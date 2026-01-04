REKLAMA

Wsteczne 800 plus dla seniorów. Czy rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie dzieci wejdzie w życie? Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?

Wsteczne 800 plus dla seniorów. Czy rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie dzieci wejdzie w życie? Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?

04 stycznia 2026, 15:31
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
para seniorów seniorzy 800 plus dla seniora 800 plus dla seniorów
Wsteczne 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za wychowanie dzieci. Czy nowy dodatek do emerytury za trud wychowania dzieci stanie się faktem?
Pojawiła się petycja o przyznanie seniorom świadczenia 800 plus jako rekompensaty za trud wychowania dzieci w czasach braku wsparcia państwa. Autorzy wniosku wskazują na poczucie niesprawiedliwości wśród starszego pokolenia, które - choć wychowało obecnych podatników - czuje się pominięte w aktualnej polityce prorodzinnej. Oto szczegóły.

Finansowe zadośćuczynienie za trud wychowania dzieci oraz nowa koncepcja 800 plus dla seniorów

Nowa inicjatywa społeczna zakłada wprowadzenie świadczenia pieniężnego w wysokości 800 złotych, które miałoby trafiać do rąk osób starszych jako wyraz uznania za ich wieloletni trud wychowawczy. Projekt ten jest pomyślany jako forma finansowej rekompensaty dla pokoleń, które poświęciły czas i zasoby na opiekę nad dziećmi w okresach, gdy państwowa pomoc dla rodzin praktycznie nie istniała lub była bardzo ograniczona. Głównym założeniem jest przekonanie, że seniorzy zasługują na wsparcie zbliżone do tego, jakie otrzymują obecnie młodzi rodzice, co pozwoliłoby na częściowe wyrównanie szans oraz realizację idei sprawiedliwości między różnymi grupami wiekowymi.

Zasady przyznawania dodatku 800 plus dla seniorów oraz mechanizm podziału środków

Zaproponowany system wypłat opiera się na bardzo konkretnym mechanizmie uzależniającym wsparcie od liczby dzieci, które obecnie są aktywne zawodowo i zasilają polski system podatkowy. Zgodnie z tym modelem, za każde pracujące dziecko rodzice otrzymywaliby łącznie 800 złotych miesięcznie. W sytuacji, gdy oboje rodzice pozostają w związku małżeńskim, kwota ta byłaby dzielona po połowie, co oznaczałoby 400 złotych dodatku dla każdego z nich. Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko wsparcie budżetów domowych emerytów, ale również podkreślenie wartości, jaką dla państwa stanowi wychowanie przyszłego podatnika.

Analiza finansowa postulatów zawartych w petycji o 800 plus dla seniora

Oficjalny wniosek w tej sprawie, sformułowany w połowie 2025 roku, zawiera szczegółowe wyliczenia dotyczące strat, jakie zdaniem autorów poniosły starsze generacje. Skoro obecny system zakłada wsparcie przez 18 lat życia dziecka, pomysłodawcy wyliczyli, że za wychowanie jednego potomka rodzicom należy się łącznie niemal 173 tysiące złotych, co odpowiada dwunastoletniemu okresowi pobierania świadczenia 800 plus. W przypadku rodzin wielodzietnych kwoty te stają się jeszcze wyższe, przekraczając przy dwójce dzieci barierę 345 tysięcy złotych, co ma obrazować skalę braku wcześniejszego wsparcia systemowego.

Poczucie niesprawiedliwości i walka o godne życie pokolenia budowniczego gospodarki

Postulat ten dotyczy szerokiej grupy osób, obejmującej zarówno seniorów pamiętających czasy PRL, jak i osoby po pięćdziesiątym roku życia, których dzieci stały się pełnoletnie przed wdrożeniem programów socjalnych nowej generacji. Wśród tej grupy dominuje poczucie bycia pominiętym w nowoczesnej polityce społecznej, mimo że to właśnie ich praca i wysiłek wychowawczy stworzyły fundamenty dzisiejszej gospodarki. Argumentacja petycji wskazuje, że "wychowanie podatnika" to realna inwestycja w budżet państwa, która powinna zostać doceniona zwłaszcza w obliczu niskich świadczeń emerytalnych, otrzymywanych przez osoby budujące kraj w trudniejszych realiach ekonomicznych.

Reakcja organów państwowych oraz prognozowane koszty obsługi nowego świadczenia

Mimo dużego zainteresowania opinii publicznej i emocjonalnego charakteru debaty, propozycja ta pozostaje obecnie jedynie w sferze postulatów obywatelskich. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajęło w tej sprawie negatywne stanowisko, podkreślając, że obecne ramy prawne dotyczące pomocy w wychowywaniu dzieci nie dają podstaw do wypłacania dodatków do emerytur. Przeszkodą są również ogromne obciążenia dla finansów publicznych, ponieważ wprowadzenie tego świadczenia kosztowałoby budżet ponad 43 miliardy złotych rocznie, co stanowiłoby znaczący odsetek wydatków przeznaczanych na wszystkie programy socjalne w Polsce.

Różnice między propozycją 800 plus dla seniora a świadczeniem uzupełniającym 500 plus

W debacie publicznej niezwykle ważne jest precyzyjne odróżnienie omawianego postulatu od funkcjonującego już w systemie świadczenia uzupełniającego, często potocznie nazywanego 500 plus dla seniora. Podczas gdy nowa propozycja ma być formą powszechnej rekompensaty za wychowanie dzieci, istniejący dodatek jest przeznaczony wyłącznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ponadto obecnie wypłacane świadczenie jest ściśle powiązane z kryterium dochodowym i ma charakter socjalny, a nie rekompensacyjny, co czyni obie te inicjatywy zupełnie odrębnymi instrumentami polityki państwa.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
REKLAMA

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

