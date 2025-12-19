REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Specjalna premia za wiek. Ile wynosi emerytura honorowa dla stulatków? Kto musi złożyć wniosek?

Specjalna premia za wiek. Ile wynosi emerytura honorowa dla stulatków? Kto musi złożyć wniosek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 grudnia 2025, 12:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
stulatek, 100 lat, tort, senior, emeryt, świadczenie honorowe, emerytura honorowa
Specjalna premia za wiek. Ile wynosi emerytura honorowa dla stulatków? Kto musi złożyć wniosek?
Lucky Business
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Grupa stulatków w Polsce stale się powiększa, co potwierdzają dane z ZUS. Każdy, kto osiągnie ten wyjątkowy wiek, otrzymuje dożywotni, comiesięczny dodatek honorowy, przyznawany niezależnie od pobieranych wcześniej świadczeń emerytalnych lub rentowych. Ile wynosi? Oto szczegóły.

rozwiń >

Statystyki dotyczące liczby stulatków w Polsce

Obecne dane demograficzne wyraźnie wskazują na trend wydłużania się ludzkiego życia w naszym kraju. Według ewidencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2024 roku specjalny dodatek honorowy dla osób, które ukończyły sto lat, trafiał do 3,3 tysiąca beneficjentów. Szersze spojrzenie oferuje Główny Urząd Statystyczny, według którego pod koniec 2023 roku w Polsce zamieszkiwało ponad 7,3 tysiąca osób w tym wieku, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 2015 roku, kiedy liczebność tej grupy wynosiła 4,2 tysiąca. Przewidywania na przyszłość są jeszcze bardziej imponujące. Analizy Ministerstwa Finansów dotyczące prognoz makroekonomicznych sugerują, że w 2040 roku populacja stulatków przekroczy dwadzieścia tysięcy, a w 2060 roku może zbliżyć się do siedemdziesięciu tysięcy osób.

REKLAMA

REKLAMA

Zasady finansowania i waloryzacji świadczenia honorowego

Każdy obywatel świętujący setną rocznicę urodzin nabywa prawo do dodatkowego, comiesięcznego świadczenia finansowego, które jest wypłacane niezależnie od dotychczas otrzymywanej emerytury czy renty. 2025 rok przyniósł istotne zmiany w przepisach dotyczących tej gratyfikacji. Dotychczasowa praktyka uzależniała wysokość dodatku od kwoty bazowej obowiązującej dokładnie w dniu urodzin seniora, która była aktualizowana podczas marcowej waloryzacji. Na mocy regulacji prawnych wprowadzonych w październiku 2024 roku, świadczenie to zyskało stałą podstawę ustawową. Nowe przepisy gwarantują, że dodatkowa emerytura będzie poddawana corocznej waloryzacji, co ma zabezpieczyć jej realną wartość nabywczą przed skutkami inflacji.

Ile wynosi świadczenie honorowe dla stulatków w 2025 roku?

Emerytura honorowa w 2025 roku wynosi 6589,67 zł brutto miesięcznie po waloryzacji z 1 marca 2025 roku. Na rękę, czyli kwoty netto, otrzymuje się mniej, bo po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek PIT, co daje kwotę w okolicach 5400-5500 zł netto, w zależności od indywidualnych rozliczeń. Kwota ta jest wypłacana osobom, które ukończyły 100 lat, niezależnie od stażu pracy czy wysokości pobieranej emerytury, i jest corocznie waloryzowana w marcu.

Emerytura honorowa. Procedura ubiegania się o dodatkowe pieniądze

Proces przyznawania świadczenia honorowego jest zróżnicowany w zależności od statusu ubezpieczonego. Seniorzy, którzy posiadają już prawo do emerytury lub renty wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie muszą podejmować żadnych kroków formalnych, ponieważ pieniądze zostaną im przyznane automatycznie z urzędu po osiągnięciu wymaganego wieku. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które wcześniej nie pobierały żadnych świadczeń z systemu powszechnego, co często dotyczy kobiet poświęcających się opiece nad rodziną zamiast pracy zawodowej. W takiej sytuacji niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w najbliższym oddziale ZUS.

REKLAMA

Czy świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc?

Świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc jako dodatek do standardowej emerytury lub renty. Przysługuje ono wszystkim obywatelom Polski, którzy osiągnęli wiek 100 lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy świadczenie honorowe wlicza się do dochodu?

Świadczenie honorowe dla stulatków jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej (np. dopłat do pobytu w domach opieki).

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Od świadczenia honorowego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy (PIT) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że jeśli dana osoba spełnia warunki do więcej niż jednego świadczenia honorowego, przysługuje jej tylko jedno z nich.

Ile wynosi emerytura honorowa od 2025 roku i do kiedy utrzyma się kwota 6589,67 zł?

Emerytura honorowa wynosi 6589,67 zł miesięcznie i taka kwota utrzyma się do marca 2026 roku.

Jaki jest warunek przyznania emerytury honorowej przez ZUS lub KRUS?

Prawo do emerytury honorowej ma każda osoba, która osiągnęła wiek stu lat. Jest to jedyny warunek uprawniający do przyznania emerytury honorowej.

Jak zmieniły się zasady waloryzacji emerytury honorowej od 2025 roku?

Od 2025 roku zniesiono mechanizm "zamrażania" wysokości emerytury honorowej. Waloryzacja obejmuje wszystkich beneficjentów; co roku, w marcu, otrzymują podwyżkę. Pierwsza taka waloryzacja miała miejsce w 2025 roku.

Kto musi złożyć wniosek o emeryturę honorową po przekroczeniu 100 lat?

Tylko osoby, które ukończyły sto lat i które nie pobierają żadnego świadczenia ani z ZUS, ani z KRUS, muszą samodzielnie złożyć wniosek. Jeśli nie są w ewidencji ZUS ani KRUS, wypłata nie rozpocznie się bez złożenia wniosku.

Powiązane
Wezwanie do ZUS – zwolnienie lekarskie od psychiatry. Co oznacza taka kontrola L4?
Wezwanie do ZUS – zwolnienie lekarskie od psychiatry. Co oznacza taka kontrola L4?
Brak tego dokumentu wstrzyma wypłatę Twojej emerytury. To warunek konieczny dla emerytów do otrzymania świadczenia emerytalnego
Brak tego dokumentu wstrzyma wypłatę Twojej emerytury. To warunek konieczny dla emerytów do otrzymania świadczenia emerytalnego
Jak podnieść emeryturę o kilkaset złotych? Wystarczy ten wniosek, który wypełnisz w parę minut
Jak podnieść emeryturę o kilkaset złotych? Wystarczy ten wniosek, który wypełnisz w parę minut
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Planowanie urlopów wypoczynkowych na 2026 rok inne niż zwykle. O co chodzi? Zmieniają się przepisy i trudniej będzie zrobić dobry plan
19 gru 2025

Planowanie urlopów to w bardziej skomplikowanych organizacjach konieczność. Jednak w 2026 roku będzie ono inne niż zwykle. Dlaczego? Bo zmieniają się przepisy, a zrobić dobry plan będzie trudniej. Trzeba więc z góry wiedzieć, co nas czeka.
KSeF 2026: państwowa infrastruktura cyfrowa, która zmienia biznes głębiej niż samo fakturowanie
19 gru 2025

KSeF to nie kolejny obowiązek podatkowy, lecz jedna z największych transformacji cyfrowych polskiej gospodarki. Od 2026 roku system zmieni nie tylko sposób wystawiania faktur, ale całą architekturę zarządzania danymi finansowymi, ryzykiem i płynnością w firmach. Eksperci Ministerstwa Finansów, KAS i rynku IT zgodnie podkreślają: to moment, w którym państwo staje się operatorem infrastruktury biznesowej, a przedsiębiorstwa muszą nauczyć się funkcjonować w czasie rzeczywistym.
Gotowe do odbioru. Gdzie są nowe mieszkania i jakie mają ceny?
19 gru 2025

Jakie mieszkania kupimy w osiedlach, których budowa już się zakończyła? Jaką mają powierzchnię? Ile musimy wydać za najtańsze, nowe lokale w największych miastach, do których od razu można odebrać klucze? Sondę przygotował serwis nieruchomości dompress.pl.
Weto prezydenta: Nie będzie reformy programowej w szkołach. Nowacka: MEN jest przygotowane na każdy wariant
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę nowelizującą Prawo oświatowe. Nowelizacja zmieniała m. in. podstawy programowe w szkołach i przedszkolach. O zawetowanie nowelizacji apelowały związki zawodowe.

REKLAMA

Rewolucja w L4: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia? Jest decyzja Senatu
19 gru 2025

W dniu 21 listopada 2025 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie istotnych zmian w zakresie tego co wolno, a czego nie wolno pracownikowi w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim (L4) – począwszy od podejmowania sporadycznych, incydentalnych czynności, będących przejawami aktywności zawodowej, a na wykonywaniu pracy u innego pracodawcy (tym samym – pobierając jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia) skończywszy. Tym samym – trafiła ona do Senatu, który zgłosił do ustawy kilka poprawek.
Nauczyciele otrzymają wynagrodzenia z wyrównaniem. Prezydent podpisał ustawę
19 gru 2025

Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, zgodnie z którą od 1 stycznia 2026 r. nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego. Nowelizacja zakłada też wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do 6 czerwca 2026 r.
Nowelizacja Karty Nauczyciela podpisana przez prezydenta Nawrockiego. Ważne wyrównania finansowe od września
19 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki w dniu 18 grudnia 2025 r. złożył podpis pod nowelą ustawy Karta Nauczyciela. Nowe przepisy to odpowiedź na wieloletnie postulaty środowiska oświatowego w sprawie płatności za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Część regulacji zadziała z mocą wsteczną od 1 września 2025 r., co oznacza wypłatę wyrównań na początku 2026 roku.
Siedmiu sędziów stawia sprawę jasno: jeżeli masz taką pracę, to niepotrzebnie płacisz podatek fiskusowi. Ci pracownicy będą zachwyceni orzeczeniem
19 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał orzeczenie, które może odmienić los podatkowy dla tysięcy pracowników. Co więcej, podejście skarbówki było w tej sprawie na tyle niechlujne, że NSA dodatkowo wydał postanowienie zawiadamiając Ministra Finansów o "istotnych nieprawidłowościach" w działaniu organów podatkowych. O co dokładnie chodzi i kto skorzysta na wyroku?

REKLAMA

Poprzesz e-podpisem listy kandydatów w wyborach powszechnych na portalu PKW. Sejm uchwalił zmiany w kodeksie wyborczym
18 gru 2025

W dniu 18 grudnia 2025 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, która przewiduje możliwość zbierania podpisów dla kandydatów w wyborach powszechnych w formie elektronicznej poprzez złożenie deklaracji poparcia na portalu prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze. Będzie można też - jak dotąd - zbierać podpisy pod listami kandydatów w formie papierowej.
Zmiany w pracy i prowadzeniu biznesu w 2026 r. - jakie najważniejsze zmiany czekają pracowników i pracodawców? Podsumowanie
18 gru 2025

W 2026 roku polski rynek pracy i przedsiębiorców czekają ważne zmiany w prawie, które będą miały dalekosiężne skutki zarówno dla zatrudniających jak i zatrudnianych - na różnych podstawach. Do najważniejszych należy wejście w życie ustawy wdrażającej postanowienia dyrektywy o transparentności płac. Ale to nie jedyna poważna zmiana w nowym roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA