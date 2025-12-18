REKLAMA

Brak tego dokumentu wstrzyma wypłatę Twojej emerytury. To warunek konieczny dla emerytów do otrzymania świadczenia emerytalnego

Brak tego dokumentu wstrzyma wypłatę Twojej emerytury. To warunek konieczny dla emerytów do otrzymania świadczenia emerytalnego

18 grudnia 2025, 13:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Seniorzy posiadający konto w banku cieszą się większą wygodą w odbieraniu emerytury. Ci, którzy wolą gotówkę od listonosza, muszą pamiętać o okazaniu dokumentu tożsamości. Zgodnie z przepisami, jeśli senior odmówi wylegitymowania się, pracownik poczty ma obowiązek odmówić wypłaty pieniędzy i zabrać je z powrotem. Oto szczegóły.

Dominacja przelewów bankowych i tradycyjne wypłaty gotówkowe

Obecnie zdecydowana większość polskich emerytów, stanowiąca ponad 85 procent wszystkich świadczeniobiorców, otrzymuje swoje należności finansowe w formie bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek bankowy. Mimo postępującej cyfryzacji wciąż jednak istnieje liczna grupa seniorów, którzy preferują odbiór pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rąk własnych, co realizowane jest za pośrednictwem listonosza. Warto jednak pamiętać, że ta tradycyjna metoda doręczania świadczeń wiąże się od pewnego czasu z dodatkowymi formalnościami, które mogą być zaskoczeniem dla osób przyzwyczajonych do dotychczasowych zasad współpracy z pocztą.

Wypłata emerytur. Nowe regulacje prawne w zakresie weryfikacji tożsamości

Zmiana podejścia do wypłat gotówkowych nastąpiła w 2023 roku wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe regulacje nałożyły na pracowników Poczty Polskiej dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa obrotu finansowego. Obecnie podczas doręczania każdego przekazu pieniężnego, niezależnie od tego, czy jest to emerytura, renta, czy zwrot nadpłaconego podatku, listonosz posiada ustawowe uprawnienie do domagania się od odbiorcy dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Procedura ta obowiązuje nawet w sytuacjach, gdy pracownik poczty i senior znają się osobiście od wielu lat i regularnie się widują podczas comiesięcznych wizyt.

Procedura spisywania danych i ryzyko braku wypłaty emerytury

Zgodnie z aktualnymi standardami obsługi przekazów gotówkowych, listonosz ma obowiązek ewidencjonowania szczegółowych informacji o osobie odbierającej środki. W procesie tym konieczne jest odnotowanie takich danych jak imię i nazwisko odbiorcy, jego numer PESEL oraz seria i numer dokumentu tożsamości. Choć gromadzenie tak wrażliwych danych może budzić u seniorów dyskomfort, ustawodawca wprowadził te środki w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka wystąpienia podejrzanych transakcji finansowych. Dla emeryta brak gotowości do okazania dowodu osobistego może mieć poważne skutki, ponieważ w takim przypadku listonosz nie ma prawa wypłacić pieniędzy i będzie musiał odejść od drzwi adresata wraz z jego świadczeniem.

Wyjątki od reguły i swoboda decyzyjna listonosza

Przepisy przewidują pewien margines swobody w sytuacjach, gdy nadawcą środków jest jednostka sektora finansów publicznych, a listonosz osobiście zna odbiorcę. Teoretycznie w takim układzie możliwe jest odstąpienie od kontroli dokumentu, jednak należy podkreślić, że jest to jedynie opcja, a nie obowiązek pracownika poczty. Listonosz w każdej chwili zachowuje pełne prawo do zażądania dowodu, a jeśli powziąłby jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za adresata, prawo obliguje go do przeprowadzenia weryfikacji. Zatem nawet dobra znajomość z doręczycielem nie zwalnia seniora z konieczności posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości podczas terminu wypłaty.

Bezpieczeństwo i wygoda konta bankowego według ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych systematycznie promuje wśród seniorów przekazywanie świadczeń na rachunki bankowe, wskazując na liczne korzyści płynące z takiego rozwiązania. Najważniejszym atutem ubankowienia jest brak konieczności legitymowania się dokumentem przy każdym odbiorze pieniędzy oraz gwarancja terminowości. ZUS podkreśla, że środki przesyłane elektronicznie docierają do odbiorców błyskawicznie, a w sytuacjach, gdy termin wypłaty koliduje z dniami ustawowo wolnymi od pracy lub świętami, pieniądze często trafiają na konto nawet kilka dni wcześniej. Dzięki temu emeryci unikają stresu związanego z wizytą listonosza i zyskują swobodniejszy dostęp do swoich oszczędności.

Źródło: INFOR


