Specjalna premia za wiek. Ile wynosi emerytura honorowa dla stulatków? Kto musi złożyć wniosek?

Grupa stulatków w Polsce stale się powiększa, co potwierdzają dane z ZUS. Każdy, kto osiągnie ten wyjątkowy wiek, otrzymuje dożywotni, comiesięczny dodatek honorowy, przyznawany niezależnie od pobieranych wcześniej świadczeń emerytalnych lub rentowych. Ile wynosi? Oto szczegóły.

Statystyki dotyczące liczby stulatków w Polsce

Obecne dane demograficzne wyraźnie wskazują na trend wydłużania się ludzkiego życia w naszym kraju. Według ewidencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2024 roku specjalny dodatek honorowy dla osób, które ukończyły sto lat, trafiał do 3,3 tysiąca beneficjentów. Szersze spojrzenie oferuje Główny Urząd Statystyczny, według którego pod koniec 2023 roku w Polsce zamieszkiwało ponad 7,3 tysiąca osób w tym wieku, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 2015 roku, kiedy liczebność tej grupy wynosiła 4,2 tysiąca. Przewidywania na przyszłość są jeszcze bardziej imponujące. Analizy Ministerstwa Finansów dotyczące prognoz makroekonomicznych sugerują, że w 2040 roku populacja stulatków przekroczy dwadzieścia tysięcy, a w 2060 roku może zbliżyć się do siedemdziesięciu tysięcy osób.

Zasady finansowania i waloryzacji świadczenia honorowego

Każdy obywatel świętujący setną rocznicę urodzin nabywa prawo do dodatkowego, comiesięcznego świadczenia finansowego, które jest wypłacane niezależnie od dotychczas otrzymywanej emerytury czy renty. 2025 rok przyniósł istotne zmiany w przepisach dotyczących tej gratyfikacji. Dotychczasowa praktyka uzależniała wysokość dodatku od kwoty bazowej obowiązującej dokładnie w dniu urodzin seniora, która była aktualizowana podczas marcowej waloryzacji. Na mocy regulacji prawnych wprowadzonych w październiku 2024 roku, świadczenie to zyskało stałą podstawę ustawową. Nowe przepisy gwarantują, że dodatkowa emerytura będzie poddawana corocznej waloryzacji, co ma zabezpieczyć jej realną wartość nabywczą przed skutkami inflacji.

Ile wynosi świadczenie honorowe dla stulatków w 2025 roku?

Emerytura honorowa w 2025 roku wynosi 6589,67 zł brutto miesięcznie po waloryzacji z 1 marca 2025 roku. Na rękę, czyli kwoty netto, otrzymuje się mniej, bo po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek PIT, co daje kwotę w okolicach 5400-5500 zł netto, w zależności od indywidualnych rozliczeń. Kwota ta jest wypłacana osobom, które ukończyły 100 lat, niezależnie od stażu pracy czy wysokości pobieranej emerytury, i jest corocznie waloryzowana w marcu.

Emerytura honorowa. Procedura ubiegania się o dodatkowe pieniądze

Proces przyznawania świadczenia honorowego jest zróżnicowany w zależności od statusu ubezpieczonego. Seniorzy, którzy posiadają już prawo do emerytury lub renty wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie muszą podejmować żadnych kroków formalnych, ponieważ pieniądze zostaną im przyznane automatycznie z urzędu po osiągnięciu wymaganego wieku. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które wcześniej nie pobierały żadnych świadczeń z systemu powszechnego, co często dotyczy kobiet poświęcających się opiece nad rodziną zamiast pracy zawodowej. W takiej sytuacji niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w najbliższym oddziale ZUS.

Czy świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc?

Świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc jako dodatek do standardowej emerytury lub renty. Przysługuje ono wszystkim obywatelom Polski, którzy osiągnęli wiek 100 lat.

Czy świadczenie honorowe wlicza się do dochodu?

Świadczenie honorowe dla stulatków jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej (np. dopłat do pobytu w domach opieki).

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Od świadczenia honorowego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy (PIT) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że jeśli dana osoba spełnia warunki do więcej niż jednego świadczenia honorowego, przysługuje jej tylko jedno z nich.

Ile wynosi emerytura honorowa od 2025 roku i do kiedy utrzyma się kwota 6589,67 zł?

Emerytura honorowa wynosi 6589,67 zł miesięcznie i taka kwota utrzyma się do marca 2026 roku.

Jaki jest warunek przyznania emerytury honorowej przez ZUS lub KRUS?

Prawo do emerytury honorowej ma każda osoba, która osiągnęła wiek stu lat. Jest to jedyny warunek uprawniający do przyznania emerytury honorowej.

Jak zmieniły się zasady waloryzacji emerytury honorowej od 2025 roku?

Od 2025 roku zniesiono mechanizm "zamrażania" wysokości emerytury honorowej. Waloryzacja obejmuje wszystkich beneficjentów; co roku, w marcu, otrzymują podwyżkę. Pierwsza taka waloryzacja miała miejsce w 2025 roku.

Kto musi złożyć wniosek o emeryturę honorową po przekroczeniu 100 lat?

Tylko osoby, które ukończyły sto lat i które nie pobierają żadnego świadczenia ani z ZUS, ani z KRUS, muszą samodzielnie złożyć wniosek. Jeśli nie są w ewidencji ZUS ani KRUS, wypłata nie rozpocznie się bez złożenia wniosku.