty, na mocy którego konsumentowi naliczano przez 20 lat odsetki w wysokości 9% dziennie (sic!) od pożyczki 500 zł. W skali roku dawało to astronomiczne 3285% oprocentowania czyli 328500 zł samych odsetek! Wyrok otwiera drogę do skuteczniejszej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych i tzw. lichwą. Uważajcie na chwilówki.

REKLAMA

W Sejmie m.in. weto tzw. ustawy łańcuchowej i kryptowaluty. Transmisja online
17 gru 2025

W środę Sejm rozpocznie trzydniowe już ostatnie w tym roku posiedzenie. Posłowie zajmą się projektem ustawy o rynku kryptoaktywów i odrzuceniem prezydenckiego weta do „ustawy łańcuchowej”.
Niepełnosprawna 77-latka: Schodzę z IV piętra tyłem. Nie dla mnie dofinansowanie z PFRON [Dopłata do zakupu mieszkania]
17 gru 2025

PFRON dopłaca do zakupu mieszkania osobom niepełnosprawnym, które mają problemy z opuszczeniem bloku. Najczęściej chodzi o starsze budynki bez windy. Osoba niepełnosprawna może sprzedać takie mieszkanie, kupić nowe na parterze (bez barier architektonicznych) i otrzymać z PFRON dofinansowanie (do różnicy wartości między mieszkaniami). Adresatem programu są wyłącznie osoby niepełnosprawne (stopień znaczny) poruszające się przy wykorzystaniu wózka inwalidzkiego (bez tej pomocy nie są w stanie się przemieszczać, co potwierdza orzeczenie). Otrzymaliśmy list osoby niepełnosprawnej, która nie spełnia tego warunku. Autorka opisuje jak musi schodzić tyłem z IV piętra swojego bloku. Nawet jeżeli wykazałaby (dokumentacją medyczną), że jest uwięziona w bloku, to i tak nie przeskoczy wymogu poruszania się wyłącznie przy pomocy wózka inwalidzkiego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA