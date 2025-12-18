Jak podnieść emeryturę o kilkaset złotych? Wystarczy ten wniosek, który wypełnisz w parę minut

Złożenie formularza EPD-21 pozwala na zwiększenie emerytury nawet o kilkaset złotych. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób wypełnienie tego jednego prostego dokumentu, może realnie wpłynąć na wysokość otrzymywanego świadczenia. Oto szczegóły.

Obowiązujące progi podatkowe i kwota wolna od podatku

System podatkowy w Polsce opiera się na kwocie wolnej od podatku, która aktualnie wynosi 30 tysięcy złotych w skali roku. Każdy obywatel, którego roczne dochody nie przekraczają tego pułapu, jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Sytuacja zmienia się w momencie przekroczenia tej bariery - wówczas od nadwyżki należy odprowadzić podatek w wysokości 12 procent. Kolejny próg podatkowy dotyczy osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie; w ich przypadku nadwyżka jest opodatkowana stawką wynoszącą 32 procent.

Opodatkowanie emerytur w praktyce

Zasady fiskalne dotyczą w równym stopniu osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Biorąc pod uwagę dane statystyczne z czerwca, według których przeciętna emerytura oscylowała w granicach 4190 złotych, roczny dochód statystycznego seniora przekracza 50 tysięcy złotych. Oznacza to, że większość emerytów podlega standardowym przepisom podatkowym i musi oddawać część swoich pieniędzy państwu. Istnieje jednak metoda na uniknięcie comiesięcznego pobierania zaliczek na poczet podatku, co pozwala na otrzymywanie pełnej kwoty świadczenia bezpośrednio do ręki. Kluczowym narzędziem jest tutaj formularz EPD-21, którego złożenie skutkuje zaprzestaniem potrąceń podatkowych już od najbliższego terminu wypłaty.

Zastosowanie omawianego dokumentu przekłada się na realny wzrost miesięcznego budżetu emeryta, choć należy pamiętać, że całkowity zysk roczny z tego tytułu wynosi około 400 złotych. W skali jednego miesiąca świadczenie wzrasta średnio o 30 złotych. Warto jednak mieć na uwadze, że decydując się na brak comiesięcznych potrąceń, senior rezygnuje z późniejszego zwrotu nadpłaconego podatku przy okazji rocznego rozliczenia PIT, ponieważ pieniądze te trafiają do niego na bieżąco. Dokument EPD-21 można dostarczyć do placówki ZUS osobiście lub upoważnić do tego pełnomocnika.

Grupa beneficjentów uprawniona do złożenia wniosku

Mimo że każdy senior ma prawo złożyć wniosek o zaprzestanie poboru zaliczek, rozwiązanie to nie przyniesie korzyści finansowych każdemu. Mechanizm ten jest skuteczny wyłącznie w przypadku osób o niższych dochodach, które w skali całego roku nie przekraczają limitu 30 tysięcy złotych. Jeśli emeryt zarabia więcej, nie może zrezygnować z opłacania podatku. Wniosek ma zatem na celu poprawę płynności finansowej tych osób, które i tak otrzymałyby zwrot pobranych składek po zakończeniu roku podatkowego. Dzięki temu rozwiązaniu nie muszą one czekać na rozliczenie roczne, lecz dysponują całością środków od razu.

Granica dochodowa i przykładowe kwoty świadczeń

Przy obecnej średniej emeryturze wynoszącej w październiku 4246 złotych, roczny przychód znacznie wykracza poza kwotę wolną, co uniemożliwia uniknięcie opodatkowania. Z dobrodziejstwa druku EPD-21 mogą jednak skorzystać osoby pobierające świadczenia zbliżone do emerytury minimalnej, która wynosi nieco ponad 1878 złotych. W takiej sytuacji suma dwunastu wypłat wraz z dodatkami w postaci trzynastej i czternastej emerytury zamknie się w kwocie około 22,5 tysiąca złotych, co mieści się w limicie zwolnienia. Szacuje się, że senior otrzymujący miesięcznie 2150 złotych brutto, nawet po doliczeniu obu dodatkowych świadczeń rocznych, osiągnie dochód na poziomie około 29 556 złotych, co wciąż pozwala mu na korzystanie z wypłaty bez potrąceń podatkowych.